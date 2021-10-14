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Зеленський відвідав передові позиції українських воїнів на Донбасі. Йому показали протидронну рушницю. ФОТОрепортаж

Під час робочої поїздки в Донецьку область у День захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в зоні проведення Операції об'єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Президент заслухав інформацію про оперативно-тактичну ситуацію на цій ділянці й ознайомився з особливостями застосування протидронної рушниці.

Зеленський також поспілкувався з воїнами і оглянув умови несення служби, а також вручив українським захисникам цінні подарунки.

"Дякую за вашу службу. Ви гідно захищаєте нашу Батьківщину. Бережіть себе!" - сказав він.

Також президент подивився малюнки, які діти надсилали нашим захисникам на фронт.

Також читайте: Зеленський прибув на Донбас. ФОТО

Зеленський відвідав передові позиції українських воїнів на Донбасі. Йому показали протидронну рушницю 01
Зеленський відвідав передові позиції українських воїнів на Донбасі. Йому показали протидронну рушницю 02
Зеленський відвідав передові позиції українських воїнів на Донбасі. Йому показали протидронну рушницю 03
Зеленський відвідав передові позиції українських воїнів на Донбасі. Йому показали протидронну рушницю 04
Зеленський відвідав передові позиції українських воїнів на Донбасі. Йому показали протидронну рушницю 05
Зеленський відвідав передові позиції українських воїнів на Донбасі. Йому показали протидронну рушницю 06
Зеленський відвідав передові позиції українських воїнів на Донбасі. Йому показали протидронну рушницю 07

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+54
...які устаткували в ЗП на Хр

Людмила@Kovaleva240161





Тільки но з Хортиці.
Хочь вас сказати, такого п....цю я не бачила, приїздили до нас на Покрову і Кучма, і Легітимний, був не один раз Порох, але, щоб через кожні 50м.поліціант,щоб в лісі під деревами вояки...
В атракціоні стрільби з лука відібрали стріли на час перебування ЗЕ.
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14.10.2021 20:10
+48
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14.10.2021 20:24
+42
Снова в кино поиграли?

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14.10.2021 20:14
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14.10.2021 20:52 Відповісти
БрехлоКлован лошит лохов?
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14.10.2021 20:52 Відповісти
А посвідчення УБД вже видали?
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14.10.2021 20:52 Відповісти
У презервадента УБД-шек уже целая коллекция, за каждый видосик"с передка"!
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15.10.2021 10:30 Відповісти
Зє - пєрєдавік!!!
Дайте йому ордена, з закруткою на спині...
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14.10.2021 20:55 Відповісти
Співпадіння?

"В течение текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано." Источник:

