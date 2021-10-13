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Контрабандну партію сигарет на 27 млн ​​грн готували до відправлення в Угорщину. Перевіряється причетність чиновників Одеської митниці, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники ДБР під час спільної спецоперації з Державною прикордонною службою виявили в Ізмаїлі Одеської області контрабандних сигарет на 27 млн ​​гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Оперативники отримали інформацію, що ділки планують переправити поза митним контролем велику партію тютюнових виробів до Угорщини. Відправлення планували здійснити баржею, запакувавши цигарки у мішку із "сіллю кухонною харчовою".

Під час обшуків за місцем зберігання контрабандної продукції на складі одного із підприємств в Ізмаїлі Одеської області працівники ДБР виявили 3 тисячі коробок цигарок без акцизних марок. Вони були готові до відправки баржею.

Орієнтовна вартість виявленого товару становить 27 млн гривень.

Остаточна кількість контрабандної продукції, запланованої для вилучення, буде встановлена за результатами обшуку. Перевіряється інформація щодо причетності до контрабанди службових осіб Одеської митниці.

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Контрабандну партію сигарет на 27 млн ​​грн готували до відправлення в Угорщину. Перевіряється причетність чиновників Одеської митниці, - ДБР 01
Контрабандну партію сигарет на 27 млн ​​грн готували до відправлення в Угорщину. Перевіряється причетність чиновників Одеської митниці, - ДБР 02
Контрабандну партію сигарет на 27 млн ​​грн готували до відправлення в Угорщину. Перевіряється причетність чиновників Одеської митниці, - ДБР 03
Контрабандну партію сигарет на 27 млн ​​грн готували до відправлення в Угорщину. Перевіряється причетність чиновників Одеської митниці, - ДБР 04
Контрабандну партію сигарет на 27 млн ​​грн готували до відправлення в Угорщину. Перевіряється причетність чиновників Одеської митниці, - ДБР 05
Контрабандну партію сигарет на 27 млн ​​грн готували до відправлення в Угорщину. Перевіряється причетність чиновників Одеської митниці, - ДБР 06
Контрабандну партію сигарет на 27 млн ​​грн готували до відправлення в Угорщину. Перевіряється причетність чиновників Одеської митниці, - ДБР 07
Контрабандну партію сигарет на 27 млн ​​грн готували до відправлення в Угорщину. Перевіряється причетність чиновників Одеської митниці, - ДБР 08
Контрабандну партію сигарет на 27 млн ​​грн готували до відправлення в Угорщину. Перевіряється причетність чиновників Одеської митниці, - ДБР 09
Контрабандну партію сигарет на 27 млн ​​грн готували до відправлення в Угорщину. Перевіряється причетність чиновників Одеської митниці, - ДБР 10

Кримінальне провадження відкрито за статтею зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6025) Ізмаїл (167) контрабанда (1823) Одеська область (3237) цигарки (975) ДБР (3505)


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У сотрудника на первом фото шеврон на спине, а на втором тот же шеврон сполз на руку.
Исправьте что бы было более правдоподобно
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13.10.2021 13:48 Відповісти
Мабуть на митниці завжди є халявні сигарети.
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13.10.2021 13:51 Відповісти
Так почему не дали товару пройти таможню? Так бы сразу узнали - кто крышует сделку!...
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13.10.2021 14:02 Відповісти
крыша продырявилась.
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13.10.2021 14:44 Відповісти
Хоч якийсь транзит в Угорщину мусить бути...
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13.10.2021 14:52 Відповісти
Надо-бы эти сигареты привести на фронт и отдать курящим воинам, а не сжигать, как обычно.
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13.10.2021 15:36 Відповісти
Низкокачественные подделанные изделия угнетают кардиоцеребральные и когнитивные функции. Воякам нужно качественный табак возить.
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13.10.2021 16:19 Відповісти
Просто отправить на ТЭЦ. Угля же не хватает.
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14.10.2021 16:46 Відповісти
Одно можно уже смело сказать. Нихрена не происходит по части контрабанды! В смысле прекращения хоть на половину---абсолютно! Ни год назад, не 10 лет назад. Миллиарды летят мимо бюджета нескончаемым потоком. Всё что вбрасывают в сми---и вот это в том числе что видим, скорее звенья одной цепи. И конечно причины не путине, не в хлопцах что живут в Израиле и прочих америкосах. Все затейники здесь. В погонах, в депутатах, гос-структурах всяких. Однажды всё очень плохо кончится.
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13.10.2021 15:54 Відповісти
 
 