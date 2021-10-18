УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9030 відвідувачів онлайн
Новини Фото
11 476 34

Смертельна ДТП в Києві: металевий відбійник наскрізь прошив ВАЗ. ФОТОрепортаж

Столичні правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП в Голосіївському районі. Водій автомобіля ВАЗ загинув на місці події. Розпочато кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Вчора ввечері в столичну поліцію надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілим на вулиці Саперно-Слобідській.

За попередньою інформацією, автомобіль "ВАЗ" під керуванням 30-річного водія виїхав за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на металевий відбійник. Металева конструкція пробила салон авто, в результаті чого водій дістав смертельні травми", - йдеться в повідомленні.

Смертельна ДТП в Києві: металевий відбійник наскрізь прошив ВАЗ 01

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. В рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють обставини і причини смертельної ДТП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жахлива ДТП у Володимирі-Волинському: водій "Мерседеса" на смерть збив матір трьох дітей, вилетів з авто і розбився об дорожній знак. ФОТОрепортаж

Смертельна ДТП в Києві: металевий відбійник наскрізь прошив ВАЗ 02

Автор: 

ДТП (4530) Київ (20047)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
Це порушення технології виготовлення та монтажу дорожного відбійника! За це мають посадити виробників та монтажників які змонтували фейковий відбійник. Відбійник не має відриватись навіть від удару вантажівки чи автобусу і має зупиняти транспортний засіб на дорозі, не даючи йому покинути проїжджу частину. Якщо ВАЗ відірвав відбійник, це однозначно порушення всіх діючих норм та правил будівництва та ремонту доріг! Це злочин будівельників та проектантів, який призвів до тяжких наслідків - смерті водія!
показати весь коментар
18.10.2021 10:47 Відповісти
+11
Так это отбойник или проткнульник?
показати весь коментар
18.10.2021 10:22 Відповісти
+11
Приличные люди отбойники делают так, чтоб на них нельзя было авто насадить.
показати весь коментар
18.10.2021 10:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рулюй по правилам -не будешь трупом.
показати весь коментар
18.10.2021 10:20 Відповісти
Це порушення технології виготовлення та монтажу дорожного відбійника! За це мають посадити виробників та монтажників які змонтували фейковий відбійник. Відбійник не має відриватись навіть від удару вантажівки чи автобусу і має зупиняти транспортний засіб на дорозі, не даючи йому покинути проїжджу частину. Якщо ВАЗ відірвав відбійник, це однозначно порушення всіх діючих норм та правил будівництва та ремонту доріг! Це злочин будівельників та проектантів, який призвів до тяжких наслідків - смерті водія!
показати весь коментар
18.10.2021 10:47 Відповісти
Я з Вами згоден..Але ПДР теж треба виконувати.
показати весь коментар
18.10.2021 10:55 Відповісти
И строительные нормы тоже. Тогдаб водитель жив остался.
показати весь коментар
18.10.2021 11:04 Відповісти
рукожопы сделали не отбойник , а шампур
показати весь коментар
18.10.2021 21:31 Відповісти
Концы отбойника должны выглядеть вот так. Тогда они не будут прошивать машину.
показати весь коментар
18.10.2021 21:48 Відповісти
КОРРУПЦИЯ, сэр....
Так заведено здесь.
показати весь коментар
19.10.2021 10:49 Відповісти
Отбойник на соплях был к столбикам приаттачен?
показати весь коментар
18.10.2021 10:21 Відповісти
Оказаться в крайнем левом ряду ,да еще и наехать на отбойник.Ему дороги мало?.А скорость?.Обдолбаный.Не жалко.Естественный отбор.
показати весь коментар
18.10.2021 10:58 Відповісти
Былаб скорость огого, торчал бы отбойник из богажника.
Чего с дороги вылетел - да разные ситуации бывают, а вот чо отбойник был к такому делу не готов - другой вопрос.
показати весь коментар
18.10.2021 11:02 Відповісти
А ви знаєте, чому він там опинився, щоб судити? У мене тесть три роки тому опинився в відбійнику в крайному лівому після удару вантажівки, водій якої тупо не помітив (?) червону "копійку", в світлий час у другому ряду (перший - для громадського транспорту). Тесть їхав за правилами (за 40+ років водійського стажу це була його друга ДТП). На щастя, відбійник витримав, постраждалих не було.
