На Харківщині чоловік влаштував погром у COVID-лікарні після смерті матері: розбив вікна, перевернув меблі, поваляв кисневі балони. Поліція взяла госпіталь під охорону. ВІДЕО+ФОТО
В інфекційному відділенні Куп'янської міської лікарні стався конфлікт, під час якого 35-річний чоловік пошкодив двері у відділенні.
Про це 19 жовтня поінформувала пресслужба обласного управління поліції, передає Цензор.НЕТ.
Дії чоловіка кваліфікували як хуліганство, поліція відкрила кримінальне провадження.
За даними правоохоронців, причиною агресивної поведінки громадянина стала звістка про смерть його матері і відмова медичного персоналу лікарні в проханні попрощатися з померлою. Поліція отримала повідомлення про конфлікт 17 жовтня.
Як видно на фото, яке опублікувала поліція, чоловік розбив скло в дверях.
Глава комунального підприємства "Куп'янське територіальне медичне об'єднання" Євген Синько у коментарі, який опублікували на YouTube-каналі міськради 19 жовтня, розповів, що інцидент стався в приймальному відділенні лікарні.
"Чотири дні тому молодий чоловік займався не зовсім правильними речами: розбив вікна в приймальному відділенні COVID-госпіталю, перевернув меблі, зіпсував обладнання, яке там було, поваляв кисневі балони. Ми звернулися із заявою в поліцію. Є домовленість з начальником поліції: від сьогодні в нас буде чергування патрульної поліції біля COVID-стаціонару, щоб гарантувати безпеку пацієнтів і персоналу", - повідомив він.
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