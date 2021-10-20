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Новини Фото Коронавірус і карантин
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У Львові трьом пацієнтам ампутували ноги через ускладнення від COVID-19. Вони не були вакциновані проти коронавірусу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+

У Львові трьом пацієнтам 8-ї міської клінічної лікарні довелося ампутувати ноги через ускладнення від COVID-19, у них був діагностований тромбоз. Увага, новина містить кадри, нерекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним і людям зі слабкою психікою!

Про це повідомили у Facebook медзакладу, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що з початку пандемії кількість подібних ускладнень від коронавірусної інфекції в лікарні зафіксували 15 разів.

"Вірус стає агресивнішим. І це не чергова "страшилка", - акцентували медики.

Зокрема, в зоні ризику перебувають ті люди, які хворіють на діабет, генералізований атеросклероз, хто з надмірною вагою, а також ті пацієнти, які курять.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 495 осіб, зафіксовано 18 912 нових випадків зараження, 7605 осіб одужали

"Чому так стається? COVID-19 викликає тромбування дрібних і крупніших судин в різних ділянках тіла. Найчастіше потерпають легені... Траплялися такі випадки, коли пацієнти почувалися добре, а клінічна картина на КТ показує масштабне ураження легень, або навіть навпаки, пацієнту важко дихати, а на КТ не видно змін. Після легень найчастіше тромби утворюються у кишківнику та нижніх кінцівках", – йдеться в повідомленні.

Також тромбоз як ускладнення від COVID-19 виникає не лише в розпал хвороби, але і після повного одужання, підкреслили в лікарні.

У Львові трьом пацієнтам ампутували ноги через ускладнення від COVID-19. Вони не були вакциновані проти коронавірусу 01
У Львові трьом пацієнтам ампутували ноги через ускладнення від COVID-19. Вони не були вакциновані проти коронавірусу 02
У Львові трьом пацієнтам ампутували ноги через ускладнення від COVID-19. Вони не були вакциновані проти коронавірусу 03

У Львові трьом пацієнтам ампутували ноги через ускладнення від COVID-19. Вони не були вакциновані проти коронавірусу 04

Автор: 

