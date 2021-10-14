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Зеленський біля Стіни пам'яті у Києві вшанував загиблих за Україну. ФОТОрепортаж

З нагоди Дня захисників і захисниць України Президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих за Україну, яка відбулася на Михайлівській площі в Києві.

Глава держави поклав квіти до Стіни пам'яті загиблих за нашу країну, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Було оголошено хвилину мовчання, після чого військовий оркестр виконав Державний гімн України.

Воїни почесної варти салютували шістьма залпами.

Також читайте: Зеленський доручив виплатити в повному обсязі грошове забезпечення військовим ЗСУ та премію з нагоди Дня захисників і захисниць України

Також пам’ять загиблих за Україну вшанували керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, міністр оборони України Андрій Таран, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

Крім того, на Михайлівській площі Глава держави оглянув зразки сучасного озброєння та військової техніки.

Володимиру Зеленському продемонстрували засоби розвідки, засоби управління та зв’язку, ударні та вогневі засоби, зокрема ракетний комплекс "Нептун", ПТРК "Стугна", багатоцільову роботизовану платформу Agema, багатоцільову роботизовану платформу з ударним модулем РСВК-М, безпілотну роботизовану платформу Scorpio-2, ударні безпілотні авіаційні комплекси ST-35 "Грім" та Skyfist.

Зеленський біля Стіни памяті у Києві вшанував загиблих за Україну 01
Зеленський біля Стіни памяті у Києві вшанував загиблих за Україну 02
Зеленський біля Стіни памяті у Києві вшанував загиблих за Україну 03

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) пам’ять (1189) День захисників і захисниць України (157)


