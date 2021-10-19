УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4163 відвідувача онлайн
Новини Фото
9 700 17

Чоловік влаштував стрілянину в одному з ресторанів Києва: поранено співробітника. ФОТО

У закладі харчування між відвідувачем і охоронцем виник конфлікт, під час якого чоловік вистрілив з травматичної зброї в живіт працівнику. Зловмисника поліцейські затримали на місці, а постраждалого медики доставили в лікарню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що у закладі харчування на вулиці Хрещатик у співробітника вистрелив невідомий. 

Як розповів заступник начальника відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Євген Болюбаш, правоохоронці з’ясували, що травми 33-річний потерпілий отримав під час конфлікту з відвідувачем: "Незнайомець нецензурно висловлювався у бік охоронця, а після дістав пістолет та вистрелив йому у живіт. Потерпілого доставили до лікарні, а 29-річного правопорушника за скоєння хуліганських дій ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України".

За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За скоєне зловмиснику загрожує до семи років ув’язнення.

Також дивіться: Під Києвом невідомий у камуфляжі стріляв по автомобілю із сім'єю: одну людину поранено, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чоловік влаштував стрілянину в одному з ресторанів Києва: поранено співробітника 01
Фото: сайт поліції

Автор: 

Київ (20051) Нацполіція (15439) стрілянина (1821)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Вот чисто интересно. Искать ксиву "журналиста" или "охранника" (это 3000грн. минимум). Ходить, оформлять зеленку, а потом разрешение на оружие. Купить тот травмат (Форт - от 18 000 грн.)

Чтобы потом, б@ять, с этим травматом пойти в ресторан, ужраться там в говно, постреляться с охранником и сесть на 10 лет ....
показати весь коментар
19.10.2021 12:11 Відповісти
+4
О том что Шарий так же любил пострелять в ресторане из травмата. Они братья по "разуму"
показати весь коментар
19.10.2021 12:06 Відповісти
+3
хачик,сразу видно черные волосы квадратом не испортишь
показати весь коментар
19.10.2021 11:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Брат Шария
показати весь коментар
19.10.2021 11:45 Відповісти
Вся фантазия? Или ВЫ о чем?
показати весь коментар
19.10.2021 11:56 Відповісти
О том что Шарий так же любил пострелять в ресторане из травмата. Они братья по "разуму"
показати весь коментар
19.10.2021 12:06 Відповісти
в толстовке поперся в ресторан.
показати весь коментар
19.10.2021 11:48 Відповісти
хачик,сразу видно черные волосы квадратом не испортишь
показати весь коментар
19.10.2021 11:50 Відповісти
хачики это грузины и армяне, а это судя по всему чурка
показати весь коментар
19.10.2021 12:00 Відповісти
хачики это исключительно армяне, хачик сокращённо от Хачатур - в дословном переводе "данный крестом", а хар - буквально "крест", "крестовина"
показати весь коментар
19.10.2021 12:38 Відповісти
т.е. слово "хачик" в переводе с армянского "крестик"
показати весь коментар
19.10.2021 12:39 Відповісти
А что ещё можно устроить в ресторане, кроме драки и стрельбы ?
Ну не пушкинские чтения ...
показати весь коментар
19.10.2021 11:56 Відповісти
Банабак? Отпустят.
показати весь коментар
19.10.2021 11:59 Відповісти
Вот чисто интересно. Искать ксиву "журналиста" или "охранника" (это 3000грн. минимум). Ходить, оформлять зеленку, а потом разрешение на оружие. Купить тот травмат (Форт - от 18 000 грн.)

Чтобы потом, б@ять, с этим травматом пойти в ресторан, ужраться там в говно, постреляться с охранником и сесть на 10 лет ....
показати весь коментар
19.10.2021 12:11 Відповісти
очень сомневаюсь, что за стрельбу из травмата хоть кто-то сел, хотя бы на полгода
показати весь коментар
19.10.2021 12:50 Відповісти
думаю садят, но мало

-степень телесных

-криминал в прошлом

-поведение в суде

.....

факторов много.

я бы садил бычьё.
показати весь коментар
19.10.2021 14:05 Відповісти
Причому ні за що. Охоронець очухається і буде далі жити, як нічого і не було. А мав би той відвідувач легального "макара" - була б зовсім інша картина. Сидів би за реального жмура...
показати весь коментар
19.10.2021 12:51 Відповісти
А причина конфликта? Фейсу контроля не прошёл?
показати весь коментар
19.10.2021 12:44 Відповісти
Ну может ты не в курсе, но во многие заведения Киева не пускают лиц кавзказских и закавказских национальностей
показати весь коментар
19.10.2021 12:53 Відповісти
Не в курсе..) Но тогда бы наверное написали - на входе...
И охранник кстати, явно не профи...
показати весь коментар
19.10.2021 12:59 Відповісти
 
 