Пов'язані з Медведчуком структури купували пальне з РФ за цінами, удвічі нижчими за ринкові, - ДБР. ВІДЕО+ФОТО

Співробітники Територіального управління Державного бюро розслідувань у Миколаєві перевіряють інформацію про постачання в Україну дизельного пального з РФ за заниженими цінами структурами, наближеними до народного депутата України (фракція "ОПЗЖ") Віктора Медведчука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За оперативною інформацією, на початку жовтня до одного з терміналів Миколаївського морського порту прибуло іноземне судно під прапором Панами. Через декілька днів цей же термінал прийняв інше іноземне судно під прапором однієї із країн ЄС. За документами, судна доставили на адресу українського товариства з обмеженою відповідальністю, що пов’язують з нардепом, нафтопродукти вагою більш ніж 30 тис. тонн кожне", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що задекларована постачальниками ціна була майже удвічі меншою за ринкову. Це дало змогу ділкам мінімізувати сплату обов’язкових митних платежів на мільйони гривень.

Також наголошується, що попереднім слідством встановлено, що ці судна за останній рік заходили у порти Російської Федерації і товар має російське походження.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) працівниками ДБР із залученням спеціалістів з регіональної торгово-промислової палати та Держмитслужби проведено переогляди затриманих суден та заявленого до розмитнення товару, під час яких відібрано зразки палива, які направлено на дослідження з метою підтвердження заявленої якості та коду Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

За результатами експертизи слідчими ДБР буде вжито відповідні процесуальні заходи.

Також під час розслідування перевіряється можлива причетність та питання притягнення до відповідальності посадових осіб.

