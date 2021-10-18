УКР
21 312 74

Найманця Косяка відправили під арешт. ФОТО

Суд заарештував найманця РФ Андрія, через якого окупанти блокують представників ОБСЄ на Донеччині.

Про це повідомляє Луганська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"Сєвєродонецьким міським судом Луганської області до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - сказано в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що Косяка підозрюють у діяльності незаконних збройних формувань (ч. 2 ст. 260 КК України). Покарання за цією статтею - від 3 до 8 років позбавлення волі.

Читайте також: Окупанти загрожують Україні, щоб їм повернули російського офіцера Косяка, затриманого під час розвідки українських позицій

"За даними слідства, у 2017 році мешканець окупованого міста Алчевськ вступив до лав незаконного збройного формування "6-й окремий мотострілецький козачий полк ім. М. Платова" так званої "народної міліції ЛНР". Він служив "оператором відділення протитанкової керованої ракети"... здійснював спостереження за переміщенням підрозділів українських військових, передавав інформацію для координації і ведення бойових дій із застосуванням вогнепальної зброї, військової техніки та артилерійського озброєння", - розповіли про Косяка в прокуратурі.

Там також зазначили, що з липня 2021 року підозрюваний служить "офіцером-наглядачем Представництва Спеціального центру контролю та координації припинення вогню", що входить до складу так званої "народної міліції ЛНР".

Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року, безпосередньо під час спільного засідання ТКГ, російські збройні формування вдалися до грубої провокації: близько 10:45 група озброєних осіб із пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.

Оперативною групою ЗСУ був затриманий один найманець російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси.

Читайте також: Звільнення взятого в полон найманця РФ Косяка можливе тільки в разі процедури обміну, - Бутусов

ОБСЄ припинила свою місію з моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки, оскільки спостерігачів заблокували в готелях у Донецьку і Горлівці.

На організованих окупантами "пікетах" стверджують, що будуть блокуватимуть місію ОБСЄ, поки Україна не звільнить затриманого минулого тижня бойовика "ЛНР".

Найманця Косяка відправили під арешт 01
Найманця Косяка відправили під арешт 02
Найманця Косяка відправили під арешт 03
Найманця Косяка відправили під арешт 04
Найманця Косяка відправили під арешт 05
Найманця Косяка відправили під арешт 06
Найманця Косяка відправили під арешт 07Найманця Косяка відправили під арешт 08

Автор: 

+44
Как упоительны в России вечера.
Балы, красавицы, лакеи, юнкера,
И вальсы Шуберта, и хруст французской булки,
Любовь, шампанское, закаты, переулки,
Как упоительны в России вечера.
показати весь коментар
18.10.2021 19:44 Відповісти
+32
Прожить всю жизнь в Украине и так ее ненавидеть...
Назвать этого выродка дерьмом, это даже оскорблением для него не
будет.
Для таких тварей, нужно специальный концлагерь построить и
создать там соответствующие условия.
показати весь коментар
18.10.2021 19:45 Відповісти
+32
Да ладно. Среди них ведь есть хорошие люди - примерно каждый 200-й.
показати весь коментар
18.10.2021 19:48 Відповісти
Косяк выкурив косяк-пошёл и накосячил...
показати весь коментар
18.10.2021 19:40 Відповісти
Как упоительны в России вечера.
Балы, красавицы, лакеи, юнкера,
И вальсы Шуберта, и хруст французской булки,
Любовь, шампанское, закаты, переулки,
Как упоительны в России вечера.
показати весь коментар
18.10.2021 19:44 Відповісти
Какая свальба без баяна, какой иван без звиздюлей
показати весь коментар
18.10.2021 20:11 Відповісти
Росіяни - це не народ в загальноприйнятому сенсі цього слова, а набрід, який виявляє яскраво виражені риси тварин. Це можна з повною підставою віднести як до цивільного населення, так і до армії. До речі, цих дикунів росіянами, вперше назвав Петро 1, тим самим натягнувши на цей набрід, історію Київської Русі.
показати весь коментар
18.10.2021 20:42 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 22:19 Відповісти
А гарманіст чисто путін-х..ло , нє ? Ану придивіться в кого зір хороший.
показати весь коментар
18.10.2021 21:37 Відповісти
Зір вже почав здавати . Але удмуртські риси явно промальовуються. Таки схожий на діда *********.
показати весь коментар
18.10.2021 23:57 Відповісти
Фу ***
показати весь коментар
18.10.2021 21:41 Відповісти
рассея ёпта.

