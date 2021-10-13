Порошенко на зустрічі з головою ПА ОБСЄ Седерфельт: Відмова РФ продовжити Місію на Донбасі - підтвердження її відповідальності за агресію. ФОТОрепортаж
Лідер "Європейської Солідарності", п'ятий Президент України Петро Порошенко зустрівся з головою Парламентської Асамблеї ОБСЄ Маргарет Седерфельт.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Порошенко обговорив з очільницею ПА ОБСЄ безпекову ситуацію на окупованому Донбасі. Сторони висловили рішуче засудження рішення РФ заблокувати продовження мандата спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску через українсько-російський державний кордон ("Гукове" та "Донецьк").
"Мінські домовленості для мене - це найбільш ґрунтовні, найголовніші домовленості. І їх треба обов'язково дотримуватися і поважати. Я також дуже вдячна спостерігачам ОБСЄ, і мені дуже шкода, що Росія ветувала продовження їхньої місії на кордонах. Я вважаю, що це необхідність - мати там спостерігачів, мати там очі, бачити, що там насправді відбувається, чи не порушуються положення домовленостей. Нам дуже потрібні звіти від спостерігачів з Донецької, Луганської областей. І те, що ми більше не можемо виконувати там місію, - дуже погано. Люди там живуть у дуже важких умовах", - наголосила Седерфельт.
За словами п'ятого президента, те, що Росія заблокувала місію ОБСЄ, - ще раз підтверджує, що вона несе відповідальність за постачання зброї та найманців на Донбас.
Порошенко висловив впевненість у необхідності більш активного залучення ОБСЄ до звільнення Росією політичних в'язнів на окупованих територіях, зокрема представників кримськотатарського народу.
Особливу увагу глава ПА ОБСЄ і лідер "ЄС" приділили питанням деокупації Криму. Сторони наголосили на важливості участі ОБСЄ у відповідних міжнародних ініціативах, включно з Кримською платформою.
Під час зустрічі також обговорили виклики у сфері демократії в Україні, проблеми забезпечення верховенства права, судової реформи, забезпечення свободи ЗМІ та стійкості інститутів держави, насамперед у контексті загроз парламентаризму в Україні. Зазначено, що ефективна боротьба з корупцією має залишатися серед незаперечних пріоритетів України.
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Бори́с Евге́ньевич Ло́жкин (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Борис Євгенович Ложкін; род. https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 23 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1971 1971 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Харьков , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0 УССР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР ) - украинский бизнесмен, владелец инвестиционной компанииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] . Президент https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Еврейской конфедерации Украины (с мая 2018 года)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-2 [2] . С июня 2018 года - вице-президент https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81 Всемирного еврейского конгресса (World Jewish Congress)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] . С марта 2019 года - Первый Вице-президент Евро-Азиатского Еврейского Конгреса.
С 10 июня 2014 года по 29 августа 2016 года - глава https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Администрации президента Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B02-4 [4] .
"Спит и видит"©, жаждет, вожделеет и любострастно желает экс-дьячок* УПЦ Московского Патриархата, кум кума Путина** Порохатый Барыга возвернуться на сладостную каторгу государевой власти, чтобы не щадя Бриони своего согбенным бурлаком натужно влачить громадьё державных полномочий, самовластно разделять и перенаправлять финансовые потоки, барственно помыкать халдеями, надменно вершить судьбы лохмандеев.
Вот только у Шоколатье Порохатого не выгорит нихренашечки - не развеялась злоба непримиримая электората тарифами и мародёрством замордованного - врежут и во второй раз пендель булкодробительный промеж полужопий рыхлых, коли одного пенделя Порохлу недостаточно.
Не вздымать более Барыге Порохатому над главою кудрявою булавы гетманской, не цеплять на шею цепь гарантовскую, не брать в руки печать державную, не класть десницу на Евангелие Пересопницкое для присяги президентской.
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Дьячок* (не путать с диаконом и дьяком) - употребляемое разговорное название пономаря.
Кум кума Путина** - Порошенко кум Медведчука, который, в свою очередь, кум Путина
Сенс розгубився між окремими словами.
То панові льодяник Петровий у дупі муляє...застряг
🍭😛😝😜🤪😨😰😱🤮🤢
чудова промова.
https://youtu.be/EWdDStlnmxc
Чи через те, що сплю біля стіни…
Останнім часом, бачу дуже гарні,
майже реальні, кольорові сни…
То сниться Бойко на в'язничних нарах…
То Порошенко в льолі… гамівній…
Турчинов підмітає тротуари…
А онде, у окопі, Парубій…
Дивлюся сни і радісні, і люті…
Буває за ніч, бачу їх штук п'ять!..
Червона площа… Медведчук, і Путін…
Прям на бруківці скліщені лежать…
Я чув, і бачив сльози, стогін, муки
обранців наших… Корчі… Матюки…
В них відсихали загребущі руки…
І на макітрах плавились шапки…
Віршую сни… Скажіть мені - навіщо
ховати радість від очей людських?!
Надіюсь, що ті сни в натурі віщі!
І всім воздасться по заслугам їх!