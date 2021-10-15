70 проєктів "Нове село" реалізують уздовж лінії зіткнення на Донбасі і на адмінмежі з окупованим Кримом, - ОП. ФОТОрепортаж

Проєкт "Нове село", пілот якого реалізували в Шульгінській ОТГ на Луганщині, покликаний зробити держпослуги доступними для жителів кожної громади.

У межах реалізації проєкту в Шульгінці з'явився Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), де можна отримати майже сто адмінпослуг, є відділення "Нової пошти", аптечний пункт, відділення поліції, магазин продовольчих товарів, сквер і дитячі майданчики, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сайт глави держави.

"Глава держави також ознайомився з роботою першого в Україні Центру культурних послуг для громади, який був створений на заміну старому сільському клубу. На базі цього Центру працюють нова бібліотека, зони для тренінгів і семінарів, зона з IT- та робототехнікою, внутрішній і зовнішній кінотеатри.

Всі об'єкти в рамках проєкту "Нове село" в Шульгінці створені за принципами безбар'єрності та доступності для всіх категорій населення", - наголошується в публікації.

Пілотний проєкт реалізовувався спільними зусиллями соціально відповідального бізнесу, зокрема компанії "Нова пошта", міжнародних партнерів, таких як USAID та гуманітарні програми ПРООН, новоствореної територіальної громади і Мінреінтеграції. Також приєдналася НАК "Нафтогаз України", завдяки якій були встановлені сонячні батареї для забезпечення електроенергією соціальних установ і лавочки з функцією підзарядки гаджетів.

"Головне, це нова ідея - Центр культурних послуг, який змінює поняття "сільський клуб". Тут є можливість вчитися через інтернет, і не треба їхати в інше місто. Люди похилого віку можуть прийти з онуками - діти займаються на 3D-принтері, а старші люди в цей час читають книги або слухають лекцію, - розповів глава Мінреінтеграції Олексій Резніков. - Ідея реінтеграції полягає в тому, що ми йдемо в Європу".

У цілому, за його словами, заплановано реалізацію таких проєктів в 11 сільських громадах Луганської області, 21 громаді Донецької області, 38 - на Херсонщині, тобто в громадах, розташованих уздовж лінії зіткнення на Донбасі та на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, а в подальшому - і по всій Україні. Передбачається створити близько 1060 таких центрів у всіх сільських і селищних громадах.

