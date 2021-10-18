УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9030 відвідувачів онлайн
Новини Фото
23 803 146

Жителі Ірпеня вийшли на протест через побиття ромами 22-річного хлопця. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Ірпені (Київська область) люди вийшли на акцію протесту через побиття місцевого жителя. На нього напали роми.

Про це повідомляє поліція Київської області, передає Цензор.НЕТ.

Акція почалася в неділю, 17 жовтня, близько 17:00. Люди палили димові шашки і вигукували гасла. Вони висловили невдоволення поведінкою осіб ромської народності в Ірпені.

Як розповіла прессекретар ГУНП в Київській області Ірина Прянишникова, напередодні один з жителів Ірпеня в ході бійки зазнав легких тілесних ушкоджень. Відкрили кримінальне провадження.

Як пише "Київське чтиво", постраждав 22-річний хлопець. Його побили двоє хлопців ромської народності. Нападників затримали, однак незабаром відпустили. За інформацією видання, один із нападників - "син барона".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Група п'яних чоловіків побила ветерана на Волині. Потім вони просили вибачення на колінах. ВIДЕО

Жителі Ірпеня вийшли на протест через побиття ромами 22-річного хлопця 01
Жителі Ірпеня вийшли на протест через побиття ромами 22-річного хлопця 02
Жителі Ірпеня вийшли на протест через побиття ромами 22-річного хлопця 03
Жителі Ірпеня вийшли на протест через побиття ромами 22-річного хлопця 04
Жителі Ірпеня вийшли на протест через побиття ромами 22-річного хлопця 05

Автор: 

Ірпінь (359) Київська область (4194) Нацполіція (15435) протест (2442) роми (26)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
Забули ще сказати що Країні потрібен президент не клоун!
показати весь коментар
18.10.2021 11:32 Відповісти
+23
Агов ! Що там з відео побиття двох хлопців в військовій формі циганами під вигуки "фашисти" , "нацисти" , "становісь на колєні", "здєсь вам нє восток", ... , яке виклали 14 жовтня на телеграмканалі "Київ оперативний" ?
показати весь коментар
18.10.2021 10:44 Відповісти
+20
Украине нужен лишь вменяемый избиратель. Еще с 91 года...
показати весь коментар
18.10.2021 11:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А быдлу и черни похеру,главное что бы фонари горели и дорожки были подметены.
показати весь коментар
18.10.2021 12:03 Відповісти
а самим выгнать с села их как ранье и пенд.лей дать с факелами и вилами..
показати весь коментар
18.10.2021 12:10 Відповісти
Украинская долбанная толерантность не позволяет это сделать ...
показати весь коментар
18.10.2021 12:20 Відповісти
По новому закону от потновой- это теперь криминальный проступок . Штраф максимум .
показати весь коментар
18.10.2021 12:11 Відповісти
ай нене а ты кросавица айнене бровь чорная и коса до дупы айнене ромале ))
показати весь коментар
18.10.2021 12:13 Відповісти
роми.

Хто?

Роми.

Хто? Хто?

Цигани, δлядь!

Отак би зразу і казав!
показати весь коментар
18.10.2021 12:16 Відповісти
А така реакція на кожен подібний випадок чи тільки на побиття циганами?
показати весь коментар
18.10.2021 12:17 Відповісти
там не "люди ромской народности", а оборзевшая цыганва, курирующая всю наркоту. Ирпенцы молодцы что собрались
показати весь коментар
18.10.2021 12:22 Відповісти
Щось в новинах не чутно про "курирующих наркоту " циганів, а тільки про росіян та поліцейських .
показати весь коментар
18.10.2021 12:52 Відповісти
Молодцами они были бы, если б битами отфигачили цыганву
показати весь коментар
18.10.2021 13:02 Відповісти
много помнишь за последние годы случаев, когда в каком-то городе кто-то просто массово выходил протестовать против цыганской преступности?
показати весь коментар
18.10.2021 13:25 Відповісти
Я хорошо помню, как несколько лет назад из какого-то села местные жители их просто выгнали ссаными тряпками.
показати весь коментар
18.10.2021 13:38 Відповісти
почитать бы источник
показати весь коментар
18.10.2021 15:23 Відповісти
https://youtu.be/AGCSy9rnVpI На Одещині селяни виганяють ромів після жорстокого вбивства 9-річної дівчинки
показати весь коментар
19.10.2021 11:55 Відповісти
оце діло
показати весь коментар
19.10.2021 12:18 Відповісти
Насправді після цього випадку був великий кіпіш, бо через вину (і то ще недоведену у суді!) одного виганяли майже всіх, і це позиціонується як расова нетерпимість. А те, що більшість з них були наркоторговцями, крадіями, шахраями, міжнародна спільнота не сприймає, бо це все у судах недоведено. А недоведено воно через те, що менти кришують, і відмазують ромів від покарання. Якщо ж навіть воно і доходить до судів, то судді теж хочуть жити.

