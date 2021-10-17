УКР
Жахлива ДТП у Володимирі-Волинському: водій "Мерседеса" на смерть збив матір трьох дітей, вилетів з авто і розбився об дорожній знак. ФОТОрепортаж

У місті Володимир-Волинський Волинської області водій автомобіля "Мерседес" влаштував смертельну ДТП і загинув сам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав журналіст Костянтин Андріюк.

Він зазначив: "Поки українська влада не схаменеться і не поставить безпеку на дорогах і боротьбу з п'яними за кермом у топпріоритети, ми будемо здригатися від подібного постійно! Уважно вдивіться в першу фотографію. На ній 28-річна жінка злітає в повітря від удару машиною".

Жахлива ДТП у Володимирі-Волинському: водій Мерседеса на смерть збив матір трьох дітей, вилетів з авто і розбився об дорожній знак 01

Андріюк продовжив: "Автомобіль гнав на шаленій швидкості містом Володимир-Волинський, де швидкість має бути 50 км/ч. Від удару об паркан і жінку авто почало перекидатися. Непристебнутий водій вилетів зі салону на висоту трьох (!!!) метрів, вдарився об знак і помер на місці. 28-річна жінка померла в реанімації. Троє дітей залишилися без матері. У салоні вижив 13-річний син водія".

"Чому його батько гнав, неначе божевільний? Чому вбив невинну матір трьох дітей? Чому він був непристебнутий, показуючи такий приклад своїй дитині? Цього ми від нього вже ніколи не дізнаємося. Але якби його до того жорстко штрафували за непристебнутий ремінь. І не на смішні 510 грн, а на 5 100 грн. І якби в місті стояла камера фотофіксації, яка б штрафувала його на ті ж кілька тисяч грн за перевищення швидкості.

І якби в Україні запровадили автомобільну систему балів і свавільних порушників позбавляли права керування. І якби покарання за перебування за кермом позбавленого права керування було кримінальним. Якби... З великою ймовірністю троє дітей не втратили б свою маму", - резюмував журналіст.

Жахлива ДТП у Володимирі-Волинському: водій Мерседеса на смерть збив матір трьох дітей, вилетів з авто і розбився об дорожній знак 02
Жахлива ДТП у Володимирі-Волинському: водій Мерседеса на смерть збив матір трьох дітей, вилетів з авто і розбився об дорожній знак 03
Жахлива ДТП у Володимирі-Волинському: водій Мерседеса на смерть збив матір трьох дітей, вилетів з авто і розбився об дорожній знак 04

ДТП (4530) Волинська область (903)
+47
Но если бы его к тому, жестко штрафовали за непристегнутый ремень. И не в смешные 510 грн, а на 5100 грн

Вот она настоящая причина. Во всем виноват непристегнутый ремень и нужно снизить скорость с 50 до 10км/час, а не пьяные за рулем мажоры и продажа прав мусорами. Дебилы. Ну вы поняли, все идет к тому что с холопов будут драть бешенные штрафы за непристегнутый ремень, и просроченную аптечку, а пьяных и дальше будут брать бабки, целовать и отпускать.
17.10.2021 19:56 Відповісти
17.10.2021 19:56 Відповісти
+41
Трухін розповість, як можна їздити і нічого за це не мати.
17.10.2021 20:01 Відповісти
17.10.2021 20:01 Відповісти
+29
Церковь не поможет. А вот конские штрафы, лишение прав и невозможность из сразу же опять купить и посадки в тюрьму, при особо тяжких последствиях вполне. У нас уже давно дороги превратились в караваны смерти. Но административку и уголовку почему-то никто не спешит пересматривать, всем пох
17.10.2021 19:51 Відповісти
17.10.2021 19:51 Відповісти
Многие водители в восторге от того, что полицейский не может просто так остановить авто, а как останавливают, так а ну назовите причину, а ну покажи удостоверение, а ты не должен тут стоять и т. п., в результате имеем. Считаю, что полиция может останавливать без причин, пару вопросов водителю, его ответ и у полицейского есть данные про вменяемость водителя и всё, счастливого пути. А остановили бы этого урода полицейские и сам бы был живой, и женщину не сбил.
17.10.2021 21:24 Відповісти
17.10.2021 21:24 Відповісти
Вот прямо с языка снял. Развелось слишком много всяких быдло-блогеров которые на скандалах себе просмотры набивают.
17.10.2021 23:20 Відповісти
17.10.2021 23:20 Відповісти
все вірно! але... коли тебе зупиняє мєнт, бо в тебе не горить ОДНА(!!) лампочка підсвітки номера і починає ї..ти мізки, то ....
18.10.2021 04:28 Відповісти
18.10.2021 04:28 Відповісти
По таким мелочам не останавливают, а может ищет повод потянуть время или др.
18.10.2021 21:19 Відповісти
18.10.2021 21:19 Відповісти
Сьогодні 17.10.2021 після 15:00 проїхав по центральних вулицях Києва і по Хрещатику в тому числі. Два повороти ліворуч на дуже дорогих авто через подвійну осьову. Це говорить тільки про те, що ніхто нічого не контролює і нема ніякої відеофіксації. Шановна влада!!! Прийміть Закон про законність записів з відеореєстртора. І ви побачите реальну картину на дорогах. А якщо власник такого відео буде отримувати ще й винагороду зі штрафів, то про всіх порушників буде відомо все.
17.10.2021 21:49 Відповісти
17.10.2021 21:49 Відповісти
100%
18.10.2021 15:45 Відповісти
18.10.2021 15:45 Відповісти
А якщо власник такого відео буде отримувати ще й винагороду зі штрафів... ©
Із ЗЕленими коміками все може піти не так.
Як це вже було з інформаторами про хабарників...

