Після потрапляння регіону в "червону зону" величезні черги на вакцинацію вишикувалися в Дніпрі. ФОТОрепортаж

Сьогодні в Дніпрі в усіх пунктах вакцинації величезні черги: люди прийшли отримати перше щеплення проти коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на uatv.ua.

Згідно з повідомленням, тільки у центрі вакцинації "Менора" в черзі зранку стояло приблизно 500 людей. Вони прийшли отримати першу дозу вакцини проти COVID-19. Багато хто каже, що прийшов тільки тому, що Дніпропетровська область перейшла у "червону" зону карантину.

Сьогодні, 18 жовтня, лише в цьому центрі мають вакцинувати 6000 людей. Це в 10 разів більше, ніж було у суботу, 16 жовтня.







