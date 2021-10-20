У Львові трьом пацієнтам ампутували ноги через ускладнення від COVID-19. Вони не були вакциновані проти коронавірусу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+

У Львові трьом пацієнтам 8-ї міської клінічної лікарні довелося ампутувати ноги через ускладнення від COVID-19, у них був діагностований тромбоз. Увага, новина містить кадри, нерекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним і людям зі слабкою психікою!

Про це повідомили у Facebook медзакладу, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що з початку пандемії кількість подібних ускладнень від коронавірусної інфекції в лікарні зафіксували 15 разів.

"Вірус стає агресивнішим. І це не чергова "страшилка", - акцентували медики.

Зокрема, в зоні ризику перебувають ті люди, які хворіють на діабет, генералізований атеросклероз, хто з надмірною вагою, а також ті пацієнти, які курять.

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"Чому так стається? COVID-19 викликає тромбування дрібних і крупніших судин в різних ділянках тіла. Найчастіше потерпають легені... Траплялися такі випадки, коли пацієнти почувалися добре, а клінічна картина на КТ показує масштабне ураження легень, або навіть навпаки, пацієнту важко дихати, а на КТ не видно змін. Після легень найчастіше тромби утворюються у кишківнику та нижніх кінцівках", – йдеться в повідомленні.

Також тромбоз як ускладнення від COVID-19 виникає не лише в розпал хвороби, але і після повного одужання, підкреслили в лікарні.





