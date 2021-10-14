Порошенко з ветеранами та активістами вшанував пам'ять захисників, які загинули в боях за Україну: "Завдяки їхньому героїзму український народ є і буде". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

П'ятий Президент, лідер партії "ЄС" Петро Порошенко разом з ветеранами російсько-української війни, сім'ями загиблих героїв, громадськими активістами та депутатами вшанував пам'ять полеглих на війні захисників України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", церемонія вшанування відбулася в меморіальному комплексі "Зала пам'яті" на території Міністерства оборони України, який був відкритий 14 жовтня 2018 року.

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У меморіалі щоденно відбувається ритуал поіменного згадування воїнів Збройних сил, що загинули у день ритуалу, починаючи з 1992 року у боях за Україну або у миротворчих місіях. Після кожного прізвища лунає дзвін пам’яті.

"Вони віддали життя за Україну — найкращі її сини і дочки. Завдяки їхньому героїзму і сапоможертві український народ є і буде. Це завдяки українським військовим була зупинена російська агресія, яка так зухвало почалася. Це завдяки їм Київ, Дніпро, Львів сотні наших міст та десятки тисяч сіл та селищ мають можливість жити мирним життям", – написав Порошенко у Facebook.







Родині загиблого морпіха Ярослава Журавля вручили громадську нагороду Знак народної пошани "Слава України".

Донька загиблого героя Ярослава Журавель цього року стала ліцеїсткою Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Ярослава говорить, що хоче, як і батько, служити у морській піхоті.

"Війна забрала ваше дитинство. Але ми не зупинимось. І ми переможемо. Я це обіцяю в цьому святому місці. Я прошу батька прийняти відзнаку народної пошани – це те найменше, що ми можемо зробити", – говорить Герой України, начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна Ігор Гордійчук, легендарний Сумрак.

"Так в житті склалось, що мій син давав присягу українському народу. А вчора його донька дала обіцянку. Він це все бачить. Ми пишаємось своєю онукою і своїм сином. Слава Україні!", – сказав батько Героя Сергій Журавель.

Також наголошується, що "ЄС" вимагає від президента Зеленського привласнити загиблому морпеху Ярославу Журавлю високе звання Герой України.

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