Будівництво моста через річку Інгул стартувало на Миколаївщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

Будівництво моста через річку Інгул на 9-му кілометрі автодороги О-151118 (Олександрівка - Миколаїв) - Пересадівка - (Дніпро - Миколаїв) почалося в Миколаївській області.

Про це повідомляє Миколаївська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

В рамках президентської програми "Велике будівництво" ведеться комплекс підготовчих робіт.

"Працівники підрядної організації почали облаштування будівельного майданчика, перебазування необхідної техніки, машин і обладнання. Також проводиться геодезичне планування під'їзних шляхів до майбутньої тимчасової понтонної переправи, підготовка арматурних виробів підвалів моста і підготовчі роботи до переміщення тимчасового понтонного моста", - йдеться в повідомленні.

Завершити роботи планується до 31 грудня 2022 року.

На час будівництва нового моста через Інгул буде встановлено тимчасовий понтонний перехід.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський повідомляв про те, що в планах програми "Велике будівництво" на цей рік - ремонт і будівництво 245 мостів в цілому по Україні.

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