лікарня (1364) карантин (18172) Львів (3087) лікування (607) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+15
Читай статью и поймёшь о чем речь, а не спеши успеть написать первый пост
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20.10.2021 08:58
+6
На Рассии розыгрышами квартир заманивают на укол, а тут отрезанными ногами! Днище.
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20.10.2021 08:56
+6
какая напаханная тема для журналюг - "последствия уклонения от вакцинации"
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20.10.2021 09:03
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На Рассии розыгрышами квартир заманивают на укол, а тут отрезанными ногами! Днище.
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20.10.2021 08:56 Відповісти
Читай статью и поймёшь о чем речь, а не спеши успеть написать первый пост
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20.10.2021 08:58 Відповісти
Вот если ЗЕбизяна выйдет без ноги, тогда его паства побежит колоться, а так - не сработает.
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20.10.2021 08:59 Відповісти
Не путай молоко с математикой
антипрививочников хватает даже у верующих в ОПЖЖ
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20.10.2021 09:01 Відповісти
кто за вакину дайте простецкий ответ почему на фоне прививок даже 2 доз а то и трех человек все одно болеет- а ПРИВИВКА НЕ СПАСАЕТ ОТ НЕ ЗАБОЛЕТЬ... ОНА лишь МОЖЕТ НЕ ДАТЬ ВАМ СКОПЫТИТЬСЯ.... НО ноги вам также отрежут -если пойдет тромбоз или обострение диабетической пятки или тромбоз -кишечника который приведет к закупоркам, диверкулам гнойным воспалениям,непроходимости, операциям и тромбам а легкие вообще молчу эмфизема инрфаркт легкого и сердца вам гарантирвоан как и смерть от разрыва плервы аорты легкого или инфаркта на фоне острой ишшемии и ОСН... а если тромб пропустят в головной мозг то последствия куда печальней иинфаркт мозга или острое мозговое нарушение суб-арахнаидальное..что влечет инвалидность на долгие годы отсутствие моторики самостоятельно двигать руками ногами и даже принимать воду и пищу...и как избавление смерть...
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20.10.2021 10:02 Відповісти
сам щас лечится иду, пост ковид артеросклероз ног.
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20.10.2021 09:02 Відповісти
Скільки років?
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20.10.2021 09:28 Відповісти
45
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20.10.2021 09:31 Відповісти
Здоров'я Вам!
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20.10.2021 09:32 Відповісти
Желаю вылечиться и вернуться на своих ногах.
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20.10.2021 10:48 Відповісти
узи вроде не плохое- сказали лечится
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20.10.2021 11:14 Відповісти
и без ног жить не собираюсь, вопрос вернусь или нет
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20.10.2021 11:20 Відповісти
Кацапсина, твоя вакцина - это вафли твоегопутена-***** у тебя во рту😄
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20.10.2021 09:12 Відповісти
какая напаханная тема для журналюг - "последствия уклонения от вакцинации"
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20.10.2021 09:03 Відповісти
Дана команда сверху, разгонять ужас и панику. После пары-тройки такого рода "новостей", люди сами вприпрыжку бегут в пункт вакцинации. На то и расчёт.)
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20.10.2021 09:27 Відповісти
У знайомих сусідка вколола вакцину. І через 2 дні померла. Не хворіла. Причини незрозумілі. Від вакцини ,чи ні ,ніхто не знає , але про це не пишуть в газетах.
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20.10.2021 09:30 Відповісти
Мда, війна для вас вже пусте...
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20.10.2021 09:04 Відповісти
Кто-то против? Вакцинируйтесь и не болейте ковидом! Только от последствий диабета, атеросклероза, курения и злоупотребления алкоголем, вплоть до ампутации нижних конечностей вакцинация не спасет! Избыточный вес и старение нации всем бедам впридачу. А киоски по продажу сигарет совместно с кофе растут, как грибы! Здоровый образ жизни украинцев, где он?
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20.10.2021 09:04 Відповісти
З розповідей Едурада Ходоса і ентузіастів-прибічників фашистської секти хабад виплиає, що основа економчної діяльності урядів в Україні - це доведення наслення до кількості 8 млн. осіб до 2050 року.
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20.10.2021 09:16 Відповісти
Страшилки з верху йдуть. Ці ж люди і вже мали величезні проблеми.
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21.10.2021 02:01 Відповісти
Зуб болит наверно от ковид
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20.10.2021 09:05 Відповісти
поди вырви. у тебя тромбоз зуба.
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20.10.2021 09:46 Відповісти
А я маску ношу,это поможет?
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20.10.2021 09:50 Відповісти
Сейчас кровьразжижающие препараты никому не помешают. В особенности тем , кому за 40-к.
Аспирин или клопидогрел. Самэ то.
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20.10.2021 09:07 Відповісти
ГідридFortis
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20.10.2021 09:13 Відповісти
Лучше ксарелто ,но эти таблетки дорогие . Я их пил после ковида пол года
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20.10.2021 09:25 Відповісти
самолечение, и тем более советы того или иного препарата в средствах массовой информации можно получить неприятности. Не зная человека, его заболеваний и состояния - такие безрассудные посты могут привести до печальных последствий.
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20.10.2021 09:30 Відповісти
Аспирин и клопидогрель это действующее вещество, а не препараты. И принимают их для профилактики, а не лечения.У кого кровь густая. Для предотвращения тромбоза. В идеале, конечно сдать кровь на анализ.
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20.10.2021 10:10 Відповісти
вы вообще в курсе, что они имеют множество противопоказаний, дохтур?
не боитесь что из-за ваших дебильных советов несколько человек умрет от язвенного кровотечения, не? где вас только придурков инкубируют??
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20.10.2021 17:01 Відповісти
Как лечить язву, я уже рассказывал. В смысле, как вылечил ее я. Под присмотром профессора с НИИ "Малой" естественно. Какие кровьразжижающие входят в протокол профилактики тромбозов в кардиологии, то же. Если ты не понял, что значит сдать кровь на анализ, и то,что без направления от врача,это сделать нельзя, я не виноват. Что ты идиот.
И как можно не почувствовать, что у тебя язва? Ты видно совсем не в своем уме.
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20.10.2021 17:58 Відповісти
Даже от указанной врачом микстуры могут быть неприятности.мозги надо иметь