показати весь коментар
18.10.2021 22:30 Відповісти
Ничего не изменилось, отъедь от мацквы на 30 км. , только народишка стало меньше, все узкоглазые, видать солнечная активност…
показати весь коментар
18.10.2021 23:52 Відповісти
закручинился парнишка
telegram заблокирован, facebook завис
показати весь коментар
19.10.2021 08:47 Відповісти
Прожить всю жизнь в Украине и так ее ненавидеть...
Назвать этого выродка дерьмом, это даже оскорблением для него не
будет.
Для таких тварей, нужно специальный концлагерь построить и
создать там соответствующие условия.
показати весь коментар
18.10.2021 19:45 Відповісти
каждый 13й - Иуда. статистика
показати весь коментар
18.10.2021 19:46 Відповісти
Да ладно. Среди них ведь есть хорошие люди - примерно каждый 200-й.
показати весь коментар
18.10.2021 19:48 Відповісти
Хороших в Дахау, плохих в Освенцим
показати весь коментар
18.10.2021 19:50 Відповісти
Можно просто в печь...
показати весь коментар
18.10.2021 20:14 Відповісти
Это где хорошие ? В орловщине, тамбовщине, или *************....
Правы вы в одном: где 200 е. Можно немного 300 х, но с быстрым опять таки переходом в 200
показати весь коментар
18.10.2021 21:50 Відповісти
Отакої! Хороші, і ті мертві.
показати весь коментар
19.10.2021 11:34 Відповісти
только денисовой такое не говорите - ониженашилюююююди....)
показати весь коментар
18.10.2021 21:09 Відповісти
изгнанная(раскулаченная) зимой из своих домов украинская семья.
с. Удачное, Донецкая область,1930-е годы

скоро туда вселятся вОнюшки с гармонями...
показати весь коментар
18.10.2021 22:23 Відповісти
Коллективизация в Украине. "кулака" с женой выселяют из деревни в Сибирь.
Репродукция с фотографии 1929 года

показати весь коментар
18.10.2021 22:25 Відповісти
скоро отсюда приедут заселять Донбас и делать его рюзьге...

показати весь коментар
18.10.2021 22:26 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2021 02:30 Відповісти
Есть в Украине подходящее место для спецлагеря, куда следует помещать на 15-20 лет выродков-предателей типа Косяка:

в Херсонской области имеется обширная территория, которая по климату является полупустыней или почти пустыней:

летом там + 57 С на солнце, а зимой - 26 С с постоянными пронизывающими ледяными ветрами.
В лагере построить кирпичный завод, чтобы твари-предатели работали там по 10 часов в сутки на обжиге кирпича.

