Меморіальну дошку загиблому внаслідок російського мінометного обстрілу прапорщику 30-ї ОМБр Леоніду Добрянському відкрили в Києві. ФОТО
Сьогодні, 13 жовтня, в Києві за адресою: вулиця Зої Гайдай, 13/10, відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки Леоніду Цезаровичу Добрянському (позивний Старий), 31.07.1974 року народження, уродженцю села Зарудинці Ружинського району Житомирської області, прапорщику, командиру відділення взводу управління розвідувальної роти 30-ї окремої механізованої бригади, який загинув 13.06.2020 року приблизно о 21:45 у районі смт Троїцьке Луганської області внаслідок смертельних мінно-вибухових поранень, зазнаних під час мінометного обстрілу з боку російських військ.
Про це йдеться в матеріалі видання novyny.live, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Вася Шевченко #371210
показати весь коментар13.10.2021 16:06 Відповісти Мені подобається 10
Тарапунька
показати весь коментар13.10.2021 19:03 Відповісти Мені подобається 1
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