Після потрапляння регіону в "червону зону" величезні черги на вакцинацію вишикувалися в Дніпрі. ФОТОрепортаж

Сьогодні в Дніпрі в усіх пунктах вакцинації величезні черги: люди прийшли отримати перше щеплення проти коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на uatv.ua.

Згідно з повідомленням, тільки у центрі вакцинації "Менора" в черзі зранку стояло приблизно 500 людей. Вони прийшли отримати першу дозу вакцини проти COVID-19. Багато хто каже, що прийшов тільки тому, що Дніпропетровська область перейшла у "червону" зону карантину.

Сьогодні, 18 жовтня, лише в цьому центрі мають вакцинувати 6000 людей. Це в 10 разів більше, ніж було у суботу, 16 жовтня.

Також читайте: Школи Дніпра йдуть на канікули на тиждень раніше

+26
клюнув когут в макітру нарешті...
18.10.2021 14:00 Відповісти
+18
Так если мозгов нет, то никто уже не поможет!!! Несколько месяцем из каждого утюга - приходите ни каких очередей (и действительно у нас ни какой паники не было) Занимало макс. 20-30 мин, АГА ХЕР ВАМ!!! НЕ ПОЙДУ ПРИНЦИПИАЛЬНО, Я ЖЕ САМЫЙ УМНЫЙ!!! А теперь конечно, поперлись все как придурошные!!! ТАК ВАМ МУДАКАМ И НАДО, СТРАНА НЕ ПУГАННЫХ ИДИОТОВ!!!
18.10.2021 14:10 Відповісти
+13
да сам ты мудак, люди стоят не потому что ковида бояться, а потому что на жратчку заработать не смогут, разницу улавливаешь или после уколов у тебя мозги не работают??? В сл. году тебя раком будут ставить так ты будешь раз что тебя без очереди поставят??
18.10.2021 14:16 Відповісти
Всі антивакцинатори не хворіли на ковід. Тому вони не знають шо воно таке. І скоріш за все будуть проти поки самі не перехворіють. В мене на роботі є один такий. Кажу йому, я тобі цього не бажаю, а якщо захворієш то сам тоді захочеш вакцинуватися.
18.10.2021 15:02 Відповісти
ДОСИДЕЛИСЬ ЖИВОТНЫЕ ПОКА СНОВА ВСЁ СНАЧАЛА...... ИЗ ЗА ЭТИХ ПАДЛЮК КТО ЕЗДИЛ В ТРАНСПОРТЕ БЕЗ МАСОК ЗДОРОВЫЕ БУГАИ МОЛОДЁЖ МАЖОРКИ СОСВОИМИ БОТОКСНЫМИ ГУБИЩАМИ И ШТУКАТУРКОЙ БОЯЛИСЬ РАЗМАЗАТЬ ПО ФЭЙСУ КРАСКУ РАЗНОСИЛИ ЗАРАЗУ ПО СТРАНЕ . И ВОТ МЕСТ НЕТ ПОЧТИ....И ТЕПЕРЬ ТЕ КТО СОБЛЮДАЛ ПРАВИЛА, ПЕНСИОНЕРЫ И ЛЮДИ С БОЛЯЧКАМИ ХРОНИЧЕСКИМИ ВЫНУЖДЕНЫ ПОМЕРАТЬ ДОМА ТАК КАК ИЗ ЗА ЭТИХ МАКАК ТЕПЕРЬ НЕКУДА ЛОЖИТЬ БОЛЬНЫХ...(( заразили всю страну а теперь дошло что они ходячая зараза....((
18.10.2021 15:18 Відповісти
В том то и дело, что на ВАКЦИНАЦИЮ стоят, а не за прививкой
18.10.2021 16:32 Відповісти
Да уж.Медицинский диктат в чистом виде.Даже не так.Диктатура завёрнутая в блестящий фантик со значком тёщи пьющей воду.
18.10.2021 16:37 Відповісти
синагог как дворец императора древнего еврейского рима Каца..красивый..стенки мрамор..
18.10.2021 17:52 Відповісти
Вот странно. Можно ведь заключить социальный договор. Правительству надо уколоть чем побольше? Ок. Так колите физраствор желающим. И давайте те же сертификаты. И все довольны. И можно даже подкрутить статистику, как они умеют, и отменить маски. Страна ничего не потеряет. Только в плюсе будет.
19.10.2021 04:45 Відповісти
Головне здоров'я щоб було, тому що здоров'є ні за які гроші не купиш! краще бути здоровим,мати гарну освіту,дівчину, сім'я діти свої рідні,гарну роботу,ніж бути хворим та одиноким і нікому не потрібний!!!!
19.10.2021 05:22 Відповісти