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20.10.2021 10:11 Відповісти
мой сотрудник по отделу ИТ переболел ковидом потом после выздоровления пропил Клопидогрель , была недиагностированнная язва, началось сильное кровотечение, реанимация, переливания крови, занесли с переливанием гепатит... вот уже почти 8 месяцев выбит из колеи ....так что осторожнее с кроверазжижающими!
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20.10.2021 09:25 Відповісти
Вылечил язву 10-ть лет назад. Пропился "Париет", и усеее. Язвы как не бывало. Просто язва у твоего знакомого была уже до клопидогреля. Как можно было ее не ощутить и не почуствовать???
Можно было "Нольпазу" принять, если "париет" дороговато. Я так с 2012 года на "Плавиксе", и ничего. Правда сейчас соскочил на "клопидогрель-Санофи". Тот же "плавикс" , только дешевле. Словения. а не Франция.
Ну а так. Во всех кардиологиях клопидогрел идет по протоколу.
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20.10.2021 10:04 Відповісти
клопидогрель вместе с омепрозолом . И ни в коем случае не превышать дозировку . Могут быть и носовые кровотечения .
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20.10.2021 10:05 Відповісти
не видел вашего поста. Отписался о том же этому идиоту выше. Боже, сколько у нас в стране придурков...
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20.10.2021 17:05 Відповісти
Я тебе идиот уже все ответил. Один что то брякнул про омепрозол, другой ему отписался. А я то тут причем? Не знаю сколько придурков в стране, но то, что это вы , и нашли друг друга. Это точно.
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20.10.2021 18:09 Відповісти
Был всегда гепарин для борьбы с тромбозами. Но всё же лучше под управлением врача это делать.
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20.10.2021 10:06 Відповісти
Не находитесь к нему
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20.10.2021 10:09 Відповісти
Хоть кто-то верно написал.тромбоз глубоких вен.с правой ногой был в больнице,с левой проскочил так.потому чувствителен к ощущениям в ногах.тогда пью аспирин.после того как это гавно пришло к нам бывают дни когда ощущения усиливаются.пью активно Кардиомагнил 150мг по 4 шт за раз два три раза в день в такие дни.в прошлом году в сентябре после оформления некоторых документов в больнице свалился типа с ОРЗ, лечился сам .таакнвот в те дни по ощущениям я глотал аспирин в разы больше чем даже сейчас.ощущения неприятные в ногах отступали.так что поднимайте иммунитет " джерелом"поддержка печени Азитромицин-когда типа ОРЗ и аспирин обязательно.
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20.10.2021 10:07 Відповісти
кардиомагнил 4 штуки за раз?? милейший, ваш врач в курсе, что вы творите?? в этой дозе его эффект смещается с антиагрегантного на противоспалительный с более активным язвообразованием.
К врачу идите и не занимайтесь ерундой.
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20.10.2021 17:08 Відповісти
Те ,кто много ходит по врачам ,потом плохо заканчивают.себя вы должны знать лучше.максимально допустимая доза без проблем в сутки аспирина назовёте?это при обычном весе без склонности к тромбозу и влиянии ковида ,который продуцирует тромбоз и у тех ,кто ранее им не страдал.итак доза в сутки максимум стандартная
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04.11.2021 12:02 Відповісти
Ніби в лікарні не можна було тромбоз усунути...
Але тоді чим лякати?.
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20.10.2021 09:23 Відповісти
Пізно лікувать тромбоз,
якщо там пішов некроз.
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20.10.2021 09:47 Відповісти
під спостереженням наших недолікарів все можливе
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20.10.2021 10:14 Відповісти
не пишите чушь. Если он уже попал с гангреной сделать они ничего не могли.
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20.10.2021 17:09 Відповісти
Ага, лёгкие не затронуло, сразу в ноги пошло , вот он и попал так поздно, а дохтора у нас отличные, все знают.
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20.10.2021 21:03 Відповісти
Может помочь реосорбилакт
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20.10.2021 10:08 Відповісти
кто не знал что нога ампутируется в трех местах только стопа или только колено или уже у таза ..по пол участка не ампутируют
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20.10.2021 09:24 Відповісти
Забыли только упомянуть, какие болячки имели эти люди. С таким здоровьем, как у этих пациентов, осложнение и дальнейшую ампутацию, может дать любая болезнь, как то ГРИПП, банальное ОРВИ и т.д. Не злоупотребляйте алкоголем, табаком, ведите здоровый образ жизни, бегайте, делайте зарядку, закаляйтесь, и будет вам счастье.
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20.10.2021 09:25 Відповісти
это никогда не повредит, но найди в 40 лет некурящиго и непьющего и ведущего здоровый образ жизни...
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20.10.2021 11:06 Відповісти
Я например. Правда, иногда алкоголь позволяю, но не часто и в разумных дозах, в основном что-то импортное хорошего качества. Люблю виски, вино. Водку терпеть не могу.
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20.10.2021 11:49 Відповісти
Щодня в "раковій" лікарні на броньовій у Львові крім кінцівок відрізають ще й груди, і фоток і новинах не видно. До речі основна причина з ампутованими ногами - куріння. Моєму дідові сказади не кинеш курити - відріжуть, відрізали, тато пив і курив - інсульт. Але то погані новини, не в тренді.
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20.10.2021 09:30 Відповісти
Ещё эффект даёт одновременно кофе с сигаретой.нервная система потом болт на сосуды забивает
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20.10.2021 10:14 Відповісти
Прямо сейчас . Трасса Киев-Одесса , возле Любашовки, две фуры и три легковушки в хлам -трое погибших , раненые по скорым ...трасса закрыта...
Может погибшие не вакцинировались ?
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20.10.2021 09:41 Відповісти
як боженька
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20.10.2021 10:50 Відповісти
Нет просто тебя дебил вакцинировали недоумием.
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20.10.2021 11:18 Відповісти
Трудно отвечать тем кого веселит смерть людей.
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20.10.2021 12:26 Відповісти
о "веселье" не по адресу -там абсолютно о другом написано..
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20.10.2021 12:35 Відповісти
Тебе можно не вакцинироваться и не носить маску.Хуже точно никому не будет.
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20.10.2021 12:39 Відповісти
Настало время оффигенных ...страшных историй...😀
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20.10.2021 09:57 Відповісти
Почему же . История банальная. Знакомая история. Некоторым. Одаренным.