Отже - все впирається у правоохоронну і суддівську системи.
показати весь коментар
19.10.2021 17:16 Відповісти
А ви статистику МВС стосовно циганської злочинності вивчали? Я вас запевняю що, серед щирих українців шахраїв, гопників та торгівців наркотою набагато більше.
показати весь коментар
18.10.2021 13:40 Відповісти
пожалей рома - выверни карманы
показати весь коментар
18.10.2021 15:23 Відповісти
Ви хочете сказати що, у нас в Раді сидять одні цигани?
показати весь коментар
18.10.2021 16:43 Відповісти
Зайди у телеграм, спільнота #всеодноїхнесадять, і більше не будеш таких дурниць писати.
показати весь коментар
19.10.2021 08:55 Відповісти
І чия в цьому вина? Вас 75 років лякали НКВС та КГД, потім 10 років лякали рекетирами, а зараз циганами, але єдине чому ви навчилися це, лякатися.
показати весь коментар
19.10.2021 09:49 Відповісти
не говори за себя, "лякатися"
показати весь коментар
19.10.2021 12:18 Відповісти
А менты какой национальности?)
показати весь коментар
18.10.2021 14:20 Відповісти
Циганва має знати, що вдарити українця - це нажити певні проблеми.
І тоді нехай циганва скаржиться у поліцію.
показати весь коментар
18.10.2021 12:25 Відповісти
Цыгане всегда налаживают бизнес - отношения с представителями полиции и это беда ...
показати весь коментар
18.10.2021 12:27 Відповісти
бідні представники поліції, і тут цигани винні. Попробуйте не наладити з ними "бізнес-стосунки".
показати весь коментар
18.10.2021 13:42 Відповісти
Нав'язана суспільству думка , що "злочинність не має національності" - хибна, але жодна держава не має сміливості відкрито це задекларувати. Але відкладена проблема - залишається проблемою, а напруга навколо нєї буде тількі зростати - з вже відомими з історії наслідками...
показати весь коментар
18.10.2021 14:31 Відповісти
Ага, тільки злочинці всіх національностей між собою краще і швидше знаходять спільну мову і інтереси. Ось для кого злочинність реально не має національності.

Яб вас може й послухав би аби серед українців чи слов'ян взагалі не було б злочинців. А так це, маячня за столиком в наливайці.
показати весь коментар
18.10.2021 14:51 Відповісти
табор уходит в небо
показати весь коментар
18.10.2021 16:18 Відповісти
Ага. третій барак миється - другим топимо...
показати весь коментар
18.10.2021 18:47 Відповісти
- почему из трубы такой черный дым идет ?
- с твоего дедушки забыли снять калоши
показати весь коментар
18.10.2021 19:31 Відповісти
З тієї самої серії: "Сегодня у нас соревнования по водному поло! Евреи играют в желтых шапках, цыгане в черных, крокодилы играют без шапок..."
показати весь коментар
19.10.2021 02:59 Відповісти
У Львові їх нах.. спалили за таку поведінку, живете в приймах, будьте людьми, ні - нафіг
показати весь коментар
18.10.2021 17:12 Відповісти
если в Ирпене живет целый цыганский барон, то местным к его имению подобраться будет не просто
показати весь коментар
18.10.2021 20:50 Відповісти
Все в комментах герои, а как до дела доходит, то один я в магазе этим обезьянам замечания делаю и еще бывает кто-то, но это большая редкость. Один раз меня даже пытались "подождать" на улице две обезьяны, так еще один парень вписался, мы вышли, охранник только морду высунул и сказал, что вызовет полицию, остальным "уважающим себя" людям тупо по*уй. Если я увижу, что обезьяна до*бывается к человеку, я ему помогу без разбора, но у нас 90% амебных людей, и цыгане этих немощей будут трахать до седин. Бьют и оскорбляют только того, кто позволяет себя бить и оскорблять
показати весь коментар
18.10.2021 18:57 Відповісти
оно то так, но, бибизяны воруют в одиночку ,с прикрытием,а нападают дикими стаями, далеко не каждый с несколькими справится,могут и ножом пырнуть.Потому надо быть осмотрительным и... бить первым.
показати весь коментар
19.10.2021 00:17 Відповісти
що таке "роми"? Загін хлопців з іменами Роман? Циган знаю, ромів не знаю...
показати весь коментар
19.10.2021 00:40 Відповісти
Для мене роми здорової людини - ось оці роми, що на фото:

