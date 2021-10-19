П'ять українських нацгвардійців уперше візьмуть участь у змаганнях за звання найкращого воїна California National Guard. ФОТОрепортаж

П'ятеро військовослужбовців Національної гвардії України вперше візьмуть участь у змаганнях California National Guard в США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Міністерство внутрішніх справ України повідомляє в фейсбуці.

"5 військовослужбовців Національної гвардії України вперше візьмуть участь у змаганнях за звання кращого воїна California National Guard", - йдеться в повідомленні.

Змагання проходитимуть з 25 по 29 жовтня на базі тренувальних центрів Національної гвардії штату Каліфорнія "Кемп Сан-Луїс-Обіспо" і "Кемп Робертс".

"Минулого тижня в Міжнародному центрі підготовки підрозділів НГУ завершилася підготовка наших гвардійців до участі в змаганнях", - відзначили в МВС.

