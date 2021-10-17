Суд заарештував водія вантажівки, який у п'яному стані збив двох людей на пішохідному переході в Києві, - Нацполіція. ФОТО

Шевченківський суд Києва заарештував водія вантажівки, який в стані алкогольного сп'яніння збив на пішохідному переході на проспекті Степана Бандери двох людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Києва.

У повідомленні нагадується, що ДТП сталася 15 жовтня в Оболонському районі столиці. Водій вантажівки "МАН", 1974 року народження, перебував в стані алкогольного сп'яніння, його затримали в межах ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

"Правопорушник скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждалих 1977 і 1996 року народження госпіталізовано до лікарні. 16 жовтня один із чоловіків від зазнаних травм помер в медичному закладі", - йдеться в повідомлення.

За цим фактом проводять досудове розслідування за ч.3 ст.286-1 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння.

Правоохоронці повідомили водієві про підозру. Постановою Шевченківського районного суду Києва щодо підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Читайте також: Неповнолітній мотоцикліст на смерть збив дівчинку на Прикарпатті, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Як повідомляли, внаслідок цієї ДТП постраждав сценарист "Суспільного" історик Олександр Зінченко, його друг загинув.



