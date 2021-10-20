На трасі Київ-Одеса сталася ДТП за участю двох вантажівок і трьох легковиків: троє загиблих, серед восьми постраждалих п'ятеро підлітків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На 313 кілометрі автодороги Київ-Одеса через ДТП із трьома загиблими обмежено рух транспорту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Подільське районне управління поліції в Одеській області.

Так, неподалік селища Любашівка приблизно о 5 годині ранку сталося зіткнення двох вантажних та трьох легкових автомобілів. Загинули три людини, є постраждалі. Нині їм надається допомога.

Обставини події встановлюються.

"Просимо водіїв бути обережними, утриматися від поїздок у вказаному напрямку або обрати альтернативний шлях. Наразі у бік Одеси об'їзд здійснюється по Старокиївській трасі", - повідомили в поліції.

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Пізніше в поліції повідомили, що до Любашівської центральної районної лікарні з місця аварії доставлено вісім постраждалих, серед яких п'ять неповнолітніх віком 15 і 16 років. У всіх політравми, забиті місця, переломи, рубані рани.

Кількість загиблих та їхні особи встановлюються.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.







Фото: сайт поліції