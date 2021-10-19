П'ять українських нацгвардійців уперше візьмуть участь у змаганнях за звання найкращого воїна California National Guard. ФОТОрепортаж
П'ятеро військовослужбовців Національної гвардії України вперше візьмуть участь у змаганнях California National Guard в США.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Міністерство внутрішніх справ України повідомляє в фейсбуці.
"5 військовослужбовців Національної гвардії України вперше візьмуть участь у змаганнях за звання кращого воїна California National Guard", - йдеться в повідомленні.
Змагання проходитимуть з 25 по 29 жовтня на базі тренувальних центрів Національної гвардії штату Каліфорнія "Кемп Сан-Луїс-Обіспо" і "Кемп Робертс".
"Минулого тижня в Міжнародному центрі підготовки підрозділів НГУ завершилася підготовка наших гвардійців до участі в змаганнях", - відзначили в МВС.
Топ коментарі
+3 Александр Костченко
показати весь коментар19.10.2021 17:22 Відповісти Посилання
+2 Олександр Рем
показати весь коментар19.10.2021 16:32 Відповісти Посилання
+2 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар19.10.2021 16:52 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вопрос стоит почему!
Разгонять мирные протесты?
Охранять трусливое ничтожество, которое влезло в кресло президента?
Сильно это полицейским государством и диктатурой попахивает.
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Guard_(United_States) The National Guard is part of the reserve components of the United States Army and the United States Air Force. It is a military reserve force composed of National Guard military members or units of each state and the territories of Guam, the Virgin Islands, Puerto Rico, and the District of Columbia, for a total of 54 separate organizations.
Резервисты то пиар для плебса а для истеблишмета это именно ВВ