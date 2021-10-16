УКР
П'яний водій вантажівки збив двох людей на тротуарі в Києві. Постраждав історик Зінченко, його друг загинув. Для сім'ї жертви ДТП збирають допомогу. ФОТО

Учора, 15 жовтня, п'яний водій на вантажівці збив на тротуарі в Києві двох чоловіків.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук сценарист, історик і публіцист Олександр Зінченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нічого не пам'ятаю. З фото видно, що я намагався накладати жгут власним ременем. Не пам'ятаю цього. Вчора на нас з Oleksandr Shybitskyi на тротуарі збив п'яний на вантажівці. Щойно мені повідомили, що Саши не стало. У мене навпаки - другий день народження. Я відбувся розсеченням та легким струсом мозку. Дорогі друзі, я - в шоці. Сашко в травні втратив тата. Тепер родина втратила сина. Я дуже прошу допомогти родині Сашка. Йому за тиждень мало бути 25. Усі гроші я передам сестрі мамі", - підкреслює він.

Пяний водій вантажівки збив двох людей на тротуарі в Києві. Постраждав історик Зінченко, його друг загинув. Для сімї жертви ДТП збирають допомогу 01

Читайте також: Чотири людини, зокрема патрульний і прикордонник, загинули в ДТП на Закарпатті, - поліція. ФОТОрепортаж

Далі Зінченко публікує реквізити для надання допомоги:

5363 5420 1596 3888

+ монобанк сестри 5375414109108778

Пізніше він уточнив, що о 13.00 перевів сім'ї загиблого 30 000 грн.

За даними ЗМІ, аварія сталася на проспекті Степана Бандери в Оболонському районі столиці. Патрульні поліцейські зупинили порушника на Столичному шосе. Слідчі затримали водія в межах ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Прилад Драгер показав 2.68 проміле вмісту алкоголю в організмі водія.

ДТП (4530) Київ (20025) пияцтво (580) Зінченко Олександр (8)
Топ коментарі
+15
показати весь коментар
16.10.2021 14:04 Відповісти
+10
Не поможет .
пьют за рулём умственно отсталые, у которых мозг не развит, и не может понять простых истин, что пьяный за рулём преступник .
А больных у нас лечат, да и он опять не сможет понять угрозу даже своей жизни расстрелом
показати весь коментар
16.10.2021 14:35 Відповісти
+6
нужно восстанавливать расстрел.
показати весь коментар
16.10.2021 14:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.10.2021 14:04 Відповісти
Вот позавчера, 17-летняя тварь на мотоцикле убила на пешеходном переходе 6-летнюю девочку и даже не остановилась

https://www.youtube.com/watch?v=y5jt5dzyuF4&t=1s

https://vikna.if.ua/news/category/all/2021/10/16/127020/view
показати весь коментар
16.10.2021 14:16 Відповісти
нужно восстанавливать расстрел.
показати весь коментар
16.10.2021 14:21 Відповісти
Не поможет .
пьют за рулём умственно отсталые, у которых мозг не развит, и не может понять простых истин, что пьяный за рулём преступник .
А больных у нас лечат, да и он опять не сможет понять угрозу даже своей жизни расстрелом
показати весь коментар
16.10.2021 14:35 Відповісти
Кому не поможет?Речь не про нарушителей.
показати весь коментар
16.10.2021 20:52 Відповісти
Расстрел за смертельное дтп не дают.
показати весь коментар
16.10.2021 14:55 Відповісти
останавливает от преступления не тяжесть наказания, а его неотвратимость.
показати весь коментар
16.10.2021 16:26 Відповісти
От преступления ничего не останавливает.Наказание нужно для того, чтобы потерпевшие не чувствовали себя униженными.
показати весь коментар
16.10.2021 16:43 Відповісти
Мотоциклет падло, не поспоришь, но маман......маман тоже виновата. В любом случае сил и терпения ей.
показати весь коментар
16.10.2021 14:21 Відповісти
он летел больше 150 наверное, в чем вина матери?
показати весь коментар
16.10.2021 14:31 Відповісти
Будешь осторожен при переходе, будешь смотреть по сторонам и не пологаться на авось, тебя не собьют.
показати весь коментар
16.10.2021 14:34 Відповісти
Ага, расскажите это родственникам погибших в Харькове от Зайчихи. Люди спокойно ходят по тротуарам, даже не пытаясь пересечь дорогу, но и там их находят обдолбанные водилы. Примеров масса.
показати весь коментар
16.10.2021 16:03 Відповісти
винить жертву - это днище.

