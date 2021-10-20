На трасі Київ-Одеса сталася ДТП за участю двох вантажівок і трьох легковиків: троє загиблих, серед восьми постраждалих п'ятеро підлітків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На 313 кілометрі автодороги Київ-Одеса через ДТП із трьома загиблими обмежено рух транспорту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Подільське районне управління поліції в Одеській області.
Так, неподалік селища Любашівка приблизно о 5 годині ранку сталося зіткнення двох вантажних та трьох легкових автомобілів. Загинули три людини, є постраждалі. Нині їм надається допомога.
Обставини події встановлюються.
"Просимо водіїв бути обережними, утриматися від поїздок у вказаному напрямку або обрати альтернативний шлях. Наразі у бік Одеси об'їзд здійснюється по Старокиївській трасі", - повідомили в поліції.
Пізніше в поліції повідомили, що до Любашівської центральної районної лікарні з місця аварії доставлено вісім постраждалих, серед яких п'ять неповнолітніх віком 15 і 16 років. У всіх політравми, забиті місця, переломи, рубані рани.
Кількість загиблих та їхні особи встановлюються.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.
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Реформування поліції і створення дорожнього відділу, тільки так можна навести лад. При чому, хабарникам руки відтинати. А тим, хто дає, по пальцю; потім вже і давати нічим буде.
А краще за все, ГОЛОВНИХ міняти. При чому, з самої верхівки. Так прикрість в тому, що більшість народонаселення це влаштовує; кулі ж, хотіли нові обличчя, терпіть, тарпіли. Дохніть доходяги упороті.
Обгрунтуй своє писання.
Чи я не правий в тому, що "нова" поліція стала гірше за старе ДАІ?
Я по старому не страждаю, але і маю товаришів, котрі по позову серця йшли працювати тоді у новостворену поліцію. Усе було добре, та почались якісь негаразди; знову плани, знову вимоги "занести", знову старі приходять. Нові звільняються, юо тупість і нахабство начальства, переходить усі розумні кордони. Це не серіал Дільничний з ДВРЗ, це реальність.
Плюс до усього, необхіден найсуворіший моніторинг роботодавцем стану водія; від серцебиття до часу поїздки.
А це ще раз говорить про те, що усім начхати на усе. Головне - велике крадівництво.
Та ні, не правий. Гірше вона точно не стала, але вже майже скотилася на той же рівень.
я их не защищаю- то отдельная тема.., - но тут ума и памяти водилам, выздоровления пострадавшим и небесных благ безвинно ушедшим...
В стране 80% украинцев, а во власти - единицы.
И те - подстилки.
Скоро ситуация станет невозвратной...
Та ні, люди - це Homo sapiens.
Схоже одна фура в їхала в іншу яка зупинилась чи зменшила швидкість.