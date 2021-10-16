П'яний водій вантажівки збив двох людей на тротуарі в Києві. Постраждав історик Зінченко, його друг загинув. Для сім'ї жертви ДТП збирають допомогу. ФОТО

Учора, 15 жовтня, п'яний водій на вантажівці збив на тротуарі в Києві двох чоловіків.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук сценарист, історик і публіцист Олександр Зінченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нічого не пам'ятаю. З фото видно, що я намагався накладати жгут власним ременем. Не пам'ятаю цього. Вчора на нас з Oleksandr Shybitskyi на тротуарі збив п'яний на вантажівці. Щойно мені повідомили, що Саши не стало. У мене навпаки - другий день народження. Я відбувся розсеченням та легким струсом мозку. Дорогі друзі, я - в шоці. Сашко в травні втратив тата. Тепер родина втратила сина. Я дуже прошу допомогти родині Сашка. Йому за тиждень мало бути 25. Усі гроші я передам сестрі мамі", - підкреслює він.

Далі Зінченко публікує реквізити для надання допомоги:

5363 5420 1596 3888

+ монобанк сестри 5375414109108778

Пізніше він уточнив, що о 13.00 перевів сім'ї загиблого 30 000 грн.

За даними ЗМІ, аварія сталася на проспекті Степана Бандери в Оболонському районі столиці. Патрульні поліцейські зупинили порушника на Столичному шосе. Слідчі затримали водія в межах ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Прилад Драгер показав 2.68 проміле вмісту алкоголю в організмі водія.