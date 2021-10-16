Неповнолітній мотоцикліст на смерть збив дівчинку на Прикарпатті, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Неповнолітній мотоцикліст здійснив смертельний наїзд на 6-річну дівчинку в Калуші та зник із місця пригоди. Дитина від заподіяних їй травм померла дорогою в лікарню. Поліцейські оперативно розшукали винуватця і затримали в процесуальному порядку.

Трагедія сталася 14 жовтня. О 19:44 на лінію "102" надійшло повідомлення про ДТП із летальним наслідком на вулиці Богдана Хмельницького в Калуші. Поліцейські встановили, що невідомий водій на мотоциклі скоїв наїзд на дитину, яка з матір'ю переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході, та з місця пригоди зник.

Унаслідок травмування малолітня дівчинка померла.

Під час проведення низки оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили марку мотоцикла (KAWASAKI) та особистість мотоцикліста. Ним виявився 17-річний житель Калуського району. Утікача поліцейські розшукали за місцем проживання.

Транспортний засіб із механічними пошкодженнями, характерними для ДТП, знайшли в його господарстві.

У затриманого взяли кров на перевірку щодо стану сп'яніння. Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України та обрання судом запобіжного заходу.

