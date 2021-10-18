Жителі Ірпеня вийшли на протест через побиття ромами 22-річного хлопця. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В Ірпені (Київська область) люди вийшли на акцію протесту через побиття місцевого жителя. На нього напали роми.
Про це повідомляє поліція Київської області, передає Цензор.НЕТ.
Акція почалася в неділю, 17 жовтня, близько 17:00. Люди палили димові шашки і вигукували гасла. Вони висловили невдоволення поведінкою осіб ромської народності в Ірпені.
Як розповіла прессекретар ГУНП в Київській області Ірина Прянишникова, напередодні один з жителів Ірпеня в ході бійки зазнав легких тілесних ушкоджень. Відкрили кримінальне провадження.
Як пише "Київське чтиво", постраждав 22-річний хлопець. Його побили двоє хлопців ромської народності. Нападників затримали, однак незабаром відпустили. За інформацією видання, один із нападників - "син барона".
Хто?
Роми.
Хто? Хто?
Цигани, δлядь!
Отак би зразу і казав!
Отже - все впирається у правоохоронну і суддівську системи.
І тоді нехай циганва скаржиться у поліцію.
Яб вас може й послухав би аби серед українців чи слов'ян взагалі не було б злочинців. А так це, маячня за столиком в наливайці.
- с твоего дедушки забыли снять калоши
Black Spiced це найкращий із ромів! (не циганів)
Стався конфлікт між громадянином України "А" та громадянами України "Б" та "В", до якого долучився громадянин "Г". І замість того аби вирішувати конфлікт у правовому полі спільнота до якої належить постраждалий громадянин "А" почала розкручувати міжетнічну складову конфлікту що, вивело сам конфлікт на новий рівень, завідома програшний для цієї спільноти.
Поясню простіше аби зрозуміли більшість дописників. Сталася бійка, між українцем та двома циганами, яка мала б розглядатися в рамках закону. Але, тут втрутився "барон", який вирішив "порішати" питання з правоохоронцями. Нічого нового чи дивного. Я не в курсі чи були там порушення процесуального характеру але зараз "*********" з "легкими тілесними" не передбачає моментального ув'язнення. Точно так само, батьки чи адвокати можуть приїхати і після складання протоколу забрати винуватців будь-якої національності, до рішення суду.
Але у нас всі люди мудрі і мають по декілька освіт. Замість того, аби наголошувати на порушення якихось законів. Вони починають педалювати "національне питання" і звинувачувати цілу народність. В чому дурість таких дій? Та в тому що, вони виводять справу поза межі законів та Конституції України. Згідно міжнародним законам імплементованим Україною, українським законам і Конституції жодна етнічна група не може нести відповідальність за дії окремих її представників. Все- точка.
Опосередковані наслідки таких дій: по-перше, правоохоронці тепер можуть вказувати не просто на побутовий характер, а на етнічну заангажованість постраждалого для адвокатів це, подарунок; по-друге, такі дії посилили авторитет "барона" в циганській спільноті, він може казати: бачте, як всі оті звірі налаштовані проти циган і тільки я здатен вирішувати питання; по-третє, це такий подарунок москалям!