Амфетамін, екстазі та ЛСД на 1 млн грн: Нацполіція ліквідувала масштабний канал збуту психотропних речовин на території Києва. ФОТОрепортаж

У Києві правоохоронці ліквідували канал збуту наркотиків майже на один мільйон гривень. Поліцейські затримали трьох осіб і вилучили речовини, схожі на амфетамін, канабіс, таблетки екстазі та ЛСД, а також обладнання для виготовлення наркотиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Під час реалізації оперативної інформації слідчі Деснянського управління поліції за оперативного супроводження співробітників Управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ викрили трьох чоловіків у збуті наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Києва. Фігурантів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий Деснянського управління поліції Дмитро Лінник зазначив, що уродженці Полтавщини, 1987, 1988 та 1990 років народження, налагодили канал постачання наркотиків у столицю: "У ході санкціонованих обшуків в автомобілях правопорушників та гаражних приміщеннях виявлено та вилучено речовини, схожі на наркотичні, а саме півтора кілограма амфетаміну, кілограм канабісу, 100 пігулок екстазі та ЛСД. Окрім цього з будинку, розташованого на території одного з селищ Полтавської області, ми вилучили спеціалізоване обладнання, яке використовувалось для виготовлення наркотиків. Усе вилучене направили на проведення відповідних експертиз".

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Це – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Слідчі за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури повідомили затриманим про підозру у вчиненні злочину, а суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до наркозлочину, аби притягнути їх до відповідальності.





Фото: сайт поліції