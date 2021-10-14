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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Ми не дозволимо владі перетнути "червоні лінії": Порошенко на перших тактичних зборах ГО "Res_Publika. Брати по зброї". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У таборі "Скажені птахи" відбулися перші тактичні збори ГО "Res_Publika. Брати по зброї". Громадська організація об’єднує ветеранів війни проти російської агресії. На тактичні збори прибув п’ятий президент, лідер партії "ЄС" Петро Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "ЕС".

Символічно 14 жовтня у День захисників і захисниць України на збори приїхали більше 300 учасників з різних регіонів нашої держави. Команди змагалися на смузі розвідника, демонстрували навички тактичної медицини, мінну безпеку та повітряну розвідку.

Петро Порошенко особисто випробував у роботі безпілотник військової аеророзвідки.

Ветерани війни з Росією дали урочисту клятву народу України. Текст клятви проголосив координатор ГО "Res_Publika. Брати по зброї", ветеран війни, морський піхотинець Андрій Підлісний. Учасники ГО присягнули дотримуватися принципів бойового братерства, поважати і підтримувати своїх побратимів; через усе життя пронести вірність Україні, своєму народові і своїм побратимам; завжди бути готовим стати на захист держави і народу з Україною в серці зі зброєю в руках.

"У 2014 році саме ви, захисники України, зламали хребет путінському плану, зупинили російського агресора. І нам було потрібне своє українське власне свято. Я як Верховний Головнокомандувач прийняв рішення скасувати чуже радянське свято сусідньої держави і зробити наше українське свято", – нагадав Порошенко.

"Ще одне важливе завдання, з яким блискуче справилися наші ветерани в грудні 2019 – це тримати "червоні лінії", які не дадуть діючій владі сповзти назад в Російську імперію, підписати капітуляцію, здати Україну, здати українську землю, так як вони це зробили під час так званого "відведення" або зобов’язань щодо так званої "формули Штайнмайєра", – застеріг Порошенко.

"Одним із основних наших здобутків була розбудова армії. Коли нам підсовували папірці як "гарантію" українського суверенітету, я завжди казав: надійним гарантом українського суверенітету, незалежності української держави є Збройні сили України. Наше з вами завдання – тримати порох сухим. І ми завжди будемо напоготові", – резюмує Петро Порошенко.

Ми не дозволимо владі перетнути червоні лінії: Порошенко на перших тактичних зборах ГО Res_Publika. Брати по зброї 01
Ми не дозволимо владі перетнути червоні лінії: Порошенко на перших тактичних зборах ГО Res_Publika. Брати по зброї 02
Ми не дозволимо владі перетнути червоні лінії: Порошенко на перших тактичних зборах ГО Res_Publika. Брати по зброї 03
Ми не дозволимо владі перетнути червоні лінії: Порошенко на перших тактичних зборах ГО Res_Publika. Брати по зброї 04
Ми не дозволимо владі перетнути червоні лінії: Порошенко на перших тактичних зборах ГО Res_Publika. Брати по зброї 05
Ми не дозволимо владі перетнути червоні лінії: Порошенко на перших тактичних зборах ГО Res_Publika. Брати по зброї 06

С

Автор: 

Порошенко Петро (15181) військові навчання (2777) військовослужбовці (4777) День захисників і захисниць України (157)


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Топ коментарі
+47
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14.10.2021 17:06
+45
"Брати по зброї" привітали доньку загиблого Героя України Ярослава Журавля в день, коли вона давала на посвяті урочисту обіцянку військового ліцеїста.
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14.10.2021 17:16
+41
Гетьман України.
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14.10.2021 17:05
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Гетьман України.
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14.10.2021 17:05 Відповісти
Що ти триндиш?
Порошенко не їздив у Трускавець.
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14.10.2021 17:20 Відповісти
драво, лахта!
именно кацапье в программах скабеева/соловьева называет ветеранов войны с рашкой - "бандитами"..
влот и ты зашкварилось, транслируя расейскую пропаганду..
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14.10.2021 17:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=kYjvqpob8NU& https://www.youtube.com/watch?v=kYjvqpob8NU&


Перші тактичні збори ГО «Республіка. Брати по Зброї»
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14.10.2021 17:26 Відповісти
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14.10.2021 17:43 Відповісти
а их в рашке заставляют регить ГО.. оттого оно и лоханулось на незнании законов Украины)
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14.10.2021 17:46 Відповісти
тобто по-вашому, якщо громадяни (цивільні та військові) збираються разом тренуватися і відпрацьовувати тактичні завдання, і при цьому вони не оформлені офіційно, як якась організація, то вони бандюки? у них навіть там зброї не було з собою. та ви справжній кацап.. пишайтеся цим
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14.10.2021 17:37 Відповісти
точно сказано ,гетьман- голобородько ,ХА ХА ХА.
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14.10.2021 17:26 Відповісти
"напівбандитської організації "?тримайте тупе зебільнокацапське рило на форумі -скраканитчик зветься )
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14.10.2021 17:28 Відповісти
Дуже сильна світлина зі Слов'янського блок посту номер 1 ! Не забуваймо якою ціною все це!!
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14.10.2021 17:06 Відповісти
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14.10.2021 17:06 Відповісти
Ну что то на него уголовку еще в 2018 завела НАБУ и у него вся семья, включая сынишку и дочурку - граждане США )))) Так что лучше было бы цитату оставить, а кто под ней подписался - убрать.
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14.10.2021 17:30 Відповісти
Как же этому Лэсику- Телесику который Омелян хочется опять оседлать денежный потоки, сил уже нет терпеть
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14.10.2021 18:25 Відповісти
Супер!
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14.10.2021 17:06 Відповісти
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14.10.2021 17:25 Відповісти
Так убий кацапа, щоб він,
А не ти на землі лежав,
Щоб по ньому церковний дзвін-
Не по дітях твоїх лунав

Так хотів він, його то гріх,
Вбий кацапа і раз, і два
Вбий кацапа, за нас за всіх,
Хай ридає його вдова!

Ти не винен у цій війні,
І достатньо вже нам невдач,
І не в хаті твоїй-о ні!
Щоб в його був дитячий плач!

Вбий кацапа, мерщій убий
За родину, за рідний край,
І допоки ти сам живий-
Де побачиш-там і вбивай!
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14.10.2021 17:06 Відповісти
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14.10.2021 17:07 Відповісти
З Днем Захисника України!
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14.10.2021 17:10 Відповісти
;Смицький;.
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14.10.2021 17:12 Відповісти
Так, треба відновлювати УПА і звільняти Україну від зрадників
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14.10.2021 17:09 Відповісти
Клепку вже пора мати в голові, та єднатися а не приндиться як деякі, тіпа я свободівець чи я націоналіст, а ви Порохоботи ідіть лісом.
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14.10.2021 17:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=yhICsMcRwes https://www.youtube.com/watch?v=yhICsMcRwes


Оксана Муха - Шуміла ліщина
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14.10.2021 17:10 Відповісти
Явно СКАЖЕННЫЙ ПТАХ, даже уже не смешно.
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14.10.2021 17:10 Відповісти
у зебилов праздник - вы привели к власти пророссийского клована, который ржал на погибшими на Майдане и прославлял расейскую бандоту.