показати весь коментар
18.10.2021 11:07 Відповісти
А найбільш винні велосипедисти бо, не їздять в бронежилетах і не мають над головою сяючого, як електрозварка ангельського німбу.
Чисто суб'єктивно люди вже не реагують навіть на включені в день фари чи стовби. Єдине що привертає увагу це, більший за твій автомобіль.
показати весь коментар
18.10.2021 11:38 Відповісти
Так это отбойник или проткнульник?
показати весь коментар
18.10.2021 10:22 Відповісти
Шашлик з ВАЗу.
показати весь коментар
18.10.2021 10:22 Відповісти
месяц назад была такая же авария ..отбойник водителя пополам перерезал
показати весь коментар
18.10.2021 10:26 Відповісти
ничо так шашлык получился
показати весь коментар
18.10.2021 10:27 Відповісти
почему пробил ибо там металл и двигло..и почему авто не делают с толстенного металла и швеллер спереди и никто бне гиб впринципе..дураки тупые
показати весь коментар
18.10.2021 10:34 Відповісти
Приличные люди отбойники делают так, чтоб на них нельзя было авто насадить.
показати весь коментар
18.10.2021 10:40 Відповісти
Множество из стандартных отбойников должны выдерживать удар 20-ти тонника на скорсти до 65 км час, легковой до 90 км час, а в этой ситуации он свою функцию выполнил,- не дал автомобилю вылетить на вторую полосу разделительной дороги, что возможно привело бы к другим смертям.
показати весь коментар
18.10.2021 11:01 Відповісти
Да ничо он не выполнил - оторвался какбудто на пластилине приклеен был.
показати весь коментар
18.10.2021 11:04 Відповісти
Если был нарушен скоростной режим, что вполне вероятно, то выпоонил.
показати весь коментар
18.10.2021 11:09 Відповісти
Если бы да кабы то во рту рослиб грибы.
Там сейчас очень возможно 80 ограничение (не уверен) На такой скорости отбойник из багажника бы торчал (уже писал)
Да и что такое 80? Точно такие же стоят и на бориспольке где 130 можно.
показати весь коментар
18.10.2021 11:18 Відповісти
это совковые привареные на рельсу ибо можно ногу оторвать едя на велике или палец по тротуару
показати весь коментар
18.10.2021 12:24 Відповісти
Да вся сфера автомибильного строения это дураки, и экономят на металле просто. Но хорошо что остались умные люди с хорошими идеями. Только боюсь если тебя послушают, количество смертей при дтп очень сильно увеличится, но то пустяки.
показати весь коментар
18.10.2021 10:51 Відповісти
Двигло не пробил - в жигуляторе как в мерседесе двигло вдоль стоит - мимо прошёл
показати весь коментар
18.10.2021 11:10 Відповісти
жигуль такое карыто..руль с камаза седло с трактора дверка коротенькая как в каморку лилипута......таврия и то в 777 раз круче не считая деу мыльницы на калесах....и выше
показати весь коментар
18.10.2021 12:26 Відповісти
Це ж скільки треба було на тій жігє їхати щоб так глибоко "засісти"
показати весь коментар
18.10.2021 10:48 Відповісти
А який удар мав витримати той відбійник?
показати весь коментар
18.10.2021 11:31 Відповісти
В принципі тут продемонстрована глобальна проблема, коли для вирішення задачі безпеки залучені безвідповідальні виконавці. Відбійник виконав прямо протилежну функцію тій, для якої був виготовлений. І я вас запевняю що, відповідальних не знайдуть. Тому що, глобальна задача вище ексцесів виконавців.
Де гарантії що, подібне не відбувається в багатьох інших галузях? Коли запроваджували дизелі то, рекламували їх, як економічні та найменш шкідливі, а зараз забороняють взагалі. Наразі приймаються безпрецидентні заходи з боротьби з потеплінням, ковідом та боротьбою з соціальними недоліками людства, тощо. З бюджетів виділяються величезні кошти, а населенню закручуються гайки і все для "великої мети" ощасливлення всього людства. Ну, а якщо трапляються "перегиби на місцях" то, "то таке"...
Думаєте що, будуть перевіряти усі відбійники, які робили ті самі виконавці? Думаєте когось притягнуть і примусять виправити недоліки за власний рахунок? Ідея "світлого майбутнього" важливіша за окремі життя.
показати весь коментар
18.10.2021 11:31 Відповісти
«
металлический отбойник насквозь прошил ВАЗ.Источник: »

а по другому фразу нельзя построить ?
показати весь коментар
18.10.2021 11:39 Відповісти
Перепрошивка ВАЗа.
показати весь коментар
18.10.2021 12:28 Відповісти
Тих хто так встановлює відбійники треба садити до буцигарень.
Подібна аварія - це було питання часу
показати весь коментар
18.10.2021 19:48 Відповісти
 
 