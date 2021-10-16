Громадяни України потрапили у ДТП у Польщі, загинула 19-річна дівчина. ФОТОрепортаж
У Любуському воєводстві на заході Польщі у ДТП потрапив автомобіль із громадянами України. Унаслідок аварії загинула 19-річна пасажирка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Gazeta Lubuska.
Зазначається, що аварія сталася вночі 16 жовтня на дорозі між населеними пунктами Будзєхув і Ясень. Водій автомобіля Nissan, 31-річний українець, із незрозумілих причин виїхав на зустрічну смугу руху, з'їхав у кювет і перекинувся.
Унаслідок аварії 19-річна пасажирка автомобіля загинула на місці, водій та інші пасажири не постраждали. Поліція з'ясовує обставини ДТП.
Ремені безпеки рятують життя, по пошкодженню авто немав би хтось загинути у середині. А те що
бидло"янєлохі" з України їздити нормально не можуть це відомо. Нещодавно був в Україні.... тільки трохи пригольмуєш зразу мигають, сигналять, лізуть обгоняти з усіх боків.... таке враження що психічно хворі у більшості за кермом без найменьшої витримки та поваги до іньших.