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Будівництво моста через річку Інгул стартувало на Миколаївщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

Будівництво моста через річку Інгул на 9-му кілометрі автодороги О-151118 (Олександрівка - Миколаїв) - Пересадівка - (Дніпро - Миколаїв) почалося в Миколаївській області.

Про це повідомляє Миколаївська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

В рамках президентської програми "Велике будівництво" ведеться комплекс підготовчих робіт.

"Працівники підрядної організації почали облаштування будівельного майданчика, перебазування необхідної техніки, машин і обладнання. Також проводиться геодезичне планування під'їзних шляхів до майбутньої тимчасової понтонної переправи, підготовка арматурних виробів підвалів моста і підготовчі роботи до переміщення тимчасового понтонного моста", - йдеться в повідомленні.

Завершити роботи планується до 31 грудня 2022 року.

На час будівництва нового моста через Інгул буде встановлено тимчасовий понтонний перехід.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський повідомляв про те, що в планах програми "Велике будівництво" на цей рік - ремонт і будівництво 245 мостів в цілому по Україні.

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Будівництво моста через річку Інгул стартувало на Миколаївщині, - ОДА 01
Будівництво моста через річку Інгул стартувало на Миколаївщині, - ОДА 02
Будівництво моста через річку Інгул стартувало на Миколаївщині, - ОДА 03

Автор: 

міст (1239) Миколаївська область (2290) Велике будівництво (741)


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А де там річка? Струмок одною плитою перекрийте, роботи на два дні.
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20.10.2021 16:00 Відповісти
плитой не пойдет за два дня, а бабло как тогда пи@дить?
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20.10.2021 17:23 Відповісти
Всё-таки не мост, а мостик. Давайте народ не пугать грандиозными мегапроектами? Хотя конечно нужное дело и дорога Днепр-Николаев действительно для танков, и то местами застрянут
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20.10.2021 16:01 Відповісти
так сложилось исторически. И Днепр и Николаев были закрытые города. Нет иностранцев и дорог не надо. Потом другая беда - зерновые фуры прут в порты. И в зной и стужу. Какой асфальт выдержит?
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20.10.2021 16:27 Відповісти
Сколько шума из-за моста где любой ребенок может помочиться на другой берег не напрягаясь, зато подъездная дорога в великолепном состоянии!!!!
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20.10.2021 16:03 Відповісти
Ну мост или мостик не важно. Но назвать это "Большая стройка" ...
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20.10.2021 16:19 Відповісти
Китайці за тиждень побудували б.
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20.10.2021 16:35 Відповісти
Тут главное прокукарекать, а там крайнего найдут, почему не вышло. Дорогу до Благовещенска ж начали...
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20.10.2021 18:53 Відповісти
До чого вже дійшли у своєї дурості зебіли, що вже не розуміють як люди сміються з плакатів про "Велике будівництво". Це ж наскільки треба бути відірманими від реалій. Совсім очивидне, що мета "Великого крадівництва" - вкрасти та втікти з країни.
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20.10.2021 20:55 Відповісти
 
 