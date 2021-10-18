15 кг вибухівки, протитанкові міни і гранатомет: СБУ виявила в Херсоні та на Донеччині схрони з бойовими засобами ураження. ФОТОрепортаж

СБУ виявила в Донецькій області та Херсоні ворожі схрони з бойовими засобами ураження. Серед вилученого - майже 15 кг вибухівки з детонаторами і протитанкові міни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, на Донеччині виявлено тайник з арсеналом зброї. Його виявлено у лісопосадці поблизу об’єкта енергетики, який забезпечує електрикою Маріуполь і ще декілька населених пунктів.

За оперативними даними, схрон у 2014 році облаштували учасники незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР" для вчинення диверсій на території регіону.

Під час огляду схованки правоохоронці вилучили:

майже 15 кг вибухівки у тротиловому еквіваленті,

4 детонатори,

1 ручний протитанковий гранатомет,

2 протитанкові міни ТМ-62м,

2 мінометні міни калібру 120 мм,

1 протипіхотну міну кругового ураження,

понад 1 тис. набоїв калібру 5,45 мм.

Дивіться: Сховок із патронами і вибухівкою виявили на околиці Світлодарська, - ООС. ФОТО

У Херсоні співробітники СБУ виявили тайник з військовими засобами ураження, який був прихований на околиці обласного центру.

Серед вилученого – 2 ящики з набоями до стрілецької зброї та 2 бойові гранати із запалами.

Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Заходи із викриття правопорушень проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, Головного управління СБУ в АР Крим спільно з підрозділами Національної поліції та у взаємодії з Держслужбою з надзвичайних ситуацій.











