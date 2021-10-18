15 кг вибухівки, протитанкові міни і гранатомет: СБУ виявила в Херсоні та на Донеччині схрони з бойовими засобами ураження. ФОТОрепортаж
СБУ виявила в Донецькій області та Херсоні ворожі схрони з бойовими засобами ураження. Серед вилученого - майже 15 кг вибухівки з детонаторами і протитанкові міни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Так, на Донеччині виявлено тайник з арсеналом зброї. Його виявлено у лісопосадці поблизу об’єкта енергетики, який забезпечує електрикою Маріуполь і ще декілька населених пунктів.
За оперативними даними, схрон у 2014 році облаштували учасники незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР" для вчинення диверсій на території регіону.
Під час огляду схованки правоохоронці вилучили:
- майже 15 кг вибухівки у тротиловому еквіваленті,
- 4 детонатори,
- 1 ручний протитанковий гранатомет,
- 2 протитанкові міни ТМ-62м,
- 2 мінометні міни калібру 120 мм,
- 1 протипіхотну міну кругового ураження,
- понад 1 тис. набоїв калібру 5,45 мм.
У Херсоні співробітники СБУ виявили тайник з військовими засобами ураження, який був прихований на околиці обласного центру.
Серед вилученого – 2 ящики з набоями до стрілецької зброї та 2 бойові гранати із запалами.
Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.
Заходи із викриття правопорушень проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, Головного управління СБУ в АР Крим спільно з підрозділами Національної поліції та у взаємодії з Держслужбою з надзвичайних ситуацій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а вы о чем подумали?