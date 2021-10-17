УКР
Суд заарештував водія вантажівки, який у п'яному стані збив двох людей на пішохідному переході в Києві, - Нацполіція. ФОТО

Шевченківський суд Києва заарештував водія вантажівки, який в стані алкогольного сп'яніння збив на пішохідному переході на проспекті Степана Бандери двох людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Києва.

У повідомленні нагадується, що ДТП сталася 15 жовтня в Оболонському районі столиці. Водій вантажівки "МАН", 1974 року народження, перебував в стані алкогольного сп'яніння, його затримали в межах ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

"Правопорушник скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждалих 1977 і 1996 року народження госпіталізовано до лікарні. 16 жовтня один із чоловіків від зазнаних травм помер в медичному закладі", - йдеться в повідомлення.

За цим фактом проводять досудове розслідування за ч.3 ст.286-1 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння.

Правоохоронці повідомили водієві про підозру. Постановою Шевченківського районного суду Києва щодо підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Як повідомляли, внаслідок цієї ДТП постраждав сценарист "Суспільного" історик Олександр Зінченко, його друг загинув.

 Суд заарештував водія вантажівки, який у пяному стані збив двох людей на пішохідному переході в Києві, - Нацполіція 01
Суд заарештував водія вантажівки, який у пяному стані збив двох людей на пішохідному переході в Києві, - Нацполіція 02

+10
Разумеется арестовал. А была бы у водителя фамилия Трухин, все было бы совсем наоборот . Шесть пострадавших и НИЧЕГО
17.10.2021 10:24 Відповісти
+6
І як це допоможе? Окрім підвищення особистого добробуту ментів в кущах нічого не зміниться.
17.10.2021 10:08 Відповісти
+5
Нужно перестать брать взятки у алкашей а в законе прописать убийство в состоянии опьянения прировнять к умышленному убийству
17.10.2021 10:12 Відповісти
Нужно возвращать поицию в кустах что б в засадах сидели.
17.10.2021 10:05 Відповісти
І як це допоможе? Окрім підвищення особистого добробуту ментів в кущах нічого не зміниться.
17.10.2021 10:08 Відповісти
Ну якщо на Оплотах, може встигнуть перехопити.
17.10.2021 10:10 Відповісти
Хоть боялись .
17.10.2021 10:12 Відповісти
Коли п'яний сів за кермо, він вже нічого не боїться.
17.10.2021 10:17 Відповісти
Если думает что не поймают то сядит пьяным за руль,а если будет думать что поймают то и пьяным начнёт думать
17.10.2021 10:19 Відповісти
Повинен знати, що якщо спіймають, то лишать прав на рік, два, суттєвий штраф. А так знатиме що дасть декілька тисяч ментам в кущах і проблема вирішена, сяде за кермо і поїде.
17.10.2021 10:25 Відповісти
Так сейчас так и есть как вы сказали лишение прав и штраф 17 тысяч
.
17.10.2021 10:53 Відповісти
Виходить що штраф замалий, та термін позбавлення прав також.
показати весь коментар
Не зря говорят - пьяному море по колено.
показати весь коментар
Нужно перестать брать взятки у алкашей а в законе прописать убийство в состоянии опьянения прировнять к умышленному убийству
17.10.2021 10:12 Відповісти
нужно сделать так:
поставить в каждую машину алкотестер, и инфу передавать по интернету МВД, только после этого машина может завестись.. пьянство за рулем исчезнет как явление..
ЗЫ.. хотя останутся единицы, которые будут обманывать алкотестер.. но это единицы..
17.10.2021 10:24 Відповісти
Наші умільці обдурять і алкотестер.
показати весь коментар
и так и написал.. единицы будут заниматься этой фигней, однако уже на современных счетчиках стоит предохранитель, который передает в сервисную службу Электро/Водо-компании инфу о вмешательстве в систему.. а за это штраф.. я думаю, к этому придут..
показати весь коментар
ментам так будет даже удобнее - на дорогах стоять не надо, стабильный доход, не выходя из дома.
показати весь коментар
Информативная фотография.

17.10.2021 10:09 Відповісти
Мажора бы в выпустили под залог...
показати весь коментар
Мажор бы сказа то не я был за рулём, а то то что был убежал. Как это было с судьёй недавно.
показати весь коментар
С этой новомодней разметкой хрен поймешь где тот переход и как проехать, особенно на участках после крадивныцтва.
показати весь коментар
Вот на фото.
Что оно?
Пешеходный переход или велодорожка?
показати весь коментар
Це велодоріжка, але по ній не заборонений рух пішоходів
показати весь коментар
Что за новость?
Движение пешеходов по велодорожке разрешается только при отсутствии тротуара и пешеходного перехода..
В этом месте тротуаров и пешеходных переходов хоть жопой ешь.
Следовательно, пешеходы нарушали правила движения.
показати весь коментар
Пане, буває всяке, люди могли не знати де перехід і т д. Водій зобов'язаний бачити попереджувальний знак про велодоріжку і бути готовим до появи там учасників дорожнього руху. Щодо пішоходів то вони повинні мати на одязі світлоповертальні елементи. Якщо не мали, то серйозний недолік і аргумент на користь водія
показати весь коментар
Але ці порушення адміністративні, а от керування в стані алкогольного сп'яніння, і участь в смертельному дтп це вже інша річ
показати весь коментар
А я не возражаю, что пьяный за рулем - преступник.
Я возражаю против заголовка статьи, сочиненной журналистами.
Должно быть - нетрезвый водитель сбил двух пешеходов, пересекающих дорогу в неустановленном месте.

