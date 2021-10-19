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Новини Фото Коронавірус і карантин
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МОЗ показав моторошні фото з COVID-лікарні: Пацієнти в тяжкому стані і потребують кисню. ФОТОрепортаж

Міністерство охорони здоров'я показало перевантажені COVID-відділення лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, пресслужба міністерства опублікувала відповідні фото в Facebook.

На кадрах видно умови роботи медиків, перевантажені палати з хворими COVID-19.

Багато людей перебувають у важкому стані і потребують кисневої підтримки.

Також МОЗ опублікував кадри з вивезенням з відділень померлих від коронавірусу пацієнтів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 94,2% українців, госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня, не були вакциновані.

Також читайте: 94,2% українців, госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня, не були вакциновані, - МОЗ

МОЗ показав моторошні фото з COVID-лікарні: Пацієнти в тяжкому стані і потребують кисню 01
МОЗ показав моторошні фото з COVID-лікарні: Пацієнти в тяжкому стані і потребують кисню 02
МОЗ показав моторошні фото з COVID-лікарні: Пацієнти в тяжкому стані і потребують кисню 03
МОЗ показав моторошні фото з COVID-лікарні: Пацієнти в тяжкому стані і потребують кисню 04
МОЗ показав моторошні фото з COVID-лікарні: Пацієнти в тяжкому стані і потребують кисню 05
МОЗ показав моторошні фото з COVID-лікарні: Пацієнти в тяжкому стані і потребують кисню 06
МОЗ показав моторошні фото з COVID-лікарні: Пацієнти в тяжкому стані і потребують кисню 07
МОЗ показав моторошні фото з COVID-лікарні: Пацієнти в тяжкому стані і потребують кисню 08
МОЗ показав моторошні фото з COVID-лікарні: Пацієнти в тяжкому стані і потребують кисню 09
МОЗ показав моторошні фото з COVID-лікарні: Пацієнти в тяжкому стані і потребують кисню 10
МОЗ показав моторошні фото з COVID-лікарні: Пацієнти в тяжкому стані і потребують кисню 11
МОЗ показав моторошні фото з COVID-лікарні: Пацієнти в тяжкому стані і потребують кисню 12
МОЗ показав моторошні фото з COVID-лікарні: Пацієнти в тяжкому стані і потребують кисню 13
МОЗ показав моторошні фото з COVID-лікарні: Пацієнти в тяжкому стані і потребують кисню 14
МОЗ показав моторошні фото з COVID-лікарні: Пацієнти в тяжкому стані і потребують кисню 15
МОЗ показав моторошні фото з COVID-лікарні: Пацієнти в тяжкому стані і потребують кисню 16
МОЗ показав моторошні фото з COVID-лікарні: Пацієнти в тяжкому стані і потребують кисню 17
МОЗ показав моторошні фото з COVID-лікарні: Пацієнти в тяжкому стані і потребують кисню 18
МОЗ показав моторошні фото з COVID-лікарні: Пацієнти в тяжкому стані і потребують кисню 19
МОЗ показав моторошні фото з COVID-лікарні: Пацієнти в тяжкому стані і потребують кисню 20
МОЗ показав моторошні фото з COVID-лікарні: Пацієнти в тяжкому стані і потребують кисню 21
МОЗ показав моторошні фото з COVID-лікарні: Пацієнти в тяжкому стані і потребують кисню 22
МОЗ показав моторошні фото з COVID-лікарні: Пацієнти в тяжкому стані і потребують кисню 23
МОЗ показав моторошні фото з COVID-лікарні: Пацієнти в тяжкому стані і потребують кисню 24
МОЗ показав моторошні фото з COVID-лікарні: Пацієнти в тяжкому стані і потребують кисню 25
МОЗ показав моторошні фото з COVID-лікарні: Пацієнти в тяжкому стані і потребують кисню 26
МОЗ показав моторошні фото з COVID-лікарні: Пацієнти в тяжкому стані і потребують кисню 27
МОЗ показав моторошні фото з COVID-лікарні: Пацієнти в тяжкому стані і потребують кисню 28
МОЗ показав моторошні фото з COVID-лікарні: Пацієнти в тяжкому стані і потребують кисню 29
МОЗ показав моторошні фото з COVID-лікарні: Пацієнти в тяжкому стані і потребують кисню 30
МОЗ показав моторошні фото з COVID-лікарні: Пацієнти в тяжкому стані і потребують кисню 31
МОЗ показав моторошні фото з COVID-лікарні: Пацієнти в тяжкому стані і потребують кисню 32
МОЗ показав моторошні фото з COVID-лікарні: Пацієнти в тяжкому стані і потребують кисню 33
МОЗ показав моторошні фото з COVID-лікарні: Пацієнти в тяжкому стані і потребують кисню 34
МОЗ показав моторошні фото з COVID-лікарні: Пацієнти в тяжкому стані і потребують кисню 35
МОЗ показав моторошні фото з COVID-лікарні: Пацієнти в тяжкому стані і потребують кисню 36

