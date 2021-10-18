УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7221 відвідувач онлайн
Новини Фото
20 052 103

Нардепа від "Батьківщини" Івченка запідозрили у браконьєрстві через фото з риболовлі. ФОТО

Вадим Івченко опублікував у соцмережі фото з рибою, спійманою за допомогою браконьєрського "драча".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Політик похвалився великим уловом на рибалці, але потім поспішно видалив пост. "Сьогодні гарна риболовля. І все на вудку", - підписав він опубліковані кадри з повними відрами судака.

У коментарях до публікації рибалки зазначили, що на одному з фото видно, що нардеп використовує для риболовлі так званий "драч" - саморобне заборонене пристосування, яке складається зі спаяних або зварених разом декількох великих гачків.

Користувачі соцмереж нагадали, що за кожного виловленого таким чином судака потрібно сплатити штраф у розмірі 3500 гривень. За підрахунками рибалок, які перепостили скріншоти зі сторінки нардепа, Івченко через улов має заплатити понад 100 000 гривень штрафу.

Нардепа від Батьківщини Івченка запідозрили у браконьєрстві через фото з риболовлі 01

Нардепа від Батьківщини Івченка запідозрили у браконьєрстві через фото з риболовлі 02

Автор: 

браконьєрство (112) Івченко Вадим (27) фото (175) риболовля (54)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+59
Ну вот спрашивается...нахрена тебе уроду столько рыбы?? Тебе что жрать нечего?? У тебя денег нет и ты ее продать хочешь??
показати весь коментар
18.10.2021 19:01 Відповісти
+37
По-перше, треба визнати, що Тимошенко не відповідає за вчинки членів фракції "Батьківщина". По-друге, треба до кінця розібратися з тим, чи це насправді був "драч", у якій водоймі спіймали рибу і т.п.
показати весь коментар
19.10.2021 09:26 Відповісти
+36
Я думаю, що цим питанням має займатися відповідна служба. Виміряти рибу, зважити, з'ясувати на що саме зловили рибину, а тоді вже робити висновки. А так спостерігаємо лише галас навколо цієї ситуації...
показати весь коментар
19.10.2021 09:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Кажется либо все это по факту что нас хотят попросту отвлечь от реальных проблем,зачем делать столько хайпа на пустом месте, если так разбираться то зе должны уже лдавно оставить свои раб.места
показати весь коментар
19.10.2021 18:43 Відповісти
і ви праві.... коли підіймали тарифи та голосували про закон олігархів - розстріляли машину Зеленського. Випадково? - не думаю. Отак і тут... коли в Україні енергетичний колапс - ми судимо рибака)) Сміх!
показати весь коментар
20.10.2021 14:30 Відповісти
В мене таке враження, наче ви не орієнтуєтесь в реальнолсті. Чи легше стане від того, що ви весь фокус уваги привернули до цього Івченко? Чи може тарифи впадуть і землю перестануть продавати??? Чи може Зеля перестане офшори свої поповнювати? Вряд чи... краще давайте думати про те, що дійсно впливає на наш рівень життя, а не про рибака, який просто ловить рибу і не факт, що він її їсть... Це захоплення, а не добування їжі, скоріше за все.
показати весь коментар
20.10.2021 14:28 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 