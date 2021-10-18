Міжнародну трасу М-25 повністю відновили в Ужгородському районі, - Закарпатська ОДА. ФОТОрепортаж

Відновлення дороги М-25 Соломоново - Чоп - Велика Добронь - Косино (пункт пропуску) - Яноші завершено в Ужгородському районі на Закарпатті.

Про це в Facebook повідомив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков, продемонструвавши фото до і після ремонту, передає Цензор.НЕТ.

"Раніше від Соломонова до Великої Доброні було чимало ям та вибоїн, що спричиняли дискомфорт водіям, впливали на стан автомобілів, створювали небезпечні аварійні ситуації, ускладнювали пересування між населеними пунктами та псували привабливість нашого краю", - йдеться в повідомленні.

В ОДА зазначили, що на всьому маршруті підрядник у ході ремонту провів посилення підстави, регенерацію дорожнього покриття, а також уклав два шари асфальтобетону.

Всі супутні роботи в рамках президентської програми "Велике будівництво" були виконані в повному обсязі.

На цьому відновлення траси М-25 не завершилося. В даний час ремонт триває вже в Берегівському районі.

Нагадаємо, всього в ході "Великого будівництва" Володимира Зеленського в 2021 році планується побудувати і відремонтувати 4500 км доріг державного значення та 2000 км - місцевого.

