У Києві чоловік влаштував погром у приймальні "слуги народу" Пашинної. ФОТОрепортаж

Невідомий увірвався до громадської приймальні депутатки міської ради та пошкодив майно, після чого намагався втекти. Спецпризначенці, що перебували неподалік місця події, оперативно затримали чоловіка. Зараз із ним спілкуються слідчі і з'ясовують мотиви скоєного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні близько 10:00 години до Печерського управління поліції надійшла інформація про те, що у приміщення громадської приймальні на вулиці Лютеранській хуліганить невідомий. На повідомлення негайно прибули спецпризначенці полку № 2", - розповіли в поліції.

Як повідомив начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва, на місці до правоохоронців звернувся помічник депутата міської ради, який повідомив обставини події: "До приміщення увірвався чоловік, розбив скло у вхідних дверях та замалював із балончика таблички. Далі порушник спустився на нижній поверх, де знаходяться щити електромережі, та вирвав звідти дроти. Отримавши повідомлення про подію, спецпризначенці полку поліції особливого призначення № 2, які знаходились неподалік, оперативно затримали 31-річного уродженця Полтавщини та передали слідчо-оперативній групі. Зараз із ним спілкуються слідчі та встановлюють мотиви скоєного".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловік влаштував стрілянину в одному з ресторанів Києва: поранено співробітника. ФОТО

У ході поверхневого огляду слідчі виявили та вилучили предмет, схожий на пневматичний пістолет та балончик з фарбою. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"За погодженням із Печерською окружною прокуратурою слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні цього злочину та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі", - повідомив Андрій Дуброва.

У коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ глава Печерського управління поліції Андрій Дуброва повідомив, що затриманий перебуває в стані алкогольного сп'яніння, а напад він пояснив тим, що нібито приймальня депутата Київради блокувала доступ до електрощитів будинку, хоча жодних скарг про це у правоохоронців немає.

"Він проживає в цьому будинку, у квартирі сестри. Він прийшов до офісу, погрожуючи пістолетом, почав хуліганити, розбив вікно вогнегасником, обмалював двері чорною фарбою, а потім пішов до щитка", - пояснив Дуброва.

За даними Цензор.НЕТ, хуліган увірвався до приймальні депутатки Київради Лілії Пашинної ("Слуга народу").





