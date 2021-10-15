Банду, яка викрала дівчину і вимагала за неї €2 млн викупу, знешкоджено у Львові, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліція затримала у Львові банду викрадачів. Троє чоловіків викрали дівчину і вимагали 2 млн євро викупу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний портал МВС.

Повідомляється, що про викрадення напередодні повідомив її батько, житель Червонограда. За його словами, зловмисники викрали його 19-річну дочку у Львові і вимагали за її звільнення 2 млн євро. Вони також погрожували тим, що батько більше не побачить дочку, якщо не передасть цю суму.

У поліції зазначили, що оперативники карного розшуку спільно зі слідчими відділу з розслідування особливо тяжких злочинів встановили місце, де утримували викрадену. Після цього вони звільнили дівчину і затримали трьох зловмисників, теж жителів Червонограда.

Звільнена дівчина жива і неушкоджена - з нею працює психолог. За фактом викрадення порушено кримінальну справу. Затриманим загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.

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