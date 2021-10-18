Нардепа від "Батьківщини" Івченка запідозрили у браконьєрстві через фото з риболовлі. ФОТО

Вадим Івченко опублікував у соцмережі фото з рибою, спійманою за допомогою браконьєрського "драча".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Політик похвалився великим уловом на рибалці, але потім поспішно видалив пост. "Сьогодні гарна риболовля. І все на вудку", - підписав він опубліковані кадри з повними відрами судака.

У коментарях до публікації рибалки зазначили, що на одному з фото видно, що нардеп використовує для риболовлі так званий "драч" - саморобне заборонене пристосування, яке складається зі спаяних або зварених разом декількох великих гачків.

Користувачі соцмереж нагадали, що за кожного виловленого таким чином судака потрібно сплатити штраф у розмірі 3500 гривень. За підрахунками рибалок, які перепостили скріншоти зі сторінки нардепа, Івченко через улов має заплатити понад 100 000 гривень штрафу.