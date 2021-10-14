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Пам'ятний хрест на честь Дня захисників і захисниць України відкрили в Києві на проспекті Бандери. ФОТОрепортаж

Сьогодні в Києві урочисто відкрили пам'ятний хрест на честь захисників України. Монумент розміщено в Куренівському парку культури і відпочинку за адресою: проспект Степана Бандери, 5.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новинарню".

Зазначається, що пам'ятний хрест було створено ще в 2009 році за ініціативою і на кошти Олександра Пилипенка - до 100-річчя від дня народження Степана Бандери. Однак тоді влада на дозволила його установку. Хрест зберігався на приватній території, за межами Києва.

Відкриття пам'ятника супроводжувалося урочистим заходом. Встановлення пам'ятного хреста відбувалося за підтримки органів місцевої влади. Він став подарунком Києву від патріотичної громадськості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Житомирі відкрили пам'ятник Захисникам України у війні з російським агресором

Памятний хрест на честь Дня захисників і захисниць України відкрили в Києві на проспекті Бандери 01
Памятний хрест на честь Дня захисників і захисниць України відкрили в Києві на проспекті Бандери 02
Памятний хрест на честь Дня захисників і захисниць України відкрили в Києві на проспекті Бандери 03
Памятний хрест на честь Дня захисників і захисниць України відкрили в Києві на проспекті Бандери 04
Памятний хрест на честь Дня захисників і захисниць України відкрили в Києві на проспекті Бандери 05
Памятний хрест на честь Дня захисників і захисниць України відкрили в Києві на проспекті Бандери 06

Автор: 

Київ (19541) пам’ять (1189) День захисників і захисниць України (157)