Кацапы обычно любят перекладывать вину с преступника на жертву.
показати весь коментар
16.10.2021 16:08 Відповісти
Совершенно верно. Одно его "пологаться" говорит о том, что он кацап. Даже самый безграмотный Украинец так никогда не напишет.
показати весь коментар
16.10.2021 19:23 Відповісти
Виктимблейминг) - явление, которое позже было названо обвинением жертвы, как одно из самых пагубных свойств фашистского характера.
показати весь коментар
16.10.2021 16:25 Відповісти
Вот я вижу вину родителей того шпаньі, что безконтролен...
показати весь коментар
16.10.2021 14:33 Відповісти
верно. ибо ДДД никто не отменял - ну шо ей из того шо она правА? если летит такое говно, то можно и пропустить - ну он сядет, а ей организовывать похороны - но типо правА. та притормози ты, переходя даже по правилам - целее будешь и дочку вырастишь до возраста "замуж".
тупо. оно же как переходить переход, видя, а скорее слыша что какой-то упорышь летит на тебя и явно не притормозит то?
показати весь коментар
16.10.2021 14:45 Відповісти
Юра, хватит тут на украинских ресурсах распространять идею, что в преступлении виновата жертва, а не преступник.
Что делать потенциальной жертве - ей решать. Все мы потенциальные жертвы.
Но почему-то уголовный кодекс винит ТОЛЬКО ПРЕСТУПНИКА.
И хватит перекладывать вину с больной головы на здоровую.
показати весь коментар
16.10.2021 16:09 Відповісти
Например, в культурах с жёсткими обычаями и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D1%83 табу по отношению к сексу и сексуальности - жертвы изнасилований особенно сильно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F) стигматизируются .
История понятия

Термин «обвинение жертвы» (victim blaming) впервые использовал Уильям Райан в одноимённой книге (Blaming the Victim), опубликованной в 1971 годуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B#cite_note-11 [ Райан описывает обвинение жертвы как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F идеологию , применяемую для оправдания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC расизма и социальной несправедливости в отношении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B чернокожего населения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90 США https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B#cite_note-Kirkpatrick87p219-14 [14] . Книга была написана в качестве реакции на книгу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85%D1%8D%D0%BD,_%D0%94%D1%8D%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA Патрика Мойнигана «Негритянская семья: за вмешательство государства» (The Negro Family: The Case for National Action), вышедшую в 1965 году и известную в США как «отчёт Мойнигана» (the Moynihan Report).

Мойниган считал непосредственной причиной тяжёлого положения афроамериканцев семейную структуру с преимущественно или постоянно отсутствующим отцом и матерью, которая зависит от государственной поддержки в обеспечении детей питанием, одеждой и медицинской помощью. По мнению Мойнигана, чтобы изменить ситуацию, требовались государственные меры по укреплению https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F нуклеарной семьи среди чернокожего населения. По мнению Райана, теории Мойнигана были попытками преуменьшить роль https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81 социально-структурных факторов в существовании бедности и возложить ответственность на самих бедных, их поведение и культурные паттерныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B#cite_note-16 [16] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B#cite_note-17 [17] . Книгу Райана называют «сокрушительной критикой ментальности, обвиняющей бедных в их бедности, а слабых - в их слабости»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B#cite_note-18 [18] .

Хотя именно Райан популяризировал термин «обвинение жертвы», само явление хорошо известно в человеческой психологии и историиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B#cite_note-Robinson02p141-19 [19] . В частности, множество примеров обвинения жертвы можно найти в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82 Ветхом Завете , где трагедии и катастрофы оправдываются предшествующим поведением и грехами жертвhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B#cite_note-Robinson02p141-19 [19] .

