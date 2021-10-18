Жителі Ірпеня вийшли на протест через побиття ромами 22-річного хлопця. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Ірпені (Київська область) люди вийшли на акцію протесту через побиття місцевого жителя. На нього напали роми.

Про це повідомляє поліція Київської області, передає Цензор.НЕТ.

Акція почалася в неділю, 17 жовтня, близько 17:00. Люди палили димові шашки і вигукували гасла. Вони висловили невдоволення поведінкою осіб ромської народності в Ірпені.

Як розповіла прессекретар ГУНП в Київській області Ірина Прянишникова, напередодні один з жителів Ірпеня в ході бійки зазнав легких тілесних ушкоджень. Відкрили кримінальне провадження.

Як пише "Київське чтиво", постраждав 22-річний хлопець. Його побили двоє хлопців ромської народності. Нападників затримали, однак незабаром відпустили. За інформацією видання, один із нападників - "син барона".

