9 414 16

Громадяни України потрапили у ДТП у Польщі, загинула 19-річна дівчина. ФОТОрепортаж

У Любуському воєводстві на заході Польщі у ДТП потрапив автомобіль із громадянами України. Унаслідок аварії загинула 19-річна пасажирка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Gazeta Lubuska.

Зазначається, що аварія сталася вночі 16 жовтня на дорозі між населеними пунктами Будзєхув і Ясень. Водій автомобіля Nissan, 31-річний українець, із незрозумілих причин виїхав на зустрічну смугу руху, з'їхав у кювет і перекинувся.

Унаслідок аварії 19-річна пасажирка автомобіля загинула на місці, водій та інші пасажири не постраждали. Поліція з'ясовує обставини ДТП.

Дивіться також: Дві ДТП за участю українців у Польщі: двоє людей загинули, один - у важкому стані. ФОТОрепортаж

Громадяни України потрапили у ДТП у Польщі, загинула 19-річна дівчина 01
Громадяни України потрапили у ДТП у Польщі, загинула 19-річна дівчина 02
Громадяни України потрапили у ДТП у Польщі, загинула 19-річна дівчина 03
Громадяни України потрапили у ДТП у Польщі, загинула 19-річна дівчина 04

Дивіться також: Троє громадян України загинули внаслідок ДТП у Польщі. ФОТО

ДТП (4530) Польща (8750) смерть (6812)
Топ коментарі
+10
Навіть за кордоном зразу видно наше бидло,вбив дівчину ну куди ти паскудник спішиш ?
показати весь коментар
16.10.2021 17:25 Відповісти
+5
Таке враження що усі дтп що стаються у Польщі усі за участю українців...
показати весь коментар
16.10.2021 17:40 Відповісти
+5
Заснув за кермом.
Ремені безпеки рятують життя, по пошкодженню авто немав би хтось загинути у середині. А те що бидло "янєлохі" з України їздити нормально не можуть це відомо. Нещодавно був в Україні.... тільки трохи пригольмуєш зразу мигають, сигналять, лізуть обгоняти з усіх боків.... таке враження що психічно хворі у більшості за кермом без найменьшої витримки та поваги до іньших.
показати весь коментар
16.10.2021 17:53 Відповісти
Инсценировка ,тёлку грохнул а потом организовал аварию .
показати весь коментар
16.10.2021 17:16 Відповісти
там частична и вина поляцких погранцов - можно приехать в 9 утра на границу, а выехать на польскую территорию в 10 вечера!!! более тормознутых пограничников нет нигде в мире
показати весь коментар
16.10.2021 18:37 Відповісти
Дівчата здебільшого ********** саме таких швидких на понтах...)
показати весь коментар
16.10.2021 17:43 Відповісти
Дурні так, розумні НІ.
показати весь коментар
16.10.2021 17:54 Відповісти
Аксіома)
показати весь коментар
16.10.2021 18:05 Відповісти
По статистике все эти аварии совершает молодёжь в которых в башке только фраерство, понты и фантики.
показати весь коментар
16.10.2021 17:30 Відповісти
але ж не в 31 рік...
показати весь коментар
16.10.2021 17:39 Відповісти
Таке враження що усі стаються у Польщі
показати весь коментар
16.10.2021 18:16 Відповісти
Так может ты по левой полосе ехал, ну так, по привычке?
показати весь коментар
16.10.2021 18:04 Відповісти
По лвій не їздять в Україні, по лівій летають 140+ , Ви про що? Туди взагалі страшно дивитись
показати весь коментар
16.10.2021 18:11 Відповісти
Ото вже новость.А сколько сегодня погибло в Украине, или то не интересно, то не надо писать. Вот Польше то да, то сенсация.
показати весь коментар
16.10.2021 18:21 Відповісти
Интересуетесь сколько сегодня погибло в Украине? Не спешите. Во-первых, еще не вечер. Во-вторых, выходные только начались.
показати весь коментар
16.10.2021 21:33 Відповісти
Цензору впору заводить рубрику "Наши в Польше".
показати весь коментар
16.10.2021 21:30 Відповісти
 
 