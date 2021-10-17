Жахлива ДТП у Володимирі-Волинському: водій "Мерседеса" на смерть збив матір трьох дітей, вилетів з авто і розбився об дорожній знак. ФОТОрепортаж
У місті Володимир-Волинський Волинської області водій автомобіля "Мерседес" влаштував смертельну ДТП і загинув сам.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав журналіст Костянтин Андріюк.
Він зазначив: "Поки українська влада не схаменеться і не поставить безпеку на дорогах і боротьбу з п'яними за кермом у топпріоритети, ми будемо здригатися від подібного постійно! Уважно вдивіться в першу фотографію. На ній 28-річна жінка злітає в повітря від удару машиною".
Андріюк продовжив: "Автомобіль гнав на шаленій швидкості містом Володимир-Волинський, де швидкість має бути 50 км/ч. Від удару об паркан і жінку авто почало перекидатися. Непристебнутий водій вилетів зі салону на висоту трьох (!!!) метрів, вдарився об знак і помер на місці. 28-річна жінка померла в реанімації. Троє дітей залишилися без матері. У салоні вижив 13-річний син водія".
"Чому його батько гнав, неначе божевільний? Чому вбив невинну матір трьох дітей? Чому він був непристебнутий, показуючи такий приклад своїй дитині? Цього ми від нього вже ніколи не дізнаємося. Але якби його до того жорстко штрафували за непристебнутий ремінь. І не на смішні 510 грн, а на 5 100 грн. І якби в місті стояла камера фотофіксації, яка б штрафувала його на ті ж кілька тисяч грн за перевищення швидкості.
І якби в Україні запровадили автомобільну систему балів і свавільних порушників позбавляли права керування. І якби покарання за перебування за кермом позбавленого права керування було кримінальним. Якби... З великою ймовірністю троє дітей не втратили б свою маму", - резюмував журналіст.
Із ЗЕленими коміками все може піти не так.
Як це вже було з інформаторами про хабарників...
Авария произошла около трех часов ночи. Водитель за рулем Nissan-а ехал по улице Атамана Головатого. Мужчина не справился с управлением и съехал с дороги. Он врезался в памятник, посвященный Второй мировой войне - бетонный постамент, на котором установлен танк Т-34-85.
Прям навіть і не знаю....
Хватит бредить про лишение прав и наказание мажоров - сначала нужно хотя бы страну переименовать...
До речі, здається він врізався в знак 3.34 "Зупинку заборонено"
Штрафи треба не 510 грн і 5100 грн., а від 510 $ за легке привищення дози алкоголю
у крові і до 5100 $ за перевищення у два рази і більше. Ще одне - Україна це Європа,
а люди у селах чомусь ходять по узбіччю доріг. Пішохідні доріжки у селах ДЕ ?
гонщики"є#ануті всерівно знайдуться.... хоча звісно поменьшає кількість аварій як що зробити систему штрафних балів як у Британії та позбавляти посвідчення водія без права поновитивикупити назад через суд.