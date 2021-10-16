УКР
Неповнолітній мотоцикліст на смерть збив дівчинку на Прикарпатті, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Неповнолітній мотоцикліст здійснив смертельний наїзд на 6-річну дівчинку в Калуші та зник із місця пригоди. Дитина від заподіяних їй травм померла дорогою в лікарню. Поліцейські оперативно розшукали винуватця і затримали в процесуальному порядку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сектор комунікації поліції Івано-Франківської області.

Трагедія сталася 14 жовтня. О 19:44 на лінію "102" надійшло повідомлення про ДТП із летальним наслідком на вулиці Богдана Хмельницького в Калуші. Поліцейські встановили, що невідомий водій на мотоциклі скоїв наїзд на дитину, яка з матір'ю переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході, та з місця пригоди зник.

Унаслідок травмування малолітня дівчинка померла.

Під час проведення низки оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили марку мотоцикла (KAWASAKI) та особистість мотоцикліста. Ним виявився 17-річний житель Калуського району. Утікача поліцейські розшукали за місцем проживання.

Транспортний засіб із механічними пошкодженнями, характерними для ДТП, знайшли в його господарстві.

У затриманого взяли кров на перевірку щодо стану сп'яніння. Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України та обрання судом запобіжного заходу.

Неповнолітній мотоцикліст на смерть збив дівчинку на Прикарпатті, - Нацполіція 01
Неповнолітній мотоцикліст на смерть збив дівчинку на Прикарпатті, - Нацполіція 02
Неповнолітній мотоцикліст на смерть збив дівчинку на Прикарпатті, - Нацполіція 03

+20
Сволота малолетняя ..
16.10.2021 18:47 Відповісти
+17
Мда...Я би заборонила до 21 року керувати транспортними засобами.
Бо розуму та відповідальності малувато.
Шкода малу дитину та її родину.
16.10.2021 18:48 Відповісти
+15
Если человек совершает дтп в состоянии алкогольного или наркотического опьянения с летальным исходом для иных лиц. Это надо квалифицировать как умышленное убийство.
16.10.2021 18:50 Відповісти
Сволота малолетняя ..
16.10.2021 18:47 Відповісти
Мда...Я би заборонила до 21 року керувати транспортними засобами.
Бо розуму та відповідальності малувато.
Шкода малу дитину та її родину.
16.10.2021 18:48 Відповісти
Я розумію вашу емоцію.
А де логіка?
Транспорт з 18 (мото 16). Окай.
Автомат у армії дають з 18 (вбивати людей) - тоді з 21.
Одружитися з 18 - та ні (в живу людину .... пихати) - з 21.
У Харькові збили людину на швидкості 120 - зменьшити швидкість у місті до 50..........
16.10.2021 19:13 Відповісти
Автомат дають ( дехто сам бере ) у 18 -колись - тепер пізнішше...) щоб ОБОРОНЯТИ - Захищати ...., та ЗНИЩУВАТИ Ворогів...- суттева різниця, інше...
А в загалі вірно - вік не проблема ..
16.10.2021 20:11 Відповісти
тоді відповідальність з 14 років по дорослому
16.10.2021 22:14 Відповісти
Сам собі ж відповів,що в США люди себе чують людьми, а в Україні більшість відмороженого бидла. Проста поїздка на пару десятків км,це вже смертельно небезпечна пригода, бо по дорозі обов'язково декілька тварин летітиме по зустрічній тобі "в лоб" і мигатиме фарами, про п'янь що кожні вихідні вбиває людей взагалі мовчу.
16.10.2021 20:27 Відповісти
Так наказывайте пьяных и преступников. Причем здесь добропорядочные люди? Почему у нас пьяницам дают смешные наказания вплоть до трех попыток? У нас даже свободы слова нет чтобы высказать свое мнение о чем говорит выше удаленные посты.
16.10.2021 20:38 Відповісти
Ради интереса ,где это вы так экстремально передвигаетесь? Что то мне не верится про то что вы пишете. Смерти на дорогах были и будут , как и смерти на водоемах, только мой 50 ( почти) летний опыт водителя говорит о баранах пешкодралах.
16.10.2021 21:02 Відповісти
Я про Україну говорю,а які у вас проблеми з пішоходами, тоже любите їх на "зебрі" подавити як герой новини?
16.10.2021 23:08 Відповісти
Не отвечайте себя и других.может и компы со смартфона и запретить.и ещё что-то
16.10.2021 21:56 Відповісти
Возраст к уму отношения не имеет
16.10.2021 21:59 Відповісти
Если человек совершает дтп в состоянии алкогольного или наркотического опьянения с летальным исходом для иных лиц. Это надо квалифицировать как умышленное убийство.
16.10.2021 18:50 Відповісти
Нагадаю тобі, не тутешньому, за вбивство людини в Україні багато не дають, особливо якщо у вас є грошенята ваші адвокати у співробітництві з суддею успішно перекваліфікують на вбивство по не обачності, так що у ваших пропозиціях не має сенсу...)))
16.10.2021 19:34 Відповісти
Видео ДТП.

