Нардепа від "Батьківщини" Івченка запідозрили у браконьєрстві через фото з риболовлі. ФОТО
Вадим Івченко опублікував у соцмережі фото з рибою, спійманою за допомогою браконьєрського "драча".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.
Політик похвалився великим уловом на рибалці, але потім поспішно видалив пост. "Сьогодні гарна риболовля. І все на вудку", - підписав він опубліковані кадри з повними відрами судака.
У коментарях до публікації рибалки зазначили, що на одному з фото видно, що нардеп використовує для риболовлі так званий "драч" - саморобне заборонене пристосування, яке складається зі спаяних або зварених разом декількох великих гачків.
Користувачі соцмереж нагадали, що за кожного виловленого таким чином судака потрібно сплатити штраф у розмірі 3500 гривень. За підрахунками рибалок, які перепостили скріншоти зі сторінки нардепа, Івченко через улов має заплатити понад 100 000 гривень штрафу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль