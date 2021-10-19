УКР
У Києві чоловік влаштував погром у приймальні "слуги народу" Пашинної. ФОТОрепортаж

Невідомий увірвався до громадської приймальні депутатки міської ради та пошкодив майно, після чого намагався втекти. Спецпризначенці, що перебували неподалік місця події, оперативно затримали чоловіка. Зараз із ним спілкуються слідчі і з'ясовують мотиви скоєного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні близько 10:00 години до Печерського управління поліції надійшла інформація про те, що у приміщення громадської приймальні на вулиці Лютеранській хуліганить невідомий. На повідомлення негайно прибули спецпризначенці полку № 2", - розповіли в поліції.

Як повідомив начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва, на місці до правоохоронців звернувся помічник депутата міської ради, який повідомив обставини події: "До приміщення увірвався чоловік, розбив скло у вхідних дверях та замалював із балончика таблички. Далі порушник спустився на нижній поверх, де знаходяться щити електромережі, та вирвав звідти дроти. Отримавши повідомлення про подію, спецпризначенці полку поліції особливого призначення № 2, які знаходились неподалік, оперативно затримали 31-річного уродженця Полтавщини та передали слідчо-оперативній групі. Зараз із ним спілкуються слідчі та встановлюють мотиви скоєного".

У ході поверхневого огляду слідчі виявили та вилучили предмет, схожий на пневматичний пістолет та балончик з фарбою. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"За погодженням із Печерською окружною прокуратурою слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні цього злочину та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі", - повідомив Андрій Дуброва.

У коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ глава Печерського управління поліції Андрій Дуброва повідомив, що затриманий перебуває в стані алкогольного сп'яніння, а напад він пояснив тим, що нібито приймальня депутата Київради блокувала доступ до електрощитів будинку, хоча жодних скарг про це у правоохоронців немає.

"Він проживає в цьому будинку, у квартирі сестри. Він прийшов до офісу, погрожуючи пістолетом, почав хуліганити, розбив вікно вогнегасником, обмалював двері чорною фарбою, а потім пішов до щитка", - пояснив Дуброва.

За даними Цензор.НЕТ, хуліган увірвався до приймальні депутатки Київради Лілії Пашинної ("Слуга народу").

+35
С почином!
19.10.2021 14:29
+30
а чего это спецназовцы дежурят возле приемных слугнарида ????
19.10.2021 14:30
+27
19.10.2021 14:37
С почином!
19.10.2021 14:29
первая пошла,
не последняя.......

СВОБОДУ ПОГРОМЩИКАМ ЗЕ-ЛЬОНЫХ !
19.10.2021 14:33
а чего это спецназовцы дежурят возле приемных слугнарида ????
19.10.2021 14:30
Это нехороший поступок.
19.10.2021 14:31
НЕ ОСУЖДАЙ ЧЕЛОВЕКА,
В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ДОВЕДЕТ ПОГРОМ ДО КОНЦА
19.10.2021 14:34
Действительно, может он опыта набирается...
19.10.2021 14:41
началось
19.10.2021 14:32
Мабуть, досить скоро, слуги недоумка не будуть публічно афішувати свою присутність, а будуть збиратись у підпільніх вбиральнях. І будуть співати фієричну пісню з "Собачого серця" Булгакова про тяжкі літа.
19.10.2021 14:32
хоч і дурень, але респект і уважуха!
19.10.2021 14:32
19.10.2021 14:32
Нагородоти героя!
19.10.2021 14:32
У нас тепер сама "професійна" та "найкраща" Зе-влада! Ви, 73%, обрали це разом!
19.10.2021 14:34
Слуги вже дістали.
19.10.2021 14:34
не слуги, а прислуги
показати весь коментар
19.10.2021 15:20
19.10.2021 14:37
понатикували приймалень, вже і помалювати людині ніде!
19.10.2021 14:38
ну теперь если встречу спецназовца буду знать,что неподалеку приёмная слуги Урода.
19.10.2021 14:40
Оц-тоц первертоц, ЗЕ-слуга здорова,
Оц-тоц первертоц, кушает компот,
Оц-тоц первертоц, и мечтает снова
Оц-тоц первертоц, пережить налёт.
19.10.2021 14:48
Дістали слуги чоловіка!
19.10.2021 14:50
Нічого дивного це 100% виборець зеленого...
19.10.2021 14:53
Бідолага не витримав знущання над нарідом. Косоворотка розцінить це як самий тяжкий злочин за 2021 рік, але знущатися над своїми рабами не перестануть.
19.10.2021 15:11
со слугами ублюдка только так
19.10.2021 15:18
Это только в Киеве, или по всей стране началось?
19.10.2021 15:29
))) одразу згадався старий неполіткошерний анекдот:

В отделение милиции доставили военного и гражданского за то, что они вдвоем избили в троллейбусе еврея. Дежурный спрашивает офицера:

- Ну, рассказывайте, за что человека избили.

Военный объясняет:

- Еду я в троллейбусе, на одной из остановок заходит еврей и встает мне на ногу. Минуту стоит, две. Ну, думаю, через пять минут ногу не уберет - дам по морде.

- С вами все понятно, - говорит дежурный и обращается к гражданскому: - Ну а вы-то чего влезли?
Мужик:

- Ну, понимаете, какое дело: еду я в троллейбусе, смотрю - военный то на часы смотрит, то на еврея, то на часы - то на еврея, а потом как ёпнет! Ну я и подумал, что по всей стране началось...
20.10.2021 01:29
осення депрессоМинсттруация
19.10.2021 15:52
Слуги гнусавого і хрипатого урода , дістали не тільки цього полтавчанина , а і більшість мислящих украінців , які розуміють , що при владі банда крадіїв і маніпуляторів !
Гнати потрібно цю мафіозну банду негайно , так як скоро залишимося в холоді, голоді і без фінансового забезпечення , так як вигребуть все , що є у людей !😡
19.10.2021 16:53
Один кавеешний герой любив срати на коврик перед дверима...Сюжет,мабуть,звідтам...Тільки слуги його трохи урізноманітнили....Нітрохи не сумніваюсь,що то постановка...
19.10.2021 17:28
Розчарований своїм вибором ))))))))
19.10.2021 17:36
Даже на бытовом уровне эти ЗЕ-трари достали людей....
19.10.2021 18:15
Допив кінець епохи бідності і прийшов за добавкою
19.10.2021 20:16
"...устанавливают мотивы совершенного". Мотив один - З-А-Е-Б-А-Л-И !!!!!!!
19.10.2021 20:58
Цих "слуг" ще не стріляли?!!
Будуть...
19.10.2021 23:38
олигофрен местных комментаторов обчитался и поверил.
20.10.2021 02:33
 
 