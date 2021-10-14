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Новини Фото Затримання Саакашвілі в Грузії
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Близько 50 тис. осіб у центрі Тбілісі вимагають звільнення Саакашвілі. ФОТОрепортаж

Близько 50 тисяч людей зібралися сьогодні на площі в центрі Тбілісі на акцію з вимогою звільнення експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Новости-Грузия".

Кілька десятків тисяч людей приїхали на акцію з регіонів, майже стільки ж на площі і жителів столиці.

Акція почалася з того, що гендиректор опозиційного каналу "Мтаварі" і один з адвокатів Саакашвілі Ніка Мелія прочитав його послання. Саакашвілі закликав громадськість країни до примирення й об'єднання. Він також закликав прихильників опозиції 30 жовтня проголосувати за кандидатів від "Національного руху", які за підсумками голосування 1 жовтня на місцевих виборах вийшли у другий тур практично у всіх великих містах Грузії.

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.

Близько 50 тис. осіб у центрі Тбілісі вимагають звільнення Саакашвілі 01
Близько 50 тис. осіб у центрі Тбілісі вимагають звільнення Саакашвілі 02
Близько 50 тис. осіб у центрі Тбілісі вимагають звільнення Саакашвілі 03
Близько 50 тис. осіб у центрі Тбілісі вимагають звільнення Саакашвілі 04
Близько 50 тис. осіб у центрі Тбілісі вимагають звільнення Саакашвілі 05

Автор: 

Грузія (1847) мітинг (753) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+45
неожиданно
верна пословица значит - "Где родился, там и сгодился"
ему сразу нужно было прорываться в Грузию, а не заниматься интригами в Украине
- особенная мерзость в том что он поддержал 2-мя руками шестерку Бени зеленое ЧМО и слугу чужого народа..
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14.10.2021 19:40
+24
Вернуть Карлсона на крышуууууу!!!
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14.10.2021 19:38
+24
Ну багато грузинів його поважають - сам від них це чув... Кажуть, наступники Саакашвілі - ніякі, а Міхо хоч щось робив. Так, реформи - це на 1000% заслуга Бендукідзе, але все-таки Саакашвілі займався посадками - оцима всіма арештами на камеру і і тд. Ну і Аджарію з Батумі він ж вернув, а вона ж була як Абхазія і ПД. ОСетія. Я далеко не фанат Саакашвілі, бо у нас Міша обісрався по повній і ще й з зеленими злигався, але його заслуги в Грузії варто визнавати.
Грузинські друзіи прямим текстом кажуть - після Міші реформ у Грузії тупо нема.
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14.10.2021 19:45
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Не думаю, что там было 50 тыс.. Я заметил, что почти во всех странах число участников протестов и шествий чаще всего объявляют увеличенным. В некоторых случаях более чем в 10 раз.
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14.10.2021 21:36 Відповісти
Брехня ну какие там 50 тыс, там 5-6 тыс максимум.
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14.10.2021 21:36 Відповісти
Может там и 50 тыс., не знаю, спорить не буду.
Это дело грузин. Хотят Михуиля, пусть он им будет, но только пусть не лезет в Украину.
Пусть там сами с ним разбираются.
У нас своих проблем хватает.
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14.10.2021 21:45 Відповісти
Ага. Нам дороже Коля Тищенко Оболонский и Дермак, все логично. Конечно пусть не лезет
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15.10.2021 09:14 Відповісти
опять розыгрыш! шалунишка!
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14.10.2021 22:00 Відповісти
Так вони вже збиралися, "на каву" https://golos.ua/news/poroshenko-prezident-vselennoj-polzovatelej-pozabavila-aktsiya-kava-na-hreshhatiku
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14.10.2021 23:03 Відповісти
Штож. Посмотрим как 30-го проголосует мудрый грузинский нарид.
Как по мне - его поезд ушёл.
Он конечно решил сыграть по крупному, приехав в Грузию.
Если не выстрелит, сидеть там ему долго, от звонка до звонка
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14.10.2021 23:10 Відповісти
йому сидіти при всіх розкладах, бо навіть якщо його партія переможе, то він нафіг не потрібен на волі, буде все пересирати та й він не громадянин Грузії
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15.10.2021 08:35 Відповісти
Цікава тенденція: Саакашвілі ненавидять москалі, грузинська вата і... порошенківці. Совпадєніє? Нє думаю.
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15.10.2021 00:39 Відповісти
ти ідіот. а я порохобот. срраакашвілі падла. це завдяки таким ротатим паскудам як він до влади прийшла зелена мерзотна акторска мафія. Ніколи не вважав акторів політиками - з цим і залишаюсь.
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15.10.2021 01:15 Відповісти
Мікола, на фразі "а я порохобот" міг би й закінчити свою словесну діарею, діагноз більш ніж очевидний.
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15.10.2021 22:32 Відповісти
і зараз ти ідіот - тому що не розумієш "де мухи а де котлети " .
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16.10.2021 02:48 Відповісти
Михо- личный враг рашенфюрера, а патентованные патриоты- порохоботы его с гамном мешают! Смешно!
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15.10.2021 05:34 Відповісти
дуже багато пристосуванців-патріотів таких як Саакашвілі або серуня Лещенко заробляють на липовому патріотизмі своїм блювотним горлопанством - обсираючи тих хто реально допомагає Україні.
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16.10.2021 02:53 Відповісти
я тебе зрівнюю з тим мізинчиком що голосує за зеленого клоуна і безвідповідально допомагаєте йому зараз . якщо в пилу політичних страсей можна обгадювати людину - будь яку людину. а Сракашвілі ваш це дуже добре робив. І робив він це свідомо як і ти свідомо захищаєш клоуншоу. а під музику клоуншоу Україна в цей момент все більше віддаляється від адекватності і наближається до російського берегу. падла зелена. я більше не буду повторюватись - буду просто ******* вас тварюк.
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16.10.2021 08:38 Відповісти
Какое совпадение?Достаточно вспомнить с кем Питроликсеич начинал свою политическую карьеру,и все станет ясно и понятно.
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15.10.2021 09:19 Відповісти
Акція,організована партією ЄНР,напередодні другого туру виборів.Але це їм не допоможе. Батумі візьмуть,можливо,-Руставі.
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15.10.2021 08:13 Відповісти
молодцы, правильно.
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15.10.2021 20:17 Відповісти
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