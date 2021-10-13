Сім'я потрапила в ДТП на Закарпатті: одна дитина загинула, мати, батько і ще двоє дітей госпіталізовані, - ДСНС. ФОТО
У дорожньо-транспортній пригоді в Хустському районі Закарпатської області загинула дитина, ще четверо людей травмовано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"12 жовтня о 21:40 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася поблизу с. Майдан Хустського району на автошляху Долина-Хуст. Водій автомобіля Audi A4 рухався зі сторони с. Верхній Бистрий у бік Майдану, коли не впорався з керуванням та злетів у кювет", - йдеться в повідомленні.
Унаслідок ДТП водій, його дружина та двоє дітей отримали різного роду травми й були госпіталізовані до Міжгірської центральної лікарні. Ще одна дитина, хлопчик, загинула на місці події.
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Лісовик Іванович
показати весь коментар13.10.2021 13:18 Відповісти Мені подобається 0
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