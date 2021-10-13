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Меморіальну дошку загиблому внаслідок російського мінометного обстрілу прапорщику 30-ї ОМБр Леоніду Добрянському відкрили в Києві. ФОТО

Меморіальну дошку загиблому внаслідок російського мінометного обстрілу прапорщику 30-ї ОМБр Леоніду Добрянському відкрили в Києві. ФОТО

Сьогодні, 13 жовтня, в Києві за адресою: вулиця Зої Гайдай, 13/10, відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки Леоніду Цезаровичу Добрянському (позивний Старий), 31.07.1974 року народження, уродженцю села Зарудинці Ружинського району Житомирської області, прапорщику, командиру відділення взводу управління розвідувальної роти 30-ї окремої механізованої бригади, який загинув 13.06.2020 року приблизно о 21:45 у районі смт Троїцьке Луганської області внаслідок смертельних мінно-вибухових поранень, зазнаних під час мінометного обстрілу з боку російських військ.

Про це йдеться в матеріалі видання novyny.live, повідомляє Цензор.НЕТ.

Меморіальну дошку загиблому внаслідок російського мінометного обстрілу прапорщику 30-ї ОМБр Леоніду Добрянському відкрили в Києві 01
Меморіальну дошку загиблому внаслідок російського мінометного обстрілу прапорщику 30-ї ОМБр Леоніду Добрянському відкрили в Києві 02
Меморіальну дошку загиблому внаслідок російського мінометного обстрілу прапорщику 30-ї ОМБр Леоніду Добрянському відкрили в Києві 03
Меморіальну дошку загиблому внаслідок російського мінометного обстрілу прапорщику 30-ї ОМБр Леоніду Добрянському відкрили в Києві 04

Також дивіться: 13 червня в зоні ООС загинув прапорщик 30-ї ОМБр Леонід Добрянський. ФОТО

Автор: 

Київ (19534) пам’ять (1189) меморіальна дошка (192) військовослужбовці (4773) Ян Осока (1495) 30 окрема механізована бригада (155)


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13.10.2021 16:06 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям...
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13.10.2021 19:03 Відповісти
 
 