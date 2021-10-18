Найманця Косяка відправили під арешт. ФОТО
Суд заарештував найманця РФ Андрія, через якого окупанти блокують представників ОБСЄ на Донеччині.
Про це повідомляє Луганська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
"Сєвєродонецьким міським судом Луганської області до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - сказано в повідомленні.
У прокуратурі зазначили, що Косяка підозрюють у діяльності незаконних збройних формувань (ч. 2 ст. 260 КК України). Покарання за цією статтею - від 3 до 8 років позбавлення волі.
"За даними слідства, у 2017 році мешканець окупованого міста Алчевськ вступив до лав незаконного збройного формування "6-й окремий мотострілецький козачий полк ім. М. Платова" так званої "народної міліції ЛНР". Він служив "оператором відділення протитанкової керованої ракети"... здійснював спостереження за переміщенням підрозділів українських військових, передавав інформацію для координації і ведення бойових дій із застосуванням вогнепальної зброї, військової техніки та артилерійського озброєння", - розповіли про Косяка в прокуратурі.
Там також зазначили, що з липня 2021 року підозрюваний служить "офіцером-наглядачем Представництва Спеціального центру контролю та координації припинення вогню", що входить до складу так званої "народної міліції ЛНР".
Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року, безпосередньо під час спільного засідання ТКГ, російські збройні формування вдалися до грубої провокації: близько 10:45 група озброєних осіб із пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.
Оперативною групою ЗСУ був затриманий один найманець російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси.
ОБСЄ припинила свою місію з моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки, оскільки спостерігачів заблокували в готелях у Донецьку і Горлівці.
На організованих окупантами "пікетах" стверджують, що будуть блокуватимуть місію ОБСЄ, поки Україна не звільнить затриманого минулого тижня бойовика "ЛНР".
telegram заблокирован, facebook завис
Назвать этого выродка дерьмом, это даже оскорблением для него не
будет.
Для таких тварей, нужно специальный концлагерь построить и
создать там соответствующие условия.
Правы вы в одном: где 200 е. Можно немного 300 х, но с быстрым опять таки переходом в 200
с. Удачное, Донецкая область,1930-е годы
скоро туда вселятся вОнюшки с гармонями...
Репродукция с фотографии 1929 года
в Херсонской области имеется обширная территория, которая по климату является полупустыней или почти пустыней:
летом там + 57 С на солнце, а зимой - 26 С с постоянными пронизывающими ледяными ветрами.
В лагере построить кирпичный завод, чтобы твари-предатели работали там по 10 часов в сутки на обжиге кирпича.
В эту пустыню с жарой и пыльными бурями изуверская советская власть массово ссылала в 1930-х и в 1940-х гг раскулаченных украинских крестьян-тружеников.
Поле для анализа и откровенного ржача.
Начнём с того что, в сутки задержания обдроченца, никто не поленился и для всех показал полный разворот военного билета упоротого барана.
Всё чётко увидели номер (НР 31951) и... А вот дальше по пунктам)))
1. Когда-то (16.05.2015) в коротком бою взяли двух дятлов из парашостана Ерофеева и Александрова
Я тогда полностью расписал про полный идиотизм с документами в дырляндии-лугандоне и парашостане.
Теперь смотрим на документ очередного дятла)))) Опять лугандонский петух.
Тамошние кадровики вкупе с типографскими, решили не заморачиваться и теперь всем выдают "Военный билет" в отличии от прежних "Удостоверений". Да, там раньше писанина номера была, от руки, что само по себе смешно.
В новых бумажках, есть номер))) На первой странице, осталась графа ПОД ВНЕСЕНИЕ НОМЕРА ВРУЧНУЮ. Ну то таке))
2. Национальность наверное страшная у всех, если разрешено вносить по желанию))) А может, парашинцы из мордора, не разрешают местным обдроченцам писать "руцкий", этож *** не по феншую! А местная гопота, писать "украинец" сцит (как наш **********) ибо может получить отстрел коленных чашечек или не стальных яиц. В крайнем случае, загреметь на подваль...
3. Раздел 1. Общие сведения. Написано г. Алчевск Луганская область.
Вы видели хоть раз глобус Даунбаса? Я нет. Так вот вопрос, Луганская область ЧЕГО? Парашостана? Чечни? Евразии? Опять нескладуха. Ну нельзя же героям бАрьбы с афропольскими фоШиЗдами, дописывать ещё одно слово. Опять подваль светит...
4. У Андгрухи косяка, специальностей не было. Вааааще! Т.е. типа "наблюдатель обоСЦИКа", это тоже не специальность , а погоняло. И Анндгруха, нигде не учился. Зато, ***ть, борец с афропольскими фоШиЗдами. Вот так.
5. Про спорт промолчим. Там АднАзначнА - литробол с обязательными дисциплинами: выход силой из-за стола и подъём рюмки переворотом.
6. Даже местные красавицы, брезгуют такого петуха.
Ну и напоследок.
Эй, чуваки с наших неуважаемых органов. Вы зачем, НА ПЯТЫЕ сутки, замалевали рожу этого петуха и его ФИО?
Давно, было предупреждение что, очень многие вещи документируются не вами и вам дуракам в противоречие.
Это нормальное явление.
Рассмотрим книжечку под значок.
Может я слепой, но тут ....
1. Некое стойло под номером Л-15262, с номером типа приказа 146, выдаёт Андгрухе сей значок.
2. Не смотря на этот патриотизм, чувак со знаковой фамилией и другой войсковой части (Л 69647), издаёт свой приказ №1630. Т.е. перенаграждает обдроченца. Они там что, писюнами меряются?
3. Судя по военному билету петуха, он был выдан ему 22 апреля 2019 года, значок получил 25 ноября 2019 года. Наверное итоговую проверку по литроболу сдал на отлично.
Но в этой истории странно другое.
Наши странные органы объявляют что, в "2017 году житель оккупированного города Алчевска вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "6-й отдельный мотострелковый казачий полк им. М. Платова" так называемой "народной милиции ЛНР". Он служил "оператором отделения противотанковой управляемой ракеты".
А военный билет выдан аж 22.04.2019. Так что трудитесь идиоты дальше. Копайте и будет вам дуракам золото.
Может хоть до 10-ти процентов из европейцев дойдет что им говорят годами... Обидно... Мы же еще с 2014 года говорили, что это не сугубо наши - это общеевропейские проблемы!!! Они не верили(((