18.10.2021 19:45 Відповісти
18.10.2021 19:45 Відповісти
Згоден. Але якщо нічого не робити, то нічого і не буде.
18.10.2021 19:52 Відповісти
18.10.2021 19:52 Відповісти
Згоден.
18.10.2021 19:53 Відповісти
18.10.2021 19:53 Відповісти
Цей чорт залишив дітей сиротами ,одне справедливо що хоч сам здох, а то в наших судах відкупивбись ,тільки коли наша поліція щось буде робити кожен день гинуть люди.
17.10.2021 22:08 Відповісти
17.10.2021 22:08 Відповісти
прикро, але слова дуже вірні
18.10.2021 15:32 Відповісти
18.10.2021 15:32 Відповісти
Сплошные "Если бы". Надо увеличивать штрафы. и не в разы, а в 10х раз. За злостные нарушения вплоть до конфискации авто. Пьяным и пр. шушвали реальные тюремные сроки.
17.10.2021 22:24 Відповісти
17.10.2021 22:24 Відповісти
А кто будет пересматривать - Трухин, или такие же как он? Так они сами бухими гоняют, и как ни странно, всё у них сходит с рук, ну свои же они, в доску.
17.10.2021 23:03 Відповісти
17.10.2021 23:03 Відповісти
В Одесской области водитель иномарки насмерть разбился о постамент с танком

Авария произошла около трех часов ночи. Водитель за рулем Nissan-а ехал по улице Атамана Головатого. Мужчина не справился с управлением и съехал с дороги. Он врезался в памятник, посвященный Второй мировой войне - бетонный постамент, на котором установлен танк Т-34-85.

17.10.2021 23:10 Відповісти
17.10.2021 23:10 Відповісти
це або рузьгє який любить швидку їзду або фашист що героїчно кинувся під танк.
Прям навіть і не знаю....
18.10.2021 19:13 Відповісти
18.10.2021 19:13 Відповісти
треба негайно заборонити машини
17.10.2021 23:13 Відповісти
17.10.2021 23:13 Відповісти
... правосудие долго не задержалось! Вот так должны работать антиолигархические законы: зачитать неудовольствия граждан, вывести из комнаты в отдельный бокс, бааах (что-то резко пукнуло) и счасливые судьи, выходя к озабоченным гражданам, поздравляют их с победой!!!
18.10.2021 05:43 Відповісти
18.10.2021 05:43 Відповісти
Ага, разрешить судья отвести в комнату, где пукают, сына своего знакомого проурора или собутыльника-бизнесмена... Размичтались дебилы! Запомните - никакая свинья в Украине сама из себя сало не сделает!
18.10.2021 09:39 Відповісти
18.10.2021 09:39 Відповісти
А ты думаешь с какого переляку вдруг совки развенчали культ личности..именно по этой причине..чтобы сладко есть и не просыпаться ночами как от звонка в дверь или просто со страху...
18.10.2021 20:10 Відповісти
18.10.2021 20:10 Відповісти
Саме той випадок коли дорожній знак стояв у "правильному" місці!!
18.10.2021 08:13 Відповісти
18.10.2021 08:13 Відповісти
Про огнестрел нас кормят сказками что мы сразу друг друга перестреляем. А вот бухло и автомобили свободно в продаже, как же так. Может и для вождения авто "суспильство ще не готове"?!
18.10.2021 08:22 Відповісти
18.10.2021 08:22 Відповісти
ще не готове к новым ровным дорогам(на фото). бухой водила решил опробовать... и асфальт, и знак 50 своей дыней...
18.10.2021 08:46 Відповісти
18.10.2021 08:46 Відповісти
...и немножко не долетел до знака 40..
18.10.2021 09:08 Відповісти
18.10.2021 09:08 Відповісти
Скоро самой популярной машины в Украине будет БРДМ-2.
Хватит бредить про лишение прав и наказание мажоров - сначала нужно хотя бы страну переименовать...
18.10.2021 09:37 Відповісти
18.10.2021 09:37 Відповісти
"От удара о забор и женщину, авто начало опрокидываться"
До речі, здається він врізався в знак 3.34 "Зупинку заборонено"
18.10.2021 09:57 Відповісти
18.10.2021 09:57 Відповісти
Купити Мерс мізків вистачило, а не бухати і не престібатись у автівці ні.
Штрафи треба не 510 грн і 5100 грн., а від 510 $ за легке привищення дози алкоголю
у крові і до 5100 $ за перевищення у два рази і більше. Ще одне - Україна це Європа,
а люди у селах чомусь ходять по узбіччю доріг. Пішохідні доріжки у селах ДЕ ?
18.10.2021 13:02 Відповісти
18.10.2021 13:02 Відповісти
Повірте "гонщики" є#ануті всерівно знайдуться.... хоча звісно поменьшає кількість аварій як що зробити систему штрафних балів як у Британії та позбавляти посвідчення водія без права поновити викупити назад через суд.
18.10.2021 19:28 Відповісти
18.10.2021 19:28 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 