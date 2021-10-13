Дитсадок у формі підкови побудують на Дніпропетровщині, - ОДА. ФОТОрепортаж
У Нікопольському районі на Дніпропетровщині стартувало будівництво двоповерхового дитячого садочка у формі підкови.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Дніпропетровська ОДА.
"Яскраві, затишні, сучасні. Прагнемо, щоб на Дніпропетровщині було більше саме таких дитсадків. На Нікопольщині зводимо "з нуля" дошкільний заклад у формі підкови. Подібний садочок уже є в області - він працює в Покрові", - зазначив голова ОДА Валентин Резніченко.
Єдиний садок, що працює, в Червоногригорівці здатний прийняти менше 60 осіб, а тому жителі селища змушені возити дітей у сусідні населені пункти. Новий дитсадок, який з'явиться в центрі селища біля школи, буде розрахований на 115 дітей і матиме низку особливостей.
Проєкт реалізують у межах президентської програми "Велике будівництво".
"Одна з "родзинок" майбутнього дошкільного закладу - великі вікна, від підлоги до стелі. В ігрових зроблять теплу підлогу. Для відвідувачів з інвалідністю передбачено пандуси на занижені пороги", - розповіли в ОДА.
На першому поверсі будівлі розташуються адміністративні кабінети, кухня і кімнати для дитячих груп. На другому - спортивний зал, ігрові та спальні.
Наразі вже завершено котлован під палі, які стануть частиною фундаменту. Одночасно підрядник здійснює роботи з будівництва каналізації для дитсадка та працює над котлованом майбутньої котельні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у 2021 році в Дніпропетровській області планується побудувати або реконструювати п'ять шкіл, чотири дитячі садочки, а також шість спортивних споруд і два басейни.
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Ну да...при нынешней цене на газ...и следовательно на отопление...это будет большая изюминка доя местного бюджета...