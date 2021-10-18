25 км траси Т-15-15, що веде до курортів Миколаївщини, відновлять до кінця року, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

25 кілометрів автодороги Т-15-15 Федорівка - Рибаківка - база відпочинку Лугове на Миколаївщині планують відновити до кінця 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на Facebook-сторінці "Укравтодору".

Зазначається, що в межах президентської програми "Велике будівництво" на перших 6 кілометрах дороги вже покладено перший шар покриття.

Зазначена дорога з'єднує міжнародну трасу М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ з курортними селищами Рибаківка, Лугове та Морське, розташованими в Миколаївській області.

Зараз на маршруті тривають роботи з асфальтування. Для посилення основи дороги і відновлення зношеного покриття дорожники поетапно влаштовують шар з піску, суміші ЩПС і СФОВ, а також крупнозернистого асфальтобетону.

"Паралельно ремонтуємо міст біля села Тузли. на час ремонту облаштовано тимчасову об’їзну дорогу поряд з основним проїздом. На самому мостовому переході наразі демонтовано старі плити їх замінять новими. Також будуть відремонтовані мостові опори та влаштовано тротуари", - розповіли в "Укравтодорі".

Всього до початку наступного курортного сезону планується оновити туристичний напрямок Т-15-15 по всій протяжності.

"У населених пунктах Тузли і Рибаківка, а також на базах відпочинку уздовж Чорноморського узбережжя буде виконано повний спектр робіт з облаштуванням супутньої інфраструктури. Тут встановимо 16 нових автопавільйонів, укладемо тротуарну і тактильну плитку, електроосвітлення та пішохідні переходи", - розповіли в "Укравтодорі" .

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що дороги, створені й оновлені за програмою "Велике будівництво", сприяють розвитку внутрішнього туризму і комфортним подорожам громадян по Україні.

Також дивіться: Міжнародну трасу М-25 повністю відновили в Ужгородському районі, - Закарпатська ОДА. ФОТОрепортаж





