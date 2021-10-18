Переговори не допомогли: під Одесою чоловік підпалив будинок і підірвав себе гранатою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одеській області поліцейські розслідують самогубство 62-річного чоловіка і факт незаконного зберігання ним вогнепальної зброї

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції в Одеській області.

"Сьогодні вночі поліцейські приїхали на виклик жителя села Усатове, який погрожував здійснити самогубство. Кількагодинні перемовини та спроби правоохоронців запобігти непоправному результату не дали. Пояснюючи свої дії негараздами в житті, чоловік підпалив свій будинок, а згодом і сам загинув від вибуху гранати", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час невідкладного обшуку в домоволодінні загиблого працівники поліції виявили два пістолети, споряджену патронами автоматичну зброю та рештки гранати РГД-5. Усе це, а також тіло загиблого, направили на експертизу. Нині походження заборонених предметів встановлюється.

Слідчі кваліфікували подію за двома статтями Кримінального кодексу України: п. 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з поміткою "самогубство") та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Триває слідство.

Також читайте: 1 людина загинула, 8 поранені: до 8 років ув'язнення засуджено військовослужбовця, який кинув під час конфлікту гранату у відвідувачів кафе на Івано-Франківщині