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Топ коментарі
+52
Ахахахахах, опять весь нарид разогнали и оцепили зебила кордоном беркутовцев зделали эта разам, мы презеденты и це исты на
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14.10.2021 12:11
+49
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14.10.2021 12:14
+36
Країна мрії Зеленського повинна бути порожня від народу.
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14.10.2021 12:11
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на рахунок вора нічого не відомо, а от про 40 млн доларів вкрадених Зелензьким з Приваатбанку і виведених в апшор відомо точно
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14.10.2021 13:35 Відповісти
https://myrotvorets.news/yaroslav-zhuravel-serzhant-rozvidnyk-ya/
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14.10.2021 12:45 Відповісти
ГЕРОЮ СЛАВА
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14.10.2021 13:35 Відповісти
ЯРОСЛАВ ЖУРАВЕЛЬ - СЕРЖАНТ-РОЗВІДНИК, ЯКИЙ 4 ДНІ ПОМИРАВ ПІД ОСОБИСТИМ КОНТРОЛЕМ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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14.10.2021 12:45 Відповісти
Да здравствует наш народный Президент Зеленский ! Мы тебе верим , Володя.
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14.10.2021 12:46 Відповісти
По чём опиум для народа ?
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14.10.2021 13:12 Відповісти
Так и забирай его к себе. В ОРДЛО
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14.10.2021 13:39 Відповісти
Зачем его забирать. Он и так наш Президент Украины. Ну а вы порошенка забирайте к себе в Ростов или Липецк.
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14.10.2021 13:44 Відповісти
Ваш, ваш. И в Ростове - ваш. У вас скоро на каждой помойке параши, по *********** будет
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14.10.2021 13:47 Відповісти
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14.10.2021 13:59 Відповісти
Мишка подоляк, сгинь, чмо убогое.
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14.10.2021 15:20 Відповісти
Подельник Коломойского и соучастник ограбления вкладчиков ПриватБанка, будучи пока на свободе, почтил память...
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14.10.2021 12:53 Відповісти
і чотирижди укланіст...бігав від військомату так що із собаками не змогли знайти
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14.10.2021 13:36 Відповісти
сняли с 12 го дубля
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14.10.2021 12:53 Відповісти
Піанист влаштований на службу президентом при керуючому Єрмаку.
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14.10.2021 12:54 Відповісти
У Зелі є двійник?
Зеленський прилетів до Запоріжжя. ФОТО.
https://zp.depo.ua/ukr/zp/zelenskiy-priletiv-do-zaporizhzhya-202110141379285
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14.10.2021 13:03 Відповісти
В Запоріжжі соя?
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14.10.2021 13:49 Відповісти
Дебіле, брехня що? Що він в Запоріжжі з робочим візитом чи в Києві біля стіни пам`яті? Поясни, придурку зелений. До речі, а на тій стіні ім`я морпіха Журавля вибито? І як Зеленському, нічого, спокійно, акакаяразніца?
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14.10.2021 13:49 Відповісти
Нарешті розкумарився та згадав про сьогоднішнє свято...
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14.10.2021 13:08 Відповісти
Нікчема.
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14.10.2021 13:09 Відповісти
просто ворог...
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14.10.2021 16:22 Відповісти
Зеленский-лучший Президент , а порошенко худший.
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14.10.2021 13:26 Відповісти
насправді з точністю до навпаки)))
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14.10.2021 13:34 Відповісти
Чим ВАЗеленський кращий? Перелік здобутків, будьте ласкаві.
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14.10.2021 13:38 Відповісти
а олія по 70...це не те що цибуля по 30...
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14.10.2021 13:41 Відповісти
А що, очікуємо і цибулю 30?
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14.10.2021 13:50 Відповісти
Голос у нього просто мерзенний...не знаю як його слухають зелебобіки
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14.10.2021 13:33 Відповісти
та й ще бреше ним постійно
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14.10.2021 13:40 Відповісти
обкурились и спокойно слушают
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14.10.2021 13:43 Відповісти
обірались...
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14.10.2021 13:51 Відповісти
Как я счастлив , что народ Украины согнал порошенка с президентского кресла.
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14.10.2021 13:38 Відповісти
Більше ж пишатись нічим. Хіба що тим, що фсбшний дерьмак править країною, та офшориний зрадник ВАЗеленський, у нього на підтанцьовці.
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14.10.2021 13:41 Відповісти
То офшорний крадій ВАЗеленський тодругоЄ? І чому заздрити, презирству, з яким до нього ставиться весь світ?
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14.10.2021 14:12 Відповісти
Это называется - выборы. Но откуда кацапу это знать?
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14.10.2021 13:50 Відповісти
Маю подякувати "Цензор" за те що не вводите громадян у оману й не називаєте цього вилупка Президентом! Дякую!
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14.10.2021 13:38 Відповісти
А де люди? Сцикло кончене
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14.10.2021 13:41 Відповісти
"процентные" поняли ,что со своим "зеленым " выбором обшиблись и больше на "шоу блазня" не ходют
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14.10.2021 14:43 Відповісти
Спасибо нашему Президенту ! Народ Украины сделал правильный выбор .
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14.10.2021 13:57 Відповісти
Ща тебя народ Украины отправил в спам и послал на путина раз десять.
Вот тебе и весь ответ от народа Украины.
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14.10.2021 14:01 Відповісти
То сборище в ОРДЛО, не весь народ Украины.
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14.10.2021 14:02 Відповісти
Да, видать плохи дела в жОПе зеленского, что сам великий Михаил Подоляк, советник ермаковский и зеленского, за всех ботов отрабатывает.
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14.10.2021 15:25 Відповісти
От мені цікаво,чому більше нікого немає біля стіни?
Що,у день захисника України ніхто не прийшов,окрім президента?!
Якого хера немає людей поблизу?!
Кого президент боїться?!
Він же казав,що він інший,не такий,як усі попередні,навіть фізіологічно!
Немає слів...
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14.10.2021 14:14 Відповісти
І як завжди оДНО, а теж твої хвалені виборці яких ти так любиш, чи можливо вони тільки на папері??????? оДНО вес час оДНО!!!!!!!!!
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14.10.2021 14:19 Відповісти
Яке відношення має до Свята, боягузлива, містечкова істота, яка зрадила Україну.
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14.10.2021 14:47 Відповісти
..а где люди или хотя-бы лохторат фюрера, ну или квартальская массовка?.. чи все деньги на массовку потратили в Козине, а свои ворованные бабосы Зеля Апшор тратить не намерена..
комплексы и страхи Найвэлычнишего - налицо... - 73%ные зебилы выбрали сцыкливое чорти шо
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14.10.2021 15:05 Відповісти
у курдуплика нiчого в серцi не відбувається. Зе-чмо просто вiдбуло номер.
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14.10.2021 15:08 Відповісти
Не вірте йому! Коли це щиро, ти прийдеш до тієї стіни не тільки у цей день і без помпезностей.
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14.10.2021 15:50 Відповісти
А що, йому хтось вірить?
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14.10.2021 17:16 Відповісти
Поки що все гуд.
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14.10.2021 21:55 Відповісти
всё правильно.
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14.10.2021 17:09 Відповісти
Верховне непорозуміння!
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14.10.2021 18:52 Відповісти
Цепочка охраны заканчивается "там за горизонтом". Наверное у Тупина и то охраны меньше. Это ж надо так народа бояться...
Кстати, найдите десять отличий:



Я пока нашел только 5:
- на 1 ЗЕ впереди, на 2 сзади (за забором);
- на 2 охрана поплотнее стоит;
- цвет формы у охраны на 1 и 2 разный;
- на 1 дома, на 2 забор;
- на 2 зелени больше, несмотря на то, что ЗЕ не видно.
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14.10.2021 20:10 Відповісти
Ссыкло копирует ху-ло во всем...
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14.10.2021 23:20 Відповісти
Прям как уйло ,боится людей!
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15.10.2021 08:18 Відповісти
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