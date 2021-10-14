Меморіальну дошку загиблому під час виходу з Іловайського котла українському танкісту Василю Милащенку відкрили на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Учора, 13 жовтня, у селі Запорізьке Апостолівського району Дніпропетровської області відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки Василю Олексійовичу Милащенку, 17.01.1991 року народження, солдату, старшому механіку-водію 17-ї окремої танкової бригади, який загинув 29.08.2014 року під час під час виходу з Іловайського котла так званим "Зеленим коридором" - прориву танків бригади до села Новокатеринівка збоку хутора Горбатенко.

Танк, у якому був Василь Милащенко, ішов першим, та був розстріляний російськими танками, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він загинув разом з усім екіпажем: старшим солдатом, навідником Віталієм Калакуном та солдатом, командиром танку Віталієм Королем.

02.09.2014 року тіло Милащенка разом із тілами 87 інших загиблих в Іловайському котлі було привезено до запорізького моргу. Спочатку був похований як невстановлений загиблий у Запоріжжі на Кушугумському кладовищі. Ідентифікований за тестами ДНК. Перепохований влітку 2015 року у місті Апостолове.

Указом Президента України № 216/2016 від 18 травня 2016 року, "за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

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У селищі Запорізьке Апостолівського району Дніпропетровської області відкрили меморіальну дошку Василю Милащенку. Дошку розмістили на фасаді школи, де навчався Василь.

На захід, за підрахунками Суспільного, зібралися понад сотня учнів, вчителі та жителі селища. Меморіалі дошку освятили, а загиблого вшанували хвилиною мовчання.

Людмила Пензева, перша вчителька пригадує, як у 1997 році Василь прийшов до першого класу. Каже: був веселим, начитаним, мріяв бути льотчиком, а став танкістом.

"Я його бачила у мирній професії. На жаль, довелося взяти Васі зброю до рук. Він без вагань пішов захищати рідну землю", - розповіла Людмила Пензева.

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Начальник методичного центру Кодацька Січ Микола Григоряк зазначив, що дякуючи таким дошкам і вшануванню – пам`ять про наших героїв житиме далі.





