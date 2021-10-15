Чотири людини, зокрема патрульний і прикордонник, загинули в ДТП на Закарпатті, - поліція. ФОТОрепортаж

У селі Великі Лучки, на Мукачівщині, Закарпатської області внаслідок зіткнення Renault і евакуатора загинули чотири людини, ще одну госпіталізували.

"Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу поліції області.

Інцидент стався близько 4 години ранку 15 жовтня.

"Відомо, що водій автомобіля "Renault" зіткнувся з евакуатором, який в той момент саме чіпляв автівку, яка кількома годинами раніше на цьому ж місці потрапила в ДТП - в’їхала на узбіччі в електроопору. На місці події в той час перебувала слідчо-оперативна група поліції та наряд групи швидкого реагування, які забезпечували безпеку руху під час оформлення ДТП та роботи евакуатора. Одразу після зіткнення автомобіль "Renault" загорівся, пожежу локалізовували співробітники ДСНС", - повідомляють в поліції.

Чотири особи, які їхали в легковику Renault, загинули на місці - водій, співробітник Управління патрульної поліції в Закарпатській області, та його троє пасажирів: військовослужбовець Чопського прикордонного загону та двоє дівчат 17-ти та 18-ти років. Установлено, що всі загиблі жителі міста Чоп.

Водія евакуатора госпіталізували до районної лікарні. Попередньо медики діагностували в нього внутрішньочерепну травму та перелом черепа.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб).

У межах провадження буде призначено низку експертиз.

