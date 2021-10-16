УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6571 відвідувач онлайн
Новини Фото
12 137 28

Напад на банки та інкасаторів в Запоріжжі в 2016 році: затримано трьох членів ОЗГ, які ховалися на базі в Донецькій області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Напад на банки та інкасаторів в Запоріжжі в 2016 році: затримано трьох членів ОЗГ, які ховалися на базі в Донецькій області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ провела спецоперацію, внаслідок якої затримали трьох осіб, які в 2016 році здійснили серію нападів на філії банківських установ та інкасаторські автомобілі в Запоріжжі. Увесь цей час вони ховалися від слідства і здійснювали тяжкі злочини майнового характеру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр СБУ.

Підкреслюється, що зокрема, вони викрадали транспортні засоби та інше майно. Нині ці порушення розслідують органи Нацполіції.

За отриманими даними СБУ, щойно затримані зловмисники переховувалися на базі в Донецькій області. Цей об'єкт має особливу систему захисту і цілодобове відеоспостереження.

"Щоб забезпечити пересування зловмисників за межами бази, вони використовували документи загиблих бійців і військовослужбовців, які звільнилися зі служби. Дане злочинне угруповання постійно мало при собі табельну вогнепальну зброю, ручні гранати і в будь-який момент було готове чинити збройний опір правоохоронцям. У цілому злочинне угруповання складалося із семи чоловік. Двоє з них загинули від зазнаних поранень ще в 2016 році, коли чинили збройний опір правоохоронцям, а ще двоє - були затримані раніше і перебувають під запобіжним заходом", - уточнили в СБУ.

Читайте також: В Одесі затримано банду, яка викрала внаслідок збройного нападу на інкасаторів 700 тис. грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Напад на банки та інкасаторів в Запоріжжі в 2016 році: затримано трьох членів ОЗГ, які ховалися на базі в Донецькій області 01
Напад на банки та інкасаторів в Запоріжжі в 2016 році: затримано трьох членів ОЗГ, які ховалися на базі в Донецькій області 02
Напад на банки та інкасаторів в Запоріжжі в 2016 році: затримано трьох членів ОЗГ, які ховалися на базі в Донецькій області 03
Напад на банки та інкасаторів в Запоріжжі в 2016 році: затримано трьох членів ОЗГ, які ховалися на базі в Донецькій області 04
Напад на банки та інкасаторів в Запоріжжі в 2016 році: затримано трьох членів ОЗГ, які ховалися на базі в Донецькій області 05

Під час силової спецоперації СБУ зловмисників затримали. Наразі стосовно них обирають запобіжний захід і проводять дії, щоб притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до їх протиправної діяльності.

Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники департаменту контррозвідки СБУ, Центру спеціальних операцій "А" СБУ та слідчі Головного слідчого управління СБУ.

Запоріжжя (2358) інкасатори (70) напад (1153) ОЗУ (155) СБУ (13251) Донецька область (9336)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Давно вже відомо, що то були дружбани Одісєя, Боцмана-Короткіх-Малюти, вошьдя Бєлєцкого. То як ви вважаєте? - це дискримінація усіх учасників АТО, чи саме нацкорпусу?
показати весь коментар
16.10.2021 12:26 Відповісти
+8
Банда опзж сидить у раді і ні від кого не переховується бо їх ніхто не збирається переслідувати. Заборонили ригів і ком -партію ,вони стали опзж і далі процвітають.
показати весь коментар
16.10.2021 12:47 Відповісти
+7
Ты задаешь странные вопросы. Если бы было , хоть малейшее подозрение, что они участники боевых действий, то об этом сообщили немедленно.
показати весь коментар
16.10.2021 12:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и что ?
показати весь коментар
16.10.2021 12:18 Відповісти
Хотілось би вірити але до Баканова довіри 0.0%.
показати весь коментар
16.10.2021 12:49 Відповісти
СБУ потрібно ліквідувати, з 2016 року вони шукали бандитів, ідіоти.
показати весь коментар
16.10.2021 19:37 Відповісти
Так мають/мали вони стосунок до учасників бойових дій чи ні?
показати весь коментар
16.10.2021 12:19 Відповісти
Следствие выяснит
показати весь коментар
16.10.2021 12:23 Відповісти
Якщо їх брали на закритій базі, то думаю, що все давно відомо.
показати весь коментар
16.10.2021 13:16 Відповісти
Ну вот видишь Ты все и без нас знаешь
показати весь коментар
16.10.2021 13:42 Відповісти
Ты задаешь странные вопросы. Если бы было , хоть малейшее подозрение, что они участники боевых действий, то об этом сообщили немедленно.
показати весь коментар
16.10.2021 12:25 Відповісти
Слова на какой именно базе были задержанные в видео вырезаны.
показати весь коментар
16.10.2021 12:44 Відповісти
Ось хлопаки,що перебували в розшуковій базі МВС.(навіть не знаю,чи був у них статус УБД...)https://lb.ua/society/2016/07/20/340709_politsiya_obyavila_rozisk.html Поліція оголосила в розшук підозрюваних членів запорізької банди грабіжників Трьом особам, які напали на інкасаторів у п'ятницю, вдалося втекти :


