Чотири людини, зокрема патрульний і прикордонник, загинули в ДТП на Закарпатті, - поліція. ФОТОрепортаж

У селі Великі Лучки, на Мукачівщині, Закарпатської області внаслідок зіткнення Renault і евакуатора загинули чотири людини, ще одну госпіталізували.

"Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу поліції області.

Інцидент стався близько 4 години ранку 15 жовтня.

"Відомо, що водій автомобіля "Renault" зіткнувся з евакуатором, який в той момент саме чіпляв автівку, яка кількома годинами раніше на цьому ж місці потрапила в ДТП - в’їхала на узбіччі в електроопору. На місці події в той час перебувала слідчо-оперативна група поліції та наряд групи швидкого реагування, які забезпечували безпеку руху під час оформлення ДТП та роботи евакуатора. Одразу після зіткнення автомобіль "Renault" загорівся, пожежу локалізовували співробітники ДСНС", - повідомляють в поліції.

Чотири особи, які їхали в легковику Renault, загинули на місці - водій, співробітник Управління патрульної поліції в Закарпатській області, та його троє пасажирів:  військовослужбовець Чопського прикордонного загону та двоє дівчат 17-ти та 18-ти років. Установлено, що всі загиблі жителі міста Чоп. 

Водія евакуатора госпіталізували до районної лікарні. Попередньо медики діагностували в нього внутрішньочерепну травму та перелом черепа. 

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб).

У межах провадження буде призначено низку експертиз.

Чотири людини, зокрема патрульний і прикордонник, загинули в ДТП на Закарпатті, - поліція 01
Чотири людини, зокрема патрульний і прикордонник, загинули в ДТП на Закарпатті, - поліція 02
Чотири людини, зокрема патрульний і прикордонник, загинули в ДТП на Закарпатті, - поліція 03
Чотири людини, зокрема патрульний і прикордонник, загинули в ДТП на Закарпатті, - поліція 04

+19
думается мне причина в телках и алкоголе
15.10.2021 18:48 Відповісти
+16
Прокатились с тёлками с ветерком ..быстро едешь-тихо понесут .
15.10.2021 18:40 Відповісти
+12
Которые обеспечивали безопасность движения во время оформления ДТП и работы эвакуатора.Аварию спровоцировал эвакуатор?Ниче не понятно,баран за рулем или баран охранявший или все там бараны
15.10.2021 18:50 Відповісти
Порисачили!
15.10.2021 18:35 Відповісти
качественный подбор сотрудников полиции
15.10.2021 18:39 Відповісти
До чого тут поліціянти?
15.10.2021 20:31 Відповісти
Дима

"Все четыре человека, которые находились в автомобиле Renault, погибли на месте - водитель, сотрудник Управления патрульной полиции...."

Это про скорую помощь или про пожарных?

При том, что комплекс вседозволености у массы козлов
15.10.2021 20:36 Відповісти
Прокатились с тёлками с ветерком ..быстро едешь-тихо понесут .
15.10.2021 18:40 Відповісти
это же как надо было водятлу красоваться то: "смотри как могу нажать на педаль и забыть про мозг"?
и никто в салоне не остепенил придурка? ну зато девушки погибли с восторженным визгом: смотри как он может.
Римляне говорили "про погибшего ничего или правда", так вот - Дебил. скот еще и двоих угробил с собой и друга своего тоже(тот тоже - гарантия шо сидел сбоку - так выруби ему передачу хотя бы шоб оно не гнало в чистилище)
хотя надо было дурака вырубить и аккуратно притормозить тачилу.
15.10.2021 18:41 Відповісти
думается мне причина в телках и алкоголе
15.10.2021 18:48 Відповісти
Не факт,если дорогу эвакуатор перегородил,мог любой другой туда влететь
показати весь коментар
http://pdd.ua/ua/12/#4 12.4.

У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше 50 км/год.
http://pdd.ua/ua/12/
https://auto.bigmir.net/autonews/autoworld/5240164-razresennaya-skorost-v-ukraine-podrobnosti
16.10.2021 08:43 Відповісти
Думаю що причина - нетрудові доходи двох служивих. Саме значні Нетрудові доходи сідбивають неокріплі морально організми до різних способів деградації, як то молоді "телиці", алкоголь і препарати для вживання через ніс (не від насморку). Дуже вже цікава специфічна компанія зібралася у авто. Хоча звичайно є невелика ймовірність, що я не правий.
15.10.2021 19:36 Відповісти
Которые обеспечивали безопасность движения во время оформления ДТП и работы эвакуатора.Аварию спровоцировал эвакуатор?Ниче не понятно,баран за рулем или баран охранявший или все там бараны
15.10.2021 18:50 Відповісти
Полагаю, что там все бараны! Царство небесное. Не водитесь девчата с ментами, до добра не доведут.
15.10.2021 18:55 Відповісти
Интересно, также , что за авто въехало в опору , если пригнали столько сотрудников обеспечить безопасность?
15.10.2021 18:57 Відповісти
Да скорее никого там не было,некому было обеспечить (безопасность работы эвакуатора).А должны бвли постараться,но как всегда раздолбайство привело к смертям,а сми как всегда пытаются отмазать мусоров
15.10.2021 19:01 Відповісти
Жодного дня без смертельних ДТП і гинуть переважно молоді ,поліція усунулась від будь якого контролю на дорогах, все пущено на самоплив , головні причини трагедій, це безвідповідальність водіів ,перевищення швидкості ,п'яний за кермом ітп, коли вже почне доходити до цих горе водіів ,добре сам загинеш ,але гинуть невині люди.
15.10.2021 19:29 Відповісти
Давайте без істерики - 04:00 ранку, в авто їдуть прикордонник і гаїшнік, ПРИ ЦЬОМУ В АВТО НЕПОВНОЛІТНЯ, все норм, такий відпочинок у держслужбовців....був.
15.10.2021 19:34 Відповісти
Да... Обеспечили "безопасное" оформление ДТП...
15.10.2021 19:49 Відповісти
Знаю добре це село і місце на фото. Якщо їхати розсудливо, то ні кота ні курки не переїдеш.
15.10.2021 19:53 Відповісти
"класичне" завершення нічних ****** о 4 -й ранку...
15.10.2021 20:18 Відповісти
Жах.
16.10.2021 01:29 Відповісти
 
 