Медведчук Віктор (1717) росія (67364) паливо (900) ДБР (3707)
+5
при чому тут митники, якщо таким чином ***** проплачував антиукраїнську діяльність свого кума?
показати весь коментар
19.10.2021 15:45 Відповісти
+4
Ну и? Сколько таможенников уже на нарах в СИЗО?
показати весь коментар
19.10.2021 15:37 Відповісти
+3
молодцы. а таможенники которые таможили груз по липовой цене они как? пострадают я надеюсь? а точно есть уверенность что он не получил скидку у кума?
глянуть бы фабулу.... очень интересно. может я чего пропустил и теперь нельзя купить за границей дешевле чем "рыночная цена". кстати, а на каком рынке цену брали?
показати весь коментар
19.10.2021 15:38 Відповісти
"Было установлено, что задекларированная поставщиками цена была почти в два раза меньше рыночной. Это позволило дельцам минимизировать уплату обязательных таможенных платежей на миллионы гривен. Источник:
показати весь коментар
19.10.2021 15:47 Відповісти
само собою менші митні збори, це однозначно. але там на літру виходило на копійку менше митних зборів, але за рахунок ціни - кум ***** отримував гривню зайвого навару на літрі ГСМ (ну, грубо кажучи) на фінасування антиукраїнської діяльності.
показати весь коментар
19.10.2021 15:52 Відповісти
пнх, дебіл безграмотний. А там - навчися читати і сприймати текст інфи.
показати весь коментар
19.10.2021 16:17 Відповісти
Мито сплачується від індикативної вартості, а не контрактної. Крім того, виникає більше податкове навантаження при продажі товара, придбаного за нижчими цінами, але реалізованого за ринковими. Так що бюджет не постраждає..
показати весь коментар
20.10.2021 14:40 Відповісти
при наявності документів (накладних) від постачальника, підтверджених митниками його країни наші митники зобов'язані розмитити по вказаній в накладній ціні.
Інша справа, що потім кум ***** продавав ГСМ в Україні по ринковій ціні і за рахунок скидки ***** фінансував антиукраїнську діяльність ворогів всередині України
показати весь коментар
19.10.2021 15:49 Відповісти
После того как потужный рехворматор имени 144 рехворм Петька по требованию одессской мафии и своего дружбана Труханова убрал из Одессы Саакашвили, ниодин тамошний таможенник не притеснен и не обижен
показати весь коментар
19.10.2021 15:49 Відповісти
Пфф..., навіть закони приймали під разові схеми, а постанови кму, то взагалі на добу/тиждень
показати весь коментар
19.10.2021 15:51 Відповісти
От гадина . Будемо сподіватися , що років через кількакнадцять це буде доказане в суді.
показати весь коментар
19.10.2021 15:38 Відповісти
Странное дело. Весь мир знает что Панама ето центр контрабанды и офшоров притом все продолжают с ней торговать и отправлять туда деньги.
показати весь коментар
19.10.2021 15:47 Відповісти
Фуфломет начитался наслушался Бигусов Гнапов и прочих Лещенко? Болван одноклеточный...
показати весь коментар
19.10.2021 15:53 Відповісти
вам, 73/43%зебілам навіть не буду пояснювати, що означає "судно під прапором Панами"...
показати весь коментар
19.10.2021 15:53 Відповісти
Нужно расследовать закупкой бени угля по ценам в 2+ раза выше рыночных.
показати весь коментар
19.10.2021 15:49 Відповісти
Мордор может продавать по каким угодно ценам - тамошние холопы за всё заплатят, не только за подарки Мертвечуку.
А криминал-то в чём, в том что это был обман чтобы уйти от налогов, а на самом деле топливо покупали по рыночной цене?
показати весь коментар
19.10.2021 15:50 Відповісти
Дружбан Ведмедчука Вадим Новинский каже что рюсскае мавзолейное бабло самое чистое в Мире,не верите спросите у миллиардерши Оксаны Марченко.... русский мир блин...
показати весь коментар
19.10.2021 15:51 Відповісти
Фишка тут в другом....Почему Кучма сдал Лазаренко американцам?типа Панамский паспорт Паши был лишь намеком,что спасти себя...,Кучмисты Ведмедчуки...,вы и правда идиоты....
показати весь коментар
19.10.2021 15:58 Відповісти
Питання хто дахував оборудки з )(уйлом ?!
показати весь коментар
19.10.2021 16:15 Відповісти
А то что автотаз собирает у нас то всем пох
показати весь коментар
19.10.2021 16:51 Відповісти
"Завіз по заниженим цінам...внаслідок чого заплатив менше податків"...Це абсолютна дурниця,бо ніхто ніколи не доведе і не дасть зрозумілого визначення,що таке "занижена ціна"...Тут треба підходити з іншого кінця - є задекларована ціна - добавте не більше тридцяти відсотків прибутку і забороніть посередництво...Внесіть це в закон і слідкуйте за продажем товару тут,щоб не перевищувались оті самі тридцять відсотків,яких цілком достатньо для успішного бізнесу...Просто і ефективно...
показати весь коментар
19.10.2021 17:05 Відповісти
Типа купил по 20, когда все платили по 40?
показати весь коментар
19.10.2021 21:38 Відповісти
Есть тут такая фишка. Ведь в РФии топливо действительно дешевле почти в два раза и газ тоже. А в Украине почему дороже? Та я предполагаю что такая накрутка от власти происходит до сих пор. Так что ничего нового в этой инфе нет.
показати весь коментар
19.10.2021 22:21 Відповісти
Я сам хорошо был знаком с таможней
Ездили бусом в Москву по товар
Доезжаем да границы /назадназад/
Приходит таможенник /он не на смене/
Берет мзду /ранее озвученную/ и прошли таможенный осмотр
В поезде лежала книга на столе на купе /там плата за таможенный осмотр /
До последнего ничего не менялось кроме суммы и способа передачи
показати весь коментар
20.10.2021 14:14 Відповісти
Українці в УНР 1918-1921 теж "любили" своїх ворогів, зрадників а закінчилося це тим що українці їли своїх дітей під час Геноциду 1933. З тих пір нічого не змінилося. Українці "унікальні" в світі і ця "унікальність" приносить смерть українцям.
показати весь коментар
20.10.2021 16:08 Відповісти
 
 