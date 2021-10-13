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ТКГ про провокації російських окупантів на Донбасі: Здійснювали розвідку з пов'язками СЦКК. Затримано найманця Андрія Косяка - громадянина РФ. ФОТО

Сьогодні, безпосередньо під час спільного засідання ТКГ, російські збройні формування вдалися до брутальної провокації: близько 10:45 група озброєних осіб із пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт з розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу української делегації в Тристоронній контактній групі.

"Гарантії безпеки були надані українською стороною для проведення робіт з розмінування з чітким зазначенням маршрутів пересування та визначення граничної точки висунення в сторону позицій ЗСУ, в рамках робіт з обладнання ділянки місцевості для відкриття з боку тимчасово окупованих територій КПВВ "Золоте", - випливає з повідомлення.

Крім цього, підкреслюється, що оперативна група ЗСУ затримала одного найманця російських збройних формувань: громадянина РФ Косяка Андрія Валентиновича, 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси.

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"Слід зазначити, що цей громадянин підозрюється правоохоронними органами України у скоєнні у 2010 році тяжкого злочину відповідно до статті 115 КК України. Наразі тривають слідчі дії", - резюмували в ТКГ.

ТКГ про провокації російських окупантів на Донбасі: Здійснювали розвідку з повязками СЦКК. Затримано найманця Андрія Косяка - громадянина РФ 01

ТКГ про провокації російських окупантів на Донбасі: Здійснювали розвідку з повязками СЦКК. Затримано найманця Андрія Косяка - громадянина РФ 02
ТКГ про провокації російських окупантів на Донбасі: Здійснювали розвідку з повязками СЦКК. Затримано найманця Андрія Косяка - громадянина РФ 03

Автор: 

затримання (4343) Донбас (22356) СЦКК (642) найманці рф (2060) Тристороння контактна група (827) ЗСУ (7588) КПВВ (330)


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Топ коментарі
+17
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13.10.2021 16:14
+13
К стенке
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13.10.2021 16:16
+11
зачем задерживать? прикопайте его там же...
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13.10.2021 16:15
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13.10.2021 16:14 Відповісти
К стенке
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13.10.2021 16:16 Відповісти
Чому так жорстоко? Потрібно бути гуманістом! Просто попросити пана до гіляки, шнурок, мило, все як повинно бути. Ходять чутки, що вони берізки **********. Одним словом, дерево він може вибрати сам.
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13.10.2021 17:14 Відповісти
не, озабоченностью можно жостко ответить!
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13.10.2021 16:16 Відповісти
зачем задерживать? прикопайте его там же...
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13.10.2021 16:15 Відповісти
Фраза "забити косяк" дуже налякала найманця.
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13.10.2021 16:16 Відповісти
Чудово як, поповняємо обмінний фонд
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13.10.2021 16:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=h_z4j-gvH0k
Депутати від ЄС і Голосу прийшли до Офісу Генпрокурора - про офшоры зеЛоха квартального и финансирование зеленским террористов ордло.
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13.10.2021 16:17 Відповісти
Этого хоть недавно задержали? Или тоже еще весной? А то по тексту не поймешь.
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13.10.2021 16:17 Відповісти
Косяк накосячил
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13.10.2021 16:19 Відповісти
даже эти вакцинируются
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13.10.2021 16:21 Відповісти
Нужно посмотреть в глаза
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13.10.2021 16:25 Відповісти
"... осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ."!!!!!!!!! Що це за залишені позиції? Чому??!!! Хто дав команду???!!!
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13.10.2021 16:28 Відповісти
Як хто? Рядовий -ненавчений головнокомандоувач ЗСУ,який дозволяє усціляким паркетним бакланам, осяяних високобздірковими погонами, виганяти із ЗСУ бойових генералів! Ба,навіть не рядовий,бо не служив у армії і служить,майже уже не буде.
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13.10.2021 19:29 Відповісти
Ну, моє запитання є риторичним. Воно швидше для зебілів.
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13.10.2021 20:36 Відповісти
зачем задерживали? чтобы отдали за так? подоровался на мине и будь здоров. жена получит 3 ляма
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13.10.2021 16:31 Відповісти
Еще один "ихтамнет"
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13.10.2021 17:40 Відповісти
Нащо тратити час на москаля? Щоб довго не мучився , ми ж гуманні, запхати йому гранату в ширінку і нехай пре на Киів.
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13.10.2021 17:53 Відповісти
СЦКК вообще полностью незаконная структурка с непонятным статусом. Никакой закон и тем более Конституция (которой этот сброд шоколадных и ныне зеленых предателей прямо противоречит) ее не регламентирует. В ней присутствуют около 80 отборных российских офицеров. Но всем пофиг.
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13.10.2021 18:48 Відповісти
Дурні кацапи не розуміють,чи що: Косяків не можна посилати у розвідку,бо "накосячать"! Тепер нехай доказують у ТКГ, що "їхтамнет,нє біло і нє будєть!".Ех, Косяк,Косяк,підвів ти пісіка під монастир...
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13.10.2021 19:17 Відповісти
 
 