Порошенко на зустрічі з головою ПА ОБСЄ Седерфельт: Відмова РФ продовжити Місію на Донбасі - підтвердження її відповідальності за агресію. ФОТОрепортаж

Лідер "Європейської Солідарності", п'ятий Президент України Петро Порошенко зустрівся з головою Парламентської Асамблеї ОБСЄ Маргарет Седерфельт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко обговорив з очільницею ПА ОБСЄ безпекову ситуацію на окупованому Донбасі. Сторони висловили рішуче засудження рішення РФ заблокувати продовження мандата спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску через українсько-російський державний кордон ("Гукове" та "Донецьк").

"Мінські домовленості для мене - це найбільш ґрунтовні, найголовніші домовленості. І їх треба обов'язково дотримуватися і поважати. Я також дуже вдячна спостерігачам ОБСЄ, і мені дуже шкода, що Росія ветувала продовження їхньої місії на кордонах. Я вважаю, що це необхідність - мати там спостерігачів, мати там очі, бачити, що там насправді відбувається, чи не порушуються положення домовленостей. Нам дуже потрібні звіти від спостерігачів з Донецької, Луганської областей. І те, що ми більше не можемо виконувати там місію, - дуже погано. Люди там живуть у дуже важких умовах", - наголосила Седерфельт.

За словами п'ятого президента, те, що Росія заблокувала місію ОБСЄ, - ще раз підтверджує, що вона несе відповідальність за постачання зброї та найманців на Донбас.

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Порошенко висловив впевненість у необхідності більш активного залучення ОБСЄ до звільнення Росією політичних в'язнів на окупованих територіях, зокрема представників кримськотатарського народу.

Особливу увагу глава ПА ОБСЄ і лідер "ЄС" приділили питанням деокупації Криму. Сторони наголосили на важливості участі ОБСЄ у відповідних міжнародних ініціативах, включно з Кримською платформою.

Під час зустрічі також обговорили виклики у сфері демократії в Україні, проблеми забезпечення верховенства права, судової реформи, забезпечення свободи ЗМІ та стійкості інститутів держави, насамперед у контексті загроз парламентаризму в Україні. Зазначено, що ефективна боротьба з корупцією має залишатися серед незаперечних пріоритетів України.

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