3 500 нелегалів з країн Африки та Близького Сходу в'їхали в Україну під виглядом студентів, - СБУ. ФОТОрепортаж
Шахраї відкрили низку компаній з набору іноземних студентів. Але замість навчання використовували фірми для ввезення нелегалів.
Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
У спецслужбі зазначили, що більшість цих нелегалів прибули в Україну з країн підвищеного терористичного ризику.
"Для прикриття своєї діяльності, зловмисники створили низку фірм із набору іноземних студентів. Втім, замість навчання, "клієнти" використовували цей канал для подальшої легалізації в Україні, або як перевальний пункт до країн Європейського Союзу. Більшість іноземців були вихідцями з країн Африки та Близького Сходу", - сказано в повідомленні.
СБУ вийшла на учасників схеми в рамках кримінального провадження по каналах нелегальної міграції та фінансування міжнародних терористичних організацій.
В рамках розслідування за ч. 1 ст. 258-3 (створення або сприяння терористичної організації) Кримінального кодексу України в Києві та Дніпрі був проведений ряд обшуків. Правоохоронці вилучили комп'ютери, засоби зв'язку і електронні носії інформації, документи, в тому числі 3,5 тис. "особистих справ" іноземців, печатки фірм-контактерів і значні суми готівки.
А якщо цих організаторів посадити на довічне без права амністії чи зможуть вони знову організувати щось подібне?
Все прекрасно знают, что от этих фирм кормятся руководители вузов, - это просто скрытая форма коррупции.
Дипломы о высшем образовании фактически продаются, поскольку значительная часть иностранных студентов не в состоянии выучить материал и даёт взятки преподавателям, либо руководство вузов нагибает преподавателей, говоря, что студенты - "это ваши ставки", "это ваша зарплата".