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Порошенко на зустрічі з головою ПА ОБСЄ Седерфельт: Відмова РФ продовжити Місію на Донбасі - підтвердження її відповідальності за агресію. ФОТОрепортаж

Лідер "Європейської Солідарності", п'ятий Президент України Петро Порошенко зустрівся з головою Парламентської Асамблеї ОБСЄ Маргарет Седерфельт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко обговорив з очільницею ПА ОБСЄ безпекову ситуацію на окупованому Донбасі. Сторони висловили рішуче засудження рішення РФ заблокувати продовження мандата спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску через українсько-російський державний кордон ("Гукове" та "Донецьк").

"Мінські домовленості для мене - це найбільш ґрунтовні, найголовніші домовленості. І їх треба обов'язково дотримуватися і поважати. Я також дуже вдячна спостерігачам ОБСЄ, і мені дуже шкода, що Росія ветувала продовження їхньої місії на кордонах. Я вважаю, що це необхідність - мати там спостерігачів, мати там очі, бачити, що там насправді відбувається, чи не порушуються положення домовленостей. Нам дуже потрібні звіти від спостерігачів з Донецької, Луганської областей. І те, що ми більше не можемо виконувати там місію, - дуже погано. Люди там живуть у дуже важких умовах", - наголосила Седерфельт.

За словами п'ятого президента, те, що Росія заблокувала місію ОБСЄ, - ще раз підтверджує, що вона несе відповідальність за постачання зброї та найманців на Донбас.

Також читайте: Порошенко про результати саміту Україна-ЄС: Сподіваюся, це мотивує Зеленського до реальної боротьби з корупцією, а не до фейкових ініціатив

Порошенко висловив впевненість у необхідності більш активного залучення ОБСЄ до звільнення Росією політичних в'язнів на окупованих територіях, зокрема представників кримськотатарського народу.

Особливу увагу глава ПА ОБСЄ і лідер "ЄС" приділили питанням деокупації Криму. Сторони наголосили на важливості участі ОБСЄ у відповідних міжнародних ініціативах, включно з Кримською платформою.

Під час зустрічі також обговорили виклики у сфері демократії в Україні, проблеми забезпечення верховенства права, судової реформи, забезпечення свободи ЗМІ та стійкості інститутів держави, насамперед у контексті загроз парламентаризму в Україні. Зазначено, що ефективна боротьба з корупцією має залишатися серед незаперечних пріоритетів України.

Також читайте: Росія - не "посередник" у війні на Донбасі, - місія ЄС в ОБСЄ

Порошенко на зустрічі з головою ПА ОБСЄ Седерфельт: Відмова РФ продовжити Місію на Донбасі - підтвердження її відповідальності за агресію 01
Порошенко на зустрічі з головою ПА ОБСЄ Седерфельт: Відмова РФ продовжити Місію на Донбасі - підтвердження її відповідальності за агресію 02
Порошенко на зустрічі з головою ПА ОБСЄ Седерфельт: Відмова РФ продовжити Місію на Донбасі - підтвердження її відповідальності за агресію 03

Автор: 

ОБСЄ (3507) Порошенко Петро (15180) росія (65379) полонені (2267)


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Топ коментарі
+20
З Порошенком радо зустрічаються закордонні гості. Щось знають ? Чи їм Зеля бридкий
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13.10.2021 15:17
+19
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13.10.2021 15:17
+17
Порошенко представляє українців.
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13.10.2021 15:32
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А что там знать - Ложкин, Петин партнер по оффшорам

Бори́с Евге́ньевич Ло́жкин (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Борис Євгенович Ложкін; род. https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 23 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1971 1971 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Харьков , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0 УССР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР ) - украинский бизнесмен, владелец инвестиционной компанииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] . Президент https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Еврейской конфедерации Украины (с мая 2018 года)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-2 [2] . С июня 2018 года - вице-президент https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81 Всемирного еврейского конгресса (World Jewish Congress)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] . С марта 2019 года - Первый Вице-президент Евро-Азиатского Еврейского Конгреса.

