Неповнолітній мотоцикліст на смерть збив дівчинку на Прикарпатті, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Неповнолітній мотоцикліст здійснив смертельний наїзд на 6-річну дівчинку в Калуші та зник із місця пригоди. Дитина від заподіяних їй травм померла дорогою в лікарню. Поліцейські оперативно розшукали винуватця і затримали в процесуальному порядку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сектор комунікації поліції Івано-Франківської області.
Трагедія сталася 14 жовтня. О 19:44 на лінію "102" надійшло повідомлення про ДТП із летальним наслідком на вулиці Богдана Хмельницького в Калуші. Поліцейські встановили, що невідомий водій на мотоциклі скоїв наїзд на дитину, яка з матір'ю переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході, та з місця пригоди зник.
Унаслідок травмування малолітня дівчинка померла.
Під час проведення низки оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили марку мотоцикла (KAWASAKI) та особистість мотоцикліста. Ним виявився 17-річний житель Калуського району. Утікача поліцейські розшукали за місцем проживання.
Транспортний засіб із механічними пошкодженнями, характерними для ДТП, знайшли в його господарстві.
У затриманого взяли кров на перевірку щодо стану сп'яніння. Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України та обрання судом запобіжного заходу.
Бо розуму та відповідальності малувато.
Шкода малу дитину та її родину.
А де логіка?
Транспорт з 18 (мото 16). Окай.
Автомат у армії дають з 18 (вбивати людей) - тоді з 21.
Одружитися з 18 - та ні (в живу людину .... пихати) - з 21.
У Харькові збили людину на швидкості 120 - зменьшити швидкість у місті до 50..........
А в загалі вірно - вік не проблема ..
https://www.youtube.com/watch?v=y5jt5dzyuF4&t=1s
https://vikna.if.ua/news/category/all/2021/10/16/127020/view
І реакція людей в такий стресовій ситуаціі різна.
Одна мати в шоці встала як вкопана посеред переходу а інша зреагувала теж стресово - швидше перейти дорогу.
Кожна людина по різному реагує в небезпечній ситації... І невідомо як було би правильно. Бо мудак міг і прийняти трохи вправо і збити стоячу другу дитину а не першу.
Але винен 100% вбивця, він убив людину на переході. Крапака.
По правилах дорожнього руху, перед пішохідним переходом він повинен був зменшити швидкість і зупинитися, пропускаючи пішоходів. Він цього не зробив.
Більше він порушив швидкість руху в населених пунктах.
Більше того, він взагалі не має прав. А взяв мотоцикл Кавасакі у батька, щоб прокататися.
Він навіть не зупинився після ДТП, чим також злістно порушив ПДР.
А навпаки, намагався втекти з місця злочину...
Він вже не людина, це пропаще створіння для суспільства.
Він не працює, не вчиться а тільки ганяє на мотоциклі батька та бухає. І рано чи пізно це його асоціальне життя призвело би до злочину.
В свою очередь водитель возможно не соблюдал скоростной режим и тоже виноват, но женщина однозначно рискнула жизнью ребенка
От і зробила найбільшу в житті помилку.
Але винен тут виключно підор на байку, ну і батьки в яких замість мізків багно, раз дали в руки дитини такий апарат.
у 2 рази це по вашому херня. Чи просто вирішили до слів доколупатись.
1 місце ОСВІТЛЕНЕ
2 з відео ясно що жінки почали рух бо їх "пропускало" авто.
3 з відео видно що жінки побачили імбецила в останній момент.
п.с. Ти що сам один з цих ******* на двох колесах який любить вночі погасати ? чи що так гнівно реагуєш.
Ми за Україну будем воювати!
Слава Нації, смерть козломордим!
а вот этого уже пора.
пусть послужит людям частями.
Може пора прийняти нормальні закони? За пянку 1 рік в одиночній камері, без телефону, можна лише книжки + штраф хоча б 100 000 грн. За перевищення швидкості в населеному пункті мінімальний штраф - 10000 грн. Наступний 20000.
За швидкість більше 80км - 100000. Нема грошей - не маєш права керувати поки не сплатиш. Якщо не сплатив та сів за кермо - 5 років.
А ось за такі злочини - довічне увязнення.
А посадовим особам за хабара від пяненького - 20 років зони. Грайте далі в толерастію - побудємо "квітучу" Україну.