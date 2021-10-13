ТКГ про провокації російських окупантів на Донбасі: Здійснювали розвідку з пов'язками СЦКК. Затримано найманця Андрія Косяка - громадянина РФ. ФОТО
Сьогодні, безпосередньо під час спільного засідання ТКГ, російські збройні формування вдалися до брутальної провокації: близько 10:45 група озброєних осіб із пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт з розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу української делегації в Тристоронній контактній групі.
"Гарантії безпеки були надані українською стороною для проведення робіт з розмінування з чітким зазначенням маршрутів пересування та визначення граничної точки висунення в сторону позицій ЗСУ, в рамках робіт з обладнання ділянки місцевості для відкриття з боку тимчасово окупованих територій КПВВ "Золоте", - випливає з повідомлення.
Крім цього, підкреслюється, що оперативна група ЗСУ затримала одного найманця російських збройних формувань: громадянина РФ Косяка Андрія Валентиновича, 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси.
"Слід зазначити, що цей громадянин підозрюється правоохоронними органами України у скоєнні у 2010 році тяжкого злочину відповідно до статті 115 КК України. Наразі тривають слідчі дії", - резюмували в ТКГ.
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