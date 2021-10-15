Банду, яка викрала дівчину і вимагала за неї €2 млн викупу, знешкоджено у Львові, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Поліція затримала у Львові банду викрадачів. Троє чоловіків викрали дівчину і вимагали 2 млн євро викупу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний портал МВС.
Повідомляється, що про викрадення напередодні повідомив її батько, житель Червонограда. За його словами, зловмисники викрали його 19-річну дочку у Львові і вимагали за її звільнення 2 млн євро. Вони також погрожували тим, що батько більше не побачить дочку, якщо не передасть цю суму.
У поліції зазначили, що оперативники карного розшуку спільно зі слідчими відділу з розслідування особливо тяжких злочинів встановили місце, де утримували викрадену. Після цього вони звільнили дівчину і затримали трьох зловмисників, теж жителів Червонограда.
Звільнена дівчина жива і неушкоджена - з нею працює психолог. За фактом викрадення порушено кримінальну справу. Затриманим загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Наверное училась очень хорошо...
Результаты выборов президента Украины 2019. Второй тур
Львовская обл. (100.00%)
34.49% за Зеленского
62.79% за Порошенко
33% - #акакаяразница
23.11% - чистокровные зебилы (34.49% из 67% всех избирателей)
Итого 56.11% - зебилоподобных.
а на фото девушка с заведенными руками назад..
может девушка - участник "плана срубить бабла по-быстрому с лоха"?
иначе откуда такая сумма.. знала сколько денег у родителей?