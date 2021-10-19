МОЗ показав моторошні фото з COVID-лікарні: Пацієнти в тяжкому стані і потребують кисню. ФОТОрепортаж

Міністерство охорони здоров'я показало перевантажені COVID-відділення лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, пресслужба міністерства опублікувала відповідні фото в Facebook.

На кадрах видно умови роботи медиків, перевантажені палати з хворими COVID-19.

Багато людей перебувають у важкому стані і потребують кисневої підтримки.

Також МОЗ опублікував кадри з вивезенням з відділень померлих від коронавірусу пацієнтів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 94,2% українців, госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня, не були вакциновані.

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