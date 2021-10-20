У Львові трьом пацієнтам ампутували ноги через ускладнення від COVID-19. Вони не були вакциновані проти коронавірусу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+
У Львові трьом пацієнтам 8-ї міської клінічної лікарні довелося ампутувати ноги через ускладнення від COVID-19, у них був діагностований тромбоз. Увага, новина містить кадри, нерекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним і людям зі слабкою психікою!
Про це повідомили у Facebook медзакладу, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що з початку пандемії кількість подібних ускладнень від коронавірусної інфекції в лікарні зафіксували 15 разів.
"Вірус стає агресивнішим. І це не чергова "страшилка", - акцентували медики.
Зокрема, в зоні ризику перебувають ті люди, які хворіють на діабет, генералізований атеросклероз, хто з надмірною вагою, а також ті пацієнти, які курять.
"Чому так стається? COVID-19 викликає тромбування дрібних і крупніших судин в різних ділянках тіла. Найчастіше потерпають легені... Траплялися такі випадки, коли пацієнти почувалися добре, а клінічна картина на КТ показує масштабне ураження легень, або навіть навпаки, пацієнту важко дихати, а на КТ не видно змін. Після легень найчастіше тромби утворюються у кишківнику та нижніх кінцівках", – йдеться в повідомленні.
Також тромбоз як ускладнення від COVID-19 виникає не лише в розпал хвороби, але і після повного одужання, підкреслили в лікарні.
Будь ласка, зачекайте...
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антипрививочников хватает даже у верующих в ОПЖЖ
Аспирин или клопидогрел. Самэ то.
не боитесь что из-за ваших дебильных советов несколько человек умрет от язвенного кровотечения, не? где вас только придурков инкубируют??
И как можно не почувствовать, что у тебя язва? Ты видно совсем не в своем уме.
Можно было "Нольпазу" принять, если "париет" дороговато. Я так с 2012 года на "Плавиксе", и ничего. Правда сейчас соскочил на "клопидогрель-Санофи". Тот же "плавикс" , только дешевле. Словения. а не Франция.
Ну а так. Во всех кардиологиях клопидогрел идет по протоколу.
К врачу идите и не занимайтесь ерундой.
Але тоді чим лякати?.
якщо там пішов некроз.
Может погибшие не вакцинировались ?
"люди наконец-то понимают, соображают, что надо привиться, но привиться не могут, потому что уже купили сертификат о вакцинации и их теперь никак не привить. А в реанимациях, 99% тех, кто в реанимации не привиты, а половина тех, кто якобы привит, - с купленными бумажками", Источник:
Это была бы большая экономия...и меньшая нагрузка на медицинскую систему...😀