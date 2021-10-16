Напад на банки та інкасаторів в Запоріжжі в 2016 році: затримано трьох членів ОЗГ, які ховалися на базі в Донецькій області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ провела спецоперацію, внаслідок якої затримали трьох осіб, які в 2016 році здійснили серію нападів на філії банківських установ та інкасаторські автомобілі в Запоріжжі. Увесь цей час вони ховалися від слідства і здійснювали тяжкі злочини майнового характеру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр СБУ.

Підкреслюється, що зокрема, вони викрадали транспортні засоби та інше майно. Нині ці порушення розслідують органи Нацполіції.

За отриманими даними СБУ, щойно затримані зловмисники переховувалися на базі в Донецькій області. Цей об'єкт має особливу систему захисту і цілодобове відеоспостереження.

"Щоб забезпечити пересування зловмисників за межами бази, вони використовували документи загиблих бійців і військовослужбовців, які звільнилися зі служби. Дане злочинне угруповання постійно мало при собі табельну вогнепальну зброю, ручні гранати і в будь-який момент було готове чинити збройний опір правоохоронцям. У цілому злочинне угруповання складалося із семи чоловік. Двоє з них загинули від зазнаних поранень ще в 2016 році, коли чинили збройний опір правоохоронцям, а ще двоє - були затримані раніше і перебувають під запобіжним заходом", - уточнили в СБУ.

Під час силової спецоперації СБУ зловмисників затримали. Наразі стосовно них обирають запобіжний захід і проводять дії, щоб притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до їх протиправної діяльності.

Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники департаменту контррозвідки СБУ, Центру спеціальних операцій "А" СБУ та слідчі Головного слідчого управління СБУ.