В 1947 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE Теодор Адорно описал явление, которое позже было названо обвинением жертвы, как «одно из самых пагубных свойств фашистского характера»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B#cite_note-20 [20] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B#cite_note-21 [21] . Немногим позже Адорно и его коллеги по исследовательской группе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B8 Беркли разработали свою знаменитую https://ru.wikipedia.org/wiki/F-%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0 F-шкалу (где F означает «фашизм»), которая включала среди прочих https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82 фашистских черт «презрение ко всему дискриминируемому или слабому»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B#cite_note-22 [22] . После Адорно некоторые другие авторы также относили обвинение жертвы к типичным фашистским чертамhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B#cite_note-23 [23] .
показати весь коментар
16.10.2021 16:24 Відповісти
я ни разу не говорил такого, просто если жертва, будущая идет по например пешеходке, то я на ее месте - повернул бы башку - туда-сюда и пропустил бы несущуюся на меня тонну железа(может за рулем кому-то херовато, может он "мажор" и т.д.)
как же понять не можно то - что если на тя несется тонна железа, то извиняюсь, кому легче избежать инвалидности?
или гроба то? понятно что будешь прав, но как то с "того света" правым быть не особо "более лучше"?

за это и говорю - прав в таком случае пешеход, но водила посидит, если не депутат или прокурор или мент, а "правый" - уже сгниет, пока тот досидит, если не - сказал выше.
показати весь коментар
16.10.2021 16:57 Відповісти
Психология обвинения жертвы

С точки зрения социальной психологии, обвинение жертвы основано на так называемой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80 вере в справедливый мир https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B#cite_note-6 [6] . Вера в справедливый мир - это https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 когнитивное искажение , при котором человек верит в то, что любое действие вызывает закономерные и предсказуемые последствия. Для такого человека невыносима мысль о том, что несчастье может произойти с кем-либо совершенно случайно. Как показал первооткрыватель феномена веры в справедливый мир Мелвин Лернер, чтобы избежать признания ошибочности своих представлений о справедливом устройстве мира, люди реинтерпретируют несправедливое событие, связывая его с поведением или свойствами жертвы, и тем самым одновременно обвиняют и принижают еёhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B#cite_note-LernerMillerLooking-7 [7] .

Нежелание идентифицировать себя с жертвой, с теми, кто действительно страдает, и восхищение тем, кто одерживает верх и производит впечатление победителя, также лежит в основе суждения виновности жертвыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B#cite_note-8 [8] .
показати весь коментар
16.10.2021 16:23 Відповісти
Интересно 16 летних судят за дтп или нет...или только преступления против личности, кража, умышленное убийство, изнасилование?
показати весь коментар
16.10.2021 14:35 Відповісти
на пешеходном переходе

вопросы еще есть ?
показати весь коментар
16.10.2021 14:46 Відповісти
Да маман переходила на пешеходный переход, да она имеет право не смотреть по сторонам, да она права вообщем. Она сильно счастлива из-за своей правоты? Я лишь говорю об элементаоной осторожности при переходе дороги, которая спасает жизни.
показати весь коментар
16.10.2021 15:04 Відповісти
Чтобы избежать потерь людей,нужно строить многоярусные дороги. Отдельные для пешеходов и транспорта. Это бы и пробки устранило.
показати весь коментар
16.10.2021 14:20 Відповісти
Одноярусные сначала сделать надо.
показати весь коментар
16.10.2021 14:24 Відповісти
Чтобы потом их ломать для новой стройки ? ))
показати весь коментар
16.10.2021 14:30 Відповісти
Сейчас появятся водятлы которые начнут рассказывать про то что пешеходы сами виноваты.
показати весь коментар
16.10.2021 14:23 Відповісти
Когда на переходе, светофоре, дороге сбивают, часть вины всегда есть на пешеходе. Когда на тратуаре сбивают, тут уж осторожность не поможет.
показати весь коментар
16.10.2021 14:26 Відповісти
Первый появился.
показати весь коментар
16.10.2021 14:27 Відповісти
Первый в чем? Кого я обвинил?
показати весь коментар
16.10.2021 14:28 Відповісти
не, они правЫ, но им от этого что? крылья вырастут?
я не понимаю тебя - ну не пропустили придурка = 1 труп и семья потеряла дочь, а придурок, если не "мажор" - сядет - и шо? кому от этого легче то? это наверное как боксер - бей идиота, убей и сядь, тут то же самое - я прав и не *пет. дороговата правота, не находишь?
показати весь коментар
16.10.2021 14:48 Відповісти
Второй появился.
показати весь коментар
16.10.2021 14:54 Відповісти
Обвинение жертвы

