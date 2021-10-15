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Банду, яка викрала дівчину і вимагала за неї €2 млн викупу, знешкоджено у Львові, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліція затримала у Львові банду викрадачів. Троє чоловіків викрали дівчину і вимагали 2 млн євро викупу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний портал МВС.

Повідомляється, що про викрадення напередодні повідомив її батько, житель Червонограда. За його словами, зловмисники викрали його 19-річну дочку у Львові і вимагали за її звільнення 2 млн євро. Вони також погрожували тим, що батько більше не побачить дочку, якщо не передасть цю суму.

У поліції зазначили, що оперативники карного розшуку спільно зі слідчими відділу з розслідування особливо тяжких злочинів встановили місце, де утримували викрадену. Після цього вони звільнили дівчину і затримали трьох зловмисників, теж жителів Червонограда.

Звільнена дівчина жива і неушкоджена - з нею працює психолог. За фактом викрадення порушено кримінальну справу. Затриманим загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.

Також дивіться: Львівські тіктокери "викрали" дівчину заради відео. Тепер їм загрожує штраф або громадські роботи. ВIДЕО

Банду, яка викрала дівчину і вимагала за неї €2 млн викупу, знешкоджено у Львові, - Нацполіція 01
Банду, яка викрала дівчину і вимагала за неї €2 млн викупу, знешкоджено у Львові, - Нацполіція 02
Банду, яка викрала дівчину і вимагала за неї €2 млн викупу, знешкоджено у Львові, - Нацполіція 03
Банду, яка викрала дівчину і вимагала за неї €2 млн викупу, знешкоджено у Львові, - Нацполіція 04

Автор: 

Львів (3080) викрадення (821)


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Топ коментарі
+8
Это что ж за девушка такая за 2 миллиона евро?

Наверное училась очень хорошо...
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15.10.2021 14:32
+6
Если быть точным, то, судя по приведенной вами статистике, действительно - одна треть дебилы, а две трети - идиоты, которых опыт президенства коррумпированного бездельника ничему не научил.
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15.10.2021 15:16
+6
Какая разница, чья она дочь? Главное, что ее освободили. И полицейские молодцы. Никому не пожелаю быть на месте ее рдителей и на ее.
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15.10.2021 15:59
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Это что ж за девушка такая за 2 миллиона евро?

Наверное училась очень хорошо...
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15.10.2021 14:32 Відповісти
Какое это имеет значение?
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15.10.2021 14:48 Відповісти
Какая разница, чья она дочь? Главное, что ее освободили. И полицейские молодцы. Никому не пожелаю быть на месте ее рдителей и на ее.
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15.10.2021 15:59 Відповісти
Мажори.
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15.10.2021 14:34 Відповісти
или придурки наркоши или просто зеленский лохрократ по приколу чтобы требовать 2 ляма евро у мужика в каком то городишке ......чай его хвамилия не Ахметов даже!!!!! надо знать что такие бабкии в такой сумме есть!!!! Корейко..... ли или кто там-- но с таким баблом и тут в Украине!!?? вы еще живете---??!! и дочка без охраны?!..... да ну нафиг..бред какой то...
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15.10.2021 14:38 Відповісти
Во Львовской области каждый третий - зебил.

Результаты выборов президента Украины 2019. Второй тур

Львовская обл. (100.00%)

34.49% за Зеленского
62.79% за Порошенко
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15.10.2021 14:52 Відповісти
это только из 67%, которые пришли голосовать. Т.е.
33% - #акакаяразница
23.11% - чистокровные зебилы (34.49% из 67% всех избирателей)

Итого 56.11% - зебилоподобных.
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15.10.2021 15:16 Відповісти
Если быть точным, то, судя по приведенной вами статистике, действительно - одна треть дебилы, а две трети - идиоты, которых опыт президенства коррумпированного бездельника ничему не научил.
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15.10.2021 15:16 Відповісти
Ну как же "бездельника" - а на бутылку тебя кто тогда насадил?
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16.10.2021 12:14 Відповісти
три рожи внизу - это те самые похитители?
а на фото девушка с заведенными руками назад..
может девушка - участник "плана срубить бабла по-быстрому с лоха"?
иначе откуда такая сумма.. знала сколько денег у родителей?
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15.10.2021 14:42 Відповісти
на фото похитители? или герои? но тогда почему нет эпической музыки и видосика?
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15.10.2021 14:47 Відповісти
Дочка митника або податківця? Все одно молодці. Поліція тобто.
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15.10.2021 14:47 Відповісти
Потрібно 10років каторжних робіт а не ув'язнення тоді будуть думати інакше вийдуть та знову будуть шукати де вкрасти .
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15.10.2021 15:02 Відповісти
Максимович ,а в твоей области сколько зебилов ? Думаю что намного больше..
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15.10.2021 15:34 Відповісти
походу тут еще проверять и родителей девушки т.к. откуда у них 2 миллиона евро
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15.10.2021 15:40 Відповісти
та в любом городке типа Червонограда таких семей тысяча наберётся , если не больше...
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15.10.2021 17:53 Відповісти
То тато місцевий рінат ліанідич, мільйонер, шахти тримає. Ну то таке.
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15.10.2021 15:46 Відповісти
ага , "податківця", дочка - директора "Червоноградвугілля"...
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15.10.2021 17:49 Відповісти
"...установили место, где удерживали похищенную....", судячи по фотках якийсь провінційний кабак з "нумерами" для усамітнення (уединения) клієнтів. Рішила з шмаркатими іпарями кинути свого татка
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15.10.2021 20:29 Відповісти
 
 