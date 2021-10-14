Близько 50 тис. осіб у центрі Тбілісі вимагають звільнення Саакашвілі. ФОТОрепортаж
Близько 50 тисяч людей зібралися сьогодні на площі в центрі Тбілісі на акцію з вимогою звільнення експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Новости-Грузия".
Кілька десятків тисяч людей приїхали на акцію з регіонів, майже стільки ж на площі і жителів столиці.
Акція почалася з того, що гендиректор опозиційного каналу "Мтаварі" і один з адвокатів Саакашвілі Ніка Мелія прочитав його послання. Саакашвілі закликав громадськість країни до примирення й об'єднання. Він також закликав прихильників опозиції 30 жовтня проголосувати за кандидатів від "Національного руху", які за підсумками голосування 1 жовтня на місцевих виборах вийшли у другий тур практично у всіх великих містах Грузії.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.
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Это дело грузин. Хотят Михуиля, пусть он им будет, но только пусть не лезет в Украину.
Пусть там сами с ним разбираются.
У нас своих проблем хватает.
Как по мне - его поезд ушёл.
Он конечно решил сыграть по крупному, приехав в Грузию.
Если не выстрелит, сидеть там ему долго, от звонка до звонка