Громадяни України потрапили у ДТП у Польщі, загинула 19-річна дівчина. ФОТОрепортаж

У Любуському воєводстві на заході Польщі у ДТП потрапив автомобіль із громадянами України. Унаслідок аварії загинула 19-річна пасажирка.

Зазначається, що аварія сталася вночі 16 жовтня на дорозі між населеними пунктами Будзєхув і Ясень. Водій автомобіля Nissan, 31-річний українець, із незрозумілих причин виїхав на зустрічну смугу руху, з'їхав у кювет і перекинувся.

Унаслідок аварії 19-річна пасажирка автомобіля загинула на місці, водій та інші пасажири не постраждали. Поліція з'ясовує обставини ДТП.

