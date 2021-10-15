УКР
70 проєктів "Нове село" реалізують уздовж лінії зіткнення на Донбасі і на адмінмежі з окупованим Кримом, - ОП. ФОТОрепортаж

Проєкт "Нове село", пілот якого реалізували в Шульгінській ОТГ на Луганщині, покликаний зробити держпослуги доступними для жителів кожної громади.

У межах реалізації проєкту в Шульгінці з'явився Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), де можна отримати майже сто адмінпослуг, є відділення "Нової пошти", аптечний пункт, відділення поліції, магазин продовольчих товарів, сквер і дитячі майданчики, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сайт глави держави.

"Глава держави також ознайомився з роботою першого в Україні Центру культурних послуг для громади, який був створений на заміну старому сільському клубу. На базі цього Центру працюють нова бібліотека, зони для тренінгів і семінарів, зона з IT- та робототехнікою, внутрішній і зовнішній кінотеатри.

Всі об'єкти в рамках проєкту "Нове село" в Шульгінці створені за принципами безбар'єрності та доступності для всіх категорій населення", - наголошується в публікації.

Читайте також: Громади отримають понад 11 млрд грн у межах реформи децентралізації, - Зеленський. ВIДЕО

Пілотний проєкт реалізовувався спільними зусиллями соціально відповідального бізнесу, зокрема компанії "Нова пошта", міжнародних партнерів, таких як USAID та гуманітарні програми ПРООН, новоствореної територіальної громади і Мінреінтеграції. Також приєдналася НАК "Нафтогаз України", завдяки якій були встановлені сонячні батареї для забезпечення електроенергією соціальних установ і лавочки з функцією підзарядки гаджетів.

"Головне, це нова ідея - Центр культурних послуг, який змінює поняття "сільський клуб". Тут є можливість вчитися через інтернет, і не треба їхати в інше місто. Люди похилого віку можуть прийти з онуками - діти займаються на 3D-принтері, а старші люди в цей час читають книги або слухають лекцію, - розповів глава Мінреінтеграції Олексій Резніков. - Ідея реінтеграції полягає в тому, що ми йдемо в Європу".

У цілому, за його словами, заплановано реалізацію таких проєктів в 11 сільських громадах Луганської області, 21 громаді Донецької області, 38 - на Херсонщині, тобто в громадах, розташованих уздовж лінії зіткнення на Донбасі та на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, а в подальшому - і по всій Україні. Передбачається створити близько 1060 таких центрів у всіх сільських і селищних громадах.

Читайте також: Після другого етапу децентралізації необхідно здійснити детальний аудит реформи й виправити помилки, - Зеленський

70 проєктів Нове село реалізують уздовж лінії зіткнення на Донбасі і на адмінмежі з окупованим Кримом, - ОП 01
70 проєктів Нове село реалізують уздовж лінії зіткнення на Донбасі і на адмінмежі з окупованим Кримом, - ОП 02
70 проєктів Нове село реалізують уздовж лінії зіткнення на Донбасі і на адмінмежі з окупованим Кримом, - ОП 03

Читайте також: Загальний ресурс місцевих бюджетів становить 590 млрд грн, - Шмигаль

Зеленський Володимир децентралізація Резніков Олексій Гайдай ЛОГА
+17
Зеленые, у вас может получиться только Потемкинские деревни, на большее у вас мозгов не хватит.
показати весь коментар
15.10.2021 19:39 Відповісти
+15
"Хунта" готовит "путч" Богуцкая скажет дату начала

показати весь коментар
15.10.2021 20:02 Відповісти
+14
Та да, это "Брати по зброї", а не ЧВК Семена имени Бени. Єто народ с мозгами и идейній.

показати весь коментар
15.10.2021 19:55 Відповісти
Зеленые, у вас может получиться только Потемкинские деревни, на большее у вас мозгов не хватит.
показати весь коментар
15.10.2021 19:39 Відповісти
Молодцы ! Делают дело, а не языком ляпать по своим телеканалам .
показати весь коментар
15.10.2021 19:41 Відповісти
У когось сьогодні буде істерика!

Військові вручили Порошенку високу нагороду
https://www.facebook.com/watch/?v=656238322027745&notif_id=1634237698701735&notif_t=watch_follower_video&ref=notif https://www.facebook.com/watch/?v=656238322027745&notif_id=1634237698701735&notif_t=watch_follower_video&ref=notif

показати весь коментар
15.10.2021 19:45 Відповісти
Та да, это "Брати по зброї", а не ЧВК Семена имени Бени. Єто народ с мозгами и идейній.

показати весь коментар
15.10.2021 19:55 Відповісти
показати весь коментар
15.10.2021 19:59 Відповісти
"Хунта" готовит "путч" Богуцкая скажет дату начала

показати весь коментар
15.10.2021 20:02 Відповісти
зграя безпринципних нуворишів-клептоманів апріорі не може називатись "хунтою"...тупорилі кацапи ляпнули - безмозкі повторюють.
показати весь коментар
15.10.2021 20:12 Відповісти
Тупорылые кацапы может и ляпнули. А тупые "слуги урода" и повторяют. И ты бы, чмо, прикусило свой гнилой язык. Эти "нувориши" прошли майдан, а потом и войну. И никого не ждали и не просили, когда поняли что надо делать. Посмотри на фото рядов, это тебе не Белины сосунки. Эти люди знаю цену и словам, и поступкам. А это "нувориши" с дочуркой Журавля, которую опекают.

