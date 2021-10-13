Меморіальну дошку загиблому від кулі російського снайпера українському розвіднику Михайлу Цимбалістому відкрили в Тернополі. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 13 жовтня, у Тернополі на фасаді середньої загальноосвітньої школи №29 відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки Михайлу Васильовичу Цимбалістому, 29.07.1985 року народження, уродженцю села Увисла Чортківського району Тернопольської області, підполковнику (посмертно), командиру групи головного управління розвідки МО України, який загинув 14.09.2019 року в районі села Павлопіль Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого російським снайпером.

Про це йдеться у матеріалі видання Суспільне, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Тернополі відкрили меморіальну дошку пам’яті військовослужбовця, учасника російсько-української війни Михайла Цимбалістого. Її встановили на фасаді 29-ї школи, у якій він навчався. Про це розповіла класна керівниця загиблого Олександра Чіпак.

За її словами, на відкриття зібралися рідні загиблого, бойові побратими, друзі, однокласники та вчителі.

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Дошку освятили та поклали до неї квіти. Класна керівниця Олександра Чіпак розповіла, яким був Михайло:

"Дуже хороша дитина, наш клас був надзвичайно дружній. У Михайла було почуття мужчини, чоловіка", – Чіпак.

Михайло Цимбалістий народився 29 липня 1985 року в с. Увисла Чортківського району. Військову службу проходив на офіцерських посадах. Брав участь у боях за звільнення Слов’янська, у боях під Іловайськом, обороняв Донецький аеропорт. Поранений снайпером 13 вересня 2019 року в зоні ООС. Загинув 14 вересня 2019 року." - зазначається у повідомленні.





