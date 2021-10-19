Розстріли на Інститутській: суд переніс підготовче засідання у справі ексбійця "Омеги". ФОТО

19 жовтня в Подільському суді Києва мало відбутися підготовче засідання у справі колишнього бійця спецпідрозділу "Омега", якого підозрюють у вбивстві Олега Ушневича і пораненні Віталія Гукова 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві.

Засідання перенесли через відсутність одного з адвокатів, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

На початку засідання суддя повідомив, що від одного із захисників підозрюваного надійшло клопотання про те, щоб відкласти засідання у зв'язку з тим, що в адвоката слухається інша справа в іншому суді.

Прокурори Офісу генпрокурора наполягали на продовженні підготовчого засідання, проте суд переніс його на 17 листопада 2021 року.

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