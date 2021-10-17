Власниця ТМ Yaro, сестра нардепа-"слуги" і дружина сина Кернеса Юлія Привалова постить знімки на тлі Кремля та анекдоти про "бандерівців". ФОТО

31-річна столична бізнесвумен Юлія Привалова розмістила в Інстаграмі фотографію зі своїм чоловіком, середнім сином померлого мера Харкова Геннадія Кернеса Данилом Приваловим. Пара позує на тлі московського Кремля.

У відповідь на один із негативних коментарів жінка розмістила анекдот про "бандерівців", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Еспресо.

Відзначимо, що акаунт Привалової закритий. Однак вона вказує, що заснувала компанію Yaro.ua - "доставка здорового харчування в Києві", і називає себе "філософом".

За даними проєкту "Центру протидії корупції" PEP, Юлія Василівна Привалова - дочка ексголови Сокирянського райради на Буковині, ексголови Сокирянської РДА та чинного мера міста Сокиряни Василя Козака, рідна сестра народного депутата від "Слуги народу" Володимира Васильовича Козака і дружина сина покійного нині Харківського міського голови Геннадія Кернеса Данила Привалова.