"люди наконец-то понимают, соображают, что надо привиться, но привиться не могут, потому что уже купили сертификат о вакцинации и их теперь никак не привить. А в реанимациях, 99% тех, кто в реанимации не привиты, а половина тех, кто якобы привит, - с купленными бумажками", Источник:
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20.10.2021 10:39 Відповісти
А если бы вкололи астразенеку ничего ампутировать не надо было... они бы просто от тромба скопытились...
Это была бы большая экономия...и меньшая нагрузка на медицинскую систему...😀
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20.10.2021 10:01 Відповісти
жаль что в Украине не колят АстраЗенеку - только сраный Пфайзер или Короновак, которым весь Китай привился и прекрасно себя чувствует.
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20.10.2021 11:07 Відповісти
а от корвид прививок типа нет приступов и аневризм..сколько померло.. а у алкаша ноги отрезали..
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20.10.2021 10:50 Відповісти
почему летом такого не было..
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20.10.2021 11:01 Відповісти
Почему талибы не болеют барановирусом?
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20.10.2021 11:59 Відповісти
Причем тут вирус? к ампутации? Вы че СОВСЕМ дебилы?? Ведут дерьмовый образ жизни, запускают свое здоровье, а потом причиной отмирания конечностей и дефицит железа, связывают с ковидом. Хворі чи шо?
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20.10.2021 12:20 Відповісти
 
 