показати весь коментар
19.10.2021 03:02 Відповісти
Кракен найкращий)))
показати весь коментар
19.10.2021 07:40 Відповісти
+++++++++++
Black Spiced це найкращий із ромів! (не циганів)
показати весь коментар
19.10.2021 10:47 Відповісти
Толерасти програли, й завжди будуть програвати.
показати весь коментар
19.10.2021 02:43 Відповісти
Це все через неправильну соціальну політику і злидні . Бабця розказували , що за німців цигани жили настільки щасливо , що навіть не крали та уникали з'являтися в людних місцях . Вони навіть не мали потреби збиватися в циганський табір , так їм було добре . Жили собі на природі , маленькими групами у мальовничих хащах за селом
показати весь коментар
19.10.2021 06:56 Відповісти
Тонко))
показати весь коментар
19.10.2021 07:37 Відповісти
Цигани у #воїнс писали, що "ані заступілісь за бабушку, каторая сдєлала замєчаніє мужчінє бєз маскі". Проте циганам вірити- себе не поважати. Такі всі віруючі, а через одного приводи до суду.
показати весь коментар
19.10.2021 07:39 Відповісти
Пояснюю крайній раз для особливо обдарованих.

Стався конфлікт між громадянином України "А" та громадянами України "Б" та "В", до якого долучився громадянин "Г". І замість того аби вирішувати конфлікт у правовому полі спільнота до якої належить постраждалий громадянин "А" почала розкручувати міжетнічну складову конфлікту що, вивело сам конфлікт на новий рівень, завідома програшний для цієї спільноти.

Поясню простіше аби зрозуміли більшість дописників. Сталася бійка, між українцем та двома циганами, яка мала б розглядатися в рамках закону. Але, тут втрутився "барон", який вирішив "порішати" питання з правоохоронцями. Нічого нового чи дивного. Я не в курсі чи були там порушення процесуального характеру але зараз "*********" з "легкими тілесними" не передбачає моментального ув'язнення. Точно так само, батьки чи адвокати можуть приїхати і після складання протоколу забрати винуватців будь-якої національності, до рішення суду.

Але у нас всі люди мудрі і мають по декілька освіт. Замість того, аби наголошувати на порушення якихось законів. Вони починають педалювати "національне питання" і звинувачувати цілу народність. В чому дурість таких дій? Та в тому що, вони виводять справу поза межі законів та Конституції України. Згідно міжнародним законам імплементованим Україною, українським законам і Конституції жодна етнічна група не може нести відповідальність за дії окремих її представників. Все- точка.

Опосередковані наслідки таких дій: по-перше, правоохоронці тепер можуть вказувати не просто на побутовий характер, а на етнічну заангажованість постраждалого для адвокатів це, подарунок; по-друге, такі дії посилили авторитет "барона" в циганській спільноті, він може казати: бачте, як всі оті звірі налаштовані проти циган і тільки я здатен вирішувати питання; по-третє, це такий подарунок москалям!
показати весь коментар
19.10.2021 10:43 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 