Опорна школа на Дніпропетровщині отримала новий спортивний комплекс, - ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Перещепиному на Дніпропетровщині побудували спорткомплекс з біговими доріжками, майданчиками для баскетболу, волейболу і тенісу, а також зробили нове футбольне поле.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова обласної державної адміністрації Валентин Резніченко.

Реконструкцію в рамках програми "Велике будівництво" почали влітку 2021 року. Тепер 830 учнів Перещепинської опорної школи можуть займатися спортом у комфортних умовах

"Там зробили футбольне поле зі штучним покриттям. Є бігові доріжки, майданчики для баскетболу, волейболу та тенісу. А ще спеціальна зона для уроків з допризовної підготовки", - розповів Резніченко.

Як повідомлялося, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Кривому Розі йде масштабна реконструкція стадіону "Металург", де будуть займатися спортом 2 тисячі вихованців ДЮСШ, а також стадіону "Спартак", що є базою дитячо-юнацької спортивної школи ФК "Кривбас" .

Опорна школа на Дніпропетровщині отримала новий спортивний комплекс, - ОДА 01
Опорна школа на Дніпропетровщині отримала новий спортивний комплекс, - ОДА 02
Опорна школа на Дніпропетровщині отримала новий спортивний комплекс, - ОДА 03
Опорна школа на Дніпропетровщині отримала новий спортивний комплекс, - ОДА 04
Опорна школа на Дніпропетровщині отримала новий спортивний комплекс, - ОДА 05

А опалення коли школа отримає?
Зєля триндить, що газу достатньо.
19.10.2021 10:26 Відповісти
Оманське брехло ще не такого натриндить.
19.10.2021 10:33 Відповісти
Скільки вкрадено на цьому?
19.10.2021 10:31 Відповісти
Обратил внимание на футбольные незакрепленные ворота. На таких очень много детей угробилось.
19.10.2021 12:57 Відповісти
всё равно зрада.
20.10.2021 02:14 Відповісти
 
 