Обвинение жертвы (виктимблейминг) (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Victim blaming) - явление, когда на жертву https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 преступления , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9 несчастного случая или любого вида https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5 насилия возлагается полная или частичная ответственность за совершённое в отношении неё нарушение или произошедшее несчастье. Как правило, обвинение жертвы принимает форму https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC расистских , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC сексистских и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F классистских утвержденийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B#cite_note-1 [1] . Однако эта позиция может существовать и независимо от таких видов нетерпимости, а в некоторых странах даже носит по меньшей мере полуофициальный характерhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B#cite_note-2 [2] . С точки зрения социальной психологии, обвинение жертвы - это последствие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80 веры в справедливый мир .

В рамках https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F виктимологии обвинение жертвы является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F методологической предпосылкой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC позитивистского подходаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B#cite_note-3 [3] , принятого в том числе в постсоветской виктимологииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B#cite_note-4 [4] . В зарубежной виктимологии этому подходу противостоит подход, основанный на защите жертвыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B#cite_note-5 [5] .
показати весь коментар
16.10.2021 16:21 Відповісти
Нет там светофора.
То перекресток Оболонского и Бандеры.
За каким он выворачивал на Бандеры в сторону Куреневки - хз.
Насколько помню, там нет проезда для грузовиков.
Но, выскакивать на переход, не убедившись, что никто не едет, никогда себе не позволяю.
Именно в этих местах чаще всего и давят.
показати весь коментар
16.10.2021 14:37 Відповісти
Я и не говорю что он там есть. Я обобщил переход дороги, там осторожность = безопасность. А когда на тратуаре сбивают, это неожиданность, и от человека мало что зависит.
показати весь коментар
16.10.2021 14:41 Відповісти
Пьяный СБИЛ, дегенераты и отморозки УБИЛИ, безответсвенная самка "ВЫСРАЛА" и выкинула новорожденного на помойку - всему этому и еще 99% безобразий ОДНА ПРИЧИНА - это так называемое "равноправие" и декларация "прав голых обезьян"! Не могут быть ЛЮБЫЕ права БЕЗУСЛЫВНЫМИ - отороваными от ОБЯЗАННОСТЕЙ и ОТВЕТВЕНОСТИ, нельзя людей БЕЗОТВЕТСВЕННЫХ и по факту НЕДЕЕСПОСОБНЫХ наделять широким кругом прав, это не просто глупо, но и преступно ОПАСНО для окружавющих и даже них самих! Нельзя их привлекать к тому, что они даже не в состоянии осознать. Для БОЛЬШИНСТВА населения нужно урезать как права, так и обязаности, в водить частный и государственных ИНСТИТУТ ОПЕКИ, разрешить опекунам применять НАСИЛИЕ (физическое и моральное) и ПРИНУЖДЕНИЕ над ПОДОПЕЧНЫМИ, если испернаны другие способы воздействия или они малоэффективны. Пусть меня бесхребетные тряпки и соплежую нобзовут "фашистом" (или еще как-нибудь), но тоЁ что я пишу это здраво и логично и в интересах людей, но не УЗУРПАТОРОВ, которые легитимизируют свою преступную власть паразитов путем манипуляции политических "голосов" безответсвенного БОЛЬШИНСТВА, у которого и не должно быть никакого политического голоса!
показати весь коментар
16.10.2021 14:29 Відповісти
******* бухие... макнул себе и покатил, рагуль безответсвенный!
показати весь коментар
16.10.2021 14:33 Відповісти
Навіть тупі ісламські терористи вже зрозуміли що автомобіль це зброя. А у нас дебіли в поліції та судах ніяк цього не допетрають. Ну от як можна видавати зброю у вільне користування будь кому а потім символічно карати за вбивство?
показати весь коментар
16.10.2021 14:48 Відповісти
так и нож кухонный - зброя.
