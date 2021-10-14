Меморіальну дошку пам'яті Героя України Кульчицького відкрили в гімназії Дрогобича. ФОТОрепортаж

Вчора, 13 жовтня, в місті Дрогобич (Львівщина) на фасаді гімназії №5 відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь Героя України Сергія Петровича Кульчицького.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

Генерал-майор, начальник управління бойової та спеціальної підготовки Головного управління Національної гвардії України Сергій Кульчицький був уродженцем міста Веймар (Німеччина). Він загинув 29 травня 2014 року поблизу міста Слов'янськ на Донеччині.

Генерал був у вертольоті Мі-8МТ (16 "жовтий") Національної гвардії України, який після розвантаження харчових продуктів і проведення ротації особового складу на п'ятому блокпосту, повертаючись з району гори Карачун, зазнав обстрілу.

Катастрофа, викликана пострілом з переносного зенітного ракетного комплексу, забрала життя шістьох військовослужбовців НГУ: генерал-майора Сергія Кульчицького, полковника Сергія Бульдовича, майора Віталія Куриловича, капітана Сергія Кравченка, прапорщиків Валентина Білошкурського і Віктора Липського, і шістьох працівників спеціальної роти міліції УМВС України в Івано-Франківській області: старших лейтенантів міліції Петра Безпалька та Василя Семанюка, старшого прапорщика міліції Володимира Шарабуряка, прапорщика міліції Володимира Лисенчука, старшини міліції Петра Остап'юка, старшого сержанта міліції Віктора Яковьяка. Дивом вціліти судилося лише одному члену екіпажу - другому пілотові капітану Олександру Макеєнку, який зазнав важких травм.

Участь в урочистому заході взяв міський голова Дрогобицької громади Тарас Кучма, який, перебуваючи в зоні бойових дій, був лікарем медичної служби батальйону Кульчицького.

"Це велика честь і надзвичайно велика відповідальність для кожного, хто навчається зараз чи буде навчатись в цьому закладі – нести почесне звання випускника гімназії імені генерала Кульчицького" – сказав він.

З нагоди відкриття пам’ятної дошки до Дрогобича прибув командир батальйону оперативного призначення імені генерала Кульчицького майор Максим Масний, військовослужбовці батальйону, військовослужбовці дрогобицької роти Нацгвардії, ветерани АТО, які знали Сергія Кульчицького, як непересічну особистість та людину, яка зробила неоціненний вклад у захист України від агресора.

Окрім героя Сергія Кульчицького, школа вшановує пам’ять ще двох воїнів, які віддали своє життя у російсько-українській війні. Це випускники Дрогобицької гімназії №5 Ігор Борис та Богдан Вовк.

Ігор Борис був майданівцем. 21 травня 2014 його мобілізували. Він проходив військову службу в 24 окремій механізованій бригаді ім. Данила Галицького. 11 липня 2014 року він загинув у селі Зеленопілля на Луганщині під час артилерійського обстрілу наших позицій військами РФ.

Богданові Вовкові цього року могло б виповнитись 52 роки. У липні 2014 року він був мобілізований до лав Національної гвардії України, – служив техніком 3-ї окремої бригади ІІ батальйону 5-ї роти оперативного призначення. 14 лютого 2015 року його підрозділ був направлений до Дебальцевого, щоб відбити напад ворогів на важливі об’єкти. Група потрапила в засідку та була обстріляна. Богдан зазнав чисельних осколкових поранень, від яких помер. За особисту мужність і героїзм Богдана Вовка нагородили орденом за героїзм ІІІ ступеня посмертно.

