Автор: 

лікарня (1364) карантин (18172) МОЗ (5400) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+62
Друзья, в ближайшее время разномастные мошенники и официальные власти начнут призывать вас сменить летнюю шину на зимнюю. Алчные производители шин, псевдоинженеры, продажные журналисты и блогеры со всех щелей будут уговаривать вас заплатить космические деньги за абсолютно ненужный и даже опасный продукт. Не поддавайтесь и не становитесь рабами мирового шинного закулисья. Зимняя шина-фейк. Вот несколько фактов о которых умалчивает современная наука и производители.
В СССР не было зимней шины, но это не мешало великому народу противостоять пин@осам аж до самого развала СССР
Зимние шины придумала финская компания Nokian в 1934 году, но до сих пор не поставляют их на внутренний рынок. Вас это не смущает?
Состав зимних шин неизвестен и до конца не изучен. Шинная мафия продает нам какую-то непонятную смесь.
На зимних шинах разбиваются и гибнут еще больше, чем на летних. Зимняя шина не дает 100% гарантии от ДТП. Тогда зачем нас загоняют на шиномонтаж?
Зимой можно использовать максимум всесезонку и то только после обсуждения с вашим личным шиномонтажником. Однажды мой дедушка вылетел на жигуле в лоб грузовику, но благодаря летним шинам не удержался на траектории и слетел в кювет. Вторая удача - он не был пристегнут и вылетел через лобовое в стог сена. В итоге, у деда ни царапины! Думайте!
Еще 70 лет назад они говорили, что достаточно двух зимних шин, позавчера, что нужно четыре, вчера советовали четыре с шипами, а завтра заставят покупать сразу шесть шин. Не будьте покорной биомассой!
Все мои друзья гонщики используют зимой исключительно летнюю десятилетнюю лысую шину, и никто ни разу не попадал в аварию, а некоторые даже побеждали в престижных соревнованиях.
У моего приятеля есть знакомый владелец шиномонтажа, он меняет зимние шины клиентам, но сам ездит исключительно на сликах и категорически против зимних шин.
В последнее время умные люди задают важный вопрос: зачем нужно было придумывать зимнюю шину, если можно было сразу изменить климат?
В Конституции ничего не написано про обязательное использование зимних шин. © сеть
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19.10.2021 17:16
+59
Побольше таких фото для всяких антиваксеров и антимасочников.
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19.10.2021 17:03
+37
насыпай еще антиваксерам!
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19.10.2021 17:02
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І доречі - схоже це харківська інфекційна лікарня на Г. Сталінграда
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19.10.2021 20:23 Відповісти
каждый свой выбор сделал -так шо нех скулить ...
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19.10.2021 20:27 Відповісти
В анализах кала вакцинированных всё чаще обнаруживают чуждую человеку микрофлору...нас ожидают жуткие мутации, хорошо что все уколотые мужики становятся импотентами, а женщины бесплодными. Один только "Спутник V" без побочек...айда в раисю в вакцитуры !!! Дайош бойкот всем пиндоским и эгегейским шмурдякам !!!
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19.10.2021 20:37 Відповісти
От би канадійських та гамериканських антиваксерів у ці наші лікарні на тиждень, щоб ці курви чорнороті згадали, як воно хворіти в Україні, особливо, коли грошей немає.
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19.10.2021 21:01 Відповісти
Кажись там дед того, скопытился.....
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19.10.2021 21:26 Відповісти
я реально не розумію цього поділу на прихильників і противників вакцин. Це справа особиста і НІЯК не впливає на рознесення хвороби. І правильно тут пишуть - відвідайте онколікарні міські-там жах не менший, але ніхто не переймається тим, нібито онкологія пішла на перерву. вгамуйтесь вже!
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19.10.2021 21:28 Відповісти
Дятел, невже ти до цих пір не зрозумів суті? Вакцина - не чудо-панацея, але сильно зменшує відсоток тих, кому потрібне буде стаціонарне лікування та реанімація. Так у реанімацію, і навіть під ШВЛ, може загриміти і вакцинована людина, але вірогідність цього набагато нижча, а от коли лікарня буде забита під зав'язку хворими через антиваксерську маячню, то шанси у всіх будуть однаково низькими - і у тих дев'яти, що не вакцинувалися, і у того одного, що вакцинувався, бо банально вгледіти за всіма не вийде.
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19.10.2021 21:59 Відповісти
за дятла можна і отримати. якщо в дитинстві на навчили, то так і помреш невихованим. А по суті - перечитай ще раз - це ОСОБИСТА справа. Я не писав ні за ні проти.
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20.10.2021 00:03 Відповісти
Ты - идиот. ЛИЧНЫМ дело будет тогда, клгда будешь сидеть дома не высовывая нос.
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21.10.2021 14:17 Відповісти
довбо..бам.

