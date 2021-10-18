УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8353 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
1 998 4

15 кг вибухівки, протитанкові міни і гранатомет: СБУ виявила в Херсоні та на Донеччині схрони з бойовими засобами ураження. ФОТОрепортаж

СБУ виявила в Донецькій області та Херсоні ворожі схрони з бойовими засобами ураження. Серед вилученого - майже 15 кг вибухівки з детонаторами і протитанкові міни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, на Донеччині виявлено тайник з арсеналом зброї. Його виявлено у лісопосадці поблизу об’єкта енергетики, який забезпечує електрикою Маріуполь і ще декілька населених пунктів.

За оперативними даними, схрон у 2014 році облаштували учасники незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР" для вчинення диверсій на території регіону.

Під час огляду схованки правоохоронці вилучили:

  • майже 15 кг вибухівки у тротиловому еквіваленті,
  • 4 детонатори,
  • 1 ручний протитанковий гранатомет,
  • 2 протитанкові міни ТМ-62м,
  • 2 мінометні міни калібру 120 мм,
  • 1 протипіхотну міну кругового ураження,
  • понад 1 тис. набоїв калібру 5,45 мм.

Дивіться: Сховок із патронами і вибухівкою виявили на околиці Світлодарська, - ООС. ФОТО

У Херсоні співробітники СБУ виявили тайник з військовими засобами ураження, який був прихований на околиці обласного центру.

Серед вилученого – 2 ящики з набоями до стрілецької зброї та 2 бойові гранати із запалами.

Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Заходи із викриття правопорушень проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, Головного управління СБУ в АР Крим спільно з підрозділами Національної поліції та у взаємодії з Держслужбою з надзвичайних ситуацій.

15 кг вибухівки, протитанкові міни і гранатомет: СБУ виявила в Херсоні та на Донеччині схрони з бойовими засобами ураження 01
15 кг вибухівки, протитанкові міни і гранатомет: СБУ виявила в Херсоні та на Донеччині схрони з бойовими засобами ураження 02
15 кг вибухівки, протитанкові міни і гранатомет: СБУ виявила в Херсоні та на Донеччині схрони з бойовими засобами ураження 03
15 кг вибухівки, протитанкові міни і гранатомет: СБУ виявила в Херсоні та на Донеччині схрони з бойовими засобами ураження 04
15 кг вибухівки, протитанкові міни і гранатомет: СБУ виявила в Херсоні та на Донеччині схрони з бойовими засобами ураження 05
15 кг вибухівки, протитанкові міни і гранатомет: СБУ виявила в Херсоні та на Донеччині схрони з бойовими засобами ураження 06

Автор: 

СБУ (13276) Донецька область (9406) сховок (126) Херсонська область (6128)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
просто заначка на пенсию.
а вы о чем подумали?
показати весь коментар
18.10.2021 11:02 Відповісти
признавайтесь, кто прикопал на старость?)
показати весь коментар
18.10.2021 11:07 Відповісти
А вата казала що схрони тільки у бандер.
показати весь коментар
18.10.2021 11:11 Відповісти
Мне всегда было интересно, это СБУ каждую посадку со щупом и металлоискателем прочесывает, или шпиен закопав дает объявление "там то и там то зарыл взрывчатку, нашедшему -вознаграждение".
показати весь коментар
18.10.2021 16:27 Відповісти
 
 