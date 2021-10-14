Пам'ятний хрест на честь Дня захисників і захисниць України відкрили в Києві на проспекті Бандери. ФОТОрепортаж
Сьогодні в Києві урочисто відкрили пам'ятний хрест на честь захисників України. Монумент розміщено в Куренівському парку культури і відпочинку за адресою: проспект Степана Бандери, 5.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новинарню".
Зазначається, що пам'ятний хрест було створено ще в 2009 році за ініціативою і на кошти Олександра Пилипенка - до 100-річчя від дня народження Степана Бандери. Однак тоді влада на дозволила його установку. Хрест зберігався на приватній території, за межами Києва.
Відкриття пам'ятника супроводжувалося урочистим заходом. Встановлення пам'ятного хреста відбувалося за підтримки органів місцевої влади. Він став подарунком Києву від патріотичної громадськості.
Топ коментарі
+26 18c49ed2
показати весь коментар14.10.2021 18:40
+21 Вася Шевченко #371210
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+17 Серж Пир
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Не даром район носит название Куреневка.
Потомки козаков, а после - удравшие из колхозов селяне, которых тут брали на работу на лаптярку, кожзавод и депо, которое было на месте парка до затопления.
Туфту, подобную твоей пишут тролли, которым выдали планшеты с возможностью видеть преждние названия улиц.
Это самый украинский район во всем Киеве!
Там даже жиды общались на украинском.
К моменту строительства Маяка там уже были построены и заселены все дома, считая девятиэтажки.
Где ты там можешь жить?
P.S. И киевский завод Маяк, "киевлянин" пустили в середине 20-х годов ))) Так что утрись еще раз.
то же самое например... да что уж - некоторые ребята боролись против атеистов, были правы, ну, коммунистос надо мочить, всем это извествно, но обосрались.
и коммунизм без крестиков засрал пол планеы.
буд ты проклят Рузвельт и Хирохито тоже.
жаль кстати что Сралин ракеты не запустил - подумали бы КОГО спасли, твари
надо было совок душить, и реально было бы неплохо.
За "еврееев", можно почитать как наши, я сам еще не дочитап, вьються перед нии, вот ссылку дам - https://defence-line.org/2021/10/odin-kament-i-chotiri-p-s-moya-dumka-4/
там было типо про ... этих самых = срач пошел = реальнл ьравояднле все это вот извиняется
Хрещатик названо на честь Сонця, сонячний.
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