https://www.youtube.com/watch?v=y5jt5dzyuF4&t=1s

https://vikna.if.ua/news/category/all/2021/10/16/127020/view
16.10.2021 18:53 Відповісти
Капець. Мати дитину під колеса потягла...
16.10.2021 18:58 Відповісти
Ага, то значить мати винна, що йшла з дитиною за руку по пішохідному переходу через дорогу а не вбивця, який летів на шаленій швидкості через перехід, порушуючи всі правила дорожнього руху
16.10.2021 19:04 Відповісти
мати згідно з ПДД співучасниця, як не прикро.До того ж там добре видно, як інша жінка (бабуся, мабудь), вберегла себе та другу дитину.
16.10.2021 19:19 Відповісти
Двоє матерів з дітьми переходили дорогу на пішохідному переході. Рядом не було машин. Вже перейшли половину переходу і раптом летить мудак.
І реакція людей в такий стресовій ситуаціі різна.
Одна мати в шоці встала як вкопана посеред переходу а інша зреагувала теж стресово - швидше перейти дорогу.
Кожна людина по різному реагує в небезпечній ситації... І невідомо як було би правильно. Бо мудак міг і прийняти трохи вправо і збити стоячу другу дитину а не першу.
Але винен 100% вбивця, він убив людину на переході. Крапака.
По правилах дорожнього руху, перед пішохідним переходом він повинен був зменшити швидкість і зупинитися, пропускаючи пішоходів. Він цього не зробив.
Більше він порушив швидкість руху в населених пунктах.
Більше того, він взагалі не має прав. А взяв мотоцикл Кавасакі у батька, щоб прокататися.
Він навіть не зупинився після ДТП, чим також злістно порушив ПДР.
А навпаки, намагався втекти з місця злочину...
Він вже не людина, це пропаще створіння для суспільства.
Він не працює, не вчиться а тільки ганяє на мотоциклі батька та бухає. І рано чи пізно це його асоціальне життя призвело би до злочину.
16.10.2021 19:30 Відповісти
А ты слышал когда можно выходить на переход согласно ПДД. Краска!
16.10.2021 21:11 Відповісти
То что видно из записи пешеходы вышли на переход не убедившись а своей безопасности, чем нарушили ПДД
В свою очередь водитель возможно не соблюдал скоростной режим и тоже виноват, но женщина однозначно рискнула жизнью ребенка
16.10.2021 21:18 Відповісти
Що ви за хірню несете всі, водій зобов'язаний зупинитись і пропустити пішохода що має намір перейти дорогу по "зебрі", і якщо ти не бачиш дороги і обочини,то їзди маршруткою. А тут люди переходили дорогу, а мразіна вилетіла і вбила дитину на середині дороги.
16.10.2021 23:13 Відповісти
ти дура или нетрезвая по жизни ??
16.10.2021 20:47 Відповісти
Ты ПДД читал ?
16.10.2021 21:05 Відповісти
не зауважила напевно вона що малолітній підор на кавасакі буде в рази перевищувати дозволену швидкість.
От і зробила найбільшу в житті помилку.
Але винен тут виключно підор на байку, ну і батьки в яких замість мізків багно, раз дали в руки дитини такий апарат.
16.10.2021 20:46 Відповісти
В разы это он 200 ехал? Ты откуда об этом знаешь ? Есть инф, поделись.
16.10.2021 21:07 Відповісти
в населеному пункті дозволена до 50, рухався мотоцикл явно за 100.
у 2 рази це по вашому херня. Чи просто вирішили до слів доколупатись.
