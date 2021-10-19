Опорна школа на Дніпропетровщині отримала новий спортивний комплекс, - ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Перещепиному на Дніпропетровщині побудували спорткомплекс з біговими доріжками, майданчиками для баскетболу, волейболу і тенісу, а також зробили нове футбольне поле.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова обласної державної адміністрації Валентин Резніченко.
Реконструкцію в рамках програми "Велике будівництво" почали влітку 2021 року. Тепер 830 учнів Перещепинської опорної школи можуть займатися спортом у комфортних умовах
"Там зробили футбольне поле зі штучним покриттям. Є бігові доріжки, майданчики для баскетболу, волейболу та тенісу. А ще спеціальна зона для уроків з допризовної підготовки", - розповів Резніченко.
Як повідомлялося, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Кривому Розі йде масштабна реконструкція стадіону "Металург", де будуть займатися спортом 2 тисячі вихованців ДЮСШ, а також стадіону "Спартак", що є базою дитячо-юнацької спортивної школи ФК "Кривбас" .