В эту пустыню с жарой и пыльными бурями изуверская советская власть массово ссылала в 1930-х и в 1940-х гг раскулаченных украинских крестьян-тружеников.
показати весь коментар
19.10.2021 00:13 Відповісти
Не надо ничего строить! Есть урановые рудники для них
показати весь коментар
19.10.2021 11:06 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 19:45 Відповісти
пипец. я налоги плачу чтобы этот выродок жил. права человека? да кому такие права нужны? а какие права это животное соблюдало?
показати весь коментар
18.10.2021 19:45 Відповісти
Респект нашим дипломатам (во главе с Кулебой) и Президенту - можно себе представить, как на них сейчас давят Меркель, Макрон и пр..
показати весь коментар
18.10.2021 19:48 Відповісти
кому респект..дезертиру вагнергейту или офшоргейту а может амангейт... респект армии а зелениця трясеться и сцить в трусу бо не дай боже нову вилу в лондони заберуть це недоразумение вже гирше за януковича.
показати весь коментар
18.10.2021 22:14 Відповісти
Вагнергейт та інше - це одне, за це відповість. Але тут інше. Західні лідери не звертатимуться до військових іншої країни, вони смикатимуть (думаю, вже смикають) Кулебу та Зе, щоб того Косяка відпустили.
показати весь коментар
18.10.2021 22:21 Відповісти
осляче зеопудало віддало цемаха,котрого ще з значно більшими труднощами брали.То ж цього косякатого упира точно віддасть .
показати весь коментар
18.10.2021 23:52 Відповісти
А почему Андрея не показывают во всей красе? Зачем блурить? Страна должна знать в лицо своих "героев".
показати весь коментар
18.10.2021 19:48 Відповісти
Місія ОБСЄ і після цього буде гворити,що в нас громадянський конфлікт?
показати весь коментар
18.10.2021 19:48 Відповісти
В камеру к Чинарику?
показати весь коментар
18.10.2021 19:48 Відповісти
Ні. К Торнадо.
показати весь коментар
19.10.2021 02:27 Відповісти
ото и всё? а где харя "героя"? чи точно планируют обменять?
показати весь коментар
18.10.2021 19:52 Відповісти
Це аби янєлоха обізвав то була б харя по усіх ТВ й інтернетах, а так.... бубочку не чіпав то хай буде захована харя.
показати весь коментар
19.10.2021 02:26 Відповісти
В тюрьме его случайно об косяк башкой ударить, потому как зеля его всё равно отменяет, а он должен по справедливости понести наказание
показати весь коментар
18.10.2021 20:36 Відповісти
И, что? Только один раз???
показати весь коментар
19.10.2021 12:56 Відповісти
надо бы его по скрепному сразу на бутылку
показати весь коментар
18.10.2021 20:46 Відповісти
Покажите хлебало пида.аса.
показати весь коментар
18.10.2021 20:50 Відповісти
А зачем оно вам? Вата обычная...
показати весь коментар
18.10.2021 21:51 Відповісти
Оно жило среди нас и в трудный для страны час пошло нас убивать. Его должны узнать знакомые.
показати весь коментар
18.10.2021 22:10 Відповісти
Щось мені підказує ,що його "знайомі" сильно від нього не відрізняються. А ті ,що відрізняються ,й так за нього знають усе.
показати весь коментар
19.10.2021 00:02 Відповісти
Интресно, что наши СМИ сами сначала даже имя и фамилию его не объявляли, а уж когда его поименно затребовали террористы, взяв в заложники членов ОБСЕ, тогда и наши розродились на личные данные. Так что нужно получается запоребриковские СМИ читать.
показати весь коментар
18.10.2021 21:12 Відповісти
А де 115 стаття ККУ,про яку заявляли раніше наші ЗМІ? От,нехороші леді,мабуть таки точно вже запланували обміняти на якогось баригу і 115-у статтю "зашилили".
показати весь коментар
18.10.2021 21:52 Відповісти
Що ж це за закони по яких терорист і вбивця карається трьома роками ув"язнення? В якій країні таке можливо?
показати весь коментар
18.10.2021 22:10 Відповісти
В тій де наркомана і кретина обирають верховним головнокомандувачем.
показати весь коментар
19.10.2021 06:39 Відповісти
Була альтернатива?
показати весь коментар
19.10.2021 07:57 Відповісти
У зебілів, як і кацапів стирчать однакові роги і вони паляться з одного слова. Із 43 кандидатів в президенти вибрали інфантильного наркомана, шахрая і малороса. Була альтернатива? Треба вияснити, хто ті 73% і заборонити їм голосувати на 20 років.
показати весь коментар
19.10.2021 08:08 Відповісти
Хто пану заважав вибрати на його думку достойного з 43? Якщо не влаштовує вибір більшості то може треба змінити країну?
показати весь коментар
19.10.2021 08:43 Відповісти
Можливо. З таким відсотком ідіотів ця країна ще 100 років буде в злиднях.
показати весь коментар
19.10.2021 10:44 Відповісти
Странно... Должны ж были отпустить под личные обещания... Он же из этих, самых... как их... "партнеров по переговорам"! И против Бубочки он ничего не говорил.
показати весь коментар
18.10.2021 22:10 Відповісти
в 5 звездочную тюрьму малюськи)
показати весь коментар
18.10.2021 22:13 Відповісти
Граждане, вы внимательно посмотрите на корочку к гвардейскому значку.
Поле для анализа и откровенного ржача.
Начнём с того что, в сутки задержания обдроченца, никто не поленился и для всех показал полный разворот военного билета упоротого барана.
Всё чётко увидели номер (НР 31951) и... А вот дальше по пунктам)))
1. Когда-то (16.05.2015) в коротком бою взяли двух дятлов из парашостана Ерофеева и Александрова




Я тогда полностью расписал про полный идиотизм с документами в дырляндии-лугандоне и парашостане.
Теперь смотрим на документ очередного дятла)))) Опять лугандонский петух.


