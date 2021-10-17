Суд заарештував водія вантажівки, який у п'яному стані збив двох людей на пішохідному переході в Києві, - Нацполіція. ФОТО
Шевченківський суд Києва заарештував водія вантажівки, який в стані алкогольного сп'яніння збив на пішохідному переході на проспекті Степана Бандери двох людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Києва.
У повідомленні нагадується, що ДТП сталася 15 жовтня в Оболонському районі столиці. Водій вантажівки "МАН", 1974 року народження, перебував в стані алкогольного сп'яніння, його затримали в межах ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.
"Правопорушник скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждалих 1977 і 1996 року народження госпіталізовано до лікарні. 16 жовтня один із чоловіків від зазнаних травм помер в медичному закладі", - йдеться в повідомлення.
За цим фактом проводять досудове розслідування за ч.3 ст.286-1 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння.
Правоохоронці повідомили водієві про підозру. Постановою Шевченківського районного суду Києва щодо підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Як повідомляли, внаслідок цієї ДТП постраждав сценарист "Суспільного" історик Олександр Зінченко, його друг загинув.
поставить в каждую машину алкотестер, и инфу передавать по интернету МВД, только после этого машина может завестись.. пьянство за рулем исчезнет как явление..
ЗЫ.. хотя останутся единицы, которые будут обманывать алкотестер.. но это единицы..
Что оно?
Пешеходный переход или велодорожка?
Движение пешеходов по велодорожке разрешается только при отсутствии тротуара и пешеходного перехода..
В этом месте тротуаров и пешеходных переходов хоть жопой ешь.
Следовательно, пешеходы нарушали правила движения.
Я возражаю против заголовка статьи, сочиненной журналистами.
Должно быть - нетрезвый водитель сбил двух пешеходов, пересекающих дорогу в неустановленном месте.
Но, вполне в такую ситуацию мог бы и трезвый попасть - посмотрел по сторонам, нет велосипедистов, а тут двое пешеходов, не глядя по сторонам, забеседовавшись, перепутав из-за невнятной разметки место вышли прямо под колеса.
