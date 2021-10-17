Mazda в'їхала в припаркований КамАЗ на Буковині - загинули водій і пасажир легкового автомобіля, - поліція. ФОТО

Поліцейські розслідують обставини аварії зі смертельними наслідками на Буковині. Водій і пасажир Mazda загинули після зіткнення з припаркованим вантажним автомобілем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області, дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 16 жовтня поблизу села Іванківці.

Попередньо правоохоронці встановили, що 48-річний житель села Іванківці не впорався з керуванням автомобіля Mazda і допустив зіткнення з припаркованою частково на узбіччі вантажівкою КамАЗ. Унаслідок ДТП водій легковика та його 38-річний односелець загинули на місці аварії.

Поліцейські внесли відомості про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідчі проводять досудове розслідування.

Дивіться також: Дві людини загинули внаслідок ДТП на Львівщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж



