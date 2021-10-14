Ми не дозволимо владі перетнути "червоні лінії": Порошенко на перших тактичних зборах ГО "Res_Publika. Брати по зброї". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У таборі "Скажені птахи" відбулися перші тактичні збори ГО "Res_Publika. Брати по зброї". Громадська організація об’єднує ветеранів війни проти російської агресії. На тактичні збори прибув п’ятий президент, лідер партії "ЄС" Петро Порошенко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "ЕС".
Символічно 14 жовтня у День захисників і захисниць України на збори приїхали більше 300 учасників з різних регіонів нашої держави. Команди змагалися на смузі розвідника, демонстрували навички тактичної медицини, мінну безпеку та повітряну розвідку.
Петро Порошенко особисто випробував у роботі безпілотник військової аеророзвідки.
Ветерани війни з Росією дали урочисту клятву народу України. Текст клятви проголосив координатор ГО "Res_Publika. Брати по зброї", ветеран війни, морський піхотинець Андрій Підлісний. Учасники ГО присягнули дотримуватися принципів бойового братерства, поважати і підтримувати своїх побратимів; через усе життя пронести вірність Україні, своєму народові і своїм побратимам; завжди бути готовим стати на захист держави і народу з Україною в серці зі зброєю в руках.
"У 2014 році саме ви, захисники України, зламали хребет путінському плану, зупинили російського агресора. І нам було потрібне своє українське власне свято. Я як Верховний Головнокомандувач прийняв рішення скасувати чуже радянське свято сусідньої держави і зробити наше українське свято", – нагадав Порошенко.
"Ще одне важливе завдання, з яким блискуче справилися наші ветерани в грудні 2019 – це тримати "червоні лінії", які не дадуть діючій владі сповзти назад в Російську імперію, підписати капітуляцію, здати Україну, здати українську землю, так як вони це зробили під час так званого "відведення" або зобов’язань щодо так званої "формули Штайнмайєра", – застеріг Порошенко.
"Одним із основних наших здобутків була розбудова армії. Коли нам підсовували папірці як "гарантію" українського суверенітету, я завжди казав: надійним гарантом українського суверенітету, незалежності української держави є Збройні сили України. Наше з вами завдання – тримати порох сухим. І ми завжди будемо напоготові", – резюмує Петро Порошенко.
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Порошенко не їздив у Трускавець.
именно кацапье в программах скабеева/соловьева называет ветеранов войны с рашкой - "бандитами"..
влот и ты зашкварилось, транслируя расейскую пропаганду..
Перші тактичні збори ГО «Республіка. Брати по Зброї»
А не ти на землі лежав,
Щоб по ньому церковний дзвін-
Не по дітях твоїх лунав
Так хотів він, його то гріх,
Вбий кацапа і раз, і два
Вбий кацапа, за нас за всіх,
Хай ридає його вдова!
Ти не винен у цій війні,
І достатньо вже нам невдач,
І не в хаті твоїй-о ні!
Щоб в його був дитячий плач!
Вбий кацапа, мерщій убий
За родину, за рідний край,
І допоки ти сам живий-
Де побачиш-там і вбивай!
Оксана Муха - Шуміла ліщина
ггггггг, это реально из тя "кумира" сделали то.
я не знаю, но туда ты должен бы платить с миллион евро за сезон - тупо за тя срут на любого и сотни стаей = облизывают.... ты крут - шо них.я не платишь, но облизывают, это экономия, круто
пісатєль, навєрнає
А патриотизм Зеленского вы считаете настоящим и искренним , и я так понимаю из вашего поста рассчитан на богатые семьи ?
Така ж популіська потвора, як і зелений полупокер.
"Сотрудники Генерального консульства Российской Федерации в городе Харькове искренне, от всего сердца, поздравляют украинский народ с Днем защитников и защитниц Украины! Желаем вам богатырского здоровья, безупречной выдержки, тепла, радости, мирного неба над головой". І далі
"Пребывая на священной украинской земле, мы осознаем низость политики Российской Федерации. Мы восхищаемся украинскими парнями и девушками, которые защищают каждую пядь своей земли. Надеемся, что со смертью диктатора Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине".
"Мы не поддерживаем политику нашего государства в отношении Украины. В то время, когда политическое руководство России вероломно оккупировало Крым и Донбасс, на большей территории РФ люди живут в нищете и бедствиях. Понимаем, что скорее всего, после этих поздравлений мы будем вынуждены вернуться домой. Слава Украине!"
Хто знає: то фейк чи правда? Якщо правда,то отих співробітників генколнсульства ні в якому разі не можна відпускати на підерефію,бо пропадуть хороші люди в *********** застінках-катівнях.
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