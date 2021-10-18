Пішли з дому і не повернулися: на Миколаївщині розшукують двох дівчаток 9-ти та 11-ти років. ФОТО

На Миколаївщині поліція розшукує двох зниклих безвісти дівчаток.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Поліцейські встановлюють місцеперебування двох сестер, Фройчак Тетяни та Надії 9-ти і 11-років, які о 19:00 пішли з дому і досі не повернулися.

Прикмети: зріст 110-120 см, волосся світло-русяве. Одна з дівчаток міцної статури, друга - худорлявої.





Фото: сайт поліції

Можуть бути одягнені у сіру та червону куртки.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження дітей або надати іншу корисну інформацію, повідомити до Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області за адресою: м.Баштанка, вул.Семена Бойченка, 5, тел.(05158) 2-71-56, (0512) 53-13-08, 102.