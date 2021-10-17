УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4639 відвідувачів онлайн
Новини Фото
6 596 17

Mazda в'їхала в припаркований КамАЗ на Буковині - загинули водій і пасажир легкового автомобіля, - поліція. ФОТО

Поліцейські розслідують обставини аварії зі смертельними наслідками на Буковині. Водій і пасажир Mazda загинули після зіткнення з припаркованим вантажним автомобілем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області, дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 16 жовтня поблизу села Іванківці.

Попередньо правоохоронці встановили, що 48-річний житель села Іванківці не впорався з керуванням автомобіля Mazda і допустив зіткнення з припаркованою частково на узбіччі вантажівкою КамАЗ. Унаслідок ДТП водій легковика та його 38-річний односелець загинули на місці аварії.

Поліцейські внесли відомості про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідчі проводять досудове розслідування.

Дивіться також: Дві людини загинули внаслідок ДТП на Львівщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Mazda вїхала в припаркований КамАЗ на Буковині - загинули водій і пасажир легкового автомобіля, - поліція 01
Mazda вїхала в припаркований КамАЗ на Буковині - загинули водій і пасажир легкового автомобіля, - поліція 02

Автор: 

Буковина (860) ДТП (4530) Нацполіція (15429) Правоохоронні органи (2710) силовики (2516) смерть (6812)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Судя по всему один гандон аварийку не включил, а второй летел под 150
показати весь коментар
17.10.2021 17:16 Відповісти
+2
Що коментувати ,якщо як завжди обмаль інфи !!!))))
показати весь коментар
17.10.2021 17:22 Відповісти
+1
там и 80-90 хватило бы - ночь, ближний (или плохой) свет - водила даже на тормоз нажать не успел
показати весь коментар
17.10.2021 17:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Судя по всему один гандон аварийку не включил, а второй летел под 150
показати весь коментар
17.10.2021 17:16 Відповісти
Що коментувати ,якщо як завжди обмаль інфи !!!))))
показати весь коментар
17.10.2021 17:22 Відповісти
Водій Камаза вбивця, Камаз стоїть на дорозі, він не є припаркованим на узбіччі, на Камазі немає жодних світловідбівних знаків, скорше за все не було й виставлено знаку аварійної зупинки перед Камазом, не були увімкнені габарити та знаки аварійної зупинки. Це чисте вбивство.
показати весь коментар
18.10.2021 10:53 Відповісти
там и 80-90 хватило бы - ночь, ближний (или плохой) свет - водила даже на тормоз нажать не успел
показати весь коментар
17.10.2021 17:29 Відповісти
там дорога не для полетов, скорее всего ослепили и аварийка не была включена
показати весь коментар
17.10.2021 17:34 Відповісти
та хоть габарит.. його матинку..(((
показати весь коментар
18.10.2021 03:13 Відповісти
Мраки, припарковался нежданчик. Ну вот куда мчаться в такое время еще во тьме да на хреновой дороге?
показати весь коментар
17.10.2021 18:17 Відповісти
Никуда лететь не надо,достаточно ехать на ближнем свету и времени оттормозиться нету
показати весь коментар
17.10.2021 22:32 Відповісти
На скорости 60 при условии пристёгнутости можно спокойно таранить грузовик и вполне остаться живым и здоровым.
показати весь коментар
17.10.2021 23:23 Відповісти
Ну да в краштестах в стену,а здесь под прицеп,разница есть?Ну если башка чугунная и крепче прицепа,вполне можно выжить)))
показати весь коментар
18.10.2021 00:00 Відповісти
й хто ж 60 на пустий (якоби) трасси??
показати весь коментар
18.10.2021 03:14 Відповісти
пачиму ведь токо копот помят
показати весь коментар
17.10.2021 21:06 Відповісти
Водятел камаза редкий урод
показати весь коментар
17.10.2021 22:30 Відповісти
но это- неточно..- есть (был) еще один...(((
показати весь коментар
18.10.2021 03:15 Відповісти
есть только один,который почувствовал себя лёдчиком,или хочешь сказать что из за таких оленей летающих нельзя останавливаться на обочине????
показати весь коментар
18.10.2021 09:39 Відповісти
 
 