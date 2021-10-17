УКР
Власниця ТМ Yaro, сестра нардепа-"слуги" і дружина сина Кернеса Юлія Привалова постить знімки на тлі Кремля та анекдоти про "бандерівців". ФОТО

31-річна столична бізнесвумен Юлія Привалова розмістила в Інстаграмі фотографію зі своїм чоловіком, середнім сином померлого мера Харкова Геннадія Кернеса Данилом Приваловим. Пара позує на тлі московського Кремля.

У відповідь на один із негативних коментарів жінка розмістила анекдот про "бандерівців", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Еспресо.

Власниця ТМ Yaro, сестра нардепа-слуги і дружина сина Кернеса Юлія Привалова постить знімки на тлі Кремля та анекдоти про бандерівців 01

Відзначимо, що акаунт Привалової закритий. Однак вона вказує, що заснувала компанію Yaro.ua - "доставка здорового харчування в Києві", і називає себе "філософом".

Власниця ТМ Yaro, сестра нардепа-слуги і дружина сина Кернеса Юлія Привалова постить знімки на тлі Кремля та анекдоти про бандерівців 02

За даними проєкту "Центру протидії корупції" PEP, Юлія Василівна Привалова - дочка ексголови Сокирянського райради на Буковині, ексголови Сокирянської РДА та чинного мера міста Сокиряни Василя Козака, рідна сестра народного депутата від "Слуги народу" Володимира Васильовича Козака і дружина сина покійного нині Харківського міського голови Геннадія Кернеса Данила Привалова.

+102
показати весь коментар
17.10.2021 14:32 Відповісти
+91
Вся правящая верхушка московские холуи
показати весь коментар
17.10.2021 14:33 Відповісти
+53
Яскравий взірець кремлівської гниди ,яких в Україні несчисленна кількість !!)))
показати весь коментар
17.10.2021 14:41 Відповісти
Уроды во всех смыслах((((
показати весь коментар
17.10.2021 17:14 Відповісти
Будь ты проклято, харьковское быдло!
показати весь коментар
17.10.2021 17:17 Відповісти
О, на Московии все еще популярно фото с обезьянкой...
показати весь коментар
17.10.2021 17:23 Відповісти
Вот это страхолюдина....брррррр. Я столько не выпью
показати весь коментар
17.10.2021 17:29 Відповісти
Пий - вона все рівно кращою не стане
показати весь коментар
17.10.2021 17:38 Відповісти
Есть такая поговорка "Некрасивых женщин не бывает- бывает мало водки".
Я понимаю что я столько не выпью .
показати весь коментар
17.10.2021 17:44 Відповісти
Я давно говорил: Мир спасает не красота, а слабая печень!
показати весь коментар
17.10.2021 21:19 Відповісти
Да гепа (земля тебе стекловатой), кому и лошадь невеста... юля даже и похоронить по еврейски не смогла, не смотря на то, что ты с дупой молился в синагоге и жутко гордился этим.
показати весь коментар
17.10.2021 18:02 Відповісти
харя обосранной стервы
показати весь коментар
17.10.2021 18:07 Відповісти
скоты на фоне помойки
показати весь коментар
18.10.2021 07:44 Відповісти
Ну и лошадь!
показати весь коментар
17.10.2021 18:44 Відповісти
обічная рузькая внешность. типичная лошадность.
показати весь коментар
20.10.2021 21:56 Відповісти
- Если бы не усы и борода, Вы - копия моей жены!
- Позвольте, сударь, но у меня же нет ни усов, ни бороды!
- У Вас нет...
показати весь коментар
17.10.2021 18:47 Відповісти
Чергова прокацапська хвойда. Поки не почнемо їх нищити нічого не буде.
показати весь коментар
17.10.2021 18:51 Відповісти
Ось таке воно, антиукраїнське бидло від кернеса. Що забули в Україні, су ки? ВОН!!!!
показати весь коментар
17.10.2021 19:38 Відповісти
Кучмовско-региональская шобла продолжает размножаться. В 1991 году они перекрасились с красного в сине-желтый и продолжают грабить страну уже под видом олигархов, "бизнесменоф", чиновников, судей, ментов
показати весь коментар
17.10.2021 20:05 Відповісти
Обыкновенное одноклеточное чувырло. Таких, в том числе в Харькове - как говна. Обращать на них какое-то особое внимание - да пусть здохнут!
показати весь коментар
17.10.2021 20:13 Відповісти
Что то они не дохнут, а интенсивно размножаются.
показати весь коментар
17.10.2021 21:29 Відповісти
Да, раньше как мыши под метлой прятались, а с таким приЗЕдентом вылезли как чиряки на жопе.
показати весь коментар
17.10.2021 23:20 Відповісти
Треба допомагати коли самі
не хочуть.
показати весь коментар
01.03.2022 10:45 Відповісти
к этой статье "слуга народа" ни при чем.
показати весь коментар
17.10.2021 21:51 Відповісти
Цук, 7 раз перечитал заголовок статьи, но так и не понял карл маркс и фридрих энгельс - это 4 разных человека или нет.
показати весь коментар
17.10.2021 22:09 Відповісти
это мужик с бабой
показати весь коментар
20.10.2021 09:11 Відповісти
Если по фото судить, то там вообще 2 мужика как по мне.
показати весь коментар
20.10.2021 16:25 Відповісти
если у неё в штанах не насрано, то не мужик
показати весь коментар
20.10.2021 17:07 Відповісти
...а Слава Кпсс....вообще не человек
показати весь коментар
20.10.2021 14:57 Відповісти
Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались,
Щоб там і здихали, де ви поросли!
Не плакали б діти, мати б не ридала,
Не чули б у Бога вашої ****.
І сонце не гріло б смердячого гною
На чистій, широкій, на вольній землі.
І люди б не знали, що ви за орли,
І не покивали б на вас головою.

