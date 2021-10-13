Контрабандну партію сигарет на 27 млн ​​грн готували до відправлення в Угорщину. Перевіряється причетність чиновників Одеської митниці, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники ДБР під час спільної спецоперації з Державною прикордонною службою виявили в Ізмаїлі Одеської області контрабандних сигарет на 27 млн ​​гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Оперативники отримали інформацію, що ділки планують переправити поза митним контролем велику партію тютюнових виробів до Угорщини. Відправлення планували здійснити баржею, запакувавши цигарки у мішку із "сіллю кухонною харчовою".

Під час обшуків за місцем зберігання контрабандної продукції на складі одного із підприємств в Ізмаїлі Одеської області працівники ДБР виявили 3 тисячі коробок цигарок без акцизних марок. Вони були готові до відправки баржею.

Орієнтовна вартість виявленого товару становить 27 млн гривень.

Остаточна кількість контрабандної продукції, запланованої для вилучення, буде встановлена за результатами обшуку. Перевіряється інформація щодо причетності до контрабанди службових осіб Одеської митниці.

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Кримінальне провадження відкрито за статтею зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

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