УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9030 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 087 8

Міжнародну трасу М-25 повністю відновили в Ужгородському районі, - Закарпатська ОДА. ФОТОрепортаж

Відновлення дороги М-25 Соломоново - Чоп - Велика Добронь - Косино (пункт пропуску) - Яноші завершено в Ужгородському районі на Закарпатті.

Про це в Facebook повідомив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков, продемонструвавши фото до і після ремонту, передає Цензор.НЕТ.

"Раніше від Соломонова до Великої Доброні було чимало ям та вибоїн, що спричиняли дискомфорт водіям, впливали на стан автомобілів, створювали небезпечні аварійні ситуації, ускладнювали пересування між населеними пунктами та псували привабливість нашого краю", - йдеться в повідомленні.

В ОДА зазначили, що на всьому маршруті підрядник у ході ремонту провів посилення підстави, регенерацію дорожнього покриття, а також уклав два шари асфальтобетону.

Всі супутні роботи в рамках президентської програми "Велике будівництво" були виконані в повному обсязі.

На цьому відновлення траси М-25 не завершилося. В даний час ремонт триває вже в Берегівському районі.

Нагадаємо, всього в ході "Великого будівництва" Володимира Зеленського в 2021 році планується побудувати і відремонтувати 4500 км доріг державного значення та 2000 км - місцевого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Біля Бердичева будують нову транспортну розв'язку на маршруті в Молдову, - Житомирська ОДА

Міжнародну трасу М-25 повністю відновили в Ужгородському районі, - Закарпатська ОДА 01
Міжнародну трасу М-25 повністю відновили в Ужгородському районі, - Закарпатська ОДА 02
Міжнародну трасу М-25 повністю відновили в Ужгородському районі, - Закарпатська ОДА 03
Міжнародну трасу М-25 повністю відновили в Ужгородському районі, - Закарпатська ОДА 04

Автор: 

дороги (3093) Велике будівництво (743) Закарпатська область (2147)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Без "великого" і сонце б вранці не сходило))
показати весь коментар
18.10.2021 10:05 Відповісти
Интересно когда восстановлят международную трассу Киев-Чоп, от Нижних Ворот до Ужгорода. На трассе яма на яме.
показати весь коментар
18.10.2021 10:06 Відповісти
Восстановят. Опосля вернутся и будут опять восстанавливать М-25. Круговорот денюг должен продолжаться. Закон природы.
показати весь коментар
18.10.2021 10:14 Відповісти
ждем весны)) и считаем ямы...
показати весь коментар
18.10.2021 10:18 Відповісти
На Хортице перед приездом пандорского поклали газон на щебень
показуха везде и во всем
https://twitter.com/svecha62/status/1449763405166956549
показати весь коментар
18.10.2021 10:20 Відповісти
Реальные дела реальной власти
показати весь коментар
18.10.2021 10:42 Відповісти
Программа "Большая стройка"-великое достижение Вовы Зеленского.
До него таких масштабных строительств дорог не проводилось. Все деньги тупо расхищались без каких-либо проводимых дел.
показати весь коментар
18.10.2021 12:25 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 17:21 Відповісти
 
 