Тарас Шевченко "І мертвим, і живим, і ненародженним..."
показати весь коментар
18.10.2021 01:07 Відповісти
Надо вводить санкции против ее компании.
Пусть переезжает в Россию.
показати весь коментар
18.10.2021 02:29 Відповісти
На Буковине тоже есть своя вата и не удивительно, что эта вата связана с "зеленными соплями-слугами народа" и "кернесами" с востока. Вата всех стран соединяйся!
показати весь коментар
18.10.2021 05:39 Відповісти
https://m.facebook.com/yarofood/photos/a.749119381949664/1762254567302802/?type=3&source=48 комменты на фб эта овца закрыла,
но не все

показати весь коментар
18.10.2021 05:40 Відповісти
Гнида она и в Африке ГНИДА.....
показати весь коментар
18.10.2021 07:52 Відповісти
Чуть красивей обезьяны
показати весь коментар
18.10.2021 10:22 Відповісти
Зато богата и со связями (или в обратном порядке)!
показати весь коментар
18.10.2021 11:55 Відповісти
Лишить гражданства, пусть возле дохлого "вечно живого " околачивается.
показати весь коментар
18.10.2021 13:03 Відповісти
СУки пророссийские, что старый хрен Кернес, что его выкормыши!!, Папочка кернес, разворовал пол --Харькова, теперь этого хватит не на однин род бездельников Кернесов!!
показати весь коментар
18.10.2021 14:01 Відповісти
Кодло
показати весь коментар
18.10.2021 16:57 Відповісти
31-летняя столичная бизнесвумен Юлия Привалова разместила в Инстаграме фотографию со своим мужем, средним сыном умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса Даниилом Приваловым. Пара позирует на фоне московского Кремля. Источник:
Просто BL*AD (Y). Готується до життя в Мацковській Брехляндії
Гниле сім я гарним бути не може.
показати весь коментар
18.10.2021 22:54 Відповісти
А почему на сайте
ФОП Голубицька Олена Степанівна

Телефон 1: +38(063)-630-02-65
показати весь коментар
19.10.2021 08:34 Відповісти
Скоты, мля!
показати весь коментар
19.10.2021 16:09 Відповісти
Мразь
показати весь коментар
19.10.2021 17:14 Відповісти
******** малоросские!
показати весь коментар
20.10.2021 14:38 Відповісти
ивреи делят Украину....осталось земельку лохов забрать...
показати весь коментар
20.10.2021 15:25 Відповісти
В очередной раз ещё одна тупорылая дура, будет извиняться и говорить что её не правильно поняли.
показати весь коментар
20.10.2021 17:05 Відповісти
Как же эти хитрожопые маскируются! Привалов... Тьфу!!!
показати весь коментар
20.10.2021 17:23 Відповісти
Тут все на внешность наезжают - так внешность как внешность, симпатичная. А вот шо воно тупеньке, судя по фото и по постам - это да. Хай не ображається"юго-восток", але це обличчя типового малороса-ватника. Отака "хвилософиня", блін, засновниця. Сама мабуть грошенят собі на заснування назбирала на бізнес. Хай відкриває там біля кремля собі "палатку" як називають такі торгові точки за поребриком та й торгоує запчастями свого яро.
показати весь коментар
21.10.2021 00:19 Відповісти
На Траволту похожа
показати весь коментар
22.10.2021 09:31 Відповісти
Пока не примут закон о колаборантах, с лишением гражданства,такая хрень будет продолжаться и дальше.
показати весь коментар
22.10.2021 16:00 Відповісти
і що? ОП вместе со своим преЗедентом только поржут
показати весь коментар
22.10.2021 20:44 Відповісти
Швондєри у владі.)))))))))
показати весь коментар
23.10.2021 10:18 Відповісти
Спалити відьму!!!!
показати весь коментар
23.10.2021 16:22 Відповісти
Чекаєм відео, де перелякана шмара буду вибачатись і мекати "ви нєправільна всьо понялі"
показати весь коментар
24.10.2021 15:15 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 