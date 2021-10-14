Зеленський відвідав передові позиції українських воїнів на Донбасі. Йому показали протидронну рушницю. ФОТОрепортаж
Під час робочої поїздки в Донецьку область у День захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в зоні проведення Операції об'єднаних сил.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Президент заслухав інформацію про оперативно-тактичну ситуацію на цій ділянці й ознайомився з особливостями застосування протидронної рушниці.
Зеленський також поспілкувався з воїнами і оглянув умови несення служби, а також вручив українським захисникам цінні подарунки.
"Дякую за вашу службу. Ви гідно захищаєте нашу Батьківщину. Бережіть себе!" - сказав він.
Також президент подивився малюнки, які діти надсилали нашим захисникам на фронт.
Топ коментарі
+54 olele
показати весь коментар14.10.2021 20:10
+48 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар14.10.2021 20:24
+42 18c49ed2
показати весь коментар14.10.2021 20:14
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"В течение текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано." Источник:
Не думаю!
На задньому плані Єрмак без шолома.
Що сказати: я все розумію, але *** я ніколи не зрозумію цих ******* командирів, які якбє показують позиції. Я ніколи не зрозумію якою гнилою людиною потрібно бути щоб в цій масовці брати участь.
- А эта точна передавые рубежи ?
- Точно! Самі західніші!
- А тут часто стреляют?
- Ні не часто І лише "холостими"!