альтернативою вакцинації під час епідемій може бути карантин.

з правом військовим "стріляти на ураження"
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21.10.2021 20:50 Відповісти
этому тупому стаду ссы в очи, оно будет про росу петь! их заставят по почке сдавать, огни выполнят, женой поделиться , для общего иммунитета и это сделают! Это стадо , ведомое на убой , так боится за свои никчемные жизни! Я веду овцу резать, а она тулится до меня, потому что овчарку боится...Колитесь, овцы!
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22.10.2021 18:23 Відповісти
Особиста справа це коли ти живеш у лісі, а не у суспільстві.
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19.10.2021 22:04 Відповісти
почему людей минздрав не лечит людей и доводит до состояния когда надо давать кислород ? Ивермектин дешевое и эффектвное средство от КОВИДА . Витамин Д и Цинк с витамином С делают свое дело .
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19.10.2021 21:55 Відповісти
Закривайте вже всю країну на замок - хай всі сидять без роботи по хатах
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19.10.2021 22:10 Відповісти
Сегодня последствия работы зомбоящика..Утро Одесса трамвай примерно 9.00 куча пенсов и все в масках...и я случайно чихнул Прямо змеиное кубло истерическое...маску оденьте!!!! ааа!!!!...и сразу 5-6 мест освободилось
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19.10.2021 22:37 Відповісти
куда этот баласт совка прет с утра....
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20.10.2021 10:54 Відповісти
Часть на рынок, часть платить коммунальные после получения пенсии и еще часть дышать воздухом на Лузановку
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20.10.2021 14:02 Відповісти
чеканутые..все через инет заплотить можно
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20.10.2021 15:48 Відповісти
По своим неотложным делам
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27.10.2021 22:19 Відповісти
Я сам таких хитрожопых "случайно чихающих без маски" ненавижу, хоть и не пенс.
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23.10.2021 15:18 Відповісти
Світ поділився на дві категорії - дурнів та вакцінованих. Може ковід зробить світ розумнішим - прибере дурнів з ватним мозком. Дарвін рулить.

