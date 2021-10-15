Меморіальну дошку Володимиру Дорошенку, який загинув на Донбасі в 2014 році, відкрили в Самборі. ФОТОрепортаж

13 жовтня у місті Самбір Львівської області на фасаді школи №1 відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь Володимира Павловича Дорошенка, 02.04.1989 року народження, солдата, водія 703-го інженерного полку (зараз - 703-й окремий полк оперативного забезпечення), який загинув 31.08.2014 року в районі селища Бердянське Волноваського району Донецької області в результаті підриву військової машини на невстановленому вибуховому пристрої та детонації перевезеного боєкомплекту. Разом з Володимиром Дорошенком загинули: підполковник Вадим Суський, солдат Ігор Бжостовський, солдат Ігор Шубак, солдат Роман Малецький та солдат Андрій Струсь.

Про це йдеться у фейсбуку Самбірської міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У переддень свята Покрови пресвятої Богородиці, Дня козацтва, воїнів УПА та Дня захисника і захисниці на фасаді середньої школи №1 імені Тараса Шевченка урочисто відкрили меморіальну дошку новітньому герою України Володимиру Дорошенку. Право зняти полотнище надали рідним загиблого героя: матері Ірині, дружині Ілоні, сину Артему та брату Максиму. А чин освячення провів о. Ігор Поливка.

Сучасні діти мають навчатися на прикладі героїв сьогодення. Міський голова Юрій Гамар підкреслив: "Пройшли роки, але на серці все одно тривожно, адже серед нас немає Володимира Дорошенка. Цей молодий чоловік власним прикладом показав, що насправді безмежно любить не лише свою матір, дружину, родину, а і своє місто, свою країну. Ми маємо ким пишатися, у кого вчитися, і повинні пам’ятати і шанувати своїх героїв!"

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Володимир Дорошенко - випускник середньої школи №1 та професійного ліцею сфери послуг, вищу освіту здобував у Львівській Політехніці.

У 2007 році обрав військову службу за контрактом у в/ч А 3817. Ніколи не нарікав на труднощі у службі, навіть із початком збройної агресії проти України з боку Росії. Завжди оберігав батьків і дружину.

24 липня 2014 року Володимир у складі інженерно-саперного батальйону в/ч А 3817 під командуванням підполковника Вадима Суского виїхав на виконання бойових завдань в Донецьку та Луганську області.

А 31 серпня 2014 року поблизу Маріуполя сталася трагедія, яка забрала життя шістьох військовослужбовців 703 полку, серед яких і Володимир Дорошенко. Тоді ж загинули: підполковник Вадим Суський, солдати Андрій Струсь, Ігор Бжостовський, Роман Малецький та Ігор Шубак.

За бездоганне виконання службових обов’язків, патріотизм, проявлений під час захисту цілісності та Незалежності України, самопожертву Володимир Дорошенко нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно). Також йому присвоєно звання "Почесний громадянин Самбора".

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До присутніх на шкільному подвір’ї звернулися рідні Володимира Дорошенка: мати Ірина та дружина Ілона. Вони розповіли про особисті якості новітнього героя, яким він був у повсякденному житті, а також поділилися своїми переживаннями та відчуттями після втрати рідної людини. Важко передати емоції дружини Ілони, яка була на той час вагітною, і народила сина Артема вже після загибелі чоловіка. Невимовний біль у словах матері, яка втратила сина…

Спогадами про Володимира Дорошенка поділилися також його класний керівник Надія Ханас та заступник командира в\ч А 3817 з морально-психологічного забезпечення підполковник Василь Лапчук.

Рідні Володимира Дорошенка та адміністрація школи висловили слова подяки Костянтину Довольнову, який виготовив меморіальну дошку", - наголошується в повідомленні.









