6 974 22

3 500 нелегалів з країн Африки та Близького Сходу в'їхали в Україну під виглядом студентів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Шахраї відкрили низку компаній з набору іноземних студентів. Але замість навчання використовували фірми для ввезення нелегалів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

У спецслужбі зазначили, що більшість цих нелегалів прибули в Україну з країн підвищеного терористичного ризику.

"Для прикриття своєї діяльності, зловмисники створили низку фірм із набору іноземних студентів. Втім, замість навчання, "клієнти" використовували цей канал для подальшої легалізації в Україні, або як перевальний пункт до країн Європейського Союзу. Більшість іноземців були вихідцями з країн Африки та Близького Сходу", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: 15 кг вибухівки, протитанкові міни і гранатомет: СБУ виявила в Херсоні та на Донеччині схрони з бойовими засобами ураження. ФОТОрепортаж

СБУ вийшла на учасників схеми в рамках кримінального провадження по каналах нелегальної міграції та фінансування міжнародних терористичних організацій.

В рамках розслідування за ч. 1 ст. 258-3 (створення або сприяння терористичної організації) Кримінального кодексу України в Києві та Дніпрі був проведений ряд обшуків. Правоохоронці вилучили комп'ютери, засоби зв'язку і електронні носії інформації, документи, в тому числі 3,5 тис. "особистих справ" іноземців, печатки фірм-контактерів і значні суми готівки.

3 500 нелегалів з країн Африки та Близького Сходу вїхали в Україну під виглядом студентів, - СБУ 01
3 500 нелегалів з країн Африки та Близького Сходу вїхали в Україну під виглядом студентів, - СБУ 02
3 500 нелегалів з країн Африки та Близького Сходу вїхали в Україну під виглядом студентів, - СБУ 03
3 500 нелегалів з країн Африки та Близького Сходу вїхали в Україну під виглядом студентів, - СБУ 04
3 500 нелегалів з країн Африки та Близького Сходу вїхали в Україну під виглядом студентів, - СБУ 05
3 500 нелегалів з країн Африки та Близького Сходу вїхали в Україну під виглядом студентів, - СБУ 06

нелегали (385) СБУ (13278)
Топ коментарі
+18
Теперь за счёт мошенников, в том числе и в погонах, отправьте этих "студентов" до дому, на хаус
показати весь коментар
18.10.2021 16:47 Відповісти
+12
а теперь спросите откуда у уволенного министра и его дамы с собачкой бабло на свадьбу и отдых несколько раз в год?
показати весь коментар
18.10.2021 16:55 Відповісти
+7
...от 10-тки с конфискацией..."студентов" -нах с пляжа!
показати весь коментар
18.10.2021 16:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот чего они все лезут к неверным.
показати весь коментар
18.10.2021 16:47 Відповісти
а чо бубочка не спрашивает?или те,кто бубочку к булаве усиленно подтаскивал?
показати весь коментар
18.10.2021 17:31 Відповісти
"...Мошенники открыли ряд компаний по набору иностранных студентов. Но вместо обучения использовали фирмы для ввоза нелегалов..."

А якщо цих організаторів посадити на довічне без права амністії чи зможуть вони знову організувати щось подібне?
показати весь коментар
18.10.2021 17:06 Відповісти
запросто...по кнопочному телефону разводить лохов-давно отработанній сценарий.
показати весь коментар
18.10.2021 17:32 Відповісти
Иудоглобализация предполагает создание новой исторической общности - глобальной биомассы.
показати весь коментар
18.10.2021 18:09 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 18:10 Відповісти
ты про новую историческую общность "савецкий нарот" очевидно?
показати весь коментар
18.10.2021 21:25 Відповісти
В Европу тоже разные конторы наверно миллионами привозят, а они забор от Лукашенко строят.
показати весь коментар
18.10.2021 18:22 Відповісти
И ктоэтим всем руководит? В Литву? Польшу? Украину?
показати весь коментар
18.10.2021 18:55 Відповісти
Всі нелегальні "студенти"- під дахом СБУ. Це їх бізнес. Нехай підуть на 7 км та на Привоз і побачать своїх підлеглих.
показати весь коментар
18.10.2021 18:59 Відповісти
Мне вот интересно - до каких пор будут существовать эти фирмы-посредники между студентами и вузами?
Все прекрасно знают, что от этих фирм кормятся руководители вузов, - это просто скрытая форма коррупции.
Дипломы о высшем образовании фактически продаются, поскольку значительная часть иностранных студентов не в состоянии выучить материал и даёт взятки преподавателям, либо руководство вузов нагибает преподавателей, говоря, что студенты - "это ваши ставки", "это ваша зарплата".
показати весь коментар
18.10.2021 19:25 Відповісти
Та, побоку. Эти "студенты" у нас не задержатся. У нас нужно чем-то заниматься, чтобы выжить. Им нужна Германия. Там можно целыми днями в носу ковыряться и на пособие жить. Правда, "жить" - слишком сильно сказано, но они у себя в пустыне столько бабла никогда не видели.
показати весь коментар
18.10.2021 21:01 Відповісти
Те кто может заплатить $6000 - $140000 поедут в Германию . Остальные останутся в Украине . Плодятся они быстро .
показати весь коментар
18.10.2021 21:20 Відповісти
Невозможно. Они едут не работать, а за халявой. В Украине нет халявы. Можно вполне неплохо получать, не хуже, по крайней мере, Польши, Чехии, но нужно работать.
показати весь коментар
18.10.2021 21:43 Відповісти
Если сравнить условия жизни в Афганистане и Украине то многие выбрали бы Украину . В Африке немало стран жители которых с удовольствием перебрались бы в Украину . Даже из Беларуси перезжают .
показати весь коментар
19.10.2021 01:50 Відповісти
Я же говорю, если работать или заниматься делом, то в Украине нормально можно себя чувствовать. Все эти "студенты" не будут здесь работать. Они едут за халявой, которой здесь нет, зато есть в Германии.
показати весь коментар
19.10.2021 16:21 Відповісти
Ну так теперь пусть ловят и отправляют на родину таких "студентов". Или Монастырскому ещё от Арсена Борисыча команды не поступило?
показати весь коментар
19.10.2021 11:43 Відповісти
ТАК ГДЕ ОНИ !!!???
показати весь коментар
19.10.2021 13:46 Відповісти
 
 