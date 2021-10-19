Пов'язані з Медведчуком структури купували пальне з РФ за цінами, удвічі нижчими за ринкові, - ДБР. ВІДЕО+ФОТО
Співробітники Територіального управління Державного бюро розслідувань у Миколаєві перевіряють інформацію про постачання в Україну дизельного пального з РФ за заниженими цінами структурами, наближеними до народного депутата України (фракція "ОПЗЖ") Віктора Медведчука.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"За оперативною інформацією, на початку жовтня до одного з терміналів Миколаївського морського порту прибуло іноземне судно під прапором Панами. Через декілька днів цей же термінал прийняв інше іноземне судно під прапором однієї із країн ЄС. За документами, судна доставили на адресу українського товариства з обмеженою відповідальністю, що пов’язують з нардепом, нафтопродукти вагою більш ніж 30 тис. тонн кожне", - йдеться в повідомленні.
Встановлено, що задекларована постачальниками ціна була майже удвічі меншою за ринкову. Це дало змогу ділкам мінімізувати сплату обов’язкових митних платежів на мільйони гривень.
Також наголошується, що попереднім слідством встановлено, що ці судна за останній рік заходили у порти Російської Федерації і товар має російське походження.
У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) працівниками ДБР із залученням спеціалістів з регіональної торгово-промислової палати та Держмитслужби проведено переогляди затриманих суден та заявленого до розмитнення товару, під час яких відібрано зразки палива, які направлено на дослідження з метою підтвердження заявленої якості та коду Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.
За результатами експертизи слідчими ДБР буде вжито відповідні процесуальні заходи.
Також під час розслідування перевіряється можлива причетність та питання притягнення до відповідальності посадових осіб.
глянуть бы фабулу.... очень интересно. может я чего пропустил и теперь нельзя купить за границей дешевле чем "рыночная цена". кстати, а на каком рынке цену брали?
Інша справа, що потім кум ***** продавав ГСМ в Україні по ринковій ціні і за рахунок скидки ***** фінансував антиукраїнську діяльність ворогів всередині України
А криминал-то в чём, в том что это был обман чтобы уйти от налогов, а на самом деле топливо покупали по рыночной цене?
Ездили бусом в Москву по товар
Доезжаем да границы /назадназад/
Приходит таможенник /он не на смене/
Берет мзду /ранее озвученную/ и прошли таможенный осмотр
В поезде лежала книга на столе на купе /там плата за таможенный осмотр /
До последнего ничего не менялось кроме суммы и способа передачи