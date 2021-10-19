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МОЗ показав моторошні фото з COVID-лікарні: Пацієнти в тяжкому стані і потребують кисню. ФОТОрепортаж
Міністерство охорони здоров'я показало перевантажені COVID-відділення лікарні.
Як інформує Цензор.НЕТ, пресслужба міністерства опублікувала відповідні фото в Facebook.
На кадрах видно умови роботи медиків, перевантажені палати з хворими COVID-19.
Багато людей перебувають у важкому стані і потребують кисневої підтримки.
Також МОЗ опублікував кадри з вивезенням з відділень померлих від коронавірусу пацієнтів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 94,2% українців, госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня, не були вакциновані.
Топ коментарі
+62 Стрелок
показати весь коментар19.10.2021 17:16 Посилання
+59 18c49ed2
показати весь коментар19.10.2021 17:03 Посилання
+37 Игорь Васечкин #488879
показати весь коментар19.10.2021 17:02 Посилання
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альтернативою вакцинації під час епідемій може бути карантин.
з правом військовим "стріляти на ураження"
Лежати в ліжку вдома і відчувати, що наближається пісець? Коли повітря не вистачає до уссячки. Коли від прогулянки в парк та сидіння на лавці стає гірше?
Врятувався тим, що рухався. Хочете відчути таке? Не вакцінуйтесь. ВАМ це НЕ ТРЕБА.
тем более что это не вакцина, а испытательный материал...который еще и очень быстро устаревает в связи с мутацией короны...
Врать не хорошо!
У вівторок, 19 жовтня, прихильники Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) влаштували у Києві акцію протесту з вимогою припинити вакцинацію населення. Про це повідомляє кореспондент https://bykvu.com/ #Букв.
Кілька сотень учасників акції прийшли під будівлю Верховної Ради. Потім вони вирушили на Хрещатик через Маріїнський парк.
Прихильники УПЦ МП не вигукували жодних гасел, лише гучно молилися. Учасники ходи принесли із собою плакати з антивакцинаторськими надписами та хрести. Акція була мирною.
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газком и водичной из брандсбойта посвятить и дубинкой перекрестить !
к вере в Христа это не имеет никакого отношения !
Переживаю щоб буферна доза вакцини була доступна, а то для депутатів то вона точно буде доступна.
Эпидемия уже длится два года, а привились на сегодняшний день только лишь 20 % населения Украины..
мало їб..ло би,але витрати на його лікування лягають на бюджет..часто-і похорони...
Теперь вьі аргументируйте!
FACEPALM
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
Почему не лечат аспирином ковид и рак, ПОЧЕМУ??? Это мировой заговор масонов, не иначе
Какое количество людей, измученных своей нелноценностью, ищет самоутверждения в отказе от вакцинирования!
Короче-вакцинируйтесь! Хотя вакцина-не стопроцентная гарантия. Но ничего другого не придумано.