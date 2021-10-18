УКР
Пішли з дому і не повернулися: на Миколаївщині розшукують двох дівчаток 9-ти та 11-ти років. ФОТО

На Миколаївщині поліція розшукує двох зниклих безвісти дівчаток.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Поліцейські встановлюють місцеперебування двох сестер, Фройчак Тетяни та Надії 9-ти і 11-років, які о 19:00 пішли з дому і досі не повернулися.

Прикмети: зріст 110-120 см, волосся світло-русяве. Одна з дівчаток міцної статури, друга - худорлявої.

Пішли з дому і не повернулися: на Миколаївщині розшукують двох дівчаток 9-ти та 11-ти років 01
Пішли з дому і не повернулися: на Миколаївщині розшукують двох дівчаток 9-ти та 11-ти років 02
Фото: сайт поліції

Можуть бути одягнені у сіру та червону куртки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Усі живі, здорові, хоч і налякані": на Закарпатті знайшли чотирьох дітей, які провели в лісі всю ніч. ФОТОрепортаж

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження дітей або надати іншу корисну інформацію, повідомити до Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області за адресою: м.Баштанка, вул.Семена Бойченка, 5, тел.(05158) 2-71-56, (0512) 53-13-08, 102.

діти (5270) Миколаївська область (2353) розшук (661)
Нашли в целости и невредимости
18.10.2021 08:37 Відповісти
И где были?
18.10.2021 09:36 Відповісти
В полиции не уточняют🤷‍♂️
18.10.2021 09:42 Відповісти
Вчера вечером, 17 октября, поступило сообщение о пропаже двух сестричек 9 и 11 лет в селе Ингулка на Баштанщине.
Разозлившись на то, что мама запрещает играть в темное время суток, девочки ушли из дома и прятались в кустах на огороде одного из домов по улице, где живут. Там сестры уснули и не слышали, что их зовут и разыскивают.
Под руководством начальника Баштанского районного отдела полиции Александра Ноздратенко на поиски детей был ориентирован и задействован весь личный состав райотдела, экипажи секторов реагирования патрульной полиции отделов и секторов полицейской деятельности, ювенальные полицейские и оперативники.
В течение нескольких часов полицейские проверяли все возможные места пребывания детей и вместе с местными жителями прочесывали территорию села.
Около 3:00 ночи девочки проснулись из-за того, что замерзли, и решили идти домой, где их уже встречали полицейские и родители.
На родителей сестер правоохранители составили админматериалы.
Полицейские призывают родителей быть внимательными к своим детям, всегда держите их в поле зрения, особенно малолетних, общайтесь с ними и объясняйте им правила безопасного поведения.
18.10.2021 16:05 Відповісти
И куда попёрлись в 19-00 вечера? На улице уже темно.
18.10.2021 09:02 Відповісти
И где же новость, что их нашли ?
Люди волнуются, а то ведь есть любители сливать и пить детскую кровь.
Но назвать их по закону уже нельзя.
Это будет антисемитизм, а мы за толерантность.
18.10.2021 15:56 Відповісти
 
 