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Топ коментарі
+26
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14.10.2021 18:40
+21
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14.10.2021 18:52
+17
Ахаа. Бедная местная вата. Всю жизнь жила на проспекте Красных казаков, потом на Мацковском, теперь вот им. Степана Андреевича, еще и памятным крестом
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14.10.2021 18:51
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14.10.2021 18:40 Відповісти
Давно надо было с этого начинать, изменилось бы все.
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14.10.2021 18:41 Відповісти
Ахаа. Бедная местная вата. Всю жизнь жила на проспекте Красных казаков, потом на Мацковском, теперь вот им. Степана Андреевича, еще и памятным крестом
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14.10.2021 18:51 Відповісти
Никогда там ваты не наблюдалось.
Не даром район носит название Куреневка.
Потомки козаков, а после - удравшие из колхозов селяне, которых тут брали на работу на лаптярку, кожзавод и депо, которое было на месте парка до затопления.
Туфту, подобную твоей пишут тролли, которым выдали планшеты с возможностью видеть преждние названия улиц.
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14.10.2021 19:01 Відповісти
Дурашка, я в этом районе 40 лет живу Там ваты очень много. Куча трудовых мигрантов срусских времен Совка со всяких близлежащих заводов, начиная от Маяка заканчивая петровскими кирпичными заводами Насмешил ты меня ватник, насмешил
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14.10.2021 19:23 Відповісти
Пошел в жиопу!
Это самый украинский район во всем Киеве!
Там даже жиды общались на украинском.
К моменту строительства Маяка там уже были построены и заселены все дома, считая девятиэтажки.
Где ты там можешь жить?
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14.10.2021 19:42 Відповісти
Что ты несешь, полудурок? А петровский заводы тоже были построены после? ))) В этом районе полно ваты, которую заселили до войны, а потом и в 50-е-70-е годы. Утрись.
P.S. И киевский завод Маяк, "киевлянин" пустили в середине 20-х годов ))) Так что утрись еще раз.
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14.10.2021 20:51 Відповісти
Ты там жить не можеш , на этой улице нет ни одного жилого дома.
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14.10.2021 20:57 Відповісти
Ахха. Еще один ыксперд по картам ориентируется, как олень по солнцу )))
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14.10.2021 21:00 Відповісти
Я живу на Рылеева на горке в частном секторе , так что мне карта не нужна. А вот тебе кроме карты не помешало бы знать историю хотя бы своего района . Тот же " Маяк" да основан в 1924 , но находился на Жилянской , а в 1954 начали строить там где стоит и сейчас. Не показывай отсутствие воспитания , не оскорбляй людей. Такие борзые , думаете , что по IP адресу вас не найти? При необходимости как два пальца об асфальт.
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14.10.2021 21:45 Відповісти
Ахаа. А пятиэтажки хрущевки начали строится до прихода Хрущева? Найти меня? Какие проблемы. Ну пообщаешься с нашей охраной, может даже больно бить не будут
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14.10.2021 22:08 Відповісти
И район не ограничивается одной улицой, полоумный. Это как бы очевидно.
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14.10.2021 22:09 Відповісти
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14.10.2021 18:52 Відповісти
оно то хорошо, гл крест то тупо символ могилы.
то же самое например... да что уж - некоторые ребята боролись против атеистов, были правы, ну, коммунистос надо мочить, всем это извествно, но обосрались.
и коммунизм без крестиков засрал пол планеы.
буд ты проклят Рузвельт и Хирохито тоже.
жаль кстати что Сралин ракеты не запустил - подумали бы КОГО спасли, твари
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14.10.2021 18:54 Відповісти
Хирохито показал, как нужно исполнять договора.., инвалид-Рузвельт не сориентировался и ошибочно снабдил гнусный совок и людоеда сталина ресурсами, техникой и вооружениями... эта ошибка нас снова загнала почти на 50(во многом до сих пор) лет в продолжение мацковской оккупации... наши надежды и понимание Рузвельта на то время не наложились(он и сам не понимал смысла Бомбы, которой еще не было)... Бомба ускорила поражение Японии и спасла миллионы жизней... та же Бомба уничтожила бы и Гитлера и открыла бы НАМ и другим порабощенным народам двери в Европу и в цивилизацию.
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14.10.2021 20:26 Відповісти
я чет хотел писать, но но да, жаль шо Хирохито был придурком.
надо было совок душить, и реально было бы неплохо.
За "еврееев", можно почитать как наши, я сам еще не дочитап, вьються перед нии, вот ссылку дам - https://defence-line.org/2021/10/odin-kament-i-chotiri-p-s-moya-dumka-4/
там было типо про ... этих самых = срач пошел = реальнл ьравояднле все это вот извиняется
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14.10.2021 21:16 Відповісти
Кстати, нмли ок любишь, то можешь найти - "Бомбе" от "Ландснр" волде бы - это круто. ... песня про ... бомбу(на совковую падаль)
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14.10.2021 21:21 Відповісти
Хрест рівний, чоловічий, прадавній символ Сонця.
Хрещатик названо на честь Сонця, сонячний.
Повертаємось до українського
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14.10.2021 18:59 Відповісти
Вічнпя пам"ять і Слава Героям,що полягли за честь і волю України! Слава Україні,Героям Слава!
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14.10.2021 19:01 Відповісти
Быдло Мавзолейное...,а зачем Украина Чечня или Грузия,Бараны конченные...,вам хватит сибирских зачуханных в говне Омска и Томска...,а я там был и все ВИДЕЛ...,там Гитлер никогда не был....БАРАНЫ.............
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14.10.2021 19:07 Відповісти
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14.10.2021 20:03 Відповісти
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14.10.2021 21:48 Відповісти
головний захисник украйни, ее небесный покровитель - св. петр, слава св. петру - хранителю украйни!
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14.10.2021 22:18 Відповісти
Бачите як виходить:у 2009р.(за президента-патріота Ющенка) влада не дозволила встановлювати Хрест, а при президентові-непатріотові(скажімо дуже м*яко...)-дозволила....І ці приклади не поодинокі.Я противник нинішнього президента.Але на таких прикладах Зєля набирає очки...
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15.10.2021 11:01 Відповісти
 
 