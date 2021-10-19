Розстріли на Інститутській: суд переніс підготовче засідання у справі ексбійця "Омеги". ФОТО
19 жовтня в Подільському суді Києва мало відбутися підготовче засідання у справі колишнього бійця спецпідрозділу "Омега", якого підозрюють у вбивстві Олега Ушневича і пораненні Віталія Гукова 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві.
Засідання перенесли через відсутність одного з адвокатів, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
На початку засідання суддя повідомив, що від одного із захисників підозрюваного надійшло клопотання про те, щоб відкласти засідання у зв'язку з тим, що в адвоката слухається інша справа в іншому суді.
Прокурори Офісу генпрокурора наполягали на продовженні підготовчого засідання, проте суд переніс його на 17 листопада 2021 року.
Топ коментарі
+1 Сергей Гусаченко #493712
показати весь коментар19.10.2021 19:04 Посилання
+1 Harry Houdini #464228
показати весь коментар20.10.2021 03:38 Посилання
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Я не як ти зебіл хочеш, тикнув пальцем, все, винен. Треба доказати що винен. Бо після твого вироку, він може подати в суд ЄС, та виграє. І буде Україна платити ще йому компенсацію.
Так ормально пояснив, у зебіла ще є запитання? Відчуваю що є, до вас клоунів туго все доходить.
У тебя весь мир делится на порошкососов и зебилоидов? Если да - судя по настроченному оно так и есть - то остаётся лишь посочувствовать тебе.
Повторю ще раз, казав же тобі що не одразу дійде. Та і зараз не дійде, бо тупий що пробка.
Якщо йти по сценарію який хочеш ти, то Україну після таких рішень закидають справами в суді ЄС. І більш того, така людина буде вже вільна. Ти не відкриєш знову справу на нього по тому факту.
Дійшло зебіл, чи ні, відчуваю що ні.