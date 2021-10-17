Mazda в'їхала в припаркований КамАЗ на Буковині - загинули водій і пасажир легкового автомобіля, - поліція. ФОТО
Поліцейські розслідують обставини аварії зі смертельними наслідками на Буковині. Водій і пасажир Mazda загинули після зіткнення з припаркованим вантажним автомобілем.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області, дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 16 жовтня поблизу села Іванківці.
Попередньо правоохоронці встановили, що 48-річний житель села Іванківці не впорався з керуванням автомобіля Mazda і допустив зіткнення з припаркованою частково на узбіччі вантажівкою КамАЗ. Унаслідок ДТП водій легковика та його 38-річний односелець загинули на місці аварії.
Поліцейські внесли відомості про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідчі проводять досудове розслідування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль