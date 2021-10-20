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Новини Фото ДТП
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На трасі Київ-Одеса сталася ДТП за участю двох вантажівок і трьох легковиків: троє загиблих, серед восьми постраждалих п'ятеро підлітків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На 313 кілометрі автодороги Київ-Одеса через ДТП із трьома загиблими обмежено рух транспорту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Подільське районне управління поліції в Одеській області.

Так, неподалік селища Любашівка приблизно о 5 годині ранку сталося зіткнення двох вантажних та трьох легкових автомобілів. Загинули три людини, є постраждалі. Нині їм надається допомога.

Обставини події встановлюються.

"Просимо водіїв бути обережними, утриматися від поїздок у вказаному напрямку або обрати альтернативний шлях. Наразі у бік Одеси об'їзд здійснюється по Старокиївській трасі", - повідомили в поліції.

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Пізніше в поліції повідомили, що до Любашівської центральної районної лікарні з місця аварії доставлено вісім постраждалих, серед яких п'ять неповнолітніх віком 15 і 16 років. У всіх політравми, забиті місця, переломи, рубані рани.

Кількість загиблих та їхні особи встановлюються.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

На трасі Київ-Одеса сталася ДТП за участю двох вантажівок і трьох легковиків: троє загиблих, серед восьми постраждалих пятеро підлітків 01На трасі Київ-Одеса сталася ДТП за участю двох вантажівок і трьох легковиків: троє загиблих, серед восьми постраждалих пятеро підлітків 02
На трасі Київ-Одеса сталася ДТП за участю двох вантажівок і трьох легковиків: троє загиблих, серед восьми постраждалих пятеро підлітків 03

Фото: сайт поліції

Автор: 

ДТП (4480) Одеська область (3276) Нацполіція (15260)


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Топ коментарі
+2
Заснули і натворили біди...
Реформування поліції і створення дорожнього відділу, тільки так можна навести лад. При чому, хабарникам руки відтинати. А тим, хто дає, по пальцю; потім вже і давати нічим буде.
А краще за все, ГОЛОВНИХ міняти. При чому, з самої верхівки. Так прикрість в тому, що більшість народонаселення це влаштовує; кулі ж, хотіли нові обличчя, терпіть, тарпіли. Дохніть доходяги упороті.
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20.10.2021 09:49
+2
Там же разделительная полоса и четыре полосы движения...
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20.10.2021 10:29
+2
"Чи я не правий в тому, що "нова" поліція стала гірше за старе ДАІ?"

Та ні, не правий. Гірше вона точно не стала, але вже майже скотилася на той же рівень.
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20.10.2021 18:41
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Заснули і натворили біди...
Реформування поліції і створення дорожнього відділу, тільки так можна навести лад. При чому, хабарникам руки відтинати. А тим, хто дає, по пальцю; потім вже і давати нічим буде.
А краще за все, ГОЛОВНИХ міняти. При чому, з самої верхівки. Так прикрість в тому, що більшість народонаселення це влаштовує; кулі ж, хотіли нові обличчя, терпіть, тарпіли. Дохніть доходяги упороті.
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20.10.2021 09:49 Відповісти
ну ты нагородил бреда, причём тупейшего!
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20.10.2021 10:23 Відповісти
"Перднувши в воду, воняти буде зверху".
Обгрунтуй своє писання.
Чи я не правий в тому, що "нова" поліція стала гірше за старе ДАІ?
Я по старому не страждаю, але і маю товаришів, котрі по позову серця йшли працювати тоді у новостворену поліцію. Усе було добре, та почались якісь негаразди; знову плани, знову вимоги "занести", знову старі приходять. Нові звільняються, юо тупість і нахабство начальства, переходить усі розумні кордони. Це не серіал Дільничний з ДВРЗ, це реальність.
Плюс до усього, необхіден найсуворіший моніторинг роботодавцем стану водія; від серцебиття до часу поїздки.
А це ще раз говорить про те, що усім начхати на усе. Головне - велике крадівництво.
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20.10.2021 10:41 Відповісти
"що усім начхати на усе" ....- то можливо недосуспільство повинно мінятись ( в загалі ) - еволюціонувати ....
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20.10.2021 12:12 Відповісти
"Чи я не правий в тому, що "нова" поліція стала гірше за старе ДАІ?"

Та ні, не правий. Гірше вона точно не стала, але вже майже скотилася на той же рівень.
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20.10.2021 18:41 Відповісти
Что бы не городить бред,надо иметь мозг,а он там видимо в дифиците.
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20.10.2021 17:03 Відповісти
и при чем дор.виддил и полисия, взятки\шмятки..??? -в 5 утра на трассе???
я их не защищаю- то отдельная тема.., - но тут ума и памяти водилам, выздоровления пострадавшим и небесных благ безвинно ушедшим...
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20.10.2021 11:59 Відповісти
Там же разделительная полоса и четыре полосы движения...
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20.10.2021 10:29 Відповісти
коп без маски где твой штраф 17000
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20.10.2021 10:53 Відповісти
Менять нужно неукраинскую зебильную шоблу.
В стране 80% украинцев, а во власти - единицы.
И те - подстилки.
Скоро ситуация станет невозвратной...
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20.10.2021 10:54 Відповісти
це жах... люди горилы...- армагеддон((
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20.10.2021 12:00 Відповісти
Люди - горилы?!!🐵?!!
Та ні, люди - це Homo sapiens.
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20.10.2021 12:18 Відповісти
И все в левой полосе. 5 часов утра, неосвещенная трасса, туман. Стопудов еще и летели яво за сотню. И тут внизапна... На дороге всякое случается, но дать бы некоторым водилам хоть немного мозгов 90% ТДП бы просто небыло.
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20.10.2021 15:27 Відповісти
Одна фура хімію якусь везла, мабуть полум я полихало на десятки метрів.
Схоже одна фура в їхала в іншу яка зупинилась чи зменшила швидкість.
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20.10.2021 19:52 Відповісти
пострадвшие , 12 человек -это подростки из Одессы 14-16 лет, ехали с матча ЛЧ ... Ночная перевозка -Прямое нарушение ПДД и перевозки детей ..хорошо шо отделались лёгким испугом , водятлу и родителям мозга в коробку вставить непомешало бы..
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20.10.2021 21:30 Відповісти
 
 