С 10 июня 2014 года по 29 августа 2016 года - глава https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Администрации президента Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B02-4 [4] .
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13.10.2021 17:33 Відповісти
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13.10.2021 17:36 Відповісти
"Сьомий П'ятому не світить" ®
"Спит и видит"©, жаждет, вожделеет и любострастно желает экс-дьячок* УПЦ Московского Патриархата, кум кума Путина** Порохатый Барыга возвернуться на сладостную каторгу государевой власти, чтобы не щадя Бриони своего согбенным бурлаком натужно влачить громадьё державных полномочий, самовластно разделять и перенаправлять финансовые потоки, барственно помыкать халдеями, надменно вершить судьбы лохмандеев.
Вот только у Шоколатье Порохатого не выгорит нихренашечки - не развеялась злоба непримиримая электората тарифами и мародёрством замордованного - врежут и во второй раз пендель булкодробительный промеж полужопий рыхлых, коли одного пенделя Порохлу недостаточно.
Не вздымать более Барыге Порохатому над главою кудрявою булавы гетманской, не цеплять на шею цепь гарантовскую, не брать в руки печать державную, не класть десницу на Евангелие Пересопницкое для присяги президентской.
_____________________________________________________________________________________
Дьячок* (не путать с диаконом и дьяком) - употребляемое разговорное название пономаря.
Кум кума Путина** - Порошенко кум Медведчука, который, в свою очередь, кум Путина
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13.10.2021 16:38 Відповісти
Ваші пісьмєна неможливо читати.
Сенс розгубився між окремими словами.
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13.10.2021 16:43 Відповісти
Это что за бред сивой кобылы? Смотрю ***** до колик трИсет от Пороха)
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13.10.2021 16:45 Відповісти
Як на смак сьогоднішні надвеликі льодяники "Рошен" на патичках? Чи добре проферментувався головний інгрідієнт льодяників - висране особисто Порохатим Баригою лайно підвищеного смороду? Чи доволі у льодяниках Нудотного Порош(ен)ка? Чи вдосталь блювотиння вивергає організм порохобота після смоктання льодяників "Рошен"?
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13.10.2021 17:03 Відповісти
Так от чому у вас такий слог кострубатий.
То панові льодяник Петровий у дупі муляє...застряг
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13.10.2021 17:13 Відповісти
Звідки ж мені взяти (?) льодяники "Рошен" на патичках зі збільшеним вмістом висраного особисто Порохатим Баригою ферментованого лайна підвищеного смороду з подвоєними дозами новітнього надактивного інгрідієнта - Нудотного Порош(ен)ка (інноваційний винахід Лабораторії токсикогенноі порохоботологіі "Рошен"), коли вони постачаються виключно на порохоботоферми на гонорари порохоботам для рясного виверження ними огидного й мерзенного порохоботського блювотиння.
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13.10.2021 17:23 Відповісти
Але ж ви про них знаєте, отже бачили і маєте досвід
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13.10.2021 17:25 Відповісти
Я вищезазначені льодяники тільки бачив, а Ви їх споживаєте. Тому Ваш досвід з цього питання повніший.
🍭😛😝😜🤪😨😰😱🤮🤢
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13.10.2021 17:32 Відповісти
панове, прошу прослухати промову президента Естонii.

чудова промова.



https://youtu.be/EWdDStlnmxc
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13.10.2021 18:31 Відповісти
Чи то фейсбуку начитаюсь на ніч…
Чи через те, що сплю біля стіни…
Останнім часом, бачу дуже гарні,
майже реальні, кольорові сни…

То сниться Бойко на в'язничних нарах…
То Порошенко в льолі… гамівній…
Турчинов підмітає тротуари…
А онде, у окопі, Парубій…

Дивлюся сни і радісні, і люті…
Буває за ніч, бачу їх штук п'ять!..
Червона площа… Медведчук, і Путін…
Прям на бруківці скліщені лежать…

Я чув, і бачив сльози, стогін, муки
обранців наших… Корчі… Матюки…
В них відсихали загребущі руки…
І на макітрах плавились шапки…

Віршую сни… Скажіть мені - навіщо
ховати радість від очей людських?!
Надіюсь, що ті сни в натурі віщі!
І всім воздасться по заслугам їх!
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13.10.2021 18:38 Відповісти
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