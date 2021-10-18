УКР
Переговори не допомогли: під Одесою чоловік підпалив будинок і підірвав себе гранатою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одеській області поліцейські розслідують самогубство 62-річного чоловіка і факт незаконного зберігання ним вогнепальної зброї

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції в Одеській області.

"Сьогодні вночі поліцейські приїхали на виклик жителя села Усатове, який погрожував здійснити самогубство. Кількагодинні перемовини та спроби правоохоронців запобігти непоправному результату не дали. Пояснюючи свої дії негараздами в житті, чоловік підпалив свій будинок, а згодом і сам загинув від вибуху гранати", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час невідкладного обшуку в домоволодінні загиблого працівники поліції виявили два пістолети, споряджену патронами автоматичну зброю та рештки гранати РГД-5. Усе це, а також тіло загиблого, направили на експертизу. Нині походження заборонених предметів встановлюється.

Слідчі кваліфікували подію за двома статтями Кримінального кодексу України: п. 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з поміткою "самогубство") та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Триває слідство.

Також читайте: 1 людина загинула, 8 поранені: до 8 років ув'язнення засуджено військовослужбовця, який кинув під час конфлікту гранату у відвідувачів кафе на Івано-Франківщині

Переговори не допомогли: під Одесою чоловік підпалив будинок і підірвав себе гранатою
Переговори не допомогли: під Одесою чоловік підпалив будинок і підірвав себе гранатою 02
Переговори не допомогли: під Одесою чоловік підпалив будинок і підірвав себе гранатою 03
Переговори не допомогли: під Одесою чоловік підпалив будинок і підірвав себе гранатою 04
Переговори не допомогли: під Одесою чоловік підпалив будинок і підірвав себе гранатою 05
Переговори не допомогли: під Одесою чоловік підпалив будинок і підірвав себе гранатою 06

+2
Ну и что?
Заявил о своем желании покончить с собой и даже вызвал полицию.
Покончил с собой, а полиция получила уголовное дело, которое сразу же раскрыла и закрыла.
В общем, каждый получил то, что ему нужно.
18.10.2021 16:32 Відповісти
+1
Еще это можно назвать провалом операции ))
18.10.2021 15:01 Відповісти
+1
Дослухайтеся до Сабакова та купіть камеру відеоспостереження. Він каже що, добре допомагає.
18.10.2021 15:45 Відповісти
Понавезли гранат с фронта, теперь по всей стране и будут взрываться ещё долгие годы
показати весь коментар
18.10.2021 15:02 Відповісти
может и не с фронта
показати весь коментар
18.10.2021 15:10 Відповісти
Не сталкивался в СА с гранатами-неужели на них не ставят серийный номер?
показати весь коментар
18.10.2021 16:17 Відповісти
Это такой же расходник как и патроны.
Там нет никакого смысла номер ставить.
показати весь коментар
18.10.2021 16:34 Відповісти
суровые одесситы однако...
показати весь коментар
18.10.2021 15:07 Відповісти
последствия коронавируса
показати весь коментар
18.10.2021 15:29 Відповісти
Полиция долго терпеливо по-украински объясняла этому русскогаварящему гаарячему мущине, шо всё будет хоршо, вот он всё правильно и понял.
показати весь коментар
18.10.2021 16:10 Відповісти
по ходу белочка у деда приключилась
показати весь коментар
18.10.2021 16:31 Відповісти
вьтнамский синдром
показати весь коментар
18.10.2021 17:50 Відповісти
 
 