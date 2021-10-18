Смертельна ДТП в Києві: металевий відбійник наскрізь прошив ВАЗ. ФОТОрепортаж
Столичні правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП в Голосіївському районі. Водій автомобіля ВАЗ загинув на місці події. Розпочато кримінальне провадження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
"Вчора ввечері в столичну поліцію надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілим на вулиці Саперно-Слобідській.
За попередньою інформацією, автомобіль "ВАЗ" під керуванням 30-річного водія виїхав за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на металевий відбійник. Металева конструкція пробила салон авто, в результаті чого водій дістав смертельні травми", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. В рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють обставини і причини смертельної ДТП.
Так заведено здесь.
Чего с дороги вылетел - да разные ситуации бывают, а вот чо отбойник был к такому делу не готов - другой вопрос.
Чисто суб'єктивно люди вже не реагують навіть на включені в день фари чи стовби. Єдине що привертає увагу це, більший за твій автомобіль.
Там сейчас очень возможно 80 ограничение (не уверен) На такой скорости отбойник из багажника бы торчал (уже писал)
Да и что такое 80? Точно такие же стоят и на бориспольке где 130 можно.
Де гарантії що, подібне не відбувається в багатьох інших галузях? Коли запроваджували дизелі то, рекламували їх, як економічні та найменш шкідливі, а зараз забороняють взагалі. Наразі приймаються безпрецидентні заходи з боротьби з потеплінням, ковідом та боротьбою з соціальними недоліками людства, тощо. З бюджетів виділяються величезні кошти, а населенню закручуються гайки і все для "великої мети" ощасливлення всього людства. Ну, а якщо трапляються "перегиби на місцях" то, "то таке"...
Думаєте що, будуть перевіряти усі відбійники, які робили ті самі виконавці? Думаєте когось притягнуть і примусять виправити недоліки за власний рахунок? Ідея "світлого майбутнього" важливіша за окремі життя.
а по другому фразу нельзя построить ?
Подібна аварія - це було питання часу