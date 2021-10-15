70 проєктів "Нове село" реалізують уздовж лінії зіткнення на Донбасі і на адмінмежі з окупованим Кримом, - ОП. ФОТОрепортаж
Проєкт "Нове село", пілот якого реалізували в Шульгінській ОТГ на Луганщині, покликаний зробити держпослуги доступними для жителів кожної громади.
У межах реалізації проєкту в Шульгінці з'явився Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), де можна отримати майже сто адмінпослуг, є відділення "Нової пошти", аптечний пункт, відділення поліції, магазин продовольчих товарів, сквер і дитячі майданчики, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сайт глави держави.
"Глава держави також ознайомився з роботою першого в Україні Центру культурних послуг для громади, який був створений на заміну старому сільському клубу. На базі цього Центру працюють нова бібліотека, зони для тренінгів і семінарів, зона з IT- та робототехнікою, внутрішній і зовнішній кінотеатри.
Всі об'єкти в рамках проєкту "Нове село" в Шульгінці створені за принципами безбар'єрності та доступності для всіх категорій населення", - наголошується в публікації.
Пілотний проєкт реалізовувався спільними зусиллями соціально відповідального бізнесу, зокрема компанії "Нова пошта", міжнародних партнерів, таких як USAID та гуманітарні програми ПРООН, новоствореної територіальної громади і Мінреінтеграції. Також приєдналася НАК "Нафтогаз України", завдяки якій були встановлені сонячні батареї для забезпечення електроенергією соціальних установ і лавочки з функцією підзарядки гаджетів.
"Головне, це нова ідея - Центр культурних послуг, який змінює поняття "сільський клуб". Тут є можливість вчитися через інтернет, і не треба їхати в інше місто. Люди похилого віку можуть прийти з онуками - діти займаються на 3D-принтері, а старші люди в цей час читають книги або слухають лекцію, - розповів глава Мінреінтеграції Олексій Резніков. - Ідея реінтеграції полягає в тому, що ми йдемо в Європу".
У цілому, за його словами, заплановано реалізацію таких проєктів в 11 сільських громадах Луганської області, 21 громаді Донецької області, 38 - на Херсонщині, тобто в громадах, розташованих уздовж лінії зіткнення на Донбасі та на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, а в подальшому - і по всій Україні. Передбачається створити близько 1060 таких центрів у всіх сільських і селищних громадах.
Військові вручили Порошенку високу нагороду
https://www.facebook.com/watch/?v=656238322027745¬if_id=1634237698701735¬if_t=watch_follower_video&ref=notif https://www.facebook.com/watch/?v=656238322027745¬if_id=1634237698701735¬if_t=watch_follower_video&ref=notif
*********************
Ой, а хто-ж ось це ляпнув?
Цели для сепаров на линии разграничения строят? Зачем????
Чтобы легче целиться им было??
Зря ему это показали, сейчас бабло бюджетное не на дороги и универы будущего, а на села начнут пилить.
Не все такие пилильщик, как предыдущая власть.
https://www.youtube.com/watch?v=oT_UA8KNUlc
должно иметь свой "Новый укрепрайон" !
Неначе люди подуріли.
инженерные подразделения везут их , монтируют , расставляют и устанавливают на т.н. линии разграничения (дурацкое название) т.е на передовой, чтобы защитники Украины не ютились в блиндажах и землянках в три наката, как их деды во время Второй мировой, а были надежно устроены и главное- защищены от постоянных обстрелов врага
Сюда же добавился общемировой энергетический кризис.
Но! Вакцины делаются бесплатно, дороги повсеместно ремонтируются, а есть ещё и большое строительство.
Откуда на это берутся деньги?
И почему раньше на все это никогда денег не хватало?