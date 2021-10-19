Чоловік влаштував стрілянину в одному з ресторанів Києва: поранено співробітника. ФОТО

У закладі харчування між відвідувачем і охоронцем виник конфлікт, під час якого чоловік вистрілив з травматичної зброї в живіт працівнику. Зловмисника поліцейські затримали на місці, а постраждалого медики доставили в лікарню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що у закладі харчування на вулиці Хрещатик у співробітника вистрелив невідомий.

Як розповів заступник начальника відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Євген Болюбаш, правоохоронці з’ясували, що травми 33-річний потерпілий отримав під час конфлікту з відвідувачем: "Незнайомець нецензурно висловлювався у бік охоронця, а після дістав пістолет та вистрелив йому у живіт. Потерпілого доставили до лікарні, а 29-річного правопорушника за скоєння хуліганських дій ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України".

За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За скоєне зловмиснику загрожує до семи років ув’язнення.

Фото: сайт поліції