Жахлива ДТП у Володимирі-Волинському: водій "Мерседеса" на смерть збив матір трьох дітей, вилетів з авто і розбився об дорожній знак. ФОТОрепортаж

У місті Володимир-Волинський Волинської області водій автомобіля "Мерседес" влаштував смертельну ДТП і загинув сам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав журналіст Костянтин Андріюк.

Він зазначив: "Поки українська влада не схаменеться і не поставить безпеку на дорогах і боротьбу з п'яними за кермом у топпріоритети, ми будемо здригатися від подібного постійно! Уважно вдивіться в першу фотографію. На ній 28-річна жінка злітає в повітря від удару машиною".

Андріюк продовжив: "Автомобіль гнав на шаленій швидкості містом Володимир-Волинський, де швидкість має бути 50 км/ч. Від удару об паркан і жінку авто почало перекидатися. Непристебнутий водій вилетів зі салону на висоту трьох (!!!) метрів, вдарився об знак і помер на місці. 28-річна жінка померла в реанімації. Троє дітей залишилися без матері. У салоні вижив 13-річний син водія".

"Чому його батько гнав, неначе божевільний? Чому вбив невинну матір трьох дітей? Чому він був непристебнутий, показуючи такий приклад своїй дитині? Цього ми від нього вже ніколи не дізнаємося. Але якби його до того жорстко штрафували за непристебнутий ремінь. І не на смішні 510 грн, а на 5 100 грн. І якби в місті стояла камера фотофіксації, яка б штрафувала його на ті ж кілька тисяч грн за перевищення швидкості.

І якби в Україні запровадили автомобільну систему балів і свавільних порушників позбавляли права керування. І якби покарання за перебування за кермом позбавленого права керування було кримінальним. Якби... З великою ймовірністю троє дітей не втратили б свою маму", - резюмував журналіст.