16.10.2021 21:43 Відповісти
Я не хочу " доколупыватьсч" но """ ***** в разы""" ,тебе не кажется что идиоты пешеходы уже просто достали, своей тупостью. Тот кто ездит за рулём знает что пешехода в темной одежде не видно. Выходить на дорогу необходимо учитывая этот фактор, тем более с ребенком.
16.10.2021 22:00 Відповісти
так стоп, зараз мова про конкретну ситуацію
1 місце ОСВІТЛЕНЕ
2 з відео ясно що жінки почали рух бо їх "пропускало" авто.
3 з відео видно що жінки побачили імбецила в останній момент.
п.с. Ти що сам один з цих ******* на двох колесах який любить вночі погасати ? чи що так гнівно реагуєш.
16.10.2021 22:14 Відповісти
Саме так, це одне з тих уйо... ,Що вважають що вони не мають пропускати пішохода,бо на машині.
16.10.2021 23:15 Відповісти
просто ужас
16.10.2021 18:56 Відповісти
Полиция лояльна к насильникам и сама насилует, к преступникам и из крышует ведь цель как оказывается - получить взятку Бинго, полиция - мрази и выродки
16.10.2021 18:59 Відповісти
тут відео одразу знайшли а з трухіним до сих пір шукають
16.10.2021 19:05 Відповісти
Він тоже когось на переході з відеоспостереженням вбив?
16.10.2021 19:12 Відповісти
6 человек пострадали. 2 с очень тяжелыми травмами попали в больницу. На трассе, где камеры, в т.ч системы "безопасный город", на каждом шагу, т.к. по этой трассе принимают правительственные делегации со всего мира.
16.10.2021 19:31 Відповісти
Тут ще й батьків треба судити, що купили малолітній скотині мотоцикл, яким він навіть не має права керувати.
16.10.2021 19:15 Відповісти
Може то мотоцикл батька, хто його зна. Факт в тому, що батьки скоріше за все знали, що він бере мотоцикл і нічого з тим не зробили.
16.10.2021 20:03 Відповісти
Молодий рагуль з села засраного заїхав в райцентр повиабуватись
16.10.2021 19:33 Відповісти
Кто такой казламордый знаю, а вот кто такой рагуль нет. Расскажи страдалец.
16.10.2021 21:09 Відповісти
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!
Слава Нації, смерть козломордим!
16.10.2021 21:50 Відповісти
эти мотоциклисты - потенциальные доноры органов.
а вот этого уже пора.
пусть послужит людям частями.
16.10.2021 20:25 Відповісти
во урод,ещё и смылся!
16.10.2021 20:26 Відповісти
********* камнями личинуса вместе с выплятками шо родили и купили мотоцикл ...
16.10.2021 20:44 Відповісти
Подросток на скутере опасный. А на мотоцикле это смертник убийца.
16.10.2021 21:42 Відповісти
Тому що в нас дебільні закони. За пянку лише штраф в 17000 грн. Це куди? Ау зебілоїди?
Може пора прийняти нормальні закони? За пянку 1 рік в одиночній камері, без телефону, можна лише книжки + штраф хоча б 100 000 грн. За перевищення швидкості в населеному пункті мінімальний штраф - 10000 грн. Наступний 20000.
За швидкість більше 80км - 100000. Нема грошей - не маєш права керувати поки не сплатиш. Якщо не сплатив та сів за кермо - 5 років.
А ось за такі злочини - довічне увязнення.
А посадовим особам за хабара від пяненького - 20 років зони. Грайте далі в толерастію - побудємо "квітучу" Україну.
17.10.2021 09:56 Відповісти
 
 