УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11129 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
3 317 23

П'ять українських нацгвардійців уперше візьмуть участь у змаганнях за звання найкращого воїна California National Guard. ФОТОрепортаж

П'ятеро військовослужбовців Національної гвардії України вперше візьмуть участь у змаганнях California National Guard в США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Міністерство внутрішніх справ України повідомляє в фейсбуці.

"5 військовослужбовців Національної гвардії України вперше візьмуть участь у змаганнях за звання кращого воїна California National Guard", - йдеться в повідомленні.

Змагання проходитимуть з 25 по 29 жовтня на базі тренувальних центрів Національної гвардії штату Каліфорнія "Кемп Сан-Луїс-Обіспо" і "Кемп Робертс".

"Минулого тижня в Міжнародному центрі підготовки підрозділів НГУ завершилася підготовка наших гвардійців до участі в змаганнях", - відзначили в МВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США підтримають оборонні реформи України для досягнення членства в НАТО, - Остін

Пять українських нацгвардійців уперше візьмуть участь у змаганнях за звання найкращого воїна California National Guard 01
Пять українських нацгвардійців уперше візьмуть участь у змаганнях за звання найкращого воїна California National Guard 02
Пять українських нацгвардійців уперше візьмуть участь у змаганнях за звання найкращого воїна California National Guard 03
Пять українських нацгвардійців уперше візьмуть участь у змаганнях за звання найкращого воїна California National Guard 04
Пять українських нацгвардійців уперше візьмуть участь у змаганнях за звання найкращого воїна California National Guard 05
Пять українських нацгвардійців уперше візьмуть участь у змаганнях за звання найкращого воїна California National Guard 06
Пять українських нацгвардійців уперше візьмуть участь у змаганнях за звання найкращого воїна California National Guard 07
Пять українських нацгвардійців уперше візьмуть участь у змаганнях за звання найкращого воїна California National Guard 08
Пять українських нацгвардійців уперше візьмуть участь у змаганнях за звання найкращого воїна California National Guard 09

Автор: 