показати весь коментар
16.10.2021 13:02 Відповісти
Звісно.Банальне переслідування патріотичних патріотів-добробатівців.Чекаю заяв Бєлєцкого,Яроша,Корчинського,мітингів,барикад,штурмів держустанов...
https://lb.ua/society/2016/07/16/340401_troe_zaderzhannih_napadenie.html 16 липня 2016, Троє затриманих за напад на інкасаторів виявилися бійцями "Азова"

"У результаті проведення спецоперації СБУ затримало трьох осіб добровольчого підрозділу «Азов». Командування НГУ проводить службову перевірку цього факту і буде сприяти всебічному та якісному проведенню розслідування інциденту, пов'язаного з нападом на інкасаторів", - сказано в заяві.

Нагадаємо, що в п'ятницю на трасі Оріхів - Пологи бійці "Альфи" і спецназу поліції затримали трьох осіб, які намагалися пограбувати автомобіль інкасаторів. Під час операції було використано вогнепальну зброю. Одного з бандитів убито, троє зникли.

Перевіряється причетність цього угруповання до 10 подібних пограбувань."
показати весь коментар
16.10.2021 12:49 Відповісти
Фраза 'табельна зброя' кагби натякає, що зброя до них приписана. Якісь мисливці очевидно 😁
показати весь коментар
16.10.2021 14:03 Відповісти
ручник ладно . но кого они собирались грабить при помощи АГС-17 ?
показати весь коментар
16.10.2021 12:21 Відповісти
Там еще берцы были на фото.
показати весь коментар
16.10.2021 12:45 Відповісти
Домбаська гопота.
показати весь коментар
16.10.2021 12:21 Відповісти
Полюбе
показати весь коментар
16.10.2021 21:57 Відповісти
что-то мутят баклановцы
показати весь коментар
16.10.2021 12:25 Відповісти
Давно вже відомо, що то були дружбани Одісєя, Боцмана-Короткіх-Малюти, вошьдя Бєлєцкого. То як ви вважаєте? - це дискримінація усіх учасників АТО, чи саме нацкорпусу?
показати весь коментар
16.10.2021 12:26 Відповісти
Або спроба приручити нацкорпус. Через тиск можливої кримінальної справи.
показати весь коментар
16.10.2021 12:28 Відповісти
Все преступники прячутся на Донбасе и это нормально 😡
показати весь коментар
16.10.2021 12:40 Відповісти
Банда опзж сидить у раді і ні від кого не переховується бо їх ніхто не збирається переслідувати. Заборонили ригів і ком -партію ,вони стали опзж і далі процвітають.
показати весь коментар
16.10.2021 12:47 Відповісти
Яку заставу призначать цим правопорушникам,якщо зрадника мудачука тримають під домашнім арештом?
показати весь коментар
16.10.2021 12:42 Відповісти
Так , все вірно 🙁
показати весь коментар
16.10.2021 12:56 Відповісти
жаль что нам подают информацию в препарированном виде...
показати весь коментар
16.10.2021 12:57 Відповісти
Ну что тут, как всегда оправдать или два года условно.
показати весь коментар
16.10.2021 13:01 Відповісти
А це от, кореша боцмана і всієї тієї фсбешної шушари овакова. Коли немає криші, одразу посипались.
показати весь коментар
16.10.2021 13:35 Відповісти
Меня гложут огромные сомнения - а вдруг это типо дело Шеремета?
Ведь это бойцы "Азова", которых очинно боится хитрожопая кодла Зебила...
Это не подстава?
показати весь коментар
16.10.2021 14:46 Відповісти
так когда мочили тогда приватбюанк инкассаторов ни раз так задерживали каких то атошников торнадовцев тиипа тех которые копов в днепре грохнули...жоппппппа
показати весь коментар
16.10.2021 19:00 Відповісти
 
 