Тамошние кадровики вкупе с типографскими, решили не заморачиваться и теперь всем выдают "Военный билет" в отличии от прежних "Удостоверений". Да, там раньше писанина номера была, от руки, что само по себе смешно.
В новых бумажках, есть номер))) На первой странице, осталась графа ПОД ВНЕСЕНИЕ НОМЕРА ВРУЧНУЮ. Ну то таке))
2. Национальность наверное страшная у всех, если разрешено вносить по желанию))) А может, парашинцы из мордора, не разрешают местным обдроченцам писать "руцкий", этож *** не по феншую! А местная гопота, писать "украинец" сцит (как наш **********) ибо может получить отстрел коленных чашечек или не стальных яиц. В крайнем случае, загреметь на подваль...
3. Раздел 1. Общие сведения. Написано г. Алчевск Луганская область.
Вы видели хоть раз глобус Даунбаса? Я нет. Так вот вопрос, Луганская область ЧЕГО? Парашостана? Чечни? Евразии? Опять нескладуха. Ну нельзя же героям бАрьбы с афропольскими фоШиЗдами, дописывать ещё одно слово. Опять подваль светит...
4. У Андгрухи косяка, специальностей не было. Вааааще! Т.е. типа "наблюдатель обоСЦИКа", это тоже не специальность , а погоняло. И Анндгруха, нигде не учился. Зато, ***ть, борец с афропольскими фоШиЗдами. Вот так.
5. Про спорт промолчим. Там АднАзначнА - литробол с обязательными дисциплинами: выход силой из-за стола и подъём рюмки переворотом.
6. Даже местные красавицы, брезгуют такого петуха.
Ну и напоследок.
Эй, чуваки с наших неуважаемых органов. Вы зачем, НА ПЯТЫЕ сутки, замалевали рожу этого петуха и его ФИО?
Давно, было предупреждение что, очень многие вещи документируются не вами и вам дуракам в противоречие.
показати весь коментар
18.10.2021 22:13 Відповісти
Нагороджений дешевим китайським значком, челом по фамілії Полуполтінних. Ору!
показати весь коментар
18.10.2021 22:15 Відповісти
Коллекционарам сгодится.
Это нормальное явление.
показати весь коментар
18.10.2021 22:38 Відповісти
Каких 8 лет , 25 лет суеа должег , зеилю рыть.
показати весь коментар
18.10.2021 22:17 Відповісти
Продолжаем)))
Рассмотрим книжечку под значок.


Может я слепой, но тут ....
1. Некое стойло под номером Л-15262, с номером типа приказа 146, выдаёт Андгрухе сей значок.
2. Не смотря на этот патриотизм, чувак со знаковой фамилией и другой войсковой части (Л 69647), издаёт свой приказ №1630. Т.е. перенаграждает обдроченца. Они там что, писюнами меряются?
3. Судя по военному билету петуха, он был выдан ему 22 апреля 2019 года, значок получил 25 ноября 2019 года. Наверное итоговую проверку по литроболу сдал на отлично.
Но в этой истории странно другое.
Наши странные органы объявляют что, в "2017 году житель оккупированного города Алчевска вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "6-й отдельный мотострелковый казачий полк им. М. Платова" так называемой "народной милиции ЛНР". Он служил "оператором отделения противотанковой управляемой ракеты".
А военный билет выдан аж 22.04.2019. Так что трудитесь идиоты дальше. Копайте и будет вам дуракам золото.
показати весь коментар
18.10.2021 22:30 Відповісти
Может хоть так до ОБСЕ что-нибудь доходить станет, что они на 8-ом году войны хоть что-нибудь европейцам, тем самым у кого газ резко в 8 раз подорожал, объяснят?..

Может хоть до 10-ти процентов из европейцев дойдет что им говорят годами... Обидно... Мы же еще с 2014 года говорили, что это не сугубо наши - это общеевропейские проблемы!!! Они не верили(((
показати весь коментар
18.10.2021 22:42 Відповісти
Доки залп града не прилетить вони й не повірять.... така природа деяких людей.
показати весь коментар
19.10.2021 02:21 Відповісти
Редкое падло попалось. Жаль отпустят или обменяют.
показати весь коментар
18.10.2021 22:42 Відповісти
В чому "рідкісність" цієї падли ? В обдроченцях усі такі . Цей був трошки нахабніший або просто тупіший. Надів пов'язку ,як йому наказали і пішов розвідувати українські покинуті укріплення зі зброєю в руках .Нічого особливого в ньому немає.
показати весь коментар
19.10.2021 00:10 Відповісти
какой храбры зольдатен!)) ..еще и с ксивой и пасталетой на кармане..
показати весь коментар
19.10.2021 01:01 Відповісти
Косяк надо скурить.
показати весь коментар
19.10.2021 08:02 Відповісти
скурите его там
показати весь коментар
19.10.2021 08:20 Відповісти
Яке відношення має "офицер-надзиратель Представительства Специального центра контроля и координации прекращения огня", входящего в состав так называемой "народной милиции ЛНР"" до моніторингової місії ОБРЄ?
показати весь коментар
19.10.2021 08:50 Відповісти
 
 