Лежати в ліжку вдома і відчувати, що наближається пісець? Коли повітря не вистачає до уссячки. Коли від прогулянки в парк та сидіння на лавці стає гірше?
Врятувався тим, що рухався. Хочете відчути таке? Не вакцінуйтесь. ВАМ це НЕ ТРЕБА.
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19.10.2021 22:41 Відповісти
на два : дурні вакциновані і не дурні невакциновіні!
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22.10.2021 18:25 Відповісти
Дарвін рулить. рулит все правильно..людям со слабым иммунитетом вакцина не поможет...а с нормальным переболееют но легко...
тем более что это не вакцина, а испытательный материал...который еще и очень быстро устаревает в связи с мутацией короны...
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19.10.2021 22:46 Відповісти
Брихня. Катись на мокша.ру
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19.10.2021 23:23 Відповісти
А хворим хтось рівень вуглекислого газу виміряв до того, як їх киснем накачувати?
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19.10.2021 22:54 Відповісти
что толку их под ИВЛ ложить , на спину, когда сдавливается 2/3 легких! там тогда такой застой, плюс кислород віпаливает легкие!
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22.10.2021 18:27 Відповісти
Бач, є сенс - вмирають.
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22.10.2021 18:49 Відповісти
Ну шо? Поснимали маски, аблизьяны? А ведь было всем время вакцинироваться! Три месяца! Жрите!
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19.10.2021 23:20 Відповісти
почему в странах с более менее правдивой статистикой и большим процентом вакцинированного населения смертность о короны высокая, и вакцинированные дохнут только в путь?? Почему Исландия, Швеция, Финляндия запретили хвалёную Модерну по причине осложнений на сердце? Подопытные кролики могут на это ответить??
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20.10.2021 09:46 Відповісти
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/ https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/

Врать не хорошо!
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20.10.2021 15:47 Відповісти
стадо может только мычать и несогласных затоптать, усираясь за свои НИКЧЕМНЫЕ жизни!
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22.10.2021 18:28 Відповісти
https://bykvu.com/ua/bukvy/prykhylnyky-upts-mp-vlashtuvaly-u-kyievi-aktsiiu-proty-vaktsynatsii-foto/ Прихильники УПЦ МП влаштували у Києві акцію проти вакцинації, - фото

У вівторок, 19 жовтня, прихильники Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) влаштували у Києві акцію протесту з вимогою припинити вакцинацію населення. Про це повідомляє кореспондент https://bykvu.com/ #Букв.
Кілька сотень учасників акції прийшли під будівлю Верховної Ради. Потім вони вирушили на Хрещатик через Маріїнський парк.
Прихильники УПЦ МП не вигукували жодних гасел, лише гучно молилися. Учасники ходи принесли із собою плакати з антивакцинаторськими надписами та хрести. Акція була мирною.

https://bucket-bykvu.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/10/20211019-IMG_2807-scaled.jpg

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https://bucket-bykvu.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/10/20211019-IMG_2837-scaled.jpg

https://bucket-bykvu.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/10/20211019-IMG_2849-scaled.jpg

https://bucket-bykvu.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/10/20211019-IMG_2857-scaled.jpg

https://bucket-bykvu.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/10/20211019-IMG_2878-scaled.jpg

https://bucket-bykvu.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/10/20211019-IMG_2879-scaled.jpg
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19.10.2021 23:33 Відповісти
пора бы и власть применить к бабезянам -
газком и водичной из брандсбойта посвятить и дубинкой перекрестить !

