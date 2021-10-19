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Новини Фото Розслідування злочинів на Майдані
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Розстріли на Інститутській: суд переніс підготовче засідання у справі ексбійця "Омеги". ФОТО

19 жовтня в Подільському суді Києва мало відбутися підготовче засідання у справі колишнього бійця спецпідрозділу "Омега", якого підозрюють у вбивстві Олега Ушневича і пораненні Віталія Гукова 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві.

Засідання перенесли через відсутність одного з адвокатів, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

На початку засідання суддя повідомив, що від одного із захисників підозрюваного надійшло клопотання про те, щоб відкласти засідання у зв'язку з тим, що в адвоката слухається інша справа в іншому суді.

Прокурори Офісу генпрокурора наполягали на продовженні підготовчого засідання, проте суд переніс його на 17 листопада 2021 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справи Майдану: Суд не зміг провести засідання, оскільки не було вільного залу з відеофіксацією

Розстріли на Інститутській: суд переніс підготовче засідання у справі ексбійця Омеги 01

Розстріли на Інститутській: суд переніс підготовче засідання у справі ексбійця Омеги 02
Розстріли на Інститутській: суд переніс підготовче засідання у справі ексбійця Омеги 03
Розстріли на Інститутській: суд переніс підготовче засідання у справі ексбійця Омеги 04
Розстріли на Інститутській: суд переніс підготовче засідання у справі ексбійця Омеги 05

Автор: 

силовики (2514) суд (11731) Євромайдан (957)


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Топ коментарі
+1
Будет смешно, если еще этого омеговца не будут пускать в зал суда потому что он без маски и не привит... Зеленое унылое говно...
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19.10.2021 19:04
+1
порошкосос галюцинирующий, читать научись, потом строчи. Чувствовать - это не твоё. твоё - восхвалять сивочолую ***** и поливать зебилоидов.
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20.10.2021 03:38
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Похоже пока закончатся судовые процессы по убийцам Небесной Сотни, то вымрут не только все родственники Небесной сотни, но и сами убийцы.
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19.10.2021 19:01 Відповісти
Процессуальное законодательство построено так, что адвокаты могут крутить судебным процессом как захотят, и им ничего не сделаешь, к сожалению.
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20.10.2021 11:23 Відповісти
Будет смешно, если еще этого омеговца не будут пускать в зал суда потому что он без маски и не привит... Зеленое унылое говно...
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19.10.2021 19:04 Відповісти
ок, унылое зеленое дерьмо. чего ж не унылое и не зеленое сивочолое за 5 лет президентства не поставило точку в этих делах?
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19.10.2021 19:50 Відповісти
Тому що є закон. Треба пройти від а до я всю справу, а це може тягнутися роками. Особливо якщо адвокати хороші.
Я не як ти зебіл хочеш, тикнув пальцем, все, винен. Треба доказати що винен. Бо після твого вироку, він може подати в суд ЄС, та виграє. І буде Україна платити ще йому компенсацію.
Так ормально пояснив, у зебіла ще є запитання? Відчуваю що є, до вас клоунів туго все доходить.
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20.10.2021 00:34 Відповісти
Ага, особливо коли бывший командир спецроты киевского полка "беркут" майор Садовник - убийца доброго десятка людей 20 февраля 2014 года, что зафиксировано на видео - отпускается под домашний арест (!), и через N дней преспокойно выезжает на Россию. Это не Закон, а его отсутствие. И да, всё это при твоём любимом петруччо.

У тебя весь мир делится на порошкососов и зебилоидов? Если да - судя по настроченному оно так и есть - то остаётся лишь посочувствовать тебе.
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20.10.2021 01:20 Відповісти
Та ти що зебіл, тепер через садовника треба всіх без суду та діла признавати винним, щоб не втекли. Так зебіл?
Повторю ще раз, казав же тобі що не одразу дійде. Та і зараз не дійде, бо тупий що пробка.
Якщо йти по сценарію який хочеш ти, то Україну після таких рішень закидають справами в суді ЄС. І більш того, така людина буде вже вільна. Ти не відкриєш знову справу на нього по тому факту.
Дійшло зебіл, чи ні, відчуваю що ні.
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20.10.2021 01:33 Відповісти
порошкосос галюцинирующий, читать научись, потом строчи. Чувствовать - это не твоё. твоё - восхвалять сивочолую ***** и поливать зебилоидов.
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20.10.2021 03:38 Відповісти
Все, злився зебіл. Проскули ще щось.
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20.10.2021 11:55 Відповісти
Бегом марш обратно в пещеру, порошкосос упоротый.
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20.10.2021 15:01 Відповісти
От слухняна тваринка, проскули ще.
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20.10.2021 15:09 Відповісти
О, смотрю ты тут обитаешь безвылазно. Ну, покукарекай ещё
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20.10.2021 15:11 Відповісти
Молодець, слухняний. Що тобі ще в психлікарні розповідають, проскули ще
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20.10.2021 15:15 Відповісти
Продолжай кукарекать, держи в курсе))
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21.10.2021 01:31 Відповісти
Що ти ще лікарям розповідаєш, зебіл?
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21.10.2021 10:55 Відповісти
Зебіл, ти де пропав. Тебе що, всипляти повели? Ти це, будь слухняним, не мовчи, проскавчи щось
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21.10.2021 13:57 Відповісти
 
 