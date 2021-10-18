Смертельна ДТП в Києві: металевий відбійник наскрізь прошив ВАЗ. ФОТОрепортаж

Столичні правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП в Голосіївському районі. Водій автомобіля ВАЗ загинув на місці події. Розпочато кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Вчора ввечері в столичну поліцію надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілим на вулиці Саперно-Слобідській.

За попередньою інформацією, автомобіль "ВАЗ" під керуванням 30-річного водія виїхав за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на металевий відбійник. Металева конструкція пробила салон авто, в результаті чого водій дістав смертельні травми", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. В рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють обставини і причини смертельної ДТП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жахлива ДТП у Володимирі-Волинському: водій "Мерседеса" на смерть збив матір трьох дітей, вилетів з авто і розбився об дорожній знак. ФОТОрепортаж