к вере в Христа это не имеет никакого отношения !
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20.10.2021 00:38 Відповісти
Понятно что московские попы раскачивают. Но в принципе сомневающихся можно понять. Потому что у власти не существует внятной политики по этому вопросу а с ней и внятной информации
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20.10.2021 09:48 Відповісти
Ну если уже эти вышли, то точно нужно вакцинироваться!
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20.10.2021 12:16 Відповісти
это обычная секта
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20.10.2021 12:17 Відповісти
Опзж тут потратились прилично
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27.10.2021 22:22 Відповісти
Все лето на пунктах вакцинации пусто было, а теперь такое. Блин, люди, если вы дебилы, то может лучше не жить?
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20.10.2021 00:45 Відповісти
Я слетал в Египет, там сейчас сезон, Воздух день + 35, море + 30, Воздух ночью + 28, к отлету холодать трохи стало, ночь до + 24. Основное требование - сертификат о вакцинировании. Ковидом не болел и не собираюсь, вакцинировался еще в июне - июле, все ОК! А ты Оксана сиди на попе ровно и чеши свой кокос...
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21.10.2021 16:38 Відповісти
Самоизолируйся и сиди не отсвечивай, и здесь не воняй, жди когда вирусы пропадут на планете вместе с такими дятлами как сам, чеши кокос...
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22.10.2021 15:02 Відповісти
https://www.vidal.ru/drugs/******************/analogs
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20.10.2021 01:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8wx-rbT-gLw
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20.10.2021 01:43 Відповісти
Та якось пофіг, коли літом УСІ познімали маски, бо море поколіно, і досі УСІ ходять без масок, то про що тут можна говорити. Хто не хоче допомогти собі сам, тому і Бог не допоможе.

Переживаю щоб буферна доза вакцини була доступна, а то для депутатів то вона точно буде доступна.
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20.10.2021 01:47 Відповісти
Дания ,Исландия ,Швеция ,отказались от всех ковидных ограничений и принудительного вакцинирования ,живут в обычном доковидном режиме, и не мрут ,потому что не следуют протоколам большой фармы
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20.10.2021 08:40 Відповісти
Десь больша фарма, а десь большой ******, типу тебе. Данія, рівень вакцинації 83%, тому вони і скасували обмеження, далі витрачати час на бота або дегена не бачу сенса.
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20.10.2021 15:08 Відповісти
Кислорода нет? ..... ЕСТЬ ! тогда этот репортаж провокация. А борзописцы сволочи.
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20.10.2021 02:25 Відповісти
просто Минздрав этими картинками хочет напугать те 80 % антиваксеров, которые с их пещерным обскурантизмом отказываются прививаться даже при том, что в Украине массово доступны лучшие западные вакцины.

Эпидемия уже длится два года, а привились на сегодняшний день только лишь 20 % населения Украины..
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20.10.2021 04:07 Відповісти
Ну привився так сиди собі і спокійно сопи в дирочки. Тобі вже не загрожує ніякий ковід. І хай тебе не хвилює моє здоров'я.
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20.10.2021 06:58 Відповісти
чи здохне конкретно якийсь антиваксер Олєкса,мене конкретно мало ї..е.

мало їб..ло би,але витрати на його лікування лягають на бюджет..часто-і похорони...
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21.10.2021 21:02 Відповісти
Подивіться на справу інакше: витрати на ковід почасти збільшили надходження до домогосподарств медичних працівників. І то не на дурняк, а за важку працю. Інакше б і ці кошти вкрали зелені суки. А кого доведеться лікувати, ми наперед не знаємо. Інша справа, що цей дядько, може зайняти місце доброї людини. Але так буває.
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24.10.2021 19:03 Відповісти
Ще не показали тільки розп'ятого мальчіка в трусиках.
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20.10.2021 06:55 Відповісти
Ти мабуть зі зеобнутихнавсюголову ?.. Такі все поперекручують. Про мальчіка вигадка нічим не підтверджена крім нібито свідчень однієї жіночки. А тут тобі купу фото надали -- невіриш, йди попросись в лікарню подивись -- можеш "утки" там повиносить почистить трохи для профілактики мізків
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20.10.2021 09:56 Відповісти
Вот вы упоротый... Как можно вообще верить в этот бред???😡
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20.10.2021 14:33 Відповісти
Вот вы упоротый... Как можно вообще верить в этот бред???
Теперь вьі аргументируйте!
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20.10.2021 23:24 Відповісти
Главное шо тебя насадили на бутылку
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20.10.2021 14:13 Відповісти
к сожалению уровень вранья у вакцинаторов достигает невозможного . почему ? да потому что статистика согласно возовским стандартам пишется особенным образом , в чем особенность спросит неискушинная ертва вакнионой пропоганды? а ведь ответ простой , моз и воз вносят в число невакцинированых тех людей которые приняли первую дозу и вплоть до принятия второй они официально считаются невакцинироваными . или же если дело идет о одноразовой вакцине то они считают невакцинированым человека принявшего вакцинув в течении 15 дней после принятия оной , то есть человек принял первую дозу модерны или пфайзера .заразился от нее попал в большничку ,а там официально его считают невакцинированым , вот вам и большие деньги фармы ,не будьте глупыми люди ,это всего лишь большие деньги . и вдевяносто случаев неправильный протокол лечения болезни
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20.10.2021 08:19 Відповісти
"озу модерны или пфайзера .заразился от нее "
FACEPALM
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20.10.2021 09:51 Відповісти
Да.к сожалению не все это понимают
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20.10.2021 14:31 Відповісти
Дания ,Исландия ,Швеция , полностью вышли из ковидных ограничений и мандатов , это значит что есть правительства свободные от влияния большой фармы ,
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20.10.2021 08:27 Відповісти
Согласись! Есть и приматы, наподобие... с атрофированым мозгом!
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20.10.2021 08:52 Відповісти
...при этом в этих станах 90% вакцинированых, пропагандон ты набутылочный
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20.10.2021 14:14 Відповісти
Данія 76,78%, Швеція 70,95% вакциновані Ісландія не знайшов https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/
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20.10.2021 15:46 Відповісти
Ісландія-84

