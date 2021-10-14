Пам'ятний хрест на честь Дня захисників і захисниць України відкрили в Києві на проспекті Бандери. ФОТОрепортаж

Сьогодні в Києві урочисто відкрили пам'ятний хрест на честь захисників України. Монумент розміщено в Куренівському парку культури і відпочинку за адресою: проспект Степана Бандери, 5.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новинарню".

Зазначається, що пам'ятний хрест було створено ще в 2009 році за ініціативою і на кошти Олександра Пилипенка - до 100-річчя від дня народження Степана Бандери. Однак тоді влада на дозволила його установку. Хрест зберігався на приватній території, за межами Києва.

Відкриття пам'ятника супроводжувалося урочистим заходом. Встановлення пам'ятного хреста відбувалося за підтримки органів місцевої влади. Він став подарунком Києву від патріотичної громадськості.

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