Каліфорнія (29) оборона (4881) США (24146) військові навчання (2798) змагання (234) Національна гвардія (1624)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
это не чехам краповые береты продавать)))
показати весь коментар
19.10.2021 17:22 Відповісти
+2
А що не так з екіпіровкою? Тюнінг? А що для тебе "тюнинг"?
показати весь коментар
19.10.2021 16:32 Відповісти
+2
Ну как жеж...а тесак-рембоид? А навешать на винтовку коллиматор, фонарь, лазерный целеуказатель и подствольный термоядерный бластер?
показати весь коментар
19.10.2021 16:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если это солдаты, то почему они в подчинении МВД?
показати весь коментар
19.10.2021 16:14 Відповісти
Потому что нацгвардия подчинена МВД.
показати весь коментар
19.10.2021 16:47 Відповісти
Я в курсе этого.
Вопрос стоит почему!
Разгонять мирные протесты?
Охранять трусливое ничтожество, которое влезло в кресло президента?
показати весь коментар
19.10.2021 18:03 Відповісти
Потому что такое законодательство. Раньше ведь тебя наверное не волновали такие нюансы?
показати весь коментар
19.10.2021 18:32 Відповісти
Меня все волнует, особенно "нюансы законодательства", позволяющие неким личностям, иметь под рукой полицейские силы, оснащенные бронетехникой и артиллерией.
Сильно это полицейским государством и диктатурой попахивает.
показати весь коментар
19.10.2021 22:25 Відповісти
Тому-що є певні нюанси у застосуванні армії у час, коли не оголошено військовий стан.
показати весь коментар
19.10.2021 20:52 Відповісти
Экипировочка конечно куценькая для спецназа, да и оружию профессионалов требуется тюнинг. Есть ещё над чем работать и куда деньги эффективно тратить, а не как обычно
показати весь коментар
19.10.2021 16:16 Відповісти
А що не так з екіпіровкою? Тюнінг? А що для тебе "тюнинг"?
показати весь коментар
19.10.2021 16:32 Відповісти
Тут сейчас куча диванных спецов объявится. Осеннее обострение.
показати весь коментар
19.10.2021 16:48 Відповісти
Ну как жеж...а тесак-рембоид? А навешать на винтовку коллиматор, фонарь, лазерный целеуказатель и подствольный термоядерный бластер?
показати весь коментар
19.10.2021 16:52 Відповісти
Странно конечно, что такие вопросы появляются и тем более в 2021-м году. Неужели так трудно посмотреть фоторепортажи с соревнований, в чём там народ воюет, а в особенности соседей, которые могут повоевать непосредственно против нас и задать самому себе простой вопрос : а чем мы на всё это можем ответить? Это очень трудно сделать, невозможно, ГУГЛе не работает или клавиатура заедает или в каком-то своём сказочном мире события разворачиваются. А есть ещё группы неких "фрилансеров", которые зафулены по самую макушку и уже воевали против нас, или мы будем десятилетиями наступать на одни и те же грабли и обсуждать обсуждаемое
показати весь коментар
19.10.2021 17:23 Відповісти
Що і необхідно було довести. Ти повний профан як в екіпіровці так і в зброї, і за купою понтового тексту намагаєшся сховати своє невігластво.
показати весь коментар
19.10.2021 18:50 Відповісти
Поедут наши на соревнования в США, вот там и посмотрим и на экипировку и на оружие американцев. И не дай боже оно будет таким же, как и у наших. Я тебя найду здесь в комментах, "профессиАНАЛ"
показати весь коментар
19.10.2021 19:02 Відповісти
Ну ти й дІбіл! Амери використовують М-4 від Кольт, наші Z-15 від Зброяр. Як вони можить бути однакові?!!!
показати весь коментар
19.10.2021 19:15 Відповісти
Об AR-очной системе НЕ , не слышал?... О дополнительном оборудовании на оружие, при проведении спецопераций? Фотосеты с соревнований смотрел когда нибудь, причём по всему миру? Не замечал некоего сходства , а не ОДИНАКОВОСТИ, между всеми ведущими СПН мира, при чём как полицейского, так и военного спектра? Отдельно внимание расисянам не уделял случайно, так как они основной противник и готовятся именно против нас?.. Всё спасибо, не отвечай мне больше ничего, я понял. Отож мы и в гавне, в том числе и из-за подобных сказочных персонажей, рвущихся спорить до всирачки
показати весь коментар
19.10.2021 19:26 Відповісти
Дібілоід, для чого на змаганнях з практичної стрільби додаткове обладнання на зброї? Яке відношення, взагалі, Нац.гвардія має до проведення спец.операцій?!!! Для тебе тюнинг зброї полягає в причіпленому ліхтарику, ЛЦВ та коліматорі? Ти взагалі не розумієш поняття "тюніг зброї"?!!!
показати весь коментар
19.10.2021 19:43 Відповісти
А де пишуть, що спецназ?Це солдати Нац. Гвардії України. Справжній спецназ це ССО!
показати весь коментар
19.10.2021 16:36 Відповісти
Только вот НГУ и НГ штата Калифорния - совсем разные вещи...
показати весь коментар
19.10.2021 16:50 Відповісти
Нацгвардия и наша и американская, это внутренние войска, они заточены, чтобы решать проблемы с собственным населением, странно что в коментах их путают с ВСУ. Нацгвардия если шо должна зачищать Майданы, поэтому вострга они не вызыаают
показати весь коментар
19.10.2021 17:16 Відповісти
Не так. Американская Нац.Гвардия - это, в сущности, резервисты.
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Guard_(United_States) The National Guard is part of the reserve components of the United States Army and the United States Air Force. It is a military reserve force composed of National Guard military members or units of each state and the territories of Guam, the Virgin Islands, Puerto Rico, and the District of Columbia, for a total of 54 separate organizations.
показати весь коментар
19.10.2021 17:23 Відповісти
И ..? .Нацгвардия США не вводилась в LA когда негры бунтовали? Не боролась с последствиями ураганов и т.д.? Не подымалась по тревоге когда Q публика штурмовпла кэКапитолий и т.д . Не выполняет функции ВВ внутренних войск и т.д
Резервисты то пиар для плебса а для истеблишмета это именно ВВ
показати весь коментар
19.10.2021 18:17 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2021 18:19 Відповісти
это не чехам краповые береты продавать)))
показати весь коментар
19.10.2021 17:22 Відповісти
 
 