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
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21.10.2021 21:04 Відповісти
В Украине вакцинация идет медленно взвязи с нехваткой чипов
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20.10.2021 09:42 Відповісти
так больше прививок больше фото)) какие антиваксеры, посмотрите статистику прививок и роста заболеваний! кто привился тому переживать нечего) сидит довольный и счастливый, а кто не привился его дело, привитым они же не наносят вреда, правильно? Шмурдяка вколоть себя не уважать)
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20.10.2021 11:58 Відповісти
вьі алконавтьі, что одеколон пить научились будете другим про "шмурдяк" расказьівать? тьху!
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20.10.2021 22:36 Відповісти
Снимал фотограф-художник.
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20.10.2021 12:07 Відповісти
Это всё фейк. Фото специально снимают.это не больные. Так же видосы снимают для ЛЖЕсми.типа 1+1 . А вы продолжайте верить.самим не смешно?
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20.10.2021 14:28 Відповісти
Киснем дихати не можна, він робить тяжкі опіки слизової оболнки. А от чому не використовують лазерну терапію? Адже сеанс на 10 хвилин піднімає рівень кисню в крові до щонайменше 98%. ЧОМУ НЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЛАЗЕРНУ ТЕРАПІЮ? Чи не тому, що хочуть аби більше вимерло і стало ще більше покаліченого народу?..
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20.10.2021 15:16 Відповісти
Вообще-то аспирин на 146% лечит коронавирус за три дня. И рак любой. Лечит

Почему не лечат аспирином ковид и рак, ПОЧЕМУ??? Это мировой заговор масонов, не иначе
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20.10.2021 16:57 Відповісти
Короче кажучи, МОЗ України проводить цілеспрямоване винищення народу -ГЕНОЦИД!!!
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20.10.2021 15:17 Відповісти
висновок,базований на тому,що МОЗ не визнає методику Красноголовця по відстрілу вірусів лазером науковою..
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21.10.2021 20:57 Відповісти
Стадо неляканих ідіотів-антиваксерів трохи налякане.
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20.10.2021 20:42 Відповісти
Поразительно!
Какое количество людей, измученных своей нелноценностью, ищет самоутверждения в отказе от вакцинирования!
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21.10.2021 14:24 Відповісти
православно московські зомбі скоро дойдуть до заперечення існування атомів та молекул

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21.10.2021 20:54 Відповісти
Ковид-страшная болезнь. Хуже смерти, чем от удушья не придумаешь. И даже многие из тех, кто выздоровел, будут страдать одышкой всю оставшуюся жизнь.
Короче-вакцинируйтесь! Хотя вакцина-не стопроцентная гарантия. Но ничего другого не придумано.
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23.10.2021 12:53 Відповісти
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