и террористы - не тупые. террорист - всегда выдвигает требования. а то шо он делает - ножом ли, автом ли - то это вторичное. надо будет - вон как было 2 года взад в Керчи - с охотничего парень мочился со студентами, правда погиб.
показати весь коментар
16.10.2021 14:51 Відповісти
Кухонный нож это предмет хозяйственно-бытового назначения, но не "зброя"
показати весь коментар
16.10.2021 14:56 Відповісти
автомобиль это предмет возения жёппы, но не терр. оружие.
о чем ты говоришь то?
можно дамбу спустить - и это что? инструмент затопления населения, или хозяйственное сооружение?
показати весь коментар
16.10.2021 15:00 Відповісти
Не пиши пьяным.
показати весь коментар
16.10.2021 15:07 Відповісти
та бо ты чего то такое пишешь сам.
я логично написал - террорист всегда найдет способ для теракта.
вон в Китае "модно" психам ворваться в детсад и вступить в поножовщину с детьми. правда без предъявления требований, но все же - с кухонными ножами то.
за то и написал же.
показати весь коментар
16.10.2021 15:11 Відповісти
Прадлагаете запретить нариду иметь авто? Оставить только полиции, депутатам и мажорам?
показати весь коментар
16.10.2021 17:00 Відповісти
Ні. Вважаю що потрібно більш відповідально ставитись до видачі прав неврівноваженим та безвідповідальним особам а також до контролю перед виходом на лінію тих осіб хто працює водіями і зокрема на важкій техніці. Те що пяне чмо вбило людину винні всі хто причетний до його виїзду з автопарку і працевлаштування водієм. Така відповідальність має бути персональною і сісти мають усі винні - від власника автопарку і начальника відділу кадрів (якщо такий є) до бригадира який тримав такого водія та тих мудаків які з ним пили знаючи що він сяде за руль...
показати весь коментар
16.10.2021 20:33 Відповісти
как страшно жить с этими ******** пьяным быдлом .....каждый из нас может оказаться на таком случае...... жаль людей ...просто погибают.... а этим ******* до 5-8 лет.... да **** пожизнено сажать нужно...жалко нет смертной казни для таких животных.....((
показати весь коментар
16.10.2021 14:52 Відповісти
Знайомий поляк на питання, чому він не їздить по Україні автівкою, відповів - БОЮСЬ, у вас на дорогах придурки.
показати весь коментар
16.10.2021 15:02 Відповісти
От і мені знову "пощастило".
показати весь коментар
16.10.2021 15:06 Відповісти
Хтось стукнув ?
показати весь коментар
16.10.2021 15:07 Відповісти
Таке саме п'яне бидло.
показати весь коментар
16.10.2021 15:08 Відповісти
Сподіваюсь, авто не надто постраждав і ви досі на колесах )
показати весь коментар
16.10.2021 15:11 Відповісти
Одного колеса нема. То вже не знаю, чи ремонтувати.
показати весь коментар
16.10.2021 15:13 Відповісти
Да.. А хіба страховка не має покривати наслідки ? А винуватець хто - не ви ж.
Добре, що обійшлось колесом. Ви ж не постраждали ?
показати весь коментар
16.10.2021 15:28 Відповісти
Головна проблема не наші дороги ,а дурні на дорогах ,мажори і негідники, а ще поліція яка зовсім усунулась від будь якого контролю і відповідальності.
показати весь коментар
16.10.2021 15:24 Відповісти
Бухой за рулём уже одназначно преступник - пожизненноё лишение водительских прав уже за это должно быть гарантировано законом.
показати весь коментар
16.10.2021 17:43 Відповісти
Урод зеленый ты лучше 20 лет тюрьмы за пьяное вождения сделай без оправдания и уменьшения срока. Скотина зеленая, тварь, сволочь тебе народ поверил, а ты гнида продажная никаких законодательных реформ не делаешь! Пьяная погань продолжает убивать людей!
показати весь коментар
16.10.2021 17:50 Відповісти
Кто ж тогда Трухина отмазывать будет?
показати весь коментар
16.10.2021 21:30 Відповісти
Пожиттєве цьому імбіцилу бухому - бо вийде з тюряги і знову буде бухим за кермо сідати
показати весь коментар
16.10.2021 18:43 Відповісти
дич какаЯ
показати весь коментар
16.10.2021 19:01 Відповісти
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ?????!!! Коли буде цьому край!! РНБО , ВЕРХОВНА РАДА МАЮТЬ ПРИЙНЯТИ ВИЧЕРПНІ РІШЕННЯ !!!!
показати весь коментар
16.10.2021 20:47 Відповісти
Шо то заоблачные штрафы мало эффективны..... Надо лишать прав и транспортных средств....
показати весь коментар
17.10.2021 04:12 Відповісти
 
 