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14.10.2021 17:28 Відповісти
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14.10.2021 17:40 Відповісти
щас посмотрю, НО, "Порох", ты бы почитал как за тя "рубятся" вна сайте Антиколорадоса - ты бы просто дал мне миллион норм. денег и ..... зачитался... как за тя там "рубятся"
ггггггг, это реально из тя "кумира" сделали то.
я не знаю, но туда ты должен бы платить с миллион евро за сезон - тупо за тя срут на любого и сотни стаей = облизывают.... ты крут - шо них.я не платишь, но облизывают, это экономия, круто
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14.10.2021 17:11 Відповісти
зєбіл ва всєй красє)
пісатєль, навєрнає
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14.10.2021 17:33 Відповісти
воно - сволота тягнисрака, дарма, що касапошелепне.
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15.10.2021 02:39 Відповісти
Це ви з "акабічем" про "юру кузнєца"? Так що не видно - "воно" ж знову "під мухою" пише! Як "налижеться" так і лізе на форум "варнякать що-попало"!
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15.10.2021 04:58 Відповісти
кто про что, а ты вечно повторяешь свои ощущения по жизни о "вылизывании"
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14.10.2021 17:39 Відповісти
ті бі там почитал... недавно: - Саакашвили принял немало своих с Грузии нагрузил, но єто. (с) орос походу. т.юею - секта такая что даже то віносит на других, а их "Порох" чист как ветер.
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14.10.2021 18:10 Відповісти
У деяких високослужбових головах запалала вата і засмоктало під ложечкою. Гопники не ******* випендрюватися перед організованою силою. 😊
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14.10.2021 17:13 Відповісти
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14.10.2021 17:15 Відповісти
"Брати по зброї" привітали доньку загиблого Героя України Ярослава Журавля в день, коли вона давала на посвяті урочисту обіцянку військового ліцеїста.
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14.10.2021 17:16 Відповісти
Пишеш з окопу, на валянку убитого товариша з Тамбова?
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14.10.2021 17:21 Відповісти
з методички вони передирають:
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14.10.2021 17:34 Відповісти
Вы написали - патриотизм папки-Пороха какой-то такой узконаправленный - для лохмандеев из малообеспеченных семей.
А патриотизм Зеленского вы считаете настоящим и искренним , и я так понимаю из вашего поста рассчитан на богатые семьи ?
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14.10.2021 17:23 Відповісти
у тебя семяизвержение? такое дерьмо никто не читает))) попробуй еще раз двумя предложениями.
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14.10.2021 17:24 Відповісти
"поцриотизм зеЛоха офшорного и зебилов" - это шляться по баням с расейскими чинушами и высмеивать погибших украинцев
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14.10.2021 17:30 Відповісти
На последнем фото Пэтро? Мог бы маску снять, все равно все узнали.
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14.10.2021 17:28 Відповісти
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14.10.2021 17:28 Відповісти
Такэ богатэ, а такэ убогэ.
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14.10.2021 17:39 Відповісти
В таких спектаклях есть и хорошее. - Конкурент насторожится. И попытается казаться патриотичнее ))
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14.10.2021 17:54 Відповісти
Никак не дойдет,что значит этот "спектакль"?ну ,это хорошо ,до вашего зевыбора это тоже до сих пор не дошло,что нам на руку..)
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15.10.2021 08:49 Відповісти
Які червоні лінії? Торгувати з рашкою, чи тримати медвечука біля себе? Може юлу хенплокулола тримати біля корита? Багато нарозслідувано за 5 років каденції щодо Майдану? Реформував суди, прокуратуру, які тепер його реально, політично переслідують?
Така ж популіська потвора, як і зелений полупокер.
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14.10.2021 18:03 Відповісти
100%
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14.10.2021 21:45 Відповісти
Респект!Молодцы!
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14.10.2021 18:04 Відповісти
Друзі,тільки-но прочитав звернення працівникыв генкосульства парашії у Харкові і трохи не ох***в:
"Сотрудники Генерального консульства Российской Федерации в городе Харькове искренне, от всего сердца, поздравляют украинский народ с Днем защитников и защитниц Украины! Желаем вам богатырского здоровья, безупречной выдержки, тепла, радости, мирного неба над головой". І далі

"Пребывая на священной украинской земле, мы осознаем низость политики Российской Федерации. Мы восхищаемся украинскими парнями и девушками, которые защищают каждую пядь своей земли. Надеемся, что со смертью диктатора Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине".

"Мы не поддерживаем политику нашего государства в отношении Украины. В то время, когда политическое руководство России вероломно оккупировало Крым и Донбасс, на большей территории РФ люди живут в нищете и бедствиях. Понимаем, что скорее всего, после этих поздравлений мы будем вынуждены вернуться домой. Слава Украине!"
Хто знає: то фейк чи правда? Якщо правда,то отих співробітників генколнсульства ні в якому разі не можна відпускати на підерефію,бо пропадуть хороші люди в *********** застінках-катівнях.
:
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14.10.2021 18:15 Відповісти
порося кого имеет ввиду говоря "мы"???))))))))))))
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14.10.2021 18:47 Відповісти
Ти там у польському свинарнику ким працюєш?
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14.10.2021 19:02 Відповісти
Президент України.
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14.10.2021 20:17 Відповісти
екс, Богу дякувати
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15.10.2021 04:56 Відповісти
Щось не видно в кадрі молочшого гетьмана, він як би теж "ветеран". Певно скромняга, весь в татуся.
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15.10.2021 04:54 Відповісти
Що сцикотно,зесрань ?ну це правильно-зесрані тепер явно є причина сцятись ....)
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15.10.2021 08:46 Відповісти
Как успехи с воспроизводством порохобота New Generation? Ларчик уже обременён?
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15.10.2021 08:56 Відповісти
А Сывочолый Папка свому старшому отпрыску, как ветерану, мог бы и орденок прикупить, как в своё время прикупил Героя свому папке-бывшему ЗК
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15.10.2021 09:37 Відповісти
шо , мудак, опять вылез? Мало я тебе в прошлый раз напихал? Забыл уже, мразь нулевая?)))
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15.10.2021 20:55 Відповісти
Достойный сын достойного Героя Украины
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15.10.2021 12:41 Відповісти
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15.10.2021 18:47 Відповісти
Порох сила, зеля дно
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17.10.2021 14:57 Відповісти
 
 