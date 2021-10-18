3 500 нелегалів з країн Африки та Близького Сходу в'їхали в Україну під виглядом студентів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Шахраї відкрили низку компаній з набору іноземних студентів. Але замість навчання використовували фірми для ввезення нелегалів.

У спецслужбі зазначили, що більшість цих нелегалів прибули в Україну з країн підвищеного терористичного ризику.

"Для прикриття своєї діяльності, зловмисники створили низку фірм із набору іноземних студентів. Втім, замість навчання, "клієнти" використовували цей канал для подальшої легалізації в Україні, або як перевальний пункт до країн Європейського Союзу. Більшість іноземців були вихідцями з країн Африки та Близького Сходу", - сказано в повідомленні.

СБУ вийшла на учасників схеми в рамках кримінального провадження по каналах нелегальної міграції та фінансування міжнародних терористичних організацій.

В рамках розслідування за ч. 1 ст. 258-3 (створення або сприяння терористичної організації) Кримінального кодексу України в Києві та Дніпрі був проведений ряд обшуків. Правоохоронці вилучили комп'ютери, засоби зв'язку і електронні носії інформації, документи, в тому числі 3,5 тис. "особистих справ" іноземців, печатки фірм-контактерів і значні суми готівки.











