Ми не дозволимо владі перетнути "червоні лінії": Порошенко на перших тактичних зборах ГО "Res_Publika. Брати по зброї". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У таборі "Скажені птахи" відбулися перші тактичні збори ГО "Res_Publika. Брати по зброї". Громадська організація об’єднує ветеранів війни проти російської агресії. На тактичні збори прибув п’ятий президент, лідер партії "ЄС" Петро Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "ЕС".

Символічно 14 жовтня у День захисників і захисниць України на збори приїхали більше 300 учасників з різних регіонів нашої держави. Команди змагалися на смузі розвідника, демонстрували навички тактичної медицини, мінну безпеку та повітряну розвідку.

Петро Порошенко особисто випробував у роботі безпілотник військової аеророзвідки.

Ветерани війни з Росією дали урочисту клятву народу України. Текст клятви проголосив координатор ГО "Res_Publika. Брати по зброї", ветеран війни, морський піхотинець Андрій Підлісний. Учасники ГО присягнули дотримуватися принципів бойового братерства, поважати і підтримувати своїх побратимів; через усе життя пронести вірність Україні, своєму народові і своїм побратимам; завжди бути готовим стати на захист держави і народу з Україною в серці зі зброєю в руках.

"У 2014 році саме ви, захисники України, зламали хребет путінському плану, зупинили російського агресора. І нам було потрібне своє українське власне свято. Я як Верховний Головнокомандувач прийняв рішення скасувати чуже радянське свято сусідньої держави і зробити наше українське свято", – нагадав Порошенко.

"Ще одне важливе завдання, з яким блискуче справилися наші ветерани в грудні 2019 – це тримати "червоні лінії", які не дадуть діючій владі сповзти назад в Російську імперію, підписати капітуляцію, здати Україну, здати українську землю, так як вони це зробили під час так званого "відведення" або зобов’язань щодо так званої "формули Штайнмайєра", – застеріг Порошенко.

"Одним із основних наших здобутків була розбудова армії. Коли нам підсовували папірці як "гарантію" українського суверенітету, я завжди казав: надійним гарантом українського суверенітету, незалежності української держави є Збройні сили України. Наше з вами завдання – тримати порох сухим. І ми завжди будемо напоготові", – резюмує Петро Порошенко.













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