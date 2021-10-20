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На Харківщині чоловік влаштував погром у COVID-лікарні після смерті матері: розбив вікна, перевернув меблі, поваляв кисневі балони. Поліція взяла госпіталь під охорону. ВІДЕО+ФОТО

В інфекційному відділенні Куп'янської міської лікарні стався конфлікт, під час якого 35-річний чоловік пошкодив двері у відділенні.

Про це 19 жовтня поінформувала пресслужба обласного управління поліції, передає Цензор.НЕТ.

Дії чоловіка кваліфікували як хуліганство, поліція відкрила кримінальне провадження.

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За даними правоохоронців, причиною агресивної поведінки громадянина стала звістка про смерть його матері і відмова медичного персоналу лікарні в проханні попрощатися з померлою. Поліція отримала повідомлення про конфлікт 17 жовтня.

Як видно на фото, яке опублікувала поліція, чоловік розбив скло в дверях.

На Харківщині чоловік влаштував погром у COVID-лікарні після смерті матері: розбив вікна, перевернув меблі, поваляв кисневі балони. Поліція взяла госпіталь під охорону 01

Глава комунального підприємства "Куп'янське територіальне медичне об'єднання" Євген Синько у коментарі, який опублікували на YouTube-каналі міськради 19 жовтня, розповів, що інцидент стався в приймальному відділенні лікарні.

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"Чотири дні тому молодий чоловік займався не зовсім правильними речами: розбив вікна в приймальному відділенні COVID-госпіталю, перевернув меблі, зіпсував обладнання, яке там було, поваляв кисневі балони. Ми звернулися із заявою в поліцію. Є домовленість з начальником поліції: від сьогодні в нас буде чергування патрульної поліції біля COVID-стаціонару, щоб гарантувати безпеку пацієнтів і персоналу", - повідомив він.

Автор: 

лікарня (1364) карантин (18172) охорона (340) погром (65) Нацполіція (15260) смерть (6774) Харків (5665) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+29
Вумні люди , яких не наї обдуриш ,, які знають шо - всьо брехня , і ніякого ковіда нема і в помині . .

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20.10.2021 14:49
+26
Тупі лохи , які повірили фейкам і тому зробили щепленя від неіснуючого ковіду .!!
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20.10.2021 14:48
+19
Я вважаю що НЕ вакциновані пацієнти які потрапляють в лікарню з ковідом повинні лікуватись повнстю за свій рахунок.
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20.10.2021 15:00
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Боти вакцинатори за роботою - їх видають дебільні ніки
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20.10.2021 20:13 Відповісти
лахта точно вибрала недебільний нік..

тому ПНХ,ПАДАЛЬ З ПАТРІОТИЧ5ИМ НІКОМ!
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20.10.2021 21:06 Відповісти
Іди дурачок дебільний в унітаз
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20.10.2021 21:09 Відповісти
Це каже недолуге створіння з мадярським ніком ) Сміх.
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26.10.2021 00:59 Відповісти
Пусть расскажет, как ему намекали на взятки.
НЕ хочешь платить - ну так получи!
Вот что там было.
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20.10.2021 20:34 Відповісти
Якщо мамам не була вакцинована - вирахувати в 30-ти кратному розмірі збитки і повісити на буйного .
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20.10.2021 21:41 Відповісти
Вже навіть писати нічого не хочеться, не хочите вакцинуватись то зараз природа візьме своє, особливо у літніх людей.
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20.10.2021 22:16 Відповісти
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