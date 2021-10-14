Близько 50 тис. осіб у центрі Тбілісі вимагають звільнення Саакашвілі. ФОТОрепортаж

Близько 50 тисяч людей зібралися сьогодні на площі в центрі Тбілісі на акцію з вимогою звільнення експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Новости-Грузия".

Кілька десятків тисяч людей приїхали на акцію з регіонів, майже стільки ж на площі і жителів столиці.

Акція почалася з того, що гендиректор опозиційного каналу "Мтаварі" і один з адвокатів Саакашвілі Ніка Мелія прочитав його послання. Саакашвілі закликав громадськість країни до примирення й об'єднання. Він також закликав прихильників опозиції 30 жовтня проголосувати за кандидатів від "Національного руху", які за підсумками голосування 1 жовтня на місцевих виборах вийшли у другий тур практично у всіх великих містах Грузії.

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.