Но, вполне в такую ситуацию мог бы и трезвый попасть - посмотрел по сторонам, нет велосипедистов, а тут двое пешеходов, не глядя по сторонам, забеседовавшись, перепутав из-за невнятной разметки место вышли прямо под колеса.
показати весь коментар
) Ступінь вини кожного встановить суд. Тільки порушення пішоходів адміністративне, а водія кримінальне
показати весь коментар
Разумеется арестовал. А была бы у водителя фамилия Трухин, все было бы совсем наоборот . Шесть пострадавших и НИЧЕГО
показати весь коментар
Не понял...... разве Трухин на грузовике ехал ? Или если двух сбил - арест, а если шестерых - премия ?
показати весь коментар
Ниодин штраф не отобьет желание водителя пить за рулем. Пускай хоть $1000 хоть $3000 долларов будет штраф. Алкаш продаст телевизор и холодильник но пить будет дальше. Знаю по своим знакомым. Только изьятие прав минимум на 10 лет отрезвит большинство бухарей. Больше всего водители боятся навсегда остаться пешеходами.
показати весь коментар
Не только лишение прав, но и изъятие транспорта на тот же срок. Потому что, они и без прав будут гасать, сколько таких случаев было, прав лишили, а он всё равно ездит.
показати весь коментар
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ?????!!! Коли буде цьому край!! РНБО , ВЕРХОВНА РАДА МАЮТЬ ПРИЙНЯТИ ВИЧЕРПНІ РІШЕННЯ !!!!
показати весь коментар
Ще довго. Еліта не хоче реальної відповідальності, а причини не така вже і таємниця)
показати весь коментар
Дуже симпатизує творчість Зінченка, загиблому земля пухом, а з п'яними уродами потрібно щось робити, бо це просто жах скільки непоправних втрат від п'яних ДТП, а суспільство мовчить, значить усе влаштовує😥
показати весь коментар
Звісно-поки що влаштовує, а зміни на дорогах почнуться, коли почнуться зміни в головах водіїв й всього суспільства. На такі зміни потрібен час і НЕ малий
показати весь коментар
Пока не начнут сажать за пьянку за рулем депутатов, судей, прокуроров, ментов и т.д., ничего в этом вопросе не изменится.
показати весь коментар
Зеленський скасував кримінальну відповідальність за нетверезе водіння
П'ЯТНИЦЯ, 3 ЛИПНЯ 2020

свои ж в основном по пьяни летают, либо слуги, либо мусорские
показати весь коментар
В Киеве в ночь на воскресенье, 17 октября, легковой автомобиль Opel на огромной скорости влетел в пассажирский автобус. Как выяснилось, водитель легковушки был в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщает Telegram канал https://t.me/dtpkievua dtp.kiev.ua .
Авария произошла на Харьковском шоссе рядом с домом под номером 58 около часа ночи. Opel Insignia на полном ходу врезался в маршрутку, в результате чего переднюю часть легковушки полностью смяло. Водителя и его пассажира от серьезных травм спасли подушки безопасности, сработавшие при ударе. Также известно, что ни пассажиры автобуса, ни водитель общественного транспорта, серьезных травм не получили.
Примечательно, что в разбитом «Опеле» на полу можно заметить жестяные банки из-под алкоголя. К слову, водитель и пассажир легковушки на момент аварии находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. На месте работали медики и полицейские. Все обстоятельства и причины аварии будут выяснять правоохранители.
показати весь коментар
Я пропоную: продавати алкогольні напої, включно із пивом (не на розлив) тільки в спеціалізованих магазинах. Заборонити продаж в вихідні дні. Ціни на лікери і горілку зробити високими. Створити національне агенство по нелегальному виготовленню алкогольних напоїв. Зменшити податки на місцеве пиво і вино. Збільшити строки покарання за вожді няня в нетверезому стані до максимуму.
показати весь коментар
Так, а где же уголовное наказание, за езду в пьяном виде, а депутаты? Или его так и не будет, потому что, сами любите под хмельком покуражится? А то штрафы как видно, никаких результатов не дают.
показати весь коментар