Не думаю!
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14.10.2021 20:56 Відповісти
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14.10.2021 21:00 Відповісти
Саме час для паркана сечі у сцикуна. Нація ж повинна нарешті дізнатися, яке саме борошно споживає наш гівнокомандувач.
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14.10.2021 21:05 Відповісти
раньше у нас был один издеватель над кацапами и гуглпереводчиком, теперь их два. причем с соблюдением гендерной справедливости. куда мир катится.....
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14.10.2021 21:28 Відповісти
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14.10.2021 21:46 Відповісти
Та нє! Welt тут один єдиний та неповторний, але я за ним іноді повторюю ці перли.
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14.10.2021 21:47 Відповісти
Може так трапитись, що в лабораторії станеться великий переляк з наступною великою панікою. А все тому, що Буба скуштував нову "пудру", на котру ще нема реактивів.
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14.10.2021 22:19 Відповісти
Це всране та смкрдюче позорище двох націй , навіть перднути в той бік не має права. Воно поїхало...
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14.10.2021 21:08 Відповісти
засунув би він ці подарунки собі "у сраку". Виявляється ці гниди не те що бойові не сплачували військовим, але за рік так званої тиши не сплачено жодної обіцяної їм же премії за підтримку заборони на відповідь на обстріл з боку рашистських банд
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14.10.2021 21:19 Відповісти
мерзкая ситуация - говнокомандувач-уклонист-зраднык инспектирует "какая разница", какую армию..
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14.10.2021 21:22 Відповісти
Кули посещать . это не до кума ездить. Орал я остановлю войну . ..Заканчивай Вова заканчивай. Ты не кому не нужен в окопе. Мир нужен.... Вова....
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14.10.2021 21:24 Відповісти
дайте вофке карабин ! вофка будет пуйла убин !
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14.10.2021 21:29 Відповісти
Все фото сделані так. что не видно есть ли магазині у бойцов...Шото я думаю шо их таки нет..наполеон уписялся...
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14.10.2021 21:32 Відповісти
І знову у бійців відсутні в автоматах магазини….
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14.10.2021 21:34 Відповісти
Ну то таке. А шосте фото взагалі все говорить.
На задньому плані Єрмак без шолома.
Що сказати: я все розумію, але *** я ніколи не зрозумію цих ******* командирів, які якбє показують позиції. Я ніколи не зрозумію якою гнилою людиною потрібно бути щоб в цій масовці брати участь.
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14.10.2021 22:04 Відповісти
риба гниє з голови...
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15.10.2021 07:49 Відповісти
а я вважаю , що ....у даному випадку молодець. Вырний піар хід..та і по обличчям видно що це все не кино))
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14.10.2021 21:38 Відповісти
Особливо на шостому фото де всі в шоломах а Єрмак і ще двоє без😂😂😂
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14.10.2021 22:05 Відповісти
я мав на увазі ..вираз обличчя..у Зеленського та світи дуже переляканий...у командира напружений.. Чому без касок..хрен його знає...може там каски взагалі були не потрібні...Єрмака , взагалі не знаю для чого туди взяли...він може наши позиції зрісувати та росіянам злити )))
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15.10.2021 03:16 Відповісти
Вони обоє рябоє.
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17.10.2021 06:27 Відповісти
https://www.theguardian.com/world/2021/oct/13/chile-sebastian-pinera-impeachment-proceedings-pandora-papers Чили начала процедуру импичмента президенту Себастьяну Пиньере после публикации статьи Pandora Papers . Об этом сообщает https://inforesist.org/goto/https://www.theguardian.com/world/2021/oct/13/chile-sebastian-pinera-impeachment-proceedings-pandora-papers The Guardian.

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14.10.2021 21:50 Відповісти
а шо, поднял боевой дух вийсковых, теперь воны за ним в огонь и воду пойдут, на дне океана и в любом оффшоре достанут
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14.10.2021 21:53 Відповісти
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14.10.2021 21:55 Відповісти
а памперс то, з під броника, у наполеончика ухильника, все одно помітно відстовбурчується..
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14.10.2021 22:26 Відповісти
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14.10.2021 22:35 Відповісти
Маскі-Шоу знімали? На якій студіі?
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14.10.2021 23:51 Відповісти
Прочёл - Зеленский запретил передовые позиции..
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15.10.2021 01:24 Відповісти
Під"жджає велосипедний кортеж на Донбасі до КПП Говнокомандуючий питає:
- А эта точна передавые рубежи ?
- Точно! Самі західніші!
- А тут часто стреляют?
- Ні не часто І лише "холостими"!
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15.10.2021 04:14 Відповісти
Стидно за військових які не гидують отримувати нагороду з віслючих копит
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15.10.2021 08:54 Відповісти
Самим не стыдно такое публиковать?Передовая....
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15.10.2021 12:56 Відповісти
Чомусь немає інфи де саме він був. здається в минулому році "трубили про Зє на передку" і показували відоси та фото! І було це в Часов Ярі! НА САМІЙ ПЕРЕДОВІЙ ! всього за 40 км від лінії розмежування!!!!
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16.10.2021 19:11 Відповісти
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