показати весь коментар
15.10.2021 20:48 Відповісти
традиційна "елітна" лайка кацапською...ці люди (та подібні їм) не мають ніякого стосунку до керівництва "партії", як і не мало ніякого голосу та реального впливу за часів каденції попередника.
показати весь коментар
15.10.2021 20:53 Відповісти
Попредники,це лише досвід минулого,З якого слід робити висновки ,а жити слід сьогоденням !!! Що заважає зеленій плісняві реально реформувати державні інституціі??? Де реальна державницька діяльність ?? ))
показати весь коментар
15.10.2021 21:00 Відповісти
які висновки? влада залишилась у тих самих алігаторів, а їм і так добре. якісних змін не планується...як і не планувалось.
показати весь коментар
15.10.2021 21:04 Відповісти
Что, чмо, заслужил, то и получил. Чем теперь недоволен? Ты и ногтя этих людей не стоишь. Еще раз если не дошло до тупого мозжечка -- Эти "нувориши" прошли майдан, а потом и войну. И никого не ждали и не просили, когда поняли что надо делать. Посмотри на фото рядов, это тебе не Белины сосунки. Эти люди знаю цену и словам, и поступкам. И если они рядом с Порохом и поддерживают его -- они прекрасно понимают кто это и для чего они рядом с ним.
показати весь коментар
15.10.2021 22:01 Відповісти
Ну, вот. Кто-то пытается улучшить жизнь в селе, но баба яга, как всегда, против. Путч готовит
показати весь коментар
15.10.2021 22:18 Відповісти
показати весь коментар
15.10.2021 22:31 Відповісти
Це ж і налоги Вави Олександрочива там також присутні?
показати весь коментар
15.10.2021 19:52 Відповісти
"а не языком ляпать"
*********************
Ой, а хто-ж ось це ляпнув?

показати весь коментар
15.10.2021 20:24 Відповісти
ЧТО они делают?
Цели для сепаров на линии разграничения строят? Зачем????
Чтобы легче целиться им было??
показати весь коментар
15.10.2021 22:55 Відповісти
В Песках и Широкино тоже?
показати весь коментар
15.10.2021 19:41 Відповісти
показати весь коментар
15.10.2021 19:49 Відповісти
"На Луганщине Владимир Зеленский ознакомился с реализацией пилотного проекта «Новое село»."
Зря ему это показали, сейчас бабло бюджетное не на дороги и универы будущего, а на села начнут пилить.
показати весь коментар
15.10.2021 19:50 Відповісти
Они его...бабло...будут пилить и на дорогах...и на универах...и теперь еще на селах...они ведь стахановцы оффшорные...
показати весь коментар
15.10.2021 20:30 Відповісти
Не надо по себе судить, пилильщик.
Не все такие пилильщик, как предыдущая власть.
показати весь коментар
15.10.2021 22:21 Відповісти
Ну Овоща еще не переплюнули, конечно, но очень близки к рекорду.
показати весь коментар
15.10.2021 22:31 Відповісти
"Східне партнерство": втрачаємо позиції під клоунаду влади."

https://www.youtube.com/watch?v=oT_UA8KNUlc

показати весь коментар
15.10.2021 19:53 Відповісти
Мабуть, війна завершилась...
показати весь коментар
15.10.2021 20:12 Відповісти
Отличный канал!
показати весь коментар
15.10.2021 20:54 Відповісти
Архітектор цього дива не Потьомкін часом?
показати весь коментар
15.10.2021 20:18 Відповісти
Большой распил на селе...
показати весь коментар
15.10.2021 20:21 Відповісти
"Велика селізація" України !!!))))
показати весь коментар
15.10.2021 20:41 Відповісти
каждое "Новое село"-
должно иметь свой "Новый укрепрайон" !
показати весь коментар
15.10.2021 20:33 Відповісти
....і діджіталізація всієї країни !!!))))
показати весь коментар
15.10.2021 20:40 Відповісти
ЦКП, ЦНАП
показати весь коментар
15.10.2021 20:50 Відповісти
Та ідея чудова… Аби хоч якийсь контроль за бюджетними грошима зробили. Ну хоч тут не обдирайте країну.
показати весь коментар
15.10.2021 20:52 Відповісти
Село неначе погоріло,
Неначе люди подуріли.
показати весь коментар
15.10.2021 20:57 Відповісти
зедятлы а я -сплю и вижу, как сотни бетонных заводов отливают новые, прочные современные супер крепкие дзоты с амбразурами а,
инженерные подразделения везут их , монтируют , расставляют и устанавливают на т.н. линии разграничения (дурацкое название) т.е на передовой, чтобы защитники Украины не ютились в блиндажах и землянках в три наката, как их деды во время Второй мировой, а были надежно устроены и главное- защищены от постоянных обстрелов врага
показати весь коментар
15.10.2021 21:05 Відповісти
😂🌷×××
показати весь коментар
15.10.2021 21:27 Відповісти
Сейчас у нас, по сути, три войны: с рашефашистами, с короновирусом и с олигархами.
Сюда же добавился общемировой энергетический кризис.
Но! Вакцины делаются бесплатно, дороги повсеместно ремонтируются, а есть ещё и большое строительство.

Откуда на это берутся деньги?
И почему раньше на все это никогда денег не хватало?
показати весь коментар
15